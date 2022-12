Zarządzanie nieruchomością może być bólem głowy, jeśli nie masz odpowiedniej aplikacji mobilnej do zarządzania nieruchomościami, która będzie Ci pomagać. W skrócie, zarządzanie nieruchomościami jest bardziej o komunikacji niż o nieruchomości. Wymaga to regularnych interakcji z właścicielami nieruchomości, najemcami i personelem w celu utrzymania wszystkich szczęśliwych, ustanowienia bazy lojalnych klientów i zapewnienia przyszłego wzrostu na konkurencyjnym rynku.

W 2017 r. światowy rynek oprogramowania do zarządzania nieruchomościami był wart 8,98 mld USD. Szacuje się, że do 2025 roku światowy rynek oprogramowania do zarządzania nieruchomościami osiągnie wartość 12,89 mld USD. Według IbisWorld, branża zarządzania nieruchomościami w Stanach Zjednoczonych zatrudnia obecnie około 290 000 osób. Dlaczego więc nie wskoczyć do wagonu i nie stworzyć aplikacji mobilnej do zarządzania nieruchomościami nowej generacji? W tym artykule omówimy, co jest potrzebne do projektowania aplikacji do zarządzania nieruchomościami i jak to zrobić.





Czym jest oprogramowanie do zarządzania nieruchomościami?

Property Management System (PMS) to oprogramowanie, które automatyzuje i upraszcza krytyczne operacje biznesowe w zarządzaniu nieruchomościami dla zarządców, właścicieli i operatorów. Finanse, dyskurs między najemcami i właścicielami oraz przechowywanie danych to wszystkie możliwe operacje biznesowe. Oprogramowanie dla systemów zarządzania nieruchomościami jest zazwyczaj hostowane w chmurze lub na lokalnym serwerze.

Do różnych branż i dziedzin, które wykorzystują systemy zarządzania nieruchomościami należą hotelarstwo, produkcja i logistyka, samorządy lokalne, nieruchomości komercyjne. Zapotrzebowanie rynku na tego typu system jest nierozerwalnie związane z rynkiem nieruchomości w ogóle. Z drugiej strony, rynek zarządzania nieruchomościami nie podąża za tymi samymi trendami, co branża nieruchomości. W dalszym ciągu ma swoje własne wzorce. Na przykład, branża zarządzania nieruchomościami jest zwykle bardziej odporna na spowolnienie gospodarcze.

Rodzaje oprogramowania do zarządzania nieruchomościami

Aplikacja do zarządzania nieruchomościami będzie idealna, czy zarządzasz kompleksem apartamentów, czy kilkoma nieruchomościami w wielu miejscach. Jednak sukces aplikacji będzie zależał od modelu aplikacji, który wybierzesz dla swojej firmy. Dzięki odpowiedniemu rozwiązaniu możesz komunikować się z właścicielami i najemcami, jednocześnie śledząc wszystkie transakcje finansowe i przechowywanie danych.

Zanim jednak zaczniesz korzystać z aplikacji do zarządzania nieruchomościami, musisz najpierw zastanowić się, jakiego typu oprogramowania do zarządzania nieruchomościami potrzebujesz i jak będziesz stosować jego cechy i funkcjonalności. Dla firm: Właściciele nieruchomości komercyjnych mogą korzystać z rozwiązań do zarządzania nieruchomościami, które pozwalają im zarządzać budynkami biurowymi i lokalizacjami detalicznymi. Z pomocą systemów zarządzania nieruchomościami mogą wykonać następujące czynności:

skrócić czas potrzebny na wykonanie czynności związanych z utrzymaniem nieruchomości

spersonalizować raporty online

gromadzić informacje o umowach najmu

pobierać opłaty za czynsz przez internet

wzrost czynszu zgodnie z ustalonym harmonogramem



Dla branż: Przykładem są biura, magazyny, obiekty logistyczne i nieruchomości przemysłowe. Pełnią one kluczowe role, takie jak:

zarządzanie utrzymaniem obiektu

zarządzanie przestrzenią

zarządzanie umowami najmu

Dla stowarzyszeń właścicieli domów (HOA) i systemów zarządzania condo: Kondominia, kamienice, spółdzielnie i nieruchomości HOAs wszystkie korzystają z oprogramowania do zarządzania HOA. Systemy te mają właściwości takie jak:

