在这个快节奏的世界中，公司更专注于通过更好的财务业绩来提升他们的业务图。曾经有一段时间，会计只是纸上谈兵，但在 2022 年，大大小小的公司都在使用定制的会计软件来自动化他们的财务流程。为什么有必要为公司设计定制会计软件？定制会计软件背后的想法是，现有软件满足可能不适合另一家公司的业务需求的特定业务需求。这就是为什么大多数公司都在寻找更加定制化的解决方案来实现他们的财务目标。本指南将揭示如何构建高效的自定义会计软件。 、会计软件的类型、功能、安全措施以及开发软件的成本。

如何构建高效的定制会计软件？

根据项目复杂性和开发过程，企业的软件开发会消耗时间。公司可以聘请内部团队、自由职业者或软件开发公司的开发人员来构建自己的定制会计软件。让我们更深入地了解构建会计软件并节省您的时间和金钱的过程：

第 1 步：定义您的项目理念

开发定制会计软件的第一步是定义您的想法和业务目标。它不一定需要您的潜在应用程序的功能列表。但是，您必须有一个清晰的愿景来向开发团队描述您的要求。为了有效地展示您的项目理念，您需要定义您的业务目标、流程和现有的会计解决方案。

第 2 步：选择供应商

为会计软件开发寻找合适的供应商可以节省您的时间和金钱。软件供应商负责研究、开发和后期的软件维护。对于研究，您可以访问 Clutch 和 Good Companies 等上市网站进行评论，或者您可以在线搜索如何构建自定义会计软件。经过初步研究后，您可以向入围供应商索取报价。为此，您可以创建提案或安排与供应商的电话。一个好的供应商会了解您的软件需求，并会继续下一步。

第 3 步：计划开发

在这个阶段，您的业务分析师将与软件供应商进行沟通，以使您的业务需求更加清晰。经过讨论，您的会计软件将具有技术规范。它是代表开发过程和软件规范（如功能、技术堆栈和利益相关者）的文档。

第 4 步：开发和测试

一旦完成了项目计划，就该开始开发过程了。根据现代软件开发技术，编码和质量保证工作并行。一旦开发完成，每个软件模块都会立即进行测试。测试通过优化开发过程和减少软件错误来帮助节省资金。

第五步：软件部署和维护

开发完成后，您需要将软件集成到业务流程中。要采用这种组织变革，您可以通过有关软件功能和介绍的技术文档向您的供应商寻求员工培训的帮助。成功部署软件后，定期审查和更新对于维护目的至关重要。

会计软件的类型

每家公司根据其业务活动对软件开发有不同的需求。例如，一个 2-3 人的公司不需要财务管理的深度功能。同样，具有基本功能的最小会计软件也不适合大公司。接下来，我们将展示不同类型的会计软件，公司可以选择最适合自己需求的软件。

1. 电子表格

电子表格是为初始财务管理而设计的会计软件。电子表格适用于不需要复杂财务交易的公司。电子表格不提供会计软件的全部功能，因此一旦业务规模扩大，您将不得不确保使用更先进的软件。电子表格的示例是 MS Excel 和 Google 表格。

2.商业会计软件

商业会计软件专为满足中小型公司的需求而设计。该软件提供了多种功能来计算、审计和准备公司的税务报告。 Sage Accounting 是著名的商业会计软件示例。

3.企业级会计软件

企业级会计软件专为大型企业设计，用于处理财务管理和整体控制。该软件集成了其他模块，并提供无缝体验来控制公司的整体工作流程。此外，它使用大数据和人工智能来获得业务洞察力并预测业务流程的有效性。 Xero 是处理复杂财务交易的企业级会计软件的最佳示例。

定制会计软件的特点

公司寻求定制会计软件，因为它可以帮助他们满足他们的业务需求。要获得定制产品，您需要考虑以下事项：

做一个研究



定义您的目标受众



设定你的目标



指定您的预算



从开发公司获取报价

但是，几乎所有会计软件中都存在一些基本功能。让我们来看看：

1. 发票

此功能允许会计师直接从应用程序发送、接收和跟踪发票。发票上显示公司标志，在市场上建立品牌信心。此外，此功能提供了更多自动化来设置常规发票的提醒。

2. 税务计算器

对大公司而言，税收计算具有挑战性。税收计算器使用内置函数计算不同类型的税收。使用此功能，公司还可以跟踪纳税期限并避免税收计算模式中的错误。

3.报告生成器

定制会计软件生成报告，以获取有关企业财务业绩、历史数据和基于此数据的预测的见解。

4. 分析

分析是会计软件的核心，它为公司的 SWOT（优势、劣势、机会和威胁）分析提供内置视觉效果。此外，公司可以跟踪财务业绩并获得更全面的报告。

5. 工资管理

必须以有组织的方式监控和管理员工的工资。会计软件计算每个员工在特定时间段内要支付的总金额。会计师只需要输入每小时或每月的费率和税种。该软件将计算总工资、税金和奖金。

6. 电子支付

会计软件提供内置的支付功能。它允许从应用程序进行必要的交易，同时保留付款历史记录和收据记录。除了这些功能，帐户软件还提供项目跟踪、银行帐户集成和 CRM 集成。所有这些功能都必须嵌入到公司的自定义会计软件中。

安防措施

由于会计软件处理的是财务数据，所以高安全性对于这个软件来说是极其重要的。原因是财务数据的丢失会导致灾难性的后果。对于安全的会计软件，您应该考虑以下指标：

1.网络防火墙

强大的网络防火墙是保护会计软件免受病毒和黑客攻击的必备条件。

2. 双重身份验证

使用会计软件传输数据时应考虑数据加密。为了软件的高安全性，建议应用两因素身份验证

在构建自定义会计软件时。

3. 强大的软件逻辑

强大的软件逻辑通过减少财务计算中的错误来填补所有安全漏洞。

开发定制会计软件需要多少钱？

一旦公司确定了软件类型，就该计算定制会计软件的开发成本了。定制软件开发的成本取决于以下因素：

公司规模



您要添加的功能数量



安防措施



托管



模块数量



设计复杂性



参与开发过程的团队成员

开发团队包括：

业务分析师



专案经理



前端开发人员



后端开发人员



UI/UX 设计师



质量工程师



开发运维工程师

会计软件的开发估计需要 1500 到 2500 个小时。因此，开发成本很大程度上取决于软件公司的小时费率。每小时费率根据开发团队的位置和经验而有所不同。

例如，在美国进行软件开发可能要花费 100,000 美元，但在其他国家可能要花费 40,000 美元，而不会影响产品质量。因此，根据上述因素，会计软件的开发成本从 1,000 美元到 500,000 美元不等。

最后的想法

构建自定义会计软件来处理您的业务的财务活动至关重要。我们希望您精通定制会计软件的价值，以自动化您的业务流程并优化工作流程。对于开发，您需要找到能够为您提供最具成本效益的开发服务的可靠供应商。本指南提到了寻找您选择的供应商的最佳在线资源。此外，如果您正在寻找无需编码的开发解决方案，我们建议您使用 AppMaster。使用此平台创建独特的应用生态系统不需要任何编码技能。联系我们以构建最好的会计软件来自动化您公司的财务活动。



