La gestion d'une propriété peut être un casse-tête si vous ne disposez pas d'une application mobile de gestion immobilière appropriée pour vous aider. En un mot, la gestion immobilière est plus une question de communication que d'immobilier. Cela nécessite des interactions régulières avec les propriétaires, les locataires et le personnel afin de satisfaire tout le monde, d'établir une clientèle fidèle et d'assurer la croissance future dans un marché concurrentiel.

En 2017, le marché mondial des logiciels de gestion immobilière valait 8,98 milliards de dollars. D'ici 2025, le marché mondial des logiciels de gestion immobilière devrait atteindre 12,89 milliards de dollars. Selon IbisWorld, le secteur de la gestion immobilière aux États-Unis emploie actuellement environ 290 000 personnes. Alors pourquoi ne pas sauter dans le train et créer une application mobile de gestion immobilière de nouvelle génération ? Dans cet article, nous allons passer en revue ce qu'il faut pour concevoir des applications de gestion immobilière et comment le faire.





Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion immobilière ?

Un système de gestion immobilière (PMS) est un logiciel qui automatise et simplifie les opérations commerciales critiques dans la gestion immobilière pour les gestionnaires immobiliers, les propriétaires et les exploitants. Les finances, les discussions entre locataires et propriétaires et le stockage des données sont autant d'opérations commerciales possibles. Les logiciels pour les systèmes de gestion immobilière sont généralement hébergés dans le cloud ou sur un serveur local.

Les divers secteurs et domaines qui utilisent des systèmes de gestion immobilière comprennent l'hôtellerie, la fabrication et la logistique, les administrations locales, l'immobilier commercial et le marché de la gestion immobilière. La demande du marché pour ce type de système est inextricablement liée au marché immobilier en général. En revanche, le marché de la gestion immobilière ne suit pas les mêmes tendances que l'industrie immobilière. Il continue d'avoir ses propres modèles. Par exemple, le secteur de la gestion immobilière est généralement plus résistant aux ralentissements économiques.

Types de logiciels de gestion immobilière

Une application de gestion immobilière sera idéale si vous gérez des complexes d'appartements ou plusieurs propriétés à plusieurs endroits. Cependant, le succès de l'application sera déterminé par le modèle d'application que vous choisissez pour votre entreprise. Vous pouvez communiquer avec les propriétaires et les locataires tout en gardant une trace de toutes les transactions financières et du stockage des données avec la bonne solution.

Cependant, avant de commencer à utiliser une application de gestion immobilière, vous devez d'abord déterminer le type de logiciel de gestion immobilière dont vous avez besoin et la manière dont vous appliquerez les fonctionnalités. Pour les entreprises : Les propriétaires d'immeubles commerciaux peuvent bénéficier de solutions de gestion immobilière qui leur permettent de gérer des immeubles de bureaux et des commerces de détail. Ils peuvent faire ce qui suit à l'aide de systèmes de gestion immobilière :

réduire le temps nécessaire à l'entretien de la propriété

personnalisez votre reporting en ligne

recueillir des informations sur les baux

encaisser les loyers sur internet

augmentations de loyer selon un calendrier défini



Pour les industries : les bureaux, les entrepôts, les installations logistiques et les propriétés industrielles en sont tous des exemples. Ils remplissent des rôles critiques tels que :

gestion de l'entretien des installations

gestion de l'espace

administration des baux

Pour les associations de propriétaires (HOA) et les systèmes de gestion de copropriété : les copropriétés, les maisons en rangée, les coopératives et les HOA immobiliers bénéficient tous du logiciel de gestion HOA. Ces systèmes ont des propriétés telles que :

rapports

paiements électroniques

comptabilité

les candidats à la sous-location sont soumis à une première sélection de résidents

Pour les systèmes de gestion hôtelière : le logiciel de gestion immobilière est utilisé par les hôtels et les auberges pour :

faire des réservations de chambres

paiement de factures

chambres à attribuer

enregistrement et départ des visiteurs

surveiller la disponibilité des chambres

Avantages de la gestion immobilière

L'industrie de la gestion immobilière est encore relativement nouvelle, mais elle a beaucoup de potentiel. Voyons ensemble les avantages de la mise en place d'un système de gestion immobilière :

La gestion de plusieurs propriétés est probablement l'une des raisons les plus convaincantes pour lesquelles les propriétaires immobiliers envisagent de mettre en place un PMS. Ce type de logiciel facilite la comptabilité, le reporting et la communication. Le portail du propriétaire contient toutes les informations pertinentes. Le logiciel de gestion immobilière rationalise les processus de l'entreprise en éliminant le besoin de solutions tierces, ce qui permet d'améliorer la normalisation et l'efficacité de la gestion.

PMS est un produit qui a le potentiel d'être assez polyvalent. Au fur et à mesure qu'une entreprise grandit, elle est susceptible d'ajouter plus de fonctionnalités au système, telles que la gestion des revenus ou la sélection des locataires. Gardez à l'esprit que l'évolutivité d'un système de gestion immobilière en ligne n'est possible qu'avec une solution logicielle personnalisée.

Il n'y aura plus de rapports papier ni de paperasse. En quelques clics, vous pouvez trouver les informations dont vous avez besoin. De plus, il offre le plus haut niveau de sécurité. Il convient de noter qu'un système basé sur le Web offre l'accès le plus simple aux données plutôt qu'un système local.

Le meilleur ami d'une entreprise est l'automatisation. Votre équipe pourra se concentrer davantage sur des projets productifs en automatisant les opérations répétitives telles que l'affichage des logements vacants, la facturation et les réponses des locataires. De plus, le risque de faire une erreur est considérablement réduit.

Vous pouvez couvrir tous les canaux imaginables pour fournir vos services de location ou d'hôtel avec un système de gestion immobilière unique.

Vous pouvez combiner votre solution avec des chatbots ou des assistants virtuels pour offrir un service exceptionnel à vos clients à tout moment et de n'importe où.

Pourquoi les gestionnaires immobiliers utilisent-ils Excel ?

De nombreux gestionnaires immobiliers qui débutent dans le métier utilisent encore Excel. Bien que le logiciel de gestion immobilière soit idéal pour les entreprises comptant plusieurs unités, Excel reste un choix populaire pour les petites entreprises. Les gestionnaires immobiliers de base Excel pour enregistrer les informations dont ils ont besoin régulièrement. Certaines des choses qu'ils enregistrent sont les revenus et les dépenses de chaque propriété, ses données financières, les demandes de maintenance et une liste des tâches de maintenance en cours.

Même avec les plus petits portefeuilles, il est difficile de suivre toutes ces variables avec des feuilles de calcul. Bien que la gestion immobilière Excel prospère dans ce qu'elle est censée faire, elle a ses limites. Les informations de location ne sont ni centralisées ni automatisées, ce qui coûte du temps et entraîne des inexactitudes de données souvent coûteuses. Et le calcul des services publics dans une propriété restaurée est généralement un fouillis que seules quelques personnes peuvent résoudre.

Créez une feuille de calcul pour votre bien locatif

Il faut du temps et des efforts pour mettre en place une feuille de calcul de gestion immobilière. Pour garder une trace de tout, vous devez inclure autant ou aussi peu de données que nécessaire. Il est simple de faire un tableau mensuel des revenus et des dépenses de la manière de la comptabilité en partie double. Cela nécessite très peu de compétences et ne nécessite l'utilisation d'aucune formule. Les feuilles de calcul Excel sont un outil polyvalent et toujours utile.

Un tableur peut exécuter rapidement et simplement des calculs complexes. Une fois que vous avez créé un modèle simple, il ne vous reste plus qu'à saisir les informations, et la feuille de calcul s'occupera du reste. Les gestionnaires immobiliers peuvent imprimer une feuille de calcul dans un fichier PDF et l'envoyer par e-mail à leur comptable ou la partager avec quelqu'un s'il s'agit d'une feuille de calcul basée sur le cloud. Une feuille de calcul de gestion immobilière est idéale pour les propriétaires possédant un petit nombre de propriétés. Garder une trace des revenus et des dépenses modestes sur une feuille de calcul est simple lorsque vous n'avez qu'une ou deux maisons.

Comment les gestionnaires immobiliers s'organisent-ils ?

Les gestionnaires immobiliers ont toujours un plan d'urgence - une stratégie globale qui les aidera dans certaines situations. Même en temps de crise, avoir une stratégie garantit que tout fonctionne aussi bien que possible. Les gestionnaires immobiliers ont une idée claire de ce qu'il est préférable d'externaliser. Ils connaissent leurs forces et leurs faiblesses et disposent d'un personnel compétent toujours disponible. Avec trop de rapports et de documents papier, une entreprise de gestion immobilière peut rapidement se désorganiser. Cela nécessite également beaucoup plus d'efforts pour maintenir tout en ordre.

Un logiciel de gestion immobilière peut vous aider à économiser du temps et de l'argent en éliminant le besoin de paperasse et en vous permettant de soumettre des rapports par voie électronique. Les gestionnaires immobiliers décident d'une technique de communication mutuellement souhaitable qui servira de référence. Ils savent plaire au propriétaire tout en assurant une gestion efficace de la propriété. L'objectif d'un gestionnaire immobilier est de réduire les tracas et les turbulences liés à la gestion d'une ou plusieurs propriétés. Ils planifient et structurent soigneusement les diverses situations qui peuvent survenir pour éviter tout incident.

Quelle est la meilleure application pour l'immobilier ?

Trouver une maison sur internet est plus efficace que de s'appuyer sur un agent immobilier qui ne se soucie que d'augmenter sa commission et ne comprend pas ce que vous attendez de votre maison. En raison de la profusion de sites Web immobiliers et d'applications immobilières disponibles, il peut être difficile de décider par où commencer. Nous avons dressé une liste restreinte de plates-formes après avoir recherché les listes et examiné les applications populaires.

Aucun courtier

NoBroker fait un excellent travail avec des listes et des détails sur les propriétés. Vous réaliserez que les résidences sont répertoriées par leurs propriétaires, ce qui signifie que vous n'aurez pas à payer de frais de courtage importants, et la société prétend vérifier tous les propriétaires. Les propriétaires doivent suivre une liste de contrôle pour garantir que toutes les annonces contiennent suffisamment d'informations pour être pertinentes.

99 acres

99acres propose un filtre de qualité d'annonce qui vous permet de limiter les résultats aux résidences avec des images ou des vidéos ou simplement aux propriétés que 99acres a physiquement confirmées.

Nestoria

Nestoria diffère des autres applications de cette liste en ce qu'elle ne regroupe pas directement les listes. Nestoria est un agrégateur d'agrégateurs ; par conséquent, une recherche sur le site renverrait des résultats de Housing.com, Makaan, NoBroker, Commonfloor et 99acres.