raportowanie

e-płatności

księgowość

wnioskodawcy podnajmu podlegają wstępnemu przesiewowi mieszkańca

Dla systemów zarządzania hotelami: Oprogramowanie do zarządzania nieruchomościami jest wykorzystywane przez hotele i hostele do:

dokonywania rezerwacji pokoi

płacenia rachunków

przydzielania pokoi

meldowania i wymeldowywania gości

monitorowania dostępności pokoi

Upsides of Property Management

Branża zarządzania nieruchomościami jest wciąż stosunkowo nowa, ale ma duży potencjał. Przyjrzyjmy się korzyściom płynącym z połączenia systemu zarządzania nieruchomościami:

Zarządzanie wieloma nieruchomościami to najprawdopodobniej jeden z najbardziej przekonujących powodów, dla których właściciele nieruchomości powinni rozważyć założenie systemu PMS. Ten rodzaj oprogramowania ułatwia księgowość, raportowanie i komunikację. Portal właściciela posiada wszystkie istotne informacje. Oprogramowanie do zarządzania nieruchomościami usprawnia procesy firmowe, eliminując potrzebę korzystania z rozwiązań firm trzecich, co pozwala na lepszą standaryzację i efektywność zarządzania.

PMS to produkt, który ma potencjał, aby być dość wszechstronny. W miarę rozwoju firmy, jest prawdopodobne, aby dodać więcej funkcji do systemu, takich jak zarządzanie przychodami lub przesiewanie lokatorów. Należy pamiętać, że skalowalność systemu zarządzania nieruchomościami online jest możliwa tylko w przypadku oprogramowania na zamówienie.

Nie będzie więcej raportów papierowych lub papierowej roboty. Z zaledwie kilku kliknięć, można znaleźć informacje, których potrzebujesz. Ponadto, oferuje najwyższy poziom bezpieczeństwa. Warto zauważyć, że system internetowy zapewnia najłatwiejszy dostęp do danych niż lokalny.

Najlepszym przyjacielem firmy jest automatyzacja. Twój zespół będzie mógł skupić się bardziej na produktywnych projektach dzięki automatyzacji powtarzających się operacji, takich jak zamieszczanie ogłoszeń o wolnych miejscach, rozliczanie i odpowiedzi najemców. Ponadto, szansa na popełnienie błędu jest znacznie zmniejszona.

Możesz pokryć wszystkie możliwe kanały dostarczania swoich usług wynajmu lub hotelu z unikalnym systemem zarządzania nieruchomościami.

Możesz połączyć swoje rozwiązanie z chatbotami lub wirtualnymi asystentami, aby zapewnić wyjątkową obsługę gości w każdej chwili i z każdego miejsca.

Do czego zarządcy nieruchomości używają programu Excel?

Wielu zarządców nieruchomości, którzy dopiero zaczynają pracę w zawodzie, nadal korzysta z Excela. Podczas gdy oprogramowanie do zarządzania nieruchomościami jest idealne dla firm z więcej niż kilkoma jednostkami, Excel jest nadal popularnym wyborem dla małych firm. Zarządcy nieruchomości podstawowe Excel do nagrywania informacji, których potrzebują regularnie. Niektóre z rzeczy, które rejestrują to przychody i wydatki dla każdej nieruchomości, jej dane finansowe, wnioski o konserwację i lista bieżących zadań konserwacyjnych.

Nawet w przypadku najmniejszych portfeli, śledzenie wszystkich tych zmiennych za pomocą arkuszy kalkulacyjnych jest trudne. Chociaż zarządzanie nieruchomościami w programie Excel sprawdza się w tym, co ma robić, ma swoje ograniczenia. Informacje o wynajmie nie są scentralizowane ani zautomatyzowane, co kosztuje czas i prowadzi do nieścisłości danych, które są często kosztowne. A obliczanie mediów w odnowionej nieruchomości jest zazwyczaj gmatwaniną, którą może uporządkować tylko kilka osób.

