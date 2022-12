Firmy są bardziej skoncentrowane na podniesieniu ich wykresu biznesowego poprzez lepsze wyniki finansowe w tym szybko zmieniającym się świecie. Był czas, kiedy księgowość była tylko kwestia papieru, ale w 2022 roku, duże i małe firmy używają niestandardowego oprogramowania księgowego do automatyzacji ich procesu finansowego. Dlaczego konieczne jest zaprojektowanie niestandardowego oprogramowania księgowego dla firmy? Ideą niestandardowego oprogramowania księgowego jest to, że istniejące oprogramowanie spełnia specyficzne wymagania biznesowe, które mogą nie odpowiadać potrzebom biznesowym innej firmy. Dlatego większość firm szuka bardziej niestandardowego rozwiązania, aby osiągnąć swoje cele finansowe. Ten przewodnik ujawni, jak zbudować skuteczne oprogramowanie księgowe na zamówienie. , rodzaje oprogramowania księgowego, jego funkcja, środki bezpieczeństwa i ile kosztuje rozwój oprogramowania.

Jak zbudować wydajne oprogramowanie księgowe na zamówienie?

Rozwój oprogramowania dla firmy zużywa czas w zależności od złożoności projektu i procesu rozwoju. Firma może zatrudnić zespół wewnętrzny, freelancerów, lub programistów firmy rozwoju oprogramowania do budowy własnego oprogramowania księgowego. Niech głębiej w procesie budowania oprogramowania księgowego i zaoszczędzić czas i pieniądze:

Krok 1: Zdefiniuj swój pomysł na projekt

Pierwszym krokiem w tworzeniu niestandardowego oprogramowania księgowego jest zdefiniowanie swojego pomysłu i celów biznesowych. Niekoniecznie wymaga to listy funkcji Twojej potencjalnej aplikacji. Jednak musisz mieć jasną wizję, aby opisać swoje wymagania zespołowi programistów. Aby skutecznie zaprezentować swój pomysł na projekt, musisz określić swoje cele biznesowe, proces i istniejące rozwiązanie księgowe.

Krok 2: Wybór dostawcy

Znalezienie odpowiedniego dostawcy dla rozwoju oprogramowania księgowego może zaoszczędzić Twój czas i pieniądze. Sprzedawca oprogramowania jest odpowiedzialny za badania, rozwój, a później utrzymanie oprogramowania. Do badań, można odwiedzić strony internetowe aukcji, takich jak Clutch i Dobre firmy do recenzji, lub można szukać online na jak zbudować niestandardowe oprogramowanie księgowe. Po wstępnych badaniach, można poprosić o wycenę z krótkiej listy sprzedawców. W tym celu możesz stworzyć propozycję lub zaplanować rozmowę telefoniczną ze sprzedawcami. Dobry sprzedawca będzie zrozumieć swoje wymagania dotyczące oprogramowania i będzie kontynuować kolejne kroki.

Krok 3: Rozwój planu

Na tym etapie, analityk biznesowy będzie komunikować się z dostawcą oprogramowania, aby Twoje potrzeby biznesowe bardziej wyraźnie. Po dyskusji, oprogramowanie księgowe będzie miał specyfikacji technicznej. Jest to dokument, który reprezentuje proces rozwoju i specyfikacji oprogramowania, takich jak funkcje, stos techniczny i zainteresowanych.

Krok 4: Rozwój i testowanie

Po zakończeniu z planu projektu, to najwyższy czas, aby rozpocząć proces rozwoju. Zgodnie z nowoczesną techniką tworzenia oprogramowania, kodowanie i zapewnianie jakości działają równolegle. Każdy moduł oprogramowania jest testowany natychmiast po zakończeniu rozwoju. Testowanie pomaga zaoszczędzić pieniądze poprzez optymalizację procesu rozwoju i zmniejszenie liczby błędów w oprogramowaniu.

Krok 5: Wdrożenie i utrzymanie oprogramowania

Po zakończeniu rozwoju, trzeba zintegrować oprogramowanie z procesami biznesowymi. Aby przyjąć tę zmianę organizacyjną, można zwrócić się o pomoc do dostawcy na szkolenia pracowników przez dokumentację techniczną na temat funkcji i wprowadzenie oprogramowania. Po udanym wdrożeniu oprogramowania, regularny przegląd i aktualizacja są kluczowe dla celów konserwacji.

