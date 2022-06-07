В этом быстро меняющемся мире компании больше сосредоточены на повышении своего бизнес-графика за счет улучшения финансовых показателей. Было время, когда бухгалтерский учет был всего лишь бумажным документом, но в 2022 году большие и малые компании используют специальное бухгалтерское программное обеспечение для автоматизации своих финансовых процессов. Почему необходимо разработать индивидуальное бухгалтерское программное обеспечение для компании? Идея индивидуального программного обеспечения для бухгалтерского учета заключается в том, что существующее программное обеспечение отвечает конкретным бизнес-требованиям, которые могут не соответствовать бизнес-потребностям другой компании. Вот почему большинство компаний ищут более индивидуальное решение для достижения своих финансовых целей. В этом руководстве рассказывается, как создать эффективное индивидуальное программное обеспечение для бухгалтерского учета. , типы программного обеспечения для бухгалтерского учета, его функции, меры безопасности и стоимость разработки программного обеспечения.

Как создать эффективное индивидуальное программное обеспечение для бухгалтерского учета?

Разработка программного обеспечения для бизнеса требует времени в зависимости от сложности проекта и процесса разработки. Компания может нанять штатную команду, фрилансеров или разработчиков программного обеспечения для создания собственного программного обеспечения для бухгалтерского учета. Давайте глубже погрузимся в процесс создания бухгалтерской программы и сэкономим ваше время и деньги:

Шаг 1: Определите идею вашего проекта

Первым шагом в разработке индивидуального программного обеспечения для бухгалтерского учета является определение вашей идеи и бизнес-целей. Это не обязательно требует списка функций вашего потенциального приложения. Однако у вас должно быть четкое видение, чтобы описать свои требования команде разработчиков. Чтобы эффективно представить идею вашего проекта, вам необходимо определить свои бизнес-цели, процесс и существующее бухгалтерское решение.

Шаг 2. Выберите поставщика

Поиск подходящего поставщика программного обеспечения для бухгалтерского учета может сэкономить ваше время и деньги. Поставщик программного обеспечения отвечает за исследования, разработку и последующее обслуживание программного обеспечения. Для исследования вы можете посетить веб-сайты со списками, такие как Clutch и Good Firms, для обзора, или вы можете поискать в Интернете, как создать собственное программное обеспечение для бухгалтерского учета. После первоначального исследования вы можете запросить расценки у поставщиков, включенных в короткий список. Для этого вы можете создать предложение или запланировать телефонный звонок с поставщиками. Хороший поставщик поймет ваши требования к программному обеспечению и предпримет следующие шаги.

Шаг 3: Планируйте разработку

На этом этапе ваш бизнес-аналитик свяжется с поставщиком программного обеспечения, чтобы более четко определить потребности вашего бизнеса. После обсуждения ваша бухгалтерская программа будет иметь техническое задание. Это документ, который представляет процесс разработки и спецификации программного обеспечения, такие как функции, технический стек и заинтересованные стороны.

Шаг 4: Разработка и тестирование

После того, как вы закончите с планом проекта, самое время начать процесс разработки. Согласно современным методам разработки программного обеспечения, кодирование и обеспечение качества работают параллельно. Каждый программный модуль тестируется сразу после завершения разработки. Тестирование помогает сэкономить деньги за счет оптимизации процесса разработки и устранения ошибок программного обеспечения.

Шаг 5: Развертывание и обслуживание программного обеспечения

После завершения разработки вам необходимо интегрировать программное обеспечение в бизнес-процессы. Чтобы принять это организационное изменение, вы можете обратиться к своему поставщику за помощью в обучении персонала с помощью технической документации о функциях и внедрении программного обеспечения. После успешного развертывания программного обеспечения регулярная проверка и обновление имеют решающее значение для целей обслуживания.

Типы бухгалтерского программного обеспечения

Каждая компания имеет разные потребности в разработке программного обеспечения, основанные на ее бизнес-деятельности. Например, компании из 2-3 человек не нужны углубленные функции по управлению финансами. Точно так же минимальное бухгалтерское программное обеспечение с базовыми функциями не подходит для крупной компании. Далее мы продемонстрируем различные типы программного обеспечения для бухгалтерского учета, и компания сможет выбрать то, что наилучшим образом соответствует ее потребностям.

1. Электронные таблицы

Электронная таблица — это бухгалтерское программное обеспечение, предназначенное для первоначального управления финансами. Электронные таблицы подходят для компаний, которым не требуются сложные финансовые операции. Электронные таблицы не предоставляют полноценных функций программного обеспечения для бухгалтерского учета, поэтому, как только размер бизнеса увеличится, вам придется обеспечить использование более совершенного программного обеспечения. Примерами электронных таблиц являются MS Excel и Google Sheets.

2. Программное обеспечение для коммерческого учета

Программное обеспечение для коммерческого учета специально разработано для удовлетворения потребностей малых и средних компаний. Это программное обеспечение предлагает множество функций для расчета, аудита и подготовки налоговых отчетов компании. Sage Accounting — хорошо известный пример коммерческого программного обеспечения для бухгалтерского учета.

3. Программное обеспечение для бухгалтерского учета на уровне предприятия

Бухгалтерское программное обеспечение корпоративного уровня предназначено для крупного бизнеса и предназначено для управления финансами и общего контроля. Это программное обеспечение интегрирует другие модули и обеспечивает беспрепятственный контроль над общим рабочим процессом компании. Кроме того, он использует большие данные и искусственный интеллект для получения бизнес-понимания и прогнозирования эффективности бизнес-процессов. Xero — лучший пример программного обеспечения для бухгалтерского учета на уровне предприятия, которое обрабатывает сложные финансовые операции.

