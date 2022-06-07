يمكن أن تكون إدارة الممتلكات مشكلة إذا لم يكن لديك تطبيق جوال لإدارة الممتلكات مناسب لمساعدتك. باختصار ، إدارة الممتلكات تتعلق بالتواصل أكثر من كونها تتعلق بالعقارات. يتطلب تفاعلًا منتظمًا مع مالكي العقارات والمستأجرين والموظفين من أجل إسعاد الجميع ، وإنشاء قاعدة عملاء مخلصين ، وضمان النمو المستقبلي في سوق تنافسية.

في عام 2017 ، بلغت قيمة سوق برمجيات إدارة العقارات في جميع أنحاء العالم 8.98 مليار دولار أمريكي. بحلول عام 2025 ، من المتوقع أن يصل السوق العالمي لبرامج إدارة العقارات إلى 12.89 مليار دولار أمريكي. وفقًا لـ IbisWorld ، توظف صناعة إدارة الممتلكات في الولايات المتحدة حاليًا ما يقرب من 290.000 شخص. فلماذا لا تقفز على العربة وإنشاء تطبيق جوال لإدارة الممتلكات من الجيل التالي؟ في هذه المقالة ، سوف نستعرض ما يتطلبه الأمر لتصميم تطبيقات إدارة الممتلكات وكيفية القيام بذلك.





ما هو برنامج إدارة الممتلكات؟

نظام إدارة الممتلكات (PMS) هو برنامج يقوم بأتمتة وتبسيط العمليات التجارية الهامة في إدارة الممتلكات لمديري الممتلكات والمالكين والمشغلين. المالية ، والخطاب بين المستأجرين وأصحاب العقارات ، وتخزين البيانات كلها عمليات تجارية ممكنة. عادةً ما يتم استضافة برامج أنظمة إدارة الممتلكات في السحابة أو على خادم محلي.

تشمل الصناعات والمجالات المختلفة التي تستخدم أنظمة إدارة الممتلكات الضيافة والتصنيع والخدمات اللوجستية والحكومات المحلية والعقارات التجارية وسوق إدارة الممتلكات. يرتبط طلب السوق لهذا النوع من الأنظمة ارتباطًا وثيقًا بسوق العقارات بشكل عام. من ناحية أخرى ، لا يتبع سوق إدارة الممتلكات نفس اتجاهات صناعة العقارات. لا تزال لها أنماطها الخاصة. على سبيل المثال ، عادة ما تكون صناعة إدارة الممتلكات أكثر مقاومة للانكماش الاقتصادي.

أنواع برامج إدارة الممتلكات

سيكون تطبيق إدارة الممتلكات مثاليًا سواء كنت تدير مجمعات سكنية أو عدة عقارات في أماكن متعددة. ومع ذلك ، سيتم تحديد نجاح التطبيق من خلال نموذج التطبيق الذي تختاره لشركتك. يمكنك التواصل مع الملاك والمستأجرين مع تتبع جميع المعاملات المالية وتخزين البيانات مع الحل الصحيح.

ومع ذلك ، قبل أن تبدأ في استخدام تطبيق إدارة الممتلكات ، يجب عليك أولاً التفكير في نوع برنامج إدارة الممتلكات الذي تحتاجه وكيفية تطبيق الميزات والوظائف. بالنسبة للشركات: يمكن لأصحاب العقارات التجارية الاستفادة من حلول إدارة الممتلكات التي تسمح لهم بإدارة مباني المكاتب ومواقع البيع بالتجزئة. يمكنهم القيام بما يلي بمساعدة أنظمة إدارة الممتلكات:

تقليل الوقت الذي تستغرقه صيانة الممتلكات حتى تكتمل

إضفاء الطابع الشخصي على التقارير الخاصة بك على الإنترنت

جمع المعلومات عن عقود الإيجار

تحصيل مدفوعات الإيجار عبر الإنترنت

زيادة الإيجار وفقًا لجدول زمني محدد



بالنسبة للصناعات: المكاتب والمستودعات والمرافق اللوجستية والممتلكات الصناعية كلها أمثلة. يؤدون أدوارًا مهمة مثل:

إدارة صيانة المنشأة

إدارة الفضاء

إدارة عقود الإيجار

بالنسبة لجمعيات مالكي المنازل (HOA) وأنظمة إدارة الشقق: تستفيد الوحدات السكنية ، والمنازل ، والتعاونيات ، و HOA من برامج إدارة HOA. هذه الأنظمة لها خصائص مثل:

