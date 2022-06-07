如果您没有合适的物业管理移动应用程序来帮助您，管理物业可能会令人头疼。简而言之，物业管理更多的是关于沟通而不是房地产。它需要与业主、租户和员工进行定期互动，以使每个人都满意，建立忠诚的客户群，并确保在竞争激烈的市场中的未来增长。

2017年，全球房地产管理软件市场价值89.8亿美元。到 2025 年，全球房地产管理软件市场预计将达到 128.9 亿美元。根据 IbisWorld 的数据，美国的物业管理行业目前雇佣了大约 290,000 名员工。那么，为什么不跟上潮流并创建下一代物业管理移动应用程序呢？在本文中，我们将介绍如何设计物业管理应用程序以及如何进行。





什么是物业管理软件？

物业管理系统 (PMS) 是一种软件，可以为物业经理、业主和运营商自动化和简化物业管理中的关键业务运营。财务、租房者和房东之间的对话以及数据存储都是可能的业务操作。物业管理系统软件通常托管在云端或本地服务器上。

使用物业管理系统的各个行业和领域包括酒店、制造和物流、地方政府、商业地产和物业管理市场。这种系统的市场需求与整个房地产市场有着千丝万缕的联系。另一方面，物业管理市场与房地产行业的趋势不同。它继续有自己的模式。例如，物业管理行业通常更能抵抗经济衰退。

物业管理软件类型

无论您是在管理公寓大楼还是在多个地方管理多个物业，物业管理应用程序都是理想的选择。但是，应用程序的成功将取决于您为公司选择的应用程序模型。您可以与房东和租户沟通，同时使用正确的解决方案跟踪所有金融交易和数据存储。

但是，在您开始使用物业管理应用程序之前，您必须首先考虑您需要什么类型的物业管理软件以及如何应用这些特性和功能。对于公司：商业业主可以从允许他们管理办公楼和零售地点的物业管理解决方案中受益。他们可以在物业管理系统的帮助下做到以下几点：

减少完成财产维护所需的时间

个性化您的在线报告

收集有关租约的信息

通过互联网收取租金

租金按固定时间表上涨



对于工业：办公室、仓库、物流设施和工业物业都是例子。他们执行关键角色，例如：

设施维护管理

空间管理

租赁管理

对于业主协会 (HOA) 和公寓管理系统：公寓、联排别墅、合作公寓和物业 HOA 都受益于 HOA 管理软件。这些系统具有以下特性：

报告

电子支付

会计

转租申请人需接受初步居民筛选

对于酒店管理系统：酒店和旅馆使用物业管理软件来：

预订房间

支付账单

待分配的房间

签入和签出访客

监控房间的可用性

物业管理的优势

物业管理行业还比较新，但潜力很大。让我们来看看组装一个物业管理系统的优点：

多重物业管理很可能是业主考虑建立 PMS 的最令人信服的理由之一。这种类型的软件使会计、报告和沟通变得更加容易。所有者的门户网站包含所有相关信息。物业管理软件通过消除对第三方解决方案的需求来简化公司流程，从而提高管理标准化和效率。

PMS 是一种具有多功能潜力的产品。随着公司的发展，它可能会向系统添加更多功能，例如收入管理或租户筛选。请记住，只有通过定制软件解决方案才能实现在线房地产管理系统的可扩展性。

将不再有纸质报告或文书工作。只需单击几下，您就可以找到所需的信息。此外，它提供最高级别的安全性。值得注意的是，基于 Web 的系统提供了对数据的最简单访问，而不是基于本地的系统。

公司最好的朋友是自动化。您的团队将能够通过自动化重复操作（例如物业空置发布、计费和租户响应）来更加专注于生产性项目。此外，犯错误的机会大大减少。

您可以通过独特的物业管理系统覆盖所有可能的租赁或酒店服务渠道。

您可以将您的解决方案与聊天机器人或虚拟助手相结合，随时随地为您的客人提供出色的服务。

物业经理使用 Excel 做什么？

许多刚开始从事该行业的物业经理仍在使用Excel。虽然物业管理软件非常适合拥有多个单位的企业，但 Excel 仍然是小型企业的热门选择。物业经理基本擅长记录他们需要的信息。他们记录的一些内容是每个财产的收入和支出、其财务数据、维护请求以及正在进行的维护任务列表。

即使是最小的投资组合，使用电子表格跟踪所有这些变量也很困难。虽然 Excel 物业管理在它应该做的事情上蓬勃发展，但它确实有其局限性。租赁信息不是集中的或自动化的，这会耗费时间并导致数据不准确，而且往往代价高昂。在修复后的财产中计算公用事业通常是一团乱麻，只有少数人可以解决。

为您的出租物业制作电子表格

设置物业管理电子表格需要一些时间和精力。要跟踪所有内容，您应该根据需要包含尽可能多或尽可能少的数据。用复式记账法制作月收支表很简单。这需要很少的技巧，也不需要使用任何公式。 Excel 电子表格是一种多功能且永远有用的工具。

电子表格可以快速简单地执行复杂的计算。一旦您创建了一个简单的模板，您现在所要做的就是输入信息，而电子表格将负责其余的工作。物业经理可以将电子表格打印为 PDF 文件，然后通过电子邮件将其发送给他们的会计师，或者如果它是基于云的电子表格，则与他人共享。物业管理电子表格非常适合拥有少量物业的房东。当您只有一两个房屋时，在电子表格上跟踪适度的收入和支出很简单。

物业经理如何组织起来？

物业经理总是有一个应急计划——在某些情况下可以帮助他们的综合策略。即使在危机中，制定战略也能确保一切顺利进行。物业经理清楚地知道什么更适合外包。他们熟悉自己的长处和短处，并拥有随时待命的称职员工。如果有太多的硬拷贝报告和文件，物业管理业务可能会迅速变得杂乱无章。它还需要付出更多的努力来维持一切秩序。

物业管理软件无需文书工作并允许您以电子方式提交报告，从而帮助您节省时间和金钱。物业经理决定将作为基准的双方都希望的通信技术。他们知道如何取悦业主，同时有效地执行物业管理。物业经理的目标是减少管理一处或多处物业的麻烦和混乱。他们为可能出现的各种情况仔细计划和安排，以防止发生任何事故。

哪个是最好的房地产应用程序？

在互联网上寻找房子比依赖只关心增加佣金而不理解你想要从你的家中得到什么的房地产经纪人更有效。由于大量可用的房地产网站和房地产应用程序，决定从哪里开始可能会很费劲。在研究了列表并查看了哪些应用程序很受欢迎后，我们提出了一份平台候选名单。

无经纪人

NoBroker 在房地产清单和详细信息方面表现出色。您会发现住宅是由其所有者列出的，这意味着您不必支付大笔经纪费用，并且该公司声称会验证所有所有者。业主必须遵循清单，以确保所有列表都包含足够的相关信息。

99英亩

99acres 提供了一个列表质量过滤器，允许您将结果限制为带有图像或视频的住宅，或者仅是 99acres 实际确认的属性。

内斯托利亚

Nestoria 与此列表中的其他应用程序的不同之处在于它不直接聚合列表。 Nestoria 是聚合器的聚合器；因此，在该网站上进行搜索将返回来自 Housing.com、Makaan、NoBroker、Commonfloor 和 99acres 的结果。







