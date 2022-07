Unternehmen konzentrieren sich in dieser schnelllebigen Welt mehr darauf, ihre Geschäftskurve durch eine bessere finanzielle Leistung zu verbessern. Es gab eine Zeit, in der die Buchhaltung nur eine Frage des Papiers war, aber im Jahr 2022 verwenden große und kleine Unternehmen benutzerdefinierte Buchhaltungssoftware, um ihre Finanzprozesse zu automatisieren. Warum ist es notwendig, eine kundenspezifische Buchhaltungssoftware für ein Unternehmen zu entwickeln? Die Idee hinter benutzerdefinierter Buchhaltungssoftware ist, dass die vorhandene Software die spezifischen Geschäftsanforderungen erfüllt, die möglicherweise nicht den Geschäftsanforderungen eines anderen Unternehmens entsprechen. Aus diesem Grund suchen die meisten Unternehmen nach einer individuelleren Lösung, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen. In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie eine effiziente benutzerdefinierte Buchhaltungssoftware erstellen. , die Arten von Buchhaltungssoftware, ihre Funktion, Sicherheitsmaßnahmen und wie viel es kostet, eine Software zu entwickeln.

Wie baut man eine effiziente kundenspezifische Buchhaltungssoftware?

Die Softwareentwicklung für ein Unternehmen nimmt je nach Projektkomplexität und Entwicklungsprozess Zeit in Anspruch. Ein Unternehmen kann ein internes Team, Freiberufler oder Entwickler eines Softwareentwicklungsunternehmens einstellen, um seine eigene benutzerdefinierte Buchhaltungssoftware zu erstellen. Lassen Sie uns tiefer in den Prozess der Erstellung einer Buchhaltungssoftware eintauchen und Zeit und Geld sparen:

Schritt 1: Definieren Sie Ihre Projektidee

Der erste Schritt bei der Entwicklung einer benutzerdefinierten Buchhaltungssoftware besteht darin, Ihre Idee und Ihre Geschäftsziele zu definieren. Es ist nicht unbedingt eine Liste mit Funktionen Ihrer potenziellen App erforderlich. Sie müssen jedoch eine klare Vision haben, um Ihre Anforderungen dem Entwicklungsteam zu beschreiben. Um Ihre Projektidee effektiv zu präsentieren, müssen Sie Ihre Geschäftsziele, Ihren Prozess und die vorhandene Buchhaltungslösung definieren.

Schritt 2: Wählen Sie einen Anbieter aus

Die Suche nach dem richtigen Anbieter für die Entwicklung von Buchhaltungssoftware kann Ihnen Zeit und Geld sparen. Ein Softwareanbieter ist für die Forschung, Entwicklung und spätere Softwarewartung verantwortlich. Für Recherchen können Sie Listen-Websites wie Clutch und Good Firms besuchen, um Bewertungen zu erhalten, oder Sie können online nach Möglichkeiten suchen, wie Sie eine benutzerdefinierte Buchhaltungssoftware erstellen. Nach einer ersten Recherche können Sie bei den in die engere Wahl gezogenen Anbietern ein Angebot anfordern. Zu diesem Zweck können Sie ein Angebot erstellen oder ein Telefonat mit den Anbietern vereinbaren. Ein guter Anbieter wird Ihre Softwareanforderungen verstehen und die nächsten Schritte einleiten.

Schritt 3: Entwicklung planen

In dieser Phase wird Ihr Business Analyst mit dem Softwareanbieter kommunizieren, um Ihre geschäftlichen Anforderungen klarer zu machen. Nach Absprache wird Ihre Buchhaltungssoftware eine technische Spezifikation haben. Es ist ein Dokument, das den Entwicklungsprozess und Softwarespezifikationen wie Funktionen, Tech-Stack und Stakeholder darstellt.

Schritt 4: Entwicklung und Test

Ist der Projektplan fertig, ist es höchste Zeit, den Entwicklungsprozess zu starten. Gemäß der modernen Softwareentwicklungstechnik arbeiten Codierung und Qualitätssicherung parallel. Jedes Softwaremodul wird unmittelbar nach Abschluss der Entwicklung getestet. Testen hilft, Geld zu sparen, indem es den Entwicklungsprozess optimiert und Softwarefehler mindert.

Schritt 5: Softwarebereitstellung und -wartung

Nach Abschluss der Entwicklung müssen Sie die Software in die Geschäftsprozesse integrieren. Um diese organisatorische Änderung vorzunehmen, können Sie sich an Ihren Anbieter wenden, um Mitarbeiterschulungen durch technische Dokumentation zu den Funktionen und der Einführung der Software zu erhalten. Nach erfolgreicher Softwarebereitstellung sind regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung für Wartungszwecke von entscheidender Bedeutung.