التقارير

المدفوعات الإلكترونية

محاسبة

يخضع المتقدمون من الباطن لفحص أولي للمقيمين

بالنسبة لأنظمة إدارة الفنادق: تستخدم الفنادق وبيوت الشباب برامج إدارة الممتلكات من أجل:

إبداء تحفظات على الغرف

دفع الفواتير

الغرف التي سيتم تخصيصها

تسجيل الدخول والخروج من الزوار

مراقبة توافر الغرف

إيجابيات إدارة الممتلكات

لا تزال صناعة إدارة الممتلكات جديدة نسبيًا ، ولكن لديها الكثير من الإمكانات. دعنا نلقي نظرة على مزايا تجميع نظام إدارة الممتلكات:

تعد إدارة الممتلكات المتعددة على الأرجح أحد أكثر الأسباب إلحاحًا لمالكي العقارات للنظر في إعداد نظام PMS. هذا النوع من البرامج يجعل المحاسبة وإعداد التقارير والتواصل أسهل. تحتوي بوابة المالك على جميع المعلومات ذات الصلة. يعمل برنامج إدارة الممتلكات على تبسيط عمليات الشركة من خلال التخلص من الحاجة إلى حلول الطرف الثالث ، مما يسمح بتحسين معايير الإدارة وكفاءتها.

PMS هو منتج لديه القدرة على أن يكون متعدد الاستخدامات. مع نمو الشركة ، من المرجح أن تضيف المزيد من الوظائف إلى النظام ، مثل إدارة الإيرادات أو فحص المستأجر. ضع في اعتبارك أن قابلية تطوير نظام إدارة العقارات عبر الإنترنت ممكنة فقط باستخدام حل برمجي مخصص.

لن يكون هناك المزيد من التقارير الورقية أو الأعمال الورقية. بنقرات قليلة فقط ، يمكنك العثور على المعلومات التي تحتاجها. علاوة على ذلك ، فهو يوفر أعلى مستوى من الأمان. تجدر الإشارة إلى أن النظام المستند إلى الويب يوفر أسهل وصول إلى البيانات بدلاً من النظام المحلي.

أفضل صديق للشركة هو الأتمتة. سيكون فريقك قادرًا على التركيز بشكل أكبر على المشاريع الإنتاجية من خلال أتمتة العمليات المتكررة مثل نشر الوظائف الشاغرة والفواتير واستجابات المستأجر. علاوة على ذلك ، تقل فرصة ارتكاب الخطأ كثيرًا.

يمكنك تغطية جميع القنوات التي يمكن تصورها لتقديم خدمات الإيجار أو الفندق بنظام فريد لإدارة الممتلكات.

يمكنك الجمع بين الحل الخاص بك مع روبوتات الدردشة أو المساعدين الافتراضيين لتقديم خدمة متميزة لضيوفك في أي لحظة ومن أي مكان.

ما الذي يستخدمه مديرو العقارات في برنامج Excel؟

لا يزال العديد من مديري العقارات الذين بدأوا للتو في المهنة يستخدمون برنامج Excel. بينما يعد برنامج إدارة الممتلكات مثاليًا للشركات التي تحتوي على أكثر من بضع وحدات ، إلا أن برنامج Excel لا يزال خيارًا شائعًا للشركات الصغيرة. يتفوق مديرو العقارات الأساسيون لتسجيل المعلومات التي يحتاجون إليها بانتظام. بعض الأشياء التي يقومون بتسجيلها هي الدخل والنفقات لكل عقار ، وبياناته المالية ، وطلبات الصيانة ، وقائمة مهام الصيانة المستمرة.

حتى مع أصغر المحافظ ، من الصعب تتبع كل هذه المتغيرات باستخدام جداول البيانات. بينما تزدهر إدارة ممتلكات Excel في ما يفترض القيام به ، إلا أن لها حدودها. معلومات التأجير ليست مركزية أو آلية ، مما يكلف الوقت ويؤدي إلى عدم دقة البيانات التي غالبًا ما تكون مكلفة. وعادة ما يكون حساب المرافق في خاصية تمت استعادتها عبارة عن خليط لا يستطيع حله سوى عدد قليل من الأفراد.

قم بعمل جدول بيانات لممتلكاتك المؤجرة

يستغرق الأمر بعض الوقت والجهد لإعداد جدول بيانات لإدارة الممتلكات. لتتبع كل شيء ، يجب عليك تضمين الكثير أو القليل من البيانات حسب حاجتك. من السهل عمل جدول دخل وإنفاق شهري بطريقة مسك الدفاتر ذات القيد المزدوج. هذا يحتاج إلى القليل من المهارة ولا يستلزم استخدام أي صيغ. تعد جداول بيانات Excel أداة متعددة الاستخدامات ومفيدة دائمًا.

يمكن لجدول البيانات تنفيذ العمليات الحسابية المعقدة بسرعة وببساطة. بمجرد إنشاء قالب بسيط ، كل ما عليك فعله الآن هو وضع المعلومات ، وسيتولى جدول البيانات الباقي. يمكن لمديري العقارات طباعة جدول بيانات إلى ملف PDF وإرساله بالبريد الإلكتروني إلى محاسبهم أو مشاركته مع شخص ما إذا كان جدول بيانات مستندًا إلى مجموعة النظراء. يعد جدول بيانات إدارة الممتلكات مثاليًا لأصحاب العقارات الذين لديهم عدد قليل من العقارات. يعد تتبع الإيرادات والنفقات المتواضعة في جدول بيانات أمرًا بسيطًا عندما يكون لديك منزل واحد أو منزلين فقط.

كيف يتم تنظيم مديري العقارات؟

لدى مديري العقارات دائمًا خطة طوارئ - استراتيجية شاملة ستساعدهم في مواقف معينة. حتى في خضم الأزمة ، فإن وجود استراتيجية يضمن أن كل شيء يعمل بسلاسة قدر الإمكان. مديري العقارات لديهم فكرة واضحة حول ما هو الأنسب للاستعانة بمصادر خارجية. إنهم على دراية بنقاط القوة والقصور لديهم ولديهم موظفين أكفاء دائمًا تحت الطلب. مع وجود عدد كبير جدًا من التقارير والأوراق المطبوعة ، يمكن أن تصبح أعمال إدارة الممتلكات غير منظمة بسرعة. كما يتطلب المزيد من الجهد للحفاظ على كل شيء بالترتيب.

يمكن أن تساعدك برامج إدارة الممتلكات على توفير الوقت والمال من خلال التخلص من الحاجة إلى الأعمال الورقية والسماح لك بإرسال التقارير إلكترونيًا. يقرر مديرو العقارات أسلوب الاتصال المرغوب فيه للطرفين والذي سيكون بمثابة معيار. إنهم يعرفون كيفية إرضاء المالك ومع ذلك يؤدون بفعالية في إدارة الممتلكات. هدف مدير الممتلكات هو تقليل المتاعب والاضطراب في إدارة واحد أو أكثر من الممتلكات. إنهم يخططون ويهيئون بعناية لمختلف المواقف التي قد تنشأ لمنع أي حوادث مؤسفة.

ما هو أفضل تطبيق للعقار؟

إن العثور على منزل على الإنترنت أكثر فاعلية من الاعتماد على وكيل عقارات يهتم فقط بزيادة عمولته ولا يفهم ما تريده من منزلك. نتيجة لوفرة المواقع العقارية وتطبيقات الملكية المتاحة ، قد يكون من الصعب تحديد من أين نبدأ. توصلنا إلى قائمة مختصرة بالمنصات بعد البحث في القوائم والنظر في التطبيقات الشائعة.

NoBroker

NoBroker يؤدي عملاً رائعًا مع قوائم وتفاصيل عن العقارات. ستدرك أن المساكن مدرجة من قبل أصحابها ، مما يعني أنك لن تضطر إلى دفع رسوم سمسرة كبيرة ، وتدعي الشركة التحقق من جميع المالكين. يجب على المالكين اتباع قائمة تحقق لضمان احتواء جميع القوائم على معلومات كافية لتكون ذات صلة.

99 فدان

يوفر 99acres مرشحًا لجودة القوائم يسمح لك بقصر النتائج على المساكن التي تحتوي على صور أو مقاطع فيديو أو مجرد الخصائص التي أكدها 99acres فعليًا.

نيستوريا

يختلف Nestoria عن التطبيقات الأخرى في هذه القائمة من حيث أنه لا يقوم بتجميع القوائم بشكل مباشر. Nestoria هو مجمع لمجمّعي المحتوى ؛ لذلك ، فإن البحث في الموقع سيعرض نتائج من Housing.com و Makaan و NoBroker و Commonfloor و 99acres.







