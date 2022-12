La gestione di un immobile può essere un grattacapo se non si dispone di un'app mobile di gestione immobiliare adatta ad assistervi. In poche parole, la gestione di un immobile è più una questione di comunicazione che di proprietà. Richiede interazioni regolari con i proprietari, gli inquilini e il personale per rendere tutti felici, creare una base di clienti fedeli e garantire una crescita futura in un mercato competitivo.

Nel 2017, il mercato mondiale dei software di gestione immobiliare valeva 8,98 miliardi di dollari. Entro il 2025, si stima che il mercato globale dei software di gestione immobiliare raggiungerà i 12,89 miliardi di dollari. Secondo IbisWorld, il settore della gestione immobiliare negli Stati Uniti impiega attualmente circa 290.000 persone. Quindi, perché non salire sul carrozzone e creare un'applicazione mobile di gestione immobiliare di nuova generazione? In questo articolo, esamineremo cosa serve per progettare applicazioni di gestione immobiliare e come farlo.





Che cos'è il software di gestione immobiliare?

Un sistema di gestione immobiliare (PMS) è un software che automatizza e semplifica le operazioni commerciali critiche nella gestione degli immobili per i gestori, i proprietari e gli operatori. Le operazioni finanziarie, i discorsi tra affittuari e proprietari e l'archiviazione dei dati sono tutte operazioni commerciali possibili. Il software per i sistemi di gestione immobiliare è tipicamente ospitato nel cloud o su un server locale.

I vari settori e campi che utilizzano i sistemi di gestione delle proprietà includono l'ospitalità, la produzione e la logistica, le amministrazioni locali, gli immobili commerciali e il mercato della gestione delle proprietà. La domanda di mercato per questo tipo di sistemi è inestricabilmente legata al mercato immobiliare in generale. D'altra parte, il mercato della gestione immobiliare non segue le stesse tendenze dell'industria immobiliare. Continua ad avere modelli propri. Ad esempio, il settore della gestione immobiliare è solitamente più resistente alle flessioni economiche.

Tipi di software di gestione immobiliare

Un'app di gestione immobiliare è ideale se si gestiscono complessi di appartamenti o diverse proprietà in più luoghi. Tuttavia, il successo dell'app sarà determinato dal modello di app scelto per la vostra azienda. Con la soluzione giusta è possibile comunicare con locatori e inquilini e tenere traccia di tutte le transazioni finanziarie e dell'archiviazione dei dati.

Tuttavia, prima di iniziare a utilizzare un'app di gestione immobiliare, è necessario considerare il tipo di software di gestione immobiliare di cui si ha bisogno e il modo in cui si intende applicare le caratteristiche e le funzionalità. Per le aziende: I proprietari di immobili commerciali possono trarre vantaggio dalle soluzioni di gestione immobiliare che consentono loro di gestire edifici per uffici e punti vendita. Con l'aiuto dei sistemi di gestione immobiliare possono ottenere i seguenti risultati:

ridurre il tempo necessario per completare la manutenzione della proprietà

personalizzare la reportistica online

raccogliere informazioni sui contratti di locazione

raccogliere i pagamenti degli affitti via Internet

aumenti dell'affitto secondo un calendario prestabilito



Per le industrie: Uffici, magazzini, strutture logistiche e proprietà industriali ne sono un esempio. Svolgono ruoli critici quali:

gestione della manutenzione delle strutture

gestione degli spazi

amministrazione dei contratti di locazione

Per le associazioni di proprietari di case (HOA) e i sistemi di gestione dei condomini: I condomini, le case a schiera, le cooperative e le associazioni di proprietà beneficiano di un software di gestione HOA. Questi sistemi hanno proprietà quali

rendicontazione

pagamenti elettronici

contabilità

i richiedenti di subaffitto sono sottoposti a uno screening iniziale dei residenti.

Per i sistemi di gestione alberghiera: Il software di gestione immobiliare viene utilizzato da hotel e ostelli per:

effettuare prenotazioni di camere

pagare le bollette

assegnare le camere

effettuare il check-in e il check-out dei visitatori

monitorare la disponibilità delle camere

Vantaggi della gestione immobiliare

Il settore della gestione immobiliare è ancora relativamente nuovo, ma ha un grande potenziale. Vediamo i vantaggi di un sistema di gestione immobiliare:

La gestione di più proprietà è probabilmente uno dei motivi più convincenti per cui i proprietari di immobili prendono in considerazione la creazione di un PMS. Questo tipo di software semplifica la contabilità, i rapporti e la comunicazione. Il portale del proprietario contiene tutte le informazioni rilevanti. Il software di gestione immobiliare snellisce i processi aziendali eliminando la necessità di soluzioni di terze parti, consentendo di migliorare la standardizzazione e l'efficienza della gestione.

Il PMS è un prodotto potenzialmente molto versatile. Man mano che un'azienda cresce, è probabile che aggiunga altre funzionalità al sistema, come la gestione delle entrate o lo screening degli inquilini. Tenete presente che la scalabilità di un sistema di gestione immobiliare online è possibile solo con una soluzione software personalizzata.

Non ci saranno più rapporti o documenti cartacei. Bastano pochi clic per trovare le informazioni necessarie. Inoltre, offre il massimo livello di sicurezza. Vale la pena di notare che un sistema basato sul web offre l'accesso più facile ai dati rispetto a uno basato in locale.