Особенности пользовательского программного обеспечения для бухгалтерского учета

Компании ищут индивидуальное программное обеспечение для бухгалтерского учета, поскольку оно помогает им удовлетворить потребности своего бизнеса. Чтобы получить индивидуальный продукт, вам необходимо учитывать следующие вещи:

Проведите исследование



Определите вашу целевую аудиторию



Ставьте цели



Укажите свой бюджет



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Однако некоторые базовые функции присутствуют практически во всех бухгалтерских программах. Давайте взглянем:

1. Счета

Эта функция позволяет бухгалтерам отправлять, получать и отслеживать счета-фактуры прямо из приложения. В счетах-фактурах отображается логотип компании, что повышает доверие к бренду на рынке. Кроме того, эта функция обеспечивает больше автоматизации для установки напоминаний для регулярных счетов.

2. Налоговый калькулятор

Расчет налогов является сложной задачей для крупных компаний. Налоговый калькулятор рассчитывает различные виды налогов с помощью встроенных функций. Используя эту функцию, компании также могут отслеживать продолжительность налогообложения и избегать ошибок в схемах расчета налогов.

3. Генератор отчетов

Специальное программное обеспечение для бухгалтерского учета создает отчеты, чтобы получить представление о финансовых показателях бизнеса, исторических данных и прогнозах на основе этих данных.

4. Аналитика

Аналитика — это сердце бухгалтерского программного обеспечения, которое предоставляет встроенные визуальные средства для SWOT-анализа компании (сильных и слабых сторон, возможностей и угроз). Кроме того, компании могут отслеживать финансовые показатели и получать более полные отчеты.

5. Управление заработной платой

Заработная плата сотрудников должна контролироваться и управляться организованным образом. Бухгалтерское программное обеспечение рассчитывает общую сумму, подлежащую выплате за определенный период времени для каждого сотрудника. Бухгалтерам нужно только ввести почасовую или месячную ставку и тип налога. Программное обеспечение рассчитает общую заработную плату, налоги и бонусы.

6. Электронные платежи

Программное обеспечение для бухгалтерского учета предлагает встроенную функцию платежей. Это позволяет совершать необходимые транзакции из приложения, сохраняя при этом историю платежей и квитанций. Помимо этих функций, программное обеспечение для учетных записей предлагает отслеживание проектов, интеграцию с банковскими счетами и интеграцию с CRM. Все эти функции являются обязательными для внедрения в индивидуальное бухгалтерское программное обеспечение компании.

Меры безопасности

Поскольку программное обеспечение для бухгалтерского учета имеет дело с финансовыми данными, для этого программного обеспечения чрезвычайно важна высокая безопасность. Причина в том, что потеря финансовых данных может привести к катастрофическим результатам. Для безопасного программного обеспечения для бухгалтерского учета вы должны учитывать следующие показатели:

1. Сетевой брандмауэр

Сильный сетевой брандмауэр необходим для защиты бухгалтерского программного обеспечения от вирусов и хакерских атак.

2. Двухфакторная аутентификация

Вы должны учитывать шифрование данных при передаче данных с помощью программного обеспечения для бухгалтерского учета. Для высокой безопасности программного обеспечения целесообразно применять двухфакторную аутентификацию.

при создании индивидуального программного обеспечения для бухгалтерского учета.

3. Надежная программная логика

Надежная программная логика заполняет все пробелы в безопасности, уменьшая количество ошибок в финансовых расчетах.

Сколько стоит разработка индивидуального бухгалтерского программного обеспечения?

После того, как компания определила тип программного обеспечения, пришло время выяснить стоимость разработки индивидуального программного обеспечения для бухгалтерского учета. Стоимость разработки программного обеспечения на заказ зависит от следующих факторов:

Размер компании



Количество функций, которые вы хотите добавить



Меры безопасности



Хостинг



Количество модулей



Сложность дизайна



Члены команды, участвующие в процессе разработки

В команду разработчиков входят:

Бизнес-аналитик



Руководитель проекта



Фронтенд разработчик



Бэкэнд разработчик



UI/UX дизайнер



Инженер QA



DevOps-инженер

По оценкам, разработка программного обеспечения для бухгалтерского учета занимает от 1500 до 2500 часов. Таким образом, стоимость разработки сильно зависит от почасовых ставок софтверной компании. Почасовые ставки варьируются в зависимости от местоположения и опыта команды разработчиков.

Например, разработка программного обеспечения в США может стоить 100 000 долларов, а в других странах — 40 000 долларов без ущерба для качества продукта. Итак, в зависимости от факторов, указанных выше, разработка бухгалтерского программного обеспечения стоит от 1000 до 500 000 долларов.

Последние мысли

Очень важно создать собственное бухгалтерское программное обеспечение для ведения финансовой деятельности вашего бизнеса. Мы надеемся, что вы хорошо разбираетесь в преимуществах индивидуального бухгалтерского программного обеспечения для автоматизации вашего бизнес-процесса и оптимизации рабочего процесса. Для разработки вам необходимо найти надежного поставщика, который сможет предоставить вам наиболее рентабельные услуги по разработке. В этом руководстве упоминаются лучшие онлайн-ресурсы для поиска поставщика по вашему выбору. Кроме того, если вы ищете решения для разработки без программирования, мы рекомендуем использовать AppMaster. Для создания уникальной экосистемы приложений с использованием этой платформы не требуются навыки программирования. Свяжитесь с нами, чтобы создать лучшее бухгалтерское программное обеспечение для автоматизации финансовой деятельности вашей компании.



