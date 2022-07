Gerenciar uma propriedade pode ser uma dor de cabeça se você não tiver um aplicativo móvel de gerenciamento de propriedade adequado para ajudá-lo. Em poucas palavras, a gestão de propriedades é mais sobre comunicação do que sobre imóveis. Requer interações regulares com proprietários, inquilinos e funcionários para manter todos satisfeitos, estabelecer uma base de clientes fiéis e garantir o crescimento futuro em um mercado competitivo.

Em 2017, o mercado mundial de software de gestão imobiliária valia US$ 8,98 bilhões. Em 2025, estima-se que o mercado global de software de gestão imobiliária atinja US$ 12,89 bilhões. De acordo com a IbisWorld, a indústria de gestão de propriedades nos Estados Unidos emprega atualmente cerca de 290.000 pessoas. Então, por que não entrar na onda e criar um aplicativo móvel de gerenciamento de propriedades de última geração? Neste artigo, veremos o que é necessário para projetar aplicativos de gerenciamento de propriedades e como fazê-lo.





O que é um software de gestão de propriedades?

Um Property Management System (PMS) é um software que automatiza e simplifica as operações críticas de negócios no gerenciamento de propriedades para gerentes, proprietários e operadores. Finanças, discurso entre locatários e proprietários e armazenamento de dados são todas as operações comerciais possíveis. O software para sistemas de gerenciamento de propriedades geralmente é hospedado na nuvem ou em um servidor local.

As várias indústrias e campos que usam sistemas de gestão de propriedades incluem hospitalidade, manufatura e logística, governos locais, imóveis comerciais e mercado de gestão de propriedades. A demanda do mercado por esse tipo de sistema está indissociavelmente ligada ao mercado imobiliário em geral. Por outro lado, o mercado de administração de imóveis não segue as mesmas tendências do setor imobiliário. Ele continua a ter seus próprios padrões. Por exemplo, o setor de administração de propriedades geralmente é mais resistente a crises econômicas.

Tipos de software de gerenciamento de propriedade

Um aplicativo de gerenciamento de propriedades será ideal se você estiver gerenciando complexos de apartamentos ou várias propriedades em vários lugares. No entanto, o sucesso do aplicativo será determinado pelo modelo de aplicativo que você escolher para sua empresa. Você pode se comunicar com proprietários e inquilinos, além de acompanhar todas as transações financeiras e armazenamento de dados com a solução correta.

No entanto, antes de começar a usar um aplicativo de gerenciamento de propriedades, você deve primeiro considerar que tipo de software de gerenciamento de propriedades você precisa e como aplicará os recursos e funcionalidades. Para Empresas: Proprietários de propriedades comerciais podem se beneficiar de soluções de gerenciamento de propriedades que lhes permitem gerenciar prédios de escritórios e locais de varejo. Eles podem fazer o seguinte com a ajuda de sistemas de gerenciamento de propriedades:

diminuir o tempo que leva para a manutenção da propriedade ser concluída

personalize seus relatórios on-line

coletar informações sobre locações

receber pagamentos de aluguel pela internet

aumentos de aluguel em um cronograma definido



Para Indústrias: Escritórios, armazéns, instalações logísticas e propriedades industriais são exemplos. Eles desempenham funções críticas, como:

gestão de manutenção de instalações

gestão de espaço

administração de locações

Para Associações de Proprietários de Casas (HOA) e sistemas de gerenciamento de condomínios: Condomínios, casas geminadas, cooperativas e HOAs de propriedades todos se beneficiam do software de gerenciamento HOA. Esses sistemas possuem propriedades como:

comunicando

pagamentos eletrônicos

contabilidade

os candidatos a sublocação são submetidos a uma triagem inicial de residentes

Para sistemas de gestão de hotéis: O software de gestão de propriedades é usado por hotéis e pousadas para:

fazer reservas de quartos

pagador de contas

quartos a atribuir

visitantes de entrada e saída

monitorar a disponibilidade de quartos

Vantagens da gestão de propriedades

O setor de gerenciamento de propriedades ainda é relativamente novo, mas tem muito potencial. Vamos dar uma olhada nas vantagens de montar um sistema de gestão de propriedades:

O gerenciamento de várias propriedades é provavelmente uma das razões mais convincentes para os proprietários considerarem a criação de um PMS. Esse tipo de software facilita a contabilidade, a geração de relatórios e a comunicação. O portal do proprietário tem todas as informações relevantes. O software de gestão de propriedades agiliza os processos da empresa, eliminando a necessidade de soluções de terceiros, permitindo uma melhor padronização e eficiência da gestão.

O PMS é um produto que tem potencial para ser bastante versátil. À medida que uma empresa cresce, é provável que adicione mais funcionalidades ao sistema, como gerenciamento de receita ou triagem de inquilinos. Tenha em mente que a escalabilidade de um sistema de gestão imobiliária online só é possível com uma solução de software personalizada.

Não haverá mais relatórios em papel ou papelada. Com apenas alguns cliques, você pode encontrar as informações que precisa. Além disso, oferece o mais alto nível de segurança. Vale a pena notar que um sistema baseado na web fornece o acesso mais fácil aos dados em vez de um sistema baseado em local.

O melhor amigo de uma empresa é a automação. Sua equipe poderá se concentrar mais em projetos produtivos automatizando operações repetitivas, como lançamento de vagas de imóveis, cobrança e respostas de inquilinos. Além disso, a chance de cometer um erro é muito reduzida.

Você pode cobrir todos os canais concebíveis para fornecer seus serviços de aluguel ou hotel com um sistema exclusivo de gerenciamento de propriedade.

Você pode combinar sua solução com chatbots ou assistentes virtuais para oferecer um serviço excelente aos seus hóspedes a qualquer momento e de qualquer lugar.

Para que os gerentes de propriedade usam o Excel?

Muitos gerentes de propriedade que estão apenas começando na profissão ainda usam o Excel. Embora o software de gerenciamento de propriedades seja ideal para empresas com mais de algumas unidades, o Excel ainda é uma escolha popular para pequenas empresas. Os gerentes de propriedade básicos se destacam para registrar as informações de que precisam regularmente. Algumas das coisas que eles registram são receitas e despesas para cada propriedade, seus dados financeiros, solicitações de manutenção e uma lista de tarefas de manutenção em andamento.

Mesmo com os menores portfólios, é difícil acompanhar todas essas variáveis com planilhas. Embora o gerenciamento de propriedades do Excel prospere no que deveria fazer, ele tem suas limitações. As informações de leasing não são centralizadas ou automatizadas, o que custa tempo e leva a imprecisões de dados que muitas vezes são caras. E calcular utilidades em uma propriedade restaurada é tipicamente uma confusão que apenas alguns indivíduos podem resolver.

Faça uma planilha para seu imóvel alugado

Leva algum tempo e esforço para configurar uma planilha de gerenciamento de propriedade. Para acompanhar tudo, você deve incluir a quantidade de dados necessária. É simples fazer uma tabela de receitas e gastos mensais na modalidade de partidas dobradas. Isso requer muito pouca habilidade e não requer o uso de nenhuma fórmula. As planilhas do Excel são uma ferramenta versátil e sempre útil.

Uma planilha pode executar de forma rápida e simples cálculos complexos. Depois de criar um modelo simples, tudo o que você precisa fazer agora é inserir as informações e a planilha cuidará do resto. Os gerentes de propriedade podem imprimir uma planilha em um arquivo PDF e enviá-la por e-mail ao contador ou compartilhá-la com alguém se for uma planilha baseada em nuvem. Uma planilha de gerenciamento de propriedades é ideal para proprietários com um pequeno número de propriedades. Manter o controle de receitas e despesas modestas em uma planilha é simples quando você tem apenas uma ou duas casas.

Como os gerentes de propriedade se organizam?

Os gerentes de propriedade sempre têm um plano de contingência - uma estratégia abrangente que os ajudará em determinadas situações. Mesmo em meio a uma crise, ter uma estratégia garante que tudo funcione da melhor maneira possível. Os gerentes de propriedade têm uma ideia clara sobre o que é mais adequado para ser terceirizado. Eles estão familiarizados com seus pontos fortes e fracos e têm uma equipe competente que está sempre de plantão. Com muitos relatórios e papéis impressos, um negócio de gerenciamento de propriedades pode rapidamente se tornar desorganizado. Também exige muito mais esforço para manter tudo em ordem.

O software de gerenciamento de propriedade pode ajudá-lo a economizar tempo e dinheiro, eliminando a necessidade de papelada e permitindo que você envie relatórios eletronicamente. Os gerentes de propriedade decidem sobre uma técnica de comunicação mutuamente desejável que servirá como referência. Eles sabem como agradar o proprietário e ainda atuar de forma eficaz na gestão do imóvel. O objetivo de um gerente de propriedade é reduzir os aborrecimentos e turbulências de gerenciar uma ou mais propriedades. Eles planejam e estruturam cuidadosamente as várias situações que podem surgir para evitar quaisquer contratempos.

Qual é o melhor aplicativo para propriedade?

Encontrar uma casa na internet é mais eficaz do que contar com um corretor de imóveis que só está preocupado em aumentar sua comissão e não entende o que você quer da sua casa. Como resultado da profusão de sites imobiliários e aplicativos imobiliários disponíveis, pode ser árduo decidir por onde começar. Criamos uma pequena lista de plataformas depois de pesquisar as listagens e ver quais aplicativos eram populares.

Sem Corretor

NoBroker realiza um ótimo trabalho com listagens e detalhes sobre propriedades. Você perceberá que as residências são listadas por seus proprietários, o que significa que você não terá que pagar uma grande taxa de corretagem, e a empresa afirma verificar todos os proprietários. Os proprietários devem seguir uma lista de verificação para garantir que todas as listagens contenham informações suficientes para serem relevantes.

99 acres

O 99acres oferece um filtro de qualidade de anúncio que permite limitar os resultados a residências com imagens ou vídeos ou apenas propriedades que o 99acres confirmou fisicamente.

Nestória

O Nestoria difere dos outros aplicativos desta lista, pois não agrega diretamente as listagens. Nestoria é um agregador de agregadores; portanto, uma pesquisa no site retornaria resultados de Housing.com, Makaan, NoBroker, Commonfloor e 99acres.