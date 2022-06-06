Управление недвижимостью может стать головной болью, если у вас нет подходящего мобильного приложения для управления недвижимостью, которое могло бы вам помочь. Короче говоря, управление недвижимостью больше связано с коммуникацией, чем с недвижимостью. Это требует регулярного взаимодействия с владельцами недвижимости, арендаторами и персоналом, чтобы все были довольны, создали базу лояльных клиентов и обеспечили будущий рост на конкурентном рынке.

В 2017 году мировой рынок программного обеспечения для управления недвижимостью оценивался в 8,98 млрд долларов США. К 2025 году мировой рынок программного обеспечения для управления недвижимостью, по оценкам, достигнет 12,89 млрд долларов США. По данным IbisWorld, в сфере управления недвижимостью в США в настоящее время занято около 290 000 человек. Так почему бы не присоединиться к моде и не создать мобильное приложение нового поколения для управления недвижимостью? В этой статье мы рассмотрим, что нужно для разработки приложений для управления недвижимостью и как это сделать.





Что такое программное обеспечение для управления недвижимостью?

Система управления недвижимостью (PMS) — это программное обеспечение, которое автоматизирует и упрощает важные бизнес-операции по управлению недвижимостью для управляющих недвижимостью, владельцев и операторов. Финансы, переговоры между арендаторами и арендодателями и хранение данных — все это возможные бизнес-операции. Программное обеспечение для систем управления недвижимостью обычно размещается в облаке или на локальном сервере.

Различные отрасли и области, в которых используются системы управления недвижимостью, включают гостиничный бизнес, производство и логистику, местные органы власти, коммерческую недвижимость и рынок управления недвижимостью. Рыночный спрос на этот тип системы неразрывно связан с рынком недвижимости в целом. С другой стороны, рынок управления недвижимостью не следует тем же тенденциям, что и рынок недвижимости. Он по-прежнему имеет свои собственные модели. Например, отрасль управления недвижимостью обычно более устойчива к экономическим спадам.

Типы программного обеспечения для управления недвижимостью

Приложение для управления недвижимостью будет идеальным, если вы управляете жилыми комплексами или несколькими объектами недвижимости в нескольких местах. Однако успех приложения будет определяться моделью приложения, которую вы выберете для своей компании. Вы можете общаться с арендодателями и арендаторами, а также отслеживать все финансовые транзакции и хранение данных с помощью правильного решения.

Однако, прежде чем вы начнете использовать приложение для управления недвижимостью, вы должны сначала решить, какой тип программного обеспечения для управления недвижимостью вам требуется и как вы будете применять функции и функции. Для компаний: Владельцы коммерческой недвижимости могут воспользоваться решениями по управлению недвижимостью, которые позволяют им управлять офисными зданиями и торговыми точками. С помощью систем управления недвижимостью они могут делать следующее:

сократить время, затрачиваемое на содержание имущества, чтобы быть завершенным

персонализируйте свою онлайн-отчетность

собирать информацию об аренде

собирать арендные платежи через интернет

арендная плата увеличивается по установленному графику



Для промышленности: офисы, склады, логистические объекты и промышленные объекты — все это примеры. Они выполняют важные роли, такие как:

управление содержанием объекта

управление пространством

управление арендой

Для ассоциаций домовладельцев (ТСЖ) и систем управления кондоминиумами: кондоминиумы, таунхаусы, кооперативы и ТСЖ пользуются преимуществами программного обеспечения для управления ТСЖ. Эти системы обладают такими свойствами, как:

составление отчетов

электронные платежи

бухгалтерский учет

заявители на субаренду проходят первоначальный отбор жильцов

Для систем управления отелями: программное обеспечение для управления недвижимостью используется отелями и общежитиями для:

забронировать номера

оплата счетов

комнаты, которые нужно выделить

регистрация заезда и отъезда посетителей

следить за наличием номеров

Преимущества управления недвижимостью

Индустрия управления недвижимостью все еще относительно нова, но имеет большой потенциал. Рассмотрим преимущества создания системы управления недвижимостью:

Управление несколькими объектами недвижимости, скорее всего, является одной из наиболее веских причин для владельцев собственности рассмотреть возможность создания PMS. Этот тип программного обеспечения упрощает учет, отчетность и общение. На портале владельца есть вся необходимая информация. Программное обеспечение для управления имуществом оптимизирует процессы компании, устраняя необходимость в сторонних решениях, что позволяет повысить стандартизацию и эффективность управления.

PMS — это продукт, который может быть довольно универсальным. По мере роста компании, скорее всего, в систему будут добавляться дополнительные функции, такие как управление доходами или проверка арендаторов. Имейте в виду, что масштабируемость онлайн-системы управления недвижимостью возможна только с помощью специального программного решения.

Больше не будет бумажных отчетов и бумажной волокиты. Всего за несколько кликов вы можете найти нужную информацию. Кроме того, он обеспечивает высочайший уровень безопасности. Стоит отметить, что веб-система обеспечивает самый простой доступ к данным, а не локальная.