Il miglior amico di un'azienda è l'automazione. Il vostro team potrà concentrarsi maggiormente su progetti produttivi grazie all'automazione di operazioni ripetitive come la pubblicazione di annunci di immobili, la fatturazione e le risposte agli inquilini. Inoltre, la possibilità di commettere errori si riduce notevolmente.

Con un sistema di gestione immobiliare unico potete coprire tutti i canali possibili per la fornitura di servizi di locazione o alberghieri.

Potete combinare la vostra soluzione con chatbot o assistenti virtuali per offrire un servizio eccellente ai vostri ospiti in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.

Per cosa usano Excel i gestori immobiliari?

Molti gestori di immobili che hanno appena iniziato la professione usano ancora Excel. Sebbene il software di gestione immobiliare sia ideale per le aziende con più di qualche unità, Excel è ancora una scelta popolare per le piccole imprese. I gestori immobiliari utilizzano Excel per registrare le informazioni di cui hanno bisogno regolarmente. Alcune delle cose che registrano sono le entrate e le uscite per ogni proprietà, i dati finanziari, le richieste di manutenzione e un elenco delle attività di manutenzione in corso.

Anche con i portafogli più piccoli, tenere traccia di tutte queste variabili con i fogli di calcolo è difficile. Sebbene la gestione immobiliare con Excel sia in grado di svolgere al meglio il suo compito, ha i suoi limiti. Le informazioni sul leasing non sono centralizzate o automatizzate, il che costa tempo e porta a imprecisioni nei dati, spesso costose. Inoltre, il calcolo delle utenze in un immobile ristrutturato è in genere un guazzabuglio che solo pochi individui possono risolvere.

Creare un foglio di calcolo per la vostra proprietà in affitto

La creazione di un foglio di calcolo per la gestione della proprietà richiede tempo e impegno. Per tenere traccia di tutto, è necessario includere tutti i dati necessari. È semplice creare una tabella mensile delle entrate e delle uscite secondo il metodo della contabilità a partita doppia. Questo richiede pochissime competenze e non richiede l'uso di formule. I fogli di calcolo Excel sono uno strumento versatile e sempre utile.

Un foglio di calcolo può eseguire rapidamente e semplicemente calcoli complessi. Una volta creato un semplice modello, è sufficiente inserire le informazioni e il foglio di calcolo si occuperà del resto. I gestori di immobili possono stampare un foglio di calcolo in formato PDF e inviarlo via e-mail al proprio commercialista o condividerlo con qualcuno se si tratta di un foglio di calcolo basato su cloud. Un foglio di calcolo per la gestione degli immobili è ideale per i proprietari con un numero ridotto di proprietà. Tenere traccia di entrate e uscite modeste su un foglio di calcolo è semplice quando si hanno solo una o due case.

Come si organizzano i gestori di immobili?

I gestori immobiliari hanno sempre un piano di emergenza, una strategia completa che li aiuterà in determinate situazioni. Anche in caso di crisi, avere una strategia assicura che tutto funzioni nel modo più fluido possibile. I gestori immobiliari hanno un'idea chiara di ciò che è più adatto a essere esternalizzato. Conoscono bene i loro punti di forza e le loro carenze e dispongono di personale competente sempre disponibile. Con troppi rapporti e documenti cartacei, un'attività di gestione immobiliare può diventare rapidamente disorganizzata. Inoltre, richiede uno sforzo maggiore per mantenere tutto in ordine.

Un software di gestione immobiliare può aiutarvi a risparmiare tempo e denaro, eliminando la necessità di documenti cartacei e consentendovi di inviare i rapporti per via elettronica. I gestori di proprietà decidono una tecnica di comunicazione reciprocamente desiderabile che servirà da punto di riferimento. Sanno come accontentare il proprietario e, allo stesso tempo, come gestire la proprietà in modo efficace. L'obiettivo di un property manager è quello di ridurre i problemi e i disagi legati alla gestione di una o più proprietà. Pianificano e strutturano con cura le varie situazioni che possono presentarsi per evitare qualsiasi contrattempo.

Qual è la migliore app per gli immobili?

Trovare una casa su internet è più efficace che affidarsi a un agente immobiliare che si preoccupa solo di aumentare la sua commissione e non capisce cosa volete dalla vostra casa. A causa della profusione di siti web e applicazioni immobiliari disponibili, può essere difficile decidere da dove iniziare. Abbiamo stilato una lista di piattaforme dopo aver fatto una ricerca sugli annunci e aver visto quali sono le applicazioni più popolari.

NoBroker

NoBroker svolge un ottimo lavoro con annunci e dettagli sulle proprietà. Vi accorgerete che le residenze sono elencate dai proprietari, il che significa che non dovrete pagare un grosso costo di intermediazione e che l'azienda dichiara di verificare tutti i proprietari. I proprietari devono seguire una lista di controllo per garantire che tutti gli annunci contengano informazioni sufficienti per essere rilevanti.

99acres

99acres offre un filtro per la qualità degli annunci che consente di limitare i risultati alle residenze con immagini o video o solo alle proprietà che 99acres ha confermato fisicamente.

Nestoria

Nestoria si differenzia dalle altre applicazioni di questo elenco perché non aggrega direttamente gli annunci. Nestoria è un aggregatore per gli aggregatori; pertanto, una ricerca sul sito restituirà i risultati di Housing.com, Makaan, NoBroker, Commonfloor e 99acres.