Rodzaje oprogramowania księgowego

Każda firma ma różne potrzeby w zakresie rozwoju oprogramowania w oparciu o swoją działalność gospodarczą. Na przykład, firma 2-3 osób nie potrzebuje dogłębnych funkcji do zarządzania finansami. Podobnie, minimalne oprogramowanie księgowe z podstawowymi funkcjami nie jest odpowiednie dla dużej firmy. Następnie przedstawimy różne rodzaje oprogramowania księgowego, a firma może wybrać, co pasuje do jej potrzeb w najlepszy sposób.

1. Arkusze kalkulacyjne

Arkusz kalkulacyjny to oprogramowanie księgowe przeznaczone do wstępnego zarządzania finansami. Arkusze kalkulacyjne są odpowiednie dla firm, które nie wymagają złożonych transakcji finansowych. Arkusze kalkulacyjne nie zapewniają pełnych funkcji oprogramowania księgowego, więc gdy rozmiar firmy rozszerza się, trzeba będzie zapewnić korzystanie z bardziej zaawansowanego oprogramowania. Przykłady arkuszy kalkulacyjnych są MS Excel i Google Sheets.

2. Komercyjne oprogramowanie księgowe

Komercyjne oprogramowanie księgowe jest specjalnie zaprojektowane, aby zaspokoić potrzeby małych i średnich firm. To oprogramowanie oferuje wiele funkcji do obliczania, audytu i przygotowania raportów podatkowych firmy. Sage Accounting jest znanym przykładem komercyjnego oprogramowania księgowego.

3. Oprogramowanie księgowe na poziomie przedsiębiorstwa

Oprogramowanie księgowe na poziomie przedsiębiorstwa jest przeznaczone dla dużej firmy, aby obsłużyć zarządzanie finansami i ogólną kontrolę. To oprogramowanie integruje inne moduły i zapewnia płynne doświadczenie, aby kontrolować ogólny przepływ pracy firmy. Ponadto wykorzystuje Big Data i sztuczną inteligencję, aby uzyskać wgląd w biznes i dokonać prognoz dotyczących efektywności procesu biznesowego. Xero jest najlepszym przykładem oprogramowania księgowego na poziomie przedsiębiorstwa, które obsługuje złożone transakcje finansowe.

Cechy niestandardowego oprogramowania księgowego

Firmy szukają niestandardowego oprogramowania księgowego, ponieważ pomaga im spełnić ich potrzeby biznesowe. Aby uzyskać niestandardowy produkt, należy rozważyć następujące rzeczy:

Zrób badania

Zdefiniuj swoją docelową publiczność

Ustaw swoje cele

Określić swój budżet

Uzyskać wycenę od firmy rozwojowej

Jednak niektóre podstawowe funkcje są obecne w prawie wszystkich programach księgowych. Przyjrzyjmy się:

1. Faktury

Ta funkcja pozwala księgowym wysyłać, odbierać i śledzić faktury bezpośrednio z aplikacji. Faktury wyświetlają logo firmy, które buduje zaufanie do marki na rynku. Ponadto, funkcja ta zapewnia więcej automatyzacji, aby ustawić przypomnienia dla regularnych faktur.

2. Kalkulator podatkowy

Obliczanie podatków jest wyzwaniem dla dużych firm. Kalkulator podatkowy oblicza różne rodzaje podatków za pomocą wbudowanych funkcji. Korzystając z tej funkcji, firmy mogą również śledzić czas trwania podatku i unikać błędów we wzorach obliczeń podatkowych.

3. Generator raportów.

Niestandardowe oprogramowanie księgowe generuje raporty, aby uzyskać wgląd w wyniki finansowe firmy, dane historyczne i prognozowanie na podstawie tych danych.

4. Analytics

Analytics jest sercem oprogramowania księgowego, które zapewnia wbudowane wizualizacje dla firmy analizy SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats). Ponadto, firmy mogą śledzić wyniki finansowe i uzyskać bardziej kompleksowe raporty.

