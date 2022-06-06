Управление недвижимостью может стать головной болью, если у вас нет подходящего мобильного приложения для управления недвижимостью, которое могло бы вам помочь. Короче говоря, управление недвижимостью больше связано с коммуникацией, чем с недвижимостью. Это требует регулярного взаимодействия с владельцами недвижимости, арендаторами и персоналом, чтобы все были довольны, создали базу лояльных клиентов и обеспечили будущий рост на конкурентном рынке.
В 2017 году мировой рынок программного обеспечения для управления недвижимостью оценивался в 8,98 млрд долларов США. К 2025 году мировой рынок программного обеспечения для управления недвижимостью, по оценкам, достигнет 12,89 млрд долларов США. По данным IbisWorld, в сфере управления недвижимостью в США в настоящее время занято около 290 000 человек. Так почему бы не присоединиться к моде и не создать мобильное приложение нового поколения для управления недвижимостью? В этой статье мы рассмотрим, что нужно для разработки приложений для управления недвижимостью и как это сделать.
Что такое программное обеспечение для управления недвижимостью?
Система управления недвижимостью (PMS) — это программное обеспечение, которое автоматизирует и упрощает важные бизнес-операции по управлению недвижимостью для управляющих недвижимостью, владельцев и операторов. Финансы, переговоры между арендаторами и арендодателями и хранение данных — все это возможные бизнес-операции. Программное обеспечение для систем управления недвижимостью обычно размещается в облаке или на локальном сервере.
Различные отрасли и области, в которых используются системы управления недвижимостью, включают гостиничный бизнес, производство и логистику, местные органы власти, коммерческую недвижимость и рынок управления недвижимостью. Рыночный спрос на этот тип системы неразрывно связан с рынком недвижимости в целом. С другой стороны, рынок управления недвижимостью не следует тем же тенденциям, что и рынок недвижимости. Он по-прежнему имеет свои собственные модели. Например, отрасль управления недвижимостью обычно более устойчива к экономическим спадам.
Типы программного обеспечения для управления недвижимостью
Приложение для управления недвижимостью будет идеальным, если вы управляете жилыми комплексами или несколькими объектами недвижимости в нескольких местах. Однако успех приложения будет определяться моделью приложения, которую вы выберете для своей компании. Вы можете общаться с арендодателями и арендаторами, а также отслеживать все финансовые транзакции и хранение данных с помощью правильного решения.
Однако, прежде чем вы начнете использовать приложение для управления недвижимостью, вы должны сначала решить, какой тип программного обеспечения для управления недвижимостью вам требуется и как вы будете применять функции и функции. Для компаний: Владельцы коммерческой недвижимости могут воспользоваться решениями по управлению недвижимостью, которые позволяют им управлять офисными зданиями и торговыми точками. С помощью систем управления недвижимостью они могут делать следующее:
- сократить время, затрачиваемое на содержание имущества, чтобы быть завершенным
- персонализируйте свою онлайн-отчетность
- собирать информацию об аренде
- собирать арендные платежи через интернет
- арендная плата увеличивается по установленному графику
Для промышленности: офисы, склады, логистические объекты и промышленные объекты — все это примеры. Они выполняют важные роли, такие как:
- управление содержанием объекта
- управление пространством
- управление арендой
Для ассоциаций домовладельцев (ТСЖ) и систем управления кондоминиумами: кондоминиумы, таунхаусы, кооперативы и ТСЖ пользуются преимуществами программного обеспечения для управления ТСЖ. Эти системы обладают такими свойствами, как:
- составление отчетов
- электронные платежи
- бухгалтерский учет
- заявители на субаренду проходят первоначальный отбор жильцов
Для систем управления отелями: программное обеспечение для управления недвижимостью используется отелями и общежитиями для:
- забронировать номера
- оплата счетов
- комнаты, которые нужно выделить
- регистрация заезда и отъезда посетителей
- следить за наличием номеров
Преимущества управления недвижимостью
Индустрия управления недвижимостью все еще относительно нова, но имеет большой потенциал. Рассмотрим преимущества создания системы управления недвижимостью:
- Управление несколькими объектами недвижимости, скорее всего, является одной из наиболее веских причин для владельцев собственности рассмотреть возможность создания PMS. Этот тип программного обеспечения упрощает учет, отчетность и общение. На портале владельца есть вся необходимая информация. Программное обеспечение для управления имуществом оптимизирует процессы компании, устраняя необходимость в сторонних решениях, что позволяет повысить стандартизацию и эффективность управления.
- PMS — это продукт, который может быть довольно универсальным. По мере роста компании, скорее всего, в систему будут добавляться дополнительные функции, такие как управление доходами или проверка арендаторов. Имейте в виду, что масштабируемость онлайн-системы управления недвижимостью возможна только с помощью специального программного решения.
- Больше не будет бумажных отчетов и бумажной волокиты. Всего за несколько кликов вы можете найти нужную информацию. Кроме того, он обеспечивает высочайший уровень безопасности. Стоит отметить, что веб-система обеспечивает самый простой доступ к данным, а не локальная.