Zrób arkusz kalkulacyjny dla swojej nieruchomości do wynajęcia

To wymaga trochę czasu i wysiłku, aby skonfigurować arkusz zarządzania nieruchomością. Aby śledzić wszystko, należy zawrzeć jak najwięcej lub jak najmniej danych, jak trzeba. Łatwo jest zrobić miesięczny dochód i tabelę wydatków w sposób podwójnego zapisu księgowego. Wymaga to bardzo niewielkich umiejętności i nie wymaga stosowania żadnych formuł. Arkusze kalkulacyjne Excel to wszechstronne i zawsze przydatne narzędzie.

Arkusz kalkulacyjny może szybko i prosto wykonać skomplikowane obliczenia. Po utworzeniu prostego szablonu, wszystko co musisz zrobić teraz jest umieścić w informacji, a arkusz kalkulacyjny zajmie się resztą. Zarządcy nieruchomości mogą wydrukować arkusz kalkulacyjny do pliku PDF i wysłać go do swojego księgowego lub udostępnić go komuś, jeśli jest to arkusz oparty na chmurze. Arkusz kalkulacyjny do zarządzania nieruchomościami jest idealny dla właścicieli z niewielką liczbą nieruchomości. Śledzenie skromnych przychodów i wydatków w arkuszu kalkulacyjnym jest proste, gdy masz tylko jeden lub dwa domy.

Jak zarządcy nieruchomości organizują się?

Zarządcy nieruchomości zawsze mają plan awaryjny - kompleksową strategię, która pomoże im w pewnych sytuacjach. Nawet wśród kryzysu, o strategii zapewnia, że wszystko działa tak gładko, jak to możliwe. Zarządcy nieruchomości mają jasny obraz tego, co jest lepiej nadaje się do outsourcingu. Znają swoje mocne i słabe strony i mają kompetentnych pracowników, którzy są zawsze na zawołanie. Przy zbyt dużej ilości raportów i papierów w formie papierowej, firma zarządzająca nieruchomościami może szybko stać się zdezorganizowana. To również wymaga dużo więcej wysiłku, aby utrzymać wszystko w porządku.

Oprogramowanie do zarządzania nieruchomościami może pomóc Ci zaoszczędzić czas i pieniądze, eliminując potrzebę papierkowej roboty i pozwalając na składanie raportów drogą elektroniczną. Zarządcy nieruchomości decydują się na wzajemnie pożądaną technikę komunikacji, która będzie służyć jako punkt odniesienia. Wiedzą, jak zadowolić właściciela, a jednocześnie skutecznie wykonywać czynności związane z zarządzaniem nieruchomością. Celem zarządcy nieruchomości jest zmniejszenie kłopotów i zamieszania związanego z zarządzaniem jedną lub więcej nieruchomościami. Oni starannie zaplanować i struktury dla różnych sytuacji, które mogą powstać, aby zapobiec awarii.

Która aplikacja jest najlepsza dla nieruchomości?

Znalezienie domu w Internecie jest bardziej skuteczne niż poleganie na agenta nieruchomości, który jest tylko zainteresowany zwiększeniem jego prowizji i nie rozumie, co chcesz od domu. W wyniku mnogości stron internetowych nieruchomości i aplikacji nieruchomości dostępne, to może być uciążliwe, aby zdecydować, gdzie zacząć. Wymyśliliśmy krótką listę platform po badaniu ofert i patrząc na to, jakie aplikacje były popularne.

NoBroker

NoBroker wykonuje świetną pracę z listami i szczegółami dotyczącymi posiadłości. Zdasz sobie sprawę, że rezydencje są wymienione przez ich właścicieli, co oznacza, że nie będziesz musiał płacić dużej opłaty za pośrednictwo, a firma twierdzi, że sprawdza wszystkich właścicieli. Właściciele muszą przestrzegać listy kontrolnej, aby zagwarantować, że wszystkie oferty zawierają wystarczające informacje, aby były istotne.

99acres

99acres oferuje filtr jakości ofert, który pozwala ograniczyć wyniki do rezydencji ze zdjęciami lub filmami lub tylko nieruchomości, które 99acres fizycznie potwierdziło.

Nestoria

Nestoria różni się od innych aplikacji na tej liście tym, że nie agreguje bezpośrednio ofert. Nestoria jest agregatorem dla agregatorów, dlatego wyszukiwanie na stronie zwróciłoby wyniki z Housing.com, Makaan, NoBroker, Commonfloor i 99acres.