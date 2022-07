As empresas estão mais focadas em elevar seu gráfico de negócios por meio de um melhor desempenho financeiro neste mundo acelerado. Houve um tempo em que a contabilidade era apenas uma questão de papel, mas em 2022, grandes e pequenas empresas estão usando softwares de contabilidade personalizados para automatizar seu processo financeiro. Por que é necessário projetar um software de contabilidade personalizado para uma empresa? A ideia por trás do software de contabilidade personalizado é que o software existente atenda aos requisitos de negócios específicos que podem não atender às necessidades de negócios de outra empresa. É por isso que a maioria das empresas busca uma solução mais personalizada para atingir suas metas financeiras. Este guia irá revelar como construir um software de contabilidade personalizado eficiente. , os tipos de software de contabilidade, seu recurso, medidas de segurança e quanto custa desenvolver um software.

Como construir um software de contabilidade personalizado eficiente?

O desenvolvimento de software para uma empresa consome tempo dependendo da complexidade do projeto e do processo de desenvolvimento. Uma empresa pode contratar uma equipe interna, freelancers ou desenvolvedores de uma empresa de desenvolvimento de software para construir seu próprio software de contabilidade personalizado. Vamos mergulhar mais fundo no processo de construção de um software de contabilidade e economizar seu tempo e dinheiro:

Passo 1: Defina sua ideia de projeto

O primeiro passo no desenvolvimento de um software de contabilidade personalizado é definir sua ideia e objetivos de negócios. Não requer necessariamente uma lista de recursos do seu aplicativo em potencial. No entanto, você deve ter uma visão clara para descrever seus requisitos para a equipe de desenvolvimento. Para apresentar efetivamente sua ideia de projeto, você precisa definir suas metas de negócios, processos e a solução de contabilidade existente.

Etapa 2: selecione um fornecedor

Encontrar o fornecedor certo para o desenvolvimento de software de contabilidade pode economizar seu tempo e dinheiro. Um fornecedor de software é responsável pela pesquisa, desenvolvimento e manutenção posterior do software. Para pesquisa, você pode visitar sites de listagem como Clutch e Good Firms para avaliações ou pesquisar on-line sobre como criar um software de contabilidade personalizado. Após a pesquisa inicial, você pode solicitar uma cotação dos fornecedores selecionados. Para isso, você pode criar uma proposta ou agendar uma ligação telefônica com os fornecedores. Um bom fornecedor entenderá seus requisitos de software e seguirá as próximas etapas.

Etapa 3: planejar o desenvolvimento

Nesse estágio, seu analista de negócios se comunicará com o fornecedor do software para tornar suas necessidades de negócios mais claras. Após discussão, seu software de contabilidade terá uma especificação técnica. É um documento que representa o processo de desenvolvimento e especificações de software, como recursos, pilha de tecnologia e partes interessadas.

Etapa 4: Desenvolvimento e Teste

Uma vez terminado o plano do projeto, é hora de iniciar o processo de desenvolvimento. De acordo com a técnica moderna de desenvolvimento de software, a codificação e a garantia de qualidade funcionam paralelamente. Cada módulo de software é testado imediatamente após a conclusão do desenvolvimento. O teste ajuda a economizar dinheiro otimizando o processo de desenvolvimento e mitigando erros de software.

Etapa 5: implantação e manutenção de software

Depois que o desenvolvimento for concluído, você precisará integrar o software aos processos de negócios. Para adotar essa mudança organizacional, você pode buscar ajuda de seu fornecedor para treinamento de equipe por meio de documentação técnica sobre os recursos e introdução do software. Após a implantação bem-sucedida do software, a revisão e a atualização regulares são cruciais para fins de manutenção.

Tipos de software de contabilidade

Cada empresa tem necessidades diferentes de desenvolvimento de software com base em sua atividade empresarial. Por exemplo, uma empresa de 2 a 3 pessoas não precisa de recursos detalhados para gerenciamento financeiro. Da mesma forma, um software de contabilidade mínimo com recursos básicos não é adequado para uma grande empresa. A seguir, mostraremos diferentes tipos de softwares de contabilidade, e a empresa poderá escolher o que melhor atende às suas necessidades.

1. Planilhas

Uma planilha é um software de contabilidade projetado para gerenciamento financeiro inicial. As planilhas são adequadas para empresas que não exigem transações financeiras complexas. As planilhas não fornecem recursos completos de software de contabilidade, portanto, uma vez que o tamanho da empresa se expanda, você terá que garantir o uso de software mais avançado. Exemplos de planilhas são MS Excel e Google Sheets.

2. Software de Contabilidade Comercial

O software de contabilidade comercial foi projetado especificamente para atender às necessidades de pequenas e médias empresas. Este software oferece uma variedade de recursos para calcular, auditar e preparar relatórios fiscais de uma empresa. O Sage Accounting é um exemplo bem conhecido de software de contabilidade comercial.

3. Software de contabilidade de nível empresarial

O software de contabilidade de nível empresarial foi projetado para uma grande empresa para lidar com o gerenciamento financeiro e o controle geral. Este software integra os outros módulos e fornece uma experiência perfeita para controlar o fluxo de trabalho geral de uma empresa. Além disso, usa Big Data e Inteligência Artificial para obter insights de negócios e fazer previsões para a eficácia do processo de negócios. O Xero é o melhor exemplo de software de contabilidade de nível empresarial que lida com transações financeiras complexas.

Recursos do software de contabilidade personalizado

As empresas procuram um software de contabilidade personalizado, pois os ajuda a atender às suas necessidades de negócios. Para obter um produto personalizado, você precisa considerar o seguinte:

Faça uma pesquisa



Defina seu público-alvo



Estabeleça seus objetivos



Especifique seu orçamento



Obtenha uma cotação da empresa de desenvolvimento

No entanto, alguns recursos básicos estão presentes em quase todos os softwares de contabilidade. Vamos dar uma olhada:

1. Faturas

Esse recurso permite que os contadores enviem, recebam e acompanhem as faturas diretamente do aplicativo. As faturas exibem o logotipo da empresa que aumenta a confiança da marca no mercado. Além disso, esse recurso fornece mais automação para definir lembretes para as faturas regulares.

2. Calculadora de impostos

O cálculo de impostos é um desafio para as grandes empresas. A calculadora de impostos calcula diferentes tipos de impostos usando funções integradas. Usando esse recurso, as empresas também podem acompanhar a duração do imposto e evitar erros nos padrões de cálculo de impostos.

3. Gerador de relatórios

O software de contabilidade personalizado gera relatórios para obter informações sobre o desempenho financeiro da empresa, dados históricos e previsões com base nesses dados.

4. Análise

O Analytics é o coração do software de contabilidade que fornece recursos visuais integrados para a análise SWOT (forças, fraquezas, oportunidades e ameaças) de uma empresa. Além disso, as empresas podem acompanhar o desempenho financeiro e obter relatórios mais abrangentes.

5. Gestão da folha de pagamento

Os salários dos funcionários devem ser monitorados e gerenciados de forma organizada. O software de contabilidade calcula o valor total a ser pago por um período específico para cada funcionário. Os contadores só precisam inserir as taxas horárias ou mensais e o tipo de imposto. O software calculará o salário total, impostos e bônus.

6. Pagamentos Eletrônicos

O software de contabilidade oferece um recurso de pagamentos integrado. Permite fazer as transações necessárias a partir do aplicativo, mantendo o registro do histórico de pagamentos e recebimentos. Além desses recursos, o software de contas oferece rastreamento de projetos, integração de contas bancárias e integração de CRM. Todos esses recursos são obrigatórios para incorporar em um software de contabilidade personalizado de uma empresa.

Medidas de segurança

Como o software de contabilidade lida com dados financeiros, a alta segurança é extremamente importante para este software. A razão é que a perda de dados financeiros pode levar a resultados catastróficos. Para um software de contabilidade seguro, você deve considerar as seguintes métricas:

1. Firewall de rede

Um firewall de rede forte é essencial para proteger o software de contabilidade contra vírus e ataques de hackers.

2. Autenticação de dois fatores

Você deve considerar a criptografia de dados ao transferir dados usando software de contabilidade. Para a alta segurança do software, é aconselhável aplicar autenticação de dois fatores

ao construir software de contabilidade personalizado.

3. Lógica de software robusta

Uma lógica de software robusta preenche todas as lacunas de segurança reduzindo o erro no cálculo financeiro.

Quanto custa desenvolver um software de contabilidade personalizado?

Depois que uma empresa identificou um tipo de software, é hora de descobrir o custo de desenvolvimento de um software de contabilidade personalizado. O custo do desenvolvimento de software personalizado depende dos seguintes fatores:

Tamanho da empresa



Número de recursos que você deseja adicionar



Medidas de segurança



Hospedagem



Número de Módulos



Complexidade do projeto



Membros da equipe envolvidos no processo de desenvolvimento

A equipe de desenvolvimento inclui:

Analista de negócios



Gestor de projeto



Desenvolvedor front-end



Desenvolvedor de back-end



Designer de UI/UX



Engenheiro de QA



Engenheiro de DevOps

Estima-se que o software de contabilidade leve de 1.500 a 2.500 horas para ser desenvolvido. Assim, o custo de desenvolvimento depende muito das taxas horárias da empresa de software. As taxas horárias variam de acordo com a localização e experiência da equipe de desenvolvimento.

Por exemplo, o desenvolvimento de software nos EUA pode custar US$ 100.000, mas pode custar US$ 40.000 em outros países sem comprometer a qualidade do produto. Assim, dependendo dos fatores mencionados acima, o desenvolvimento de um software de contabilidade custa de $ 1.000 a $ 500.000.

Pensamentos finais

É essencial construir um software de contabilidade personalizado para lidar com as atividades financeiras do seu negócio. Esperamos que você esteja bem versado no valor do software de contabilidade personalizado para automatizar seu processo de negócios e otimizar o fluxo de trabalho. Para o desenvolvimento, você precisa encontrar um fornecedor confiável que possa fornecer os serviços de desenvolvimento mais econômicos. Este guia mencionou os melhores recursos online para encontrar um fornecedor de sua escolha. Além disso, se você procura soluções de desenvolvimento sem codificação, recomendamos o uso do AppMaster. Nenhuma habilidade de codificação é necessária para criar um ecossistema de aplicativos exclusivo usando esta plataforma. Entre em contato conosco para construir o melhor software de contabilidade para automatizar as atividades financeiras da sua empresa.