5. Zarządzanie płacami

Wynagrodzenia pracowników muszą być monitorowane i zarządzane w sposób zorganizowany. Oprogramowanie księgowe oblicza całkowitą kwotę do zapłaty za określony okres czasu dla każdego pracownika. Księgowi muszą jedynie wprowadzić stawki godzinowe lub miesięczne oraz rodzaj podatku. Oprogramowanie obliczy całkowitą pensję, podatki i premię.

6. Płatności elektroniczne

Oprogramowanie księgowe oferuje wbudowaną funkcję płatności. Pozwala to na dokonywanie niezbędnych transakcji z aplikacji przy jednoczesnym zachowaniu historii płatności i wpływów. Oprócz tych funkcji, oprogramowanie księgowe oferuje śledzenie projektu, integrację konta bankowego i integracji CRM. Wszystkie te funkcje są obowiązkowe do osadzenia w niestandardowym oprogramowaniu księgowym firmy.

Środki bezpieczeństwa

Jako oprogramowanie księgowe zajmuje się danymi finansowymi, więc wysokie bezpieczeństwo jest niezwykle ważne dla tego oprogramowania. Powodem jest to, że utrata danych finansowych może prowadzić do katastrofalnych wyników. Dla bezpiecznego oprogramowania księgowego, należy rozważyć następujące metryki:

1. Firewall sieciowy

Silna zapora sieciowa jest koniecznością, aby chronić oprogramowanie księgowe przed wirusami i atakiem hakerów.

2. Dwuczynnikowe uwierzytelnianie

Należy rozważyć szyfrowanie danych podczas przesyłania danych za pomocą oprogramowania księgowego. Dla wysokiego bezpieczeństwa oprogramowania, wskazane jest, aby zastosować uwierzytelnianie dwuskładnikowe

podczas budowania niestandardowego oprogramowania księgowego.

3. Solidna logika oprogramowania

Solidna logika oprogramowania wypełnia wszystkie luki bezpieczeństwa, zmniejszając błąd w obliczeniach finansowych.

Ile kosztuje stworzenie niestandardowego oprogramowania księgowego?

Gdy firma zidentyfikowała typ oprogramowania, nadszedł czas, aby dowiedzieć się, jaki jest koszt rozwoju niestandardowego oprogramowania księgowego. Koszt rozwoju niestandardowego oprogramowania zależy od następujących czynników:

Wielkość firmy.

Liczba funkcji, które chcesz dodać

Środki bezpieczeństwa

Hosting

Liczba modułów

Złożoność projektu

Członkowie zespołu zaangażowani w proces rozwoju

W skład zespołu deweloperskiego wchodzą:

Analityk biznesowy

Kierownik projektu

Programista front-end

Programista Back End

Projektant UI/UX

Inżynier QA

Inżynier DevOps

Szacuje się, że oprogramowanie księgowe zajmuje od 1500 do 2500 godzin na rozwój. Tak więc, koszt rozwoju zależy w dużej mierze od stawek godzinowych firmy programistycznej. Stawki godzinowe różnią się w zależności od lokalizacji i doświadczenia zespołu rozwijającego.

Na przykład, rozwój oprogramowania w USA może kosztować 100.000 dolarów, ale może to kosztować 40.000 dolarów w innych krajach bez utraty jakości produktu. Tak więc, w zależności od czynników wymienionych powyżej, rozwój oprogramowania księgowego kosztuje od $ 1,000 do $ 500,000.

Końcowe przemyślenia

Istotne jest, aby zbudować niestandardowe oprogramowanie księgowe do czynienia z działalności finansowej firmy. Mamy nadzieję, że jesteś dobrze zorientowany w wartości niestandardowego oprogramowania księgowego, aby zautomatyzować proces biznesowy i zoptymalizować przepływ pracy. Dla rozwoju, trzeba znaleźć wiarygodnego dostawcy, który będzie w stanie zapewnić Państwu najbardziej opłacalne usługi rozwoju. Ten przewodnik wymienił najlepsze zasoby internetowe, aby znaleźć sprzedawcę z wyboru. Ponadto, jeśli szukasz rozwiązań rozwojowych bez kodowania, zalecamy korzystanie z AppMaster. Nie są wymagane żadne umiejętności kodowania, aby stworzyć unikalny ekosystem aplikacji za pomocą tej platformy. Skontaktuj się z nami, aby zbudować najlepsze oprogramowanie księgowe, aby zautomatyzować działania finansowe Twojej firmy.