- Лучший друг компании — автоматизация. Ваша команда сможет больше сосредоточиться на продуктивных проектах, автоматизировав повторяющиеся операции, такие как размещение объявлений о вакансиях, выставление счетов и ответы арендаторов. Кроме того, вероятность ошибки значительно снижается.
- Вы можете охватить все мыслимые каналы предоставления услуг по аренде или гостинице с помощью уникальной системы управления недвижимостью.
- Вы можете комбинировать свое решение с чат-ботами или виртуальными помощниками, чтобы предоставлять превосходный сервис своим гостям в любой момент и из любого места.
Для чего управляющие недвижимостью используют Excel?
Многие управляющие недвижимостью, которые только начинают свою карьеру, до сих пор используют Excel. В то время как программное обеспечение для управления недвижимостью идеально подходит для предприятий с несколькими единицами, Excel по-прежнему остается популярным выбором для малых предприятий. Менеджеры по недвижимости просто превосходны, чтобы регулярно записывать необходимую им информацию. Некоторые из вещей, которые они записывают, — это доходы и расходы по каждому объекту недвижимости, его финансовые данные, запросы на техническое обслуживание и список текущих задач по обслуживанию.
Даже с самыми маленькими портфелями сложно отслеживать все эти переменные с помощью электронных таблиц. Несмотря на то, что управление недвижимостью в Excel успешно справляется со своей задачей, у него есть свои ограничения. Информация об аренде не централизована и не автоматизирована, что требует времени и приводит к неточностям данных, которые часто обходятся дорого. А расчет коммунальных услуг в отреставрированном доме, как правило, представляет собой беспорядок, в котором могут разобраться только несколько человек.
Создайте электронную таблицу для вашей арендуемой недвижимости
Создание электронной таблицы управления недвижимостью требует некоторого времени и усилий. Чтобы отслеживать все, вы должны включать столько данных, сколько вам нужно. Легко составить ежемесячную таблицу доходов и расходов методом двойной записи. Это требует очень небольшого навыка и не требует использования каких-либо формул. Таблицы Excel — универсальный и всегда полезный инструмент.
Электронная таблица может быстро и просто выполнять сложные вычисления. После того, как вы создали простой шаблон, все, что вам нужно сделать, это ввести информацию, а электронная таблица позаботится обо всем остальном. Управляющие недвижимостью могут распечатать электронную таблицу в файл PDF и отправить ее своему бухгалтеру по электронной почте или поделиться ею с кем-либо, если это облачная электронная таблица. Электронная таблица управления недвижимостью идеально подходит для арендодателей с небольшим количеством объектов недвижимости. Отслеживать скромные доходы и расходы в электронной таблице просто, если у вас есть только один или два дома.
Как управляющие недвижимостью организуются?
У управляющих недвижимостью всегда есть план на случай непредвиденных обстоятельств — комплексная стратегия, которая поможет им в определенных ситуациях. Даже в условиях кризиса наличие стратегии гарантирует, что все будет работать максимально гладко. Менеджеры по недвижимости имеют четкое представление о том, что лучше всего подходит для аутсорсинга. Они знают свои сильные и слабые стороны и имеют компетентных сотрудников, которые всегда на связи. Из-за слишком большого количества печатных отчетов и документов бизнес по управлению недвижимостью может быстро стать дезорганизованным. Это также требует гораздо больше усилий, чтобы поддерживать все в порядке.
Программное обеспечение для управления недвижимостью может помочь вам сэкономить время и деньги, устраняя необходимость в бумажной работе и позволяя отправлять отчеты в электронном виде. Управляющие недвижимостью выбирают обоюдно желательную технику общения, которая будет служить эталоном. Они знают, как угодить владельцу и при этом эффективно управлять недвижимостью. Цель управляющего имуществом состоит в том, чтобы уменьшить проблемы и суматоху, связанные с управлением одним или несколькими свойствами. Они тщательно планируют и структурируют различные ситуации, которые могут возникнуть, чтобы предотвратить любые неудачи.
Какое лучшее приложение для недвижимости?
Найти дом в Интернете более эффективно, чем полагаться на агента по недвижимости, который озабочен только увеличением своей комиссии и не понимает, чего вы хотите от своего дома. Из-за обилия доступных веб-сайтов и приложений по недвижимости может быть сложно решить, с чего начать. Мы составили короткий список платформ после изучения списков и просмотра популярных приложений.
- NoBroker
NoBroker отлично справляется со списками и подробностями о недвижимости. Вы поймете, что дома перечислены их владельцами, а это значит, что вам не придется платить большие брокерские сборы, и компания утверждает, что проверяет всех владельцев. Владельцы должны следовать контрольному списку, чтобы гарантировать, что все списки содержат достаточную информацию, чтобы быть актуальными.
- 99 акров
99acres предлагает фильтр качества списка, который позволяет вам ограничить результаты жилыми домами с изображениями или видео или только свойствами, которые 99acres физически подтвердили.
- Нестория
Nestoria отличается от других приложений в этом списке тем, что не объединяет списки напрямую. Nestoria — агрегатор для агрегаторов; поэтому поиск на сайте будет возвращать результаты от Housing.com, Makaan, NoBroker, Commonfloor и 99acres.