Лучший друг компании — автоматизация. Ваша команда сможет больше сосредоточиться на продуктивных проектах, автоматизировав повторяющиеся операции, такие как размещение объявлений о вакансиях, выставление счетов и ответы арендаторов. Кроме того, вероятность ошибки значительно снижается.

Вы можете охватить все мыслимые каналы предоставления услуг по аренде или гостинице с помощью уникальной системы управления недвижимостью.

Вы можете комбинировать свое решение с чат-ботами или виртуальными помощниками, чтобы предоставлять превосходный сервис своим гостям в любой момент и из любого места.

Для чего управляющие недвижимостью используют Excel?

Многие управляющие недвижимостью, которые только начинают свою карьеру, до сих пор используют Excel. В то время как программное обеспечение для управления недвижимостью идеально подходит для предприятий с несколькими единицами, Excel по-прежнему остается популярным выбором для малых предприятий. Менеджеры по недвижимости просто превосходны, чтобы регулярно записывать необходимую им информацию. Некоторые из вещей, которые они записывают, — это доходы и расходы по каждому объекту недвижимости, его финансовые данные, запросы на техническое обслуживание и список текущих задач по обслуживанию.

Даже с самыми маленькими портфелями сложно отслеживать все эти переменные с помощью электронных таблиц. Несмотря на то, что управление недвижимостью в Excel успешно справляется со своей задачей, у него есть свои ограничения. Информация об аренде не централизована и не автоматизирована, что требует времени и приводит к неточностям данных, которые часто обходятся дорого. А расчет коммунальных услуг в отреставрированном доме, как правило, представляет собой беспорядок, в котором могут разобраться только несколько человек.

Создайте электронную таблицу для вашей арендуемой недвижимости

Создание электронной таблицы управления недвижимостью требует некоторого времени и усилий. Чтобы отслеживать все, вы должны включать столько данных, сколько вам нужно. Легко составить ежемесячную таблицу доходов и расходов методом двойной записи. Это требует очень небольшого навыка и не требует использования каких-либо формул. Таблицы Excel — универсальный и всегда полезный инструмент.

Электронная таблица может быстро и просто выполнять сложные вычисления. После того, как вы создали простой шаблон, все, что вам нужно сделать, это ввести информацию, а электронная таблица позаботится обо всем остальном. Управляющие недвижимостью могут распечатать электронную таблицу в файл PDF и отправить ее своему бухгалтеру по электронной почте или поделиться ею с кем-либо, если это облачная электронная таблица. Электронная таблица управления недвижимостью идеально подходит для арендодателей с небольшим количеством объектов недвижимости. Отслеживать скромные доходы и расходы в электронной таблице просто, если у вас есть только один или два дома.

Как управляющие недвижимостью организуются?

У управляющих недвижимостью всегда есть план на случай непредвиденных обстоятельств — комплексная стратегия, которая поможет им в определенных ситуациях. Даже в условиях кризиса наличие стратегии гарантирует, что все будет работать максимально гладко. Менеджеры по недвижимости имеют четкое представление о том, что лучше всего подходит для аутсорсинга. Они знают свои сильные и слабые стороны и имеют компетентных сотрудников, которые всегда на связи. Из-за слишком большого количества печатных отчетов и документов бизнес по управлению недвижимостью может быстро стать дезорганизованным. Это также требует гораздо больше усилий, чтобы поддерживать все в порядке.

Программное обеспечение для управления недвижимостью может помочь вам сэкономить время и деньги, устраняя необходимость в бумажной работе и позволяя отправлять отчеты в электронном виде. Управляющие недвижимостью выбирают обоюдно желательную технику общения, которая будет служить эталоном. Они знают, как угодить владельцу и при этом эффективно управлять недвижимостью. Цель управляющего имуществом состоит в том, чтобы уменьшить проблемы и суматоху, связанные с управлением одним или несколькими свойствами. Они тщательно планируют и структурируют различные ситуации, которые могут возникнуть, чтобы предотвратить любые неудачи.

Какое лучшее приложение для недвижимости?

Найти дом в Интернете более эффективно, чем полагаться на агента по недвижимости, который озабочен только увеличением своей комиссии и не понимает, чего вы хотите от своего дома. Из-за обилия доступных веб-сайтов и приложений по недвижимости может быть сложно решить, с чего начать. Мы составили короткий список платформ после изучения списков и просмотра популярных приложений.

NoBroker

NoBroker отлично справляется со списками и подробностями о недвижимости. Вы поймете, что дома перечислены их владельцами, а это значит, что вам не придется платить большие брокерские сборы, и компания утверждает, что проверяет всех владельцев. Владельцы должны следовать контрольному списку, чтобы гарантировать, что все списки содержат достаточную информацию, чтобы быть актуальными.

99 акров

99acres предлагает фильтр качества списка, который позволяет вам ограничить результаты жилыми домами с изображениями или видео или только свойствами, которые 99acres физически подтвердили.

Нестория

Nestoria отличается от других приложений в этом списке тем, что не объединяет списки напрямую. Nestoria — агрегатор для агрегаторов; поэтому поиск на сайте будет возвращать результаты от Housing.com, Makaan, NoBroker, Commonfloor и 99acres.