Arten von Buchhaltungssoftware

Jedes Unternehmen hat aufgrund seiner Geschäftstätigkeit unterschiedliche Anforderungen an die Softwareentwicklung. Beispielsweise benötigt ein Unternehmen mit 2-3 Personen keine tiefgreifenden Funktionen für das Finanzmanagement. Ebenso ist eine minimale Buchhaltungssoftware mit grundlegenden Funktionen nicht für ein großes Unternehmen geeignet. Als nächstes werden wir verschiedene Arten von Buchhaltungssoftware vorstellen, und das Unternehmen kann auswählen, was seinen Bedürfnissen am besten entspricht.

1. Tabellenkalkulationen

Eine Tabellenkalkulation ist eine Buchhaltungssoftware, die für die anfängliche Finanzverwaltung entwickelt wurde. Tabellenkalkulationen eignen sich für Unternehmen, die keine komplexen Finanztransaktionen benötigen. Tabellenkalkulationen bieten keine vollwertigen Funktionen einer Buchhaltungssoftware. Sobald die Unternehmensgröße wächst, müssen Sie also sicherstellen, dass fortschrittlichere Software verwendet wird. Beispiele für Tabellenkalkulationen sind MS Excel und Google Sheets.

2. Kommerzielle Buchhaltungssoftware

Die kaufmännische Buchhaltungssoftware ist speziell auf die Bedürfnisse kleiner und mittelständischer Unternehmen ausgerichtet. Diese Software bietet eine Vielzahl von Funktionen zur Berechnung, Prüfung und Erstellung von Steuerberichten eines Unternehmens. Sage Accounting ist ein bekanntes Beispiel für kommerzielle Buchhaltungssoftware.

3. Buchhaltungssoftware auf Unternehmensebene

Buchhaltungssoftware auf Unternehmensebene wurde für große Unternehmen entwickelt, um das Finanzmanagement und die Gesamtkontrolle zu übernehmen. Diese Software integriert die anderen Module und bietet ein nahtloses Erlebnis zur Steuerung des gesamten Arbeitsablaufs eines Unternehmens. Darüber hinaus nutzt es Big Data und künstliche Intelligenz, um geschäftliche Erkenntnisse zu gewinnen und Vorhersagen über die Effektivität des Geschäftsprozesses zu treffen. Xero ist das beste Beispiel für Buchhaltungssoftware auf Unternehmensebene, die komplexe Finanztransaktionen abwickelt.

Merkmale der benutzerdefinierten Buchhaltungssoftware

Unternehmen suchen nach kundenspezifischer Buchhaltungssoftware, da sie ihnen hilft, ihre Geschäftsanforderungen zu erfüllen. Um ein maßgeschneidertes Produkt zu erhalten, müssen Sie die folgenden Dinge beachten:

Führen Sie eine Recherche durch



Definieren Sie Ihre Zielgruppe



Setze deine Ziele



Geben Sie Ihr Budget an



Holen Sie ein Angebot von der Entwicklungsfirma ein

Einige grundlegende Funktionen sind jedoch in fast allen Buchhaltungsprogrammen vorhanden. Lass uns einen Blick darauf werfen:

1. Rechnungen

Diese Funktion ermöglicht es den Buchhaltern, Rechnungen direkt aus der App zu senden, zu empfangen und zu verfolgen. Rechnungen zeigen das Firmenlogo, das Markenvertrauen auf dem Markt aufbaut. Darüber hinaus bietet diese Funktion mehr Automatisierung, um Erinnerungen für die regelmäßigen Rechnungen festzulegen.

2. Steuerrechner

Die Steuerberechnung ist für große Unternehmen eine Herausforderung. Der Steuerrechner berechnet mithilfe integrierter Funktionen verschiedene Arten von Steuern. Mit dieser Funktion können Unternehmen auch die Steuerdauer verfolgen und Fehler in Steuerberechnungsmustern vermeiden.

3. Berichtsgenerator

Benutzerdefinierte Buchhaltungssoftware generiert Berichte, um Einblicke in die finanzielle Leistung des Unternehmens, historische Daten und Prognosen auf der Grundlage dieser Daten zu erhalten.

4. Analytik

Analytics ist das Herzstück einer Buchhaltungssoftware, die integrierte Visualisierungen für die SWOT-Analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) eines Unternehmens bereitstellt. Darüber hinaus können Unternehmen die finanzielle Leistung verfolgen und umfassendere Berichte erhalten.

5. Gehaltsabrechnung

Die Gehälter der Mitarbeiter müssen auf organisierte Weise überwacht und verwaltet werden. Die Buchhaltungssoftware berechnet für jeden Mitarbeiter den zu zahlenden Gesamtbetrag für einen bestimmten Zeitraum. Buchhalter müssen lediglich die Stunden- oder Monatssätze und die Steuerart eingeben. Die Software berechnet das Gesamtgehalt, die Steuern und den Bonus.

6. Elektronische Zahlungen

Buchhaltungssoftware bietet eine integrierte Zahlungsfunktion. Es ermöglicht, notwendige Transaktionen von der App aus durchzuführen und gleichzeitig den Zahlungsverlauf und die Quittungen aufzubewahren. Abgesehen von diesen Funktionen bietet die Kontosoftware Projektverfolgung, Bankkontointegration und CRM-Integration. Alle diese Funktionen sind zwingend erforderlich, um sie in eine benutzerdefinierte Buchhaltungssoftware eines Unternehmens einzubetten.

Sicherheitsmaßnahmen

Da sich Buchhaltungssoftware mit Finanzdaten befasst, ist eine hohe Sicherheit für diese Software äußerst wichtig. Der Grund dafür ist, dass der Verlust von Finanzdaten zu katastrophalen Ergebnissen führen kann. Für eine sichere Buchhaltungssoftware sollten Sie die folgenden Metriken berücksichtigen:

1. Netzwerk-Firewall

Eine starke Netzwerk-Firewall ist ein Muss, um die Buchhaltungssoftware vor Viren und Hackerangriffen zu schützen.

2. Zwei-Faktor-Authentifizierung

Bei der Übertragung von Daten mit Buchhaltungssoftware sollten Sie die Datenverschlüsselung in Betracht ziehen. Für die hohe Sicherheit der Software empfiehlt es sich, eine Zwei-Faktor-Authentifizierung anzuwenden

beim Erstellen von benutzerdefinierter Buchhaltungssoftware.

3. Robuste Softwarelogik

Eine robuste Softwarelogik füllt alle Sicherheitslücken, indem sie den Fehler in der Finanzkalkulation reduziert.

Wie viel kostet es, eine kundenspezifische Buchhaltungssoftware zu entwickeln?

Sobald ein Unternehmen einen Softwaretyp identifiziert hat, ist es an der Zeit, die Entwicklungskosten einer benutzerdefinierten Buchhaltungssoftware zu ermitteln. Die Kosten für die individuelle Softwareentwicklung hängen von folgenden Faktoren ab:

Firmengröße



Anzahl der Funktionen, die Sie hinzufügen möchten



Sicherheitsmaßnahmen



Gastgeber



Anzahl der Module



Komplexität des Designs



Teammitglieder, die am Entwicklungsprozess beteiligt sind

Das Entwicklungsteam umfasst:

Business Analyst



Projektmanager



Entwickler für Benutzeroberflächen



Backend-Entwickler



UI/UX-Designer



Qualitätssicherungsingenieur



DevOps-Ingenieur

Es wird geschätzt, dass die Entwicklung einer Buchhaltungssoftware 1500 bis 2500 Stunden in Anspruch nimmt. Die Entwicklungskosten hängen also stark von den Stundensätzen des Softwareunternehmens ab. Die Stundensätze variieren je nach Standort und Erfahrung des Entwicklungsteams.

Beispielsweise kann die Softwareentwicklung in den USA 100.000 US-Dollar kosten, in anderen Ländern jedoch 40.000 US-Dollar, ohne die Produktqualität zu beeinträchtigen. Abhängig von den oben genannten Faktoren kostet die Entwicklung einer Buchhaltungssoftware also zwischen 1.000 und 500.000 US-Dollar.

Abschließende Gedanken

Es ist wichtig, eine benutzerdefinierte Buchhaltungssoftware zu entwickeln, um die finanziellen Aktivitäten Ihres Unternehmens zu bewältigen. Wir hoffen, dass Sie sich mit dem Wert kundenspezifischer Buchhaltungssoftware zur Automatisierung Ihrer Geschäftsprozesse und Optimierung des Arbeitsablaufs auskennen. Für die Entwicklung müssen Sie einen zuverlässigen Anbieter finden, der Ihnen die kostengünstigsten Entwicklungsdienste anbieten kann. Dieser Leitfaden hat die besten Online-Ressourcen erwähnt, um einen Anbieter Ihrer Wahl zu finden. Wenn Sie außerdem nach Entwicklungslösungen ohne Programmierung suchen, empfehlen wir die Verwendung von AppMaster. Es sind keine Programmierkenntnisse erforderlich, um mit dieser Plattform ein einzigartiges App-Ökosystem zu erstellen. Kontaktieren Sie uns, um die beste Buchhaltungssoftware zur Automatisierung der Finanzaktivitäten Ihres Unternehmens zu entwickeln.