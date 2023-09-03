Sürükle ve Bırak: Kullanıcı Arayüzü Evriminde Bir Yolculuk

Sürükle ve Bırak Kullanıcı Arayüzünün Kökenleri

Sürükle ve bırak kullanıcı arayüzlerinin (UI) kökleri 1960'larda ve 1970'lerde, grafik kullanıcı arayüzlerinin (GUI) ilk günlerinde yatmaktadır. Bu alandaki ilk öncülerden biri, "şekillendirilebilir" kullanıcı arayüzü kavramını geliştiren Dr. Alan Kay'dı. Dövülebilir arayüzler, kullanıcıların ekrandaki kullanıcı arayüzü öğelerini doğrudan yöneterek uygulamalarının yapısını ve davranışını tanımlamalarına olanak tanıdı. Bu o zamanlar çığır açan bir fikirdi çünkü son kullanıcılara karmaşık programlama dillerine hakim olmadan yazılım programları oluşturmalarına olanak tanıyarak onları güçlendiriyordu.

drag-and-drop arayüz tasarımına ilişkin ufuk açıcı çalışma, 1970'lerin sonlarında ve 1980'lerde Xerox'un efsanevi Palo Alto Araştırma Merkezi'nden (PARC) geldi. İlk etkileşimli masaüstü ortamı olan Xerox Star, pencereler, simgeler, menüler ve işaretçiler (WIMP) dahil olmak üzere günümüzün grafik kullanıcı arayüzlerinin birçok tamamlayıcı yönünü tanıttı. Star'ın devrim niteliğindeki kullanıcı arayüzü, kullanıcıların, pencerelerin arasında öğeleri drag and drop için fare tabanlı bir işaretleme cihazı kullanarak ekrandaki nesneleri manuel olarak değiştirmelerine olanak tanıdı.

Apple Inc., 1983'te Apple Lisa'yı piyasaya sürdüğünde drag-and-drop arayüzünün yaygınlaşmasında çok önemli bir rol oynadı. Lisa'nın kullanıcı arayüzü, Xerox PARC'da geliştirilen devrim niteliğindeki fikirleri entegre ederek onları daha geniş bir tüketici tabanı için erişilebilir hale getirdi. 1984'te piyasaya sürülen Apple Macintosh, kullanıcı arayüzü yeniliklerinin sınırlarını zorlayarak ve bilgi işlemin evriminde drag-and-drop tasarımının önemini güçlendirerek konsepti daha da genişletti.

WYSIWYG Tasarımına Geçiş

Bilgisayarlar daha erişilebilir ve yaygınlaştıkça, programcı olmayanların ihtiyaçlarını karşılayan gelişmiş kullanıcı arayüzü tasarımına olan talep de arttı. Kullanıcı arayüzü tasarımının evrimindeki en önemli dönüm noktalarından biri WYSIWYG (Ne Görürsen Onu Alırsın) konseptinin ortaya çıkışıydı. WYSIWYG editörleri, nihai çıktı sonucuna benzeyen bir ekranda doğrudan metin, resim ve diğer multimedyayı düzenlemelerine ve biçimlendirmelerine olanak tanıyarak kullanıcıların görsel olarak çekici içerik oluşturmasını önemli ölçüde kolaylaştırdı.

Adobe Systems, Adobe Illustrator, Photoshop ve InDesign gibi popüler araçları piyasaya sürerek WYSIWYG felsefesinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynadı. Bu araçlar, kullanıcıların oluşturduğu yapıtların son derece duyarlı, görsel olarak doğru önizlemelerini sunarak içerik oluşturmayla ilgili tipik tahminleri önemli ölçüde azalttı.

Kullanıcı arayüzü tasarımındaki bu paradigma değişikliği, kullanıcıların görevleri daha az tıklamayla tamamlamasına ve işlerinin görsel unsuruna odaklanmalarına olanak tanıdı. Sonuç olarak, WYSIWYG editörleri hızla ilgi gördü ve modern uygulama geliştirmenin temelini oluşturdu.

Sürükle ve Bırak Kullanıcı Arayüzleri Geleneksel Geliştirmeyi Nasıl Yeniden Keşfetti?

Özellikle WYSIWYG ortamlarında drag-and-drop arayüzlerinin uygulanması, geleneksel yazılım geliştirme paradigmalarında önemli bir değişime işaret etti. Geliştiriciler drag-and-drop kullanıcı arayüzlerini kullanarak, çok daha yüksek verimlilikle ve geleneksel kodlama tekniklerini kullanırken gereken sürenin çok daha altında bir sürede işlevsel arayüzler ve uygulamalar oluşturabilirler.

Güçlü bir drag-and-drop görsel geliştirme aracının dikkate değer bir örneği Microsoft Visual Basic'tir. Geliştiricilerin masaüstü uygulamaları için grafik arayüzler oluşturmasını ve değiştirmesini önemli ölçüde kolaylaştırdı. Web tabanlı uygulamaların popülaritesi arttıkça, karmaşık HTML düzenlerini oluşturma ve değiştirme sürecini kolaylaştıran drag-and-drop web geliştirme ortamları sağlamak için Macromedia (şimdi Adobe) Dreamweaver gibi araçlar ortaya çıktı. Bu yeni yaklaşım, giriş engellerini önemli ölçüde azalttı ve acemi geliştiricilerin veya tasarımcıların kapsamlı teknik bilgiye ihtiyaç duymadan karmaşık arayüzler oluşturmasına olanak tanıdı.

Teknoloji ilerledikçe drag-and-drop kullanıcı arayüzü tasarım alanı da gelişti. Duyarlı tasarımın ve uyarlanabilir düzenlerin tanıtılması, web geliştirmeye yeni karmaşıklık düzeyleri ekledi ve daha da güçlü drag-and-drop araçlarını gerektirdi. Bootstrap ve Materyal Tasarımı gibi modern kullanıcı arayüzü çerçeveleri, geliştiricilere uygulamalarına hızla entegre olabilmeleri için önceden oluşturulmuş bileşenler sağlayarak geliştirme sürecini daha da kolaylaştırdı. React, Angular ve Vue gibi JavaScript kitaplıkları ve çerçevelerindeki ilerlemeler, drag-and-drop kullanıcı arayüzü tasarımını kullanan daha etkileşimli ve dinamik uygulamaları da önemli ölçüde etkinleştirdi.

drag-and-drop yaklaşımı, geliştirme sürecini başarılı bir şekilde basitleştirdi ve geleneksel programlama dilleri konusunda deneyimi olmayan kullanıcılara kapılar açtı. Sonuç olarak, önemli yenilikleri teşvik etmiş ve bugün yazılım geliştirme endüstrisini şekillