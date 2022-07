Die Verwaltung einer Immobilie kann Kopfschmerzen bereiten, wenn Sie keine geeignete mobile App für die Immobilienverwaltung haben, die Sie dabei unterstützt. Kurz gesagt geht es bei der Immobilienverwaltung mehr um Kommunikation als um Immobilien. Es erfordert regelmäßige Interaktionen mit Immobilieneigentümern, Mietern und Mitarbeitern, um alle zufrieden zu stellen, einen treuen Kundenstamm aufzubauen und zukünftiges Wachstum in einem wettbewerbsintensiven Markt sicherzustellen.

Im Jahr 2017 hatte der weltweite Markt für Immobilienverwaltungssoftware einen Wert von 8,98 Milliarden US-Dollar. Bis 2025 wird der weltweite Markt für Immobilienverwaltungssoftware auf 12,89 Milliarden US-Dollar geschätzt. Laut IbisWorld beschäftigt die Immobilienverwaltungsbranche in den Vereinigten Staaten derzeit etwa 290.000 Mitarbeiter. Warum also nicht auf den fahrenden Zug aufspringen und eine mobile App für die Immobilienverwaltung der nächsten Generation entwickeln? In diesem Artikel gehen wir darauf ein, was zum Entwerfen von Immobilienverwaltungsanwendungen erforderlich ist und wie dies funktioniert.





Was ist eine Immobilienverwaltungssoftware?

Ein Property Management System (PMS) ist eine Software, die kritische Geschäftsvorgänge in der Immobilienverwaltung für Immobilienverwalter, Eigentümer und Betreiber automatisiert und vereinfacht. Finanzen, der Diskurs zwischen Mietern und Vermietern und die Datenspeicherung sind alles mögliche Geschäftsvorgänge. Software für Immobilienverwaltungssysteme wird normalerweise in der Cloud oder auf einem lokalen Server gehostet.

Zu den verschiedenen Branchen und Bereichen, die Immobilienverwaltungssysteme verwenden, gehören Gastgewerbe, Fertigung und Logistik, Kommunalverwaltungen, Gewerbeimmobilien und der Immobilienverwaltungsmarkt. Die Marktnachfrage nach dieser Art von System ist untrennbar mit dem Immobilienmarkt im Allgemeinen verbunden. Andererseits folgt der Immobilienverwaltungsmarkt nicht den gleichen Trends wie die Immobilienbranche. Es hat weiterhin seine eigenen Muster. Beispielsweise ist die Immobilienverwaltungsbranche in der Regel widerstandsfähiger gegen wirtschaftliche Abschwünge.

Arten von Immobilienverwaltungssoftware

Eine Immobilienverwaltungs-App ist ideal, egal ob Sie Apartmentkomplexe oder mehrere Immobilien an mehreren Orten verwalten. Der Erfolg der App wird jedoch durch das App-Modell bestimmt, das Sie für Ihr Unternehmen wählen. Mit der richtigen Lösung können Sie mit Vermietern und Mietern kommunizieren und gleichzeitig alle Finanztransaktionen und die Datenspeicherung im Auge behalten.

Bevor Sie jedoch mit der Verwendung einer Immobilienverwaltungs-App beginnen, müssen Sie sich zunächst überlegen, welche Art von Immobilienverwaltungssoftware Sie benötigen und wie Sie die Features und Funktionen anwenden werden. Für Unternehmen: Eigentümer gewerblicher Immobilien können von Property-Management-Lösungen profitieren, mit denen sie Bürogebäude und Einzelhandelsstandorte verwalten können. Mithilfe von Property-Management-Systemen können sie Folgendes tun:

Verkürzen Sie die Zeit, die für die Instandhaltung der Immobilie benötigt wird

Personalisieren Sie Ihr Online-Reporting

Informationen zu Mietverträgen sammeln

Mietzahlungen über das Internet einziehen

Mieterhöhungen nach festgelegtem Zeitplan



Für Industrien: Beispiele sind Büros, Lager, Logistikeinrichtungen und Industrieimmobilien. Sie übernehmen wichtige Rollen wie:

Verwaltung der Instandhaltung der Anlage

Raummanagement

Verwaltung von Mietverträgen

Für Eigentümergemeinschaften (HOA) und Eigentumswohnungsverwaltungssysteme: Eigentumswohnungen, Stadthäuser, Genossenschaften und Immobilien-HOAs profitieren alle von der HOA-Verwaltungssoftware. Diese Systeme haben Eigenschaften wie:

Berichterstattung

E-Zahlungen

Buchhaltung

Untervermietungsbewerber werden einem ersten Bewohner-Screening unterzogen

Für Hotelverwaltungssysteme: Property-Management-Software wird von Hotels und Hostels verwendet, um:

Zimmer reservieren

Rechnung bezahlen

Zimmer zu vergeben

Besucher ein- und auschecken

die Verfügbarkeit von Zimmern überwachen

Vorteile der Immobilienverwaltung

Die Immobilienverwaltungsbranche ist noch relativ neu, hat aber viel Potenzial. Werfen wir einen Blick auf die Vorteile der Zusammenstellung eines Property Management Systems:

Die Verwaltung mehrerer Immobilien ist höchstwahrscheinlich einer der überzeugendsten Gründe für Immobilienbesitzer, die Einrichtung eines PMS in Betracht zu ziehen. Diese Art von Software erleichtert die Buchhaltung, Berichterstattung und Kommunikation. Das Eigentümerportal enthält alle relevanten Informationen. Immobilienverwaltungssoftware rationalisiert Unternehmensprozesse, indem sie die Notwendigkeit von Lösungen von Drittanbietern eliminiert und eine verbesserte Standardisierung und Effizienz der Verwaltung ermöglicht.

PMS ist ein Produkt, das das Potenzial hat, sehr vielseitig zu sein. Wenn ein Unternehmen wächst, wird es wahrscheinlich weitere Funktionen zum System hinzufügen, wie z. B. Einnahmenverwaltung oder Mieterüberprüfung. Denken Sie daran, dass die Skalierbarkeit eines Online-Immobilienverwaltungssystems nur mit einer kundenspezifischen Softwarelösung möglich ist.

Es wird keine Papierberichte oder Papierkram mehr geben. Mit nur wenigen Klicks finden Sie die gewünschten Informationen. Darüber hinaus bietet es höchste Sicherheit. Es ist erwähnenswert, dass ein webbasiertes System den einfachsten Zugriff auf Daten bietet als ein lokales.

Der beste Freund eines Unternehmens ist die Automatisierung. Ihr Team kann sich mehr auf produktive Projekte konzentrieren, indem es sich wiederholende Vorgänge wie die Veröffentlichung von Immobilien-Leerständen, die Abrechnung und Mieterantworten automatisiert. Außerdem wird die Wahrscheinlichkeit, einen Fehler zu machen, stark reduziert.

Mit einem einzigartigen Property Management System können Sie alle erdenklichen Kanäle zur Erbringung Ihrer Miet- oder Hoteldienstleistungen abdecken.

Sie können Ihre Lösung mit Chatbots oder virtuellen Assistenten kombinieren, um Ihren Gästen jederzeit und von jedem Ort aus hervorragenden Service zu bieten.

Wofür verwenden Immobilienverwalter Excel?

Viele Immobilienverwalter, die gerade erst in den Beruf einsteigen, verwenden immer noch Excel. Während Immobilienverwaltungssoftware ideal für Unternehmen mit mehr als ein paar Einheiten ist, ist Excel immer noch eine beliebte Wahl für kleine Unternehmen. Grundlegendes Excel für Immobilienverwalter, um die Informationen aufzuzeichnen, die sie regelmäßig benötigen. Sie erfassen unter anderem Einnahmen und Ausgaben für jede Immobilie, ihre Finanzdaten, Wartungsanfragen und eine Liste der laufenden Wartungsaufgaben.

Selbst bei den kleinsten Portfolios ist es schwierig, all diese Variablen mit Tabellenkalkulationen im Auge zu behalten. Während die Excel-Eigenschaftenverwaltung bei dem, was sie tun soll, gedeiht, hat sie ihre Grenzen. Die Leasinginformationen sind nicht zentralisiert oder automatisiert, was Zeit kostet und zu Datenungenauigkeiten führt, die oft kostspielig sind. Und die Berechnung von Nebenkosten in einer restaurierten Immobilie ist normalerweise ein Durcheinander, das nur wenige Personen sortieren können.

Erstellen Sie eine Tabelle für Ihr Mietobjekt

Die Erstellung einer Immobilienverwaltungstabelle erfordert einige Zeit und Mühe. Um den Überblick zu behalten, sollten Sie so viele oder so wenige Daten aufnehmen, wie Sie benötigen. Es ist einfach, eine monatliche Einkommens- und Ausgabentabelle in der Art der doppelten Buchführung zu erstellen. Dies erfordert sehr wenig Geschick und erfordert nicht die Verwendung irgendwelcher Formeln. Excel-Tabellen sind ein vielseitiges und immer nützliches Werkzeug.

Eine Tabellenkalkulation kann schnell und einfach komplexe Berechnungen ausführen. Sobald Sie eine einfache Vorlage erstellt haben, müssen Sie nur noch die Informationen eingeben, und die Tabelle kümmert sich um den Rest. Immobilienverwalter können eine Tabelle als PDF-Datei ausdrucken und per E-Mail an ihren Buchhalter senden oder sie mit jemandem teilen, wenn es sich um eine Cloud-basierte Tabelle handelt. Eine Hausverwaltungstabelle ist ideal für Vermieter mit einer kleinen Anzahl von Immobilien. Es ist einfach, den Überblick über bescheidene Einnahmen und Ausgaben in einer Tabelle zu behalten, wenn Sie nur ein oder zwei Häuser haben.

Wie organisieren sich Immobilienverwalter?

Immobilienverwalter haben immer einen Notfallplan – eine umfassende Strategie, die ihnen in bestimmten Situationen hilft. Auch in der Krise sorgt eine Strategie dafür, dass alles so reibungslos wie möglich funktioniert. Property Manager haben eine klare Vorstellung davon, was besser geeignet ist, ausgelagert zu werden. Sie kennen ihre Stärken und Schwächen und haben kompetente Mitarbeiter, die immer auf Abruf sind. Mit zu vielen gedruckten Berichten und Papieren kann ein Immobilienverwaltungsunternehmen schnell unorganisiert werden. Es erfordert auch viel mehr Aufwand, um alles in Ordnung zu halten.

Immobilienverwaltungssoftware kann Ihnen helfen, Zeit und Geld zu sparen, indem sie den Papierkram überflüssig macht und Ihnen ermöglicht, Berichte elektronisch einzureichen. Property Manager entscheiden sich für eine für beide Seiten wünschenswerte Kommunikationstechnik, die als Benchmark dient. Sie wissen, wie man den Eigentümer zufriedenstellt und dennoch eine effektive Hausverwaltung durchführt. Das Ziel eines Immobilienverwalters ist es, den Aufwand und die Turbulenzen bei der Verwaltung einer oder mehrerer Immobilien zu reduzieren. Sie planen und strukturieren sorgfältig für verschiedene Situationen, die auftreten können, um Pannen zu vermeiden.

Welches ist die beste App für Immobilien?

Ein Haus im Internet zu finden ist effektiver, als sich auf einen Immobilienmakler zu verlassen, der nur daran interessiert ist, seine Provision zu erhöhen und nicht versteht, was Sie von Ihrem Haus erwarten. Aufgrund der Fülle an verfügbaren Immobilien-Websites und Immobilienanwendungen kann es schwierig sein, sich zu entscheiden, wo man anfangen soll. Wir haben eine Auswahlliste von Plattformen erstellt, nachdem wir die Einträge recherchiert und uns angesehen haben, welche Apps beliebt sind.

Kein Makler

NoBroker leistet großartige Arbeit mit Auflistungen und Details zu Immobilien. Sie werden feststellen, dass die Wohnungen von ihren Eigentümern aufgeführt sind, was bedeutet, dass Sie keine hohen Maklergebühren zahlen müssen, und das Unternehmen behauptet, alle Eigentümer zu überprüfen. Die Eigentümer müssen eine Checkliste befolgen, um sicherzustellen, dass alle Einträge ausreichende Informationen enthalten, um relevant zu sein.

99 Hektar

99acres bietet einen Listenqualitätsfilter, mit dem Sie die Ergebnisse auf Wohnungen mit Bildern oder Videos oder nur auf Objekte beschränken können, die 99acres physisch bestätigt hat.

Nestoria

Nestoria unterscheidet sich von den anderen Anwendungen auf dieser Liste dadurch, dass es Auflistungen nicht direkt aggregiert. Nestoria ist ein Aggregator für Aggregatoren; Daher würde eine Suche auf der Website Ergebnisse von Housing.com, Makaan, NoBroker, Commonfloor und 99acres zurückgeben.