Een pand beheren kan een hoofdpijn zijn als u niet beschikt over een geschikte mobiele app voor vastgoedbeheer om u te helpen. In een notendop gaat vastgoedbeheer meer over communicatie dan over vastgoed. Het vereist regelmatige interacties met eigenaren, huurders en personeel om iedereen tevreden te houden, een loyaal klantenbestand op te bouwen en toekomstige groei in een concurrerende markt te garanderen.

In 2017 was de wereldwijde markt voor software voor vastgoedbeheer goed voor 8,98 miljard dollar. Tegen 2025 zal de wereldwijde markt voor software voor vastgoedbeheer naar schatting 12,89 miljard dollar bereiken. Volgens IbisWorld biedt de vastgoedbeheerindustrie in de Verenigde Staten momenteel werk aan ongeveer 290.000 mensen. Dus waarom niet op de kar springen en een volgende generatie mobiele app voor vastgoedbeheer maken? In dit artikel overlopen we wat er nodig is om toepassingen voor vastgoedbeheer te ontwerpen en hoe dat moet gebeuren.





Wat is software voor vastgoedbeheer?

Een Property Management System (PMS) is software die kritische bedrijfsactiviteiten in vastgoedbeheer automatiseert en vereenvoudigt voor vastgoedbeheerders, eigenaren en exploitanten. Financiën, overleg tussen huurders en verhuurders en gegevensopslag zijn allemaal mogelijke bedrijfsactiviteiten. Software voor vastgoedbeheersystemen wordt meestal gehost in de cloud of op een lokale server.

De verschillende industrieën en gebieden die vastgoedbeheersystemen gebruiken zijn horeca, productie en logistiek, lokale overheden, commercieel vastgoed en de markt voor vastgoedbeheer. De marktvraag naar dit type systeem is onlosmakelijk verbonden met de vastgoedmarkt in het algemeen. Anderzijds volgt de markt voor vastgoedbeheer niet dezelfde trends als de vastgoedsector. Hij blijft zijn eigen patronen volgen. Zo is de vastgoedbeheersector doorgaans beter bestand tegen economische recessies.

Soorten vastgoedbeheer software

Een property management app zal ideaal zijn of u nu appartementencomplexen of meerdere panden op meerdere plaatsen beheert. Het succes van de app wordt echter bepaald door het app-model dat u voor uw bedrijf kiest. U kunt communiceren met verhuurders en huurders en tegelijkertijd alle financiële transacties en gegevensopslag bijhouden met de juiste oplossing.

Voordat u echter begint met een vastgoedbeheer-app, moet u eerst bedenken welk type vastgoedbeheersoftware u nodig hebt en hoe u de functies en functionaliteiten gaat toepassen. Voor bedrijven: Eigenaren van commercieel vastgoed kunnen profiteren van vastgoedbeheeroplossingen waarmee ze kantoorgebouwen en winkellocaties kunnen beheren. Ze kunnen het volgende doen met behulp van vastgoedbeheersystemen:

de tijd verminderen die nodig is voor het onderhoud van onroerend goed

uw online rapportage personaliseren

informatie over huurcontracten verzamelen

huurbetalingen verzamelen via het internet

huurverhogingen volgens een vast schema



Voor industrieën: Kantoren, magazijnen, logistieke faciliteiten en industrieel vastgoed zijn allemaal voorbeelden. Zij vervullen kritieke rollen zoals

beheer van het onderhoud van faciliteiten

beheer van ruimte

beheer van huurcontracten

Voor Verenigingen van Eigenaren (VvE's) en condo management systemen: Condominiums, townhouses, co-ops, en eigendom HOA's alle profiteren van HOA management software. Deze systemen hebben eigenschappen zoals

rapportage

e-betalingen

boekhouding

aanvragers van onderhuur worden onderworpen aan een eerste screening van bewoners

Voor hotelbeheersystemen: Software voor vastgoedbeheer wordt gebruikt door hotels en hostels om

kamers te reserveren

rekeningen te betalen

toe te wijzen kamers

bezoekers in en uit te checken

de beschikbaarheid van kamers te controleren

Voordelen van Property Management

De vastgoedbeheerbranche is nog relatief nieuw, maar heeft veel potentieel. Laten we eens kijken naar de voordelen van het samenstellen van een property management systeem:

Meervoudig vastgoedbeheer is waarschijnlijk een van de meest dwingende redenen voor vastgoedeigenaren om het opzetten van een PMS te overwegen. Dit type software maakt boekhouding, rapportage en communicatie eenvoudiger. Het portaal van de eigenaar bevat alle relevante informatie. Software voor vastgoedbeheer stroomlijnt de bedrijfsprocessen doordat oplossingen van derden niet meer nodig zijn, waardoor het beheer gestandaardiseerd en efficiënter kan worden uitgevoerd.

PMS is een product dat het potentieel heeft om heel veelzijdig te zijn. Als een bedrijf groeit, zal het waarschijnlijk meer functionaliteit aan het systeem toevoegen, zoals inkomstenbeheer of het screenen van huurders. Houd in gedachten dat de schaalbaarheid van een online vastgoedbeheersysteem alleen mogelijk is met een softwareoplossing op maat.

Er zullen geen papieren rapporten of papierwerk meer zijn. Met een paar klikken vindt u de informatie die u nodig hebt. Bovendien biedt het het hoogste niveau van veiligheid. Het is vermeldenswaard dat een webgebaseerd systeem de gemakkelijkste toegang tot gegevens biedt dan een lokaal systeem.

De beste vriend van een bedrijf is automatisering. Uw team zal zich meer kunnen richten op productieve projecten door het automatiseren van repetitieve handelingen zoals het plaatsen van vastgoedvacatures, facturering en reacties van huurders. Bovendien is de kans op fouten veel kleiner.

U kunt alle denkbare kanalen voor het leveren van uw verhuur- of hoteldiensten afdekken met een uniek vastgoedbeheersysteem.

U kunt uw oplossing combineren met chatbots of virtuele assistenten om uw gasten op elk moment en vanaf elke plaats uitstekende service te bieden.

Waarvoor gebruiken vastgoedbeheerders Excel?

Veel vastgoedbeheerders die net beginnen in het vak gebruiken nog steeds Excel. Hoewel vastgoedbeheersoftware ideaal is voor bedrijven met meer dan een paar eenheden, is Excel nog steeds een populaire keuze voor kleine bedrijven. Vastgoedbeheerders baseren zich op Excel om de informatie vast te leggen die ze regelmatig nodig hebben. Sommige van de dingen die ze vastleggen zijn inkomsten en uitgaven voor elk pand, de financiële gegevens ervan, onderhoudsverzoeken en een lijst van lopende onderhoudstaken.

Zelfs met de kleinste portefeuilles is het moeilijk om al deze variabelen met spreadsheets bij te houden. Hoewel Excel vastgoedbeheer goed functioneert, heeft het ook zijn beperkingen. De huurinformatie is niet gecentraliseerd of geautomatiseerd, wat tijd kost en leidt tot vaak kostbare onnauwkeurigheden in de gegevens. En de berekening van de nutsvoorzieningen in een gerestaureerd pand is meestal een wirwar die slechts door een paar mensen kan worden uitgezocht.

Maak een spreadsheet voor uw huurwoning

Het kost wat tijd en moeite om een spreadsheet voor vastgoedbeheer op te stellen. Om alles bij te houden, moet u zo veel of zo weinig gegevens opnemen als u nodig hebt. Het is eenvoudig om een maandelijkse inkomsten- en uitgaventabel te maken op de manier van dubbel boekhouden. Hiervoor is weinig vaardigheid nodig en hoeft u geen formules te gebruiken. Excel-spreadsheets zijn een veelzijdig en altijd bruikbaar hulpmiddel.

Een spreadsheet kan snel en eenvoudig complexe berekeningen uitvoeren. Als u eenmaal een eenvoudig sjabloon hebt gemaakt, hoeft u alleen nog maar de informatie in te voeren, en de spreadsheet doet de rest. Vastgoedbeheerders kunnen een spreadsheet afdrukken tot een PDF-bestand en het naar hun accountant e-mailen of het met iemand delen als het een spreadsheet in de cloud is. Een spreadsheet voor vastgoedbeheer is ideaal voor verhuurders met een klein aantal panden. Het bijhouden van bescheiden inkomsten en uitgaven op een spreadsheet is eenvoudig als je maar één of twee woningen hebt.

Hoe organiseren vastgoedbeheerders zich?

Property managers hebben altijd een noodplan - een uitgebreide strategie die hen zal helpen in bepaalde situaties. Zelfs tijdens een crisis zorgt een strategie ervoor dat alles zo soepel mogelijk verloopt. Vastgoedbeheerders hebben een duidelijk idee over wat beter kan worden uitbesteed. Ze kennen hun sterke en zwakke punten en beschikken over competent personeel dat altijd paraat staat. Met te veel papieren rapporten en papieren kan een vastgoedbeheerbedrijf snel ongeorganiseerd raken. Het vergt ook veel meer inspanning om alles op orde te houden.

Software voor vastgoedbeheer kan u helpen tijd en geld te besparen doordat papierwerk overbodig wordt en u rapporten elektronisch kunt indienen. Vastgoedbeheerders beslissen over een wederzijds wenselijke communicatietechniek die als maatstaf zal dienen. Zij weten hoe zij de eigenaar kunnen behagen en toch effectief kunnen presteren op het gebied van vastgoedbeheer. Het doel van een property manager is de rompslomp en onrust van het beheer van een of meer eigendommen te verminderen. Ze plannen en structureren zorgvuldig voor verschillende situaties die zich kunnen voordoen om ongelukken te voorkomen.

Welke is de beste app voor onroerend goed?

Een huis vinden op het internet is effectiever dan vertrouwen op een makelaar die alleen maar bezig is met het verhogen van zijn commissie en niet begrijpt wat u wilt van uw huis. Als gevolg van de overvloed aan onroerend goed websites en onroerend goed toepassingen beschikbaar zijn, kan het moeilijk zijn om te beslissen waar te beginnen. Wij kwamen met een shortlist van platforms na onderzoek van de lijsten en kijken welke apps populair waren.

NoBroker

NoBroker levert geweldig werk met listings en details over landgoederen. Je zult je realiseren dat woningen worden vermeld door hun eigenaren, wat betekent dat je geen grote makelaarskosten hoeft te betalen, en het bedrijf beweert alle eigenaren te verifiëren. De eigenaren moeten een checklist volgen om te garanderen dat alle vermeldingen voldoende informatie bevatten om relevant te zijn.

99acres

99acres biedt een kwaliteitsfilter voor aanbiedingen waarmee u de resultaten kunt beperken tot woningen met afbeeldingen of video's of alleen woningen die 99acres fysiek heeft bevestigd.

Nestoria

Nestoria verschilt van de andere toepassingen op deze lijst omdat het niet direct aanbiedingen aggregeert. Nestoria is een aggregator voor aggregators; daarom zou een zoekopdracht op de site resultaten opleveren van Housing.com, Makaan, NoBroker, Commonfloor en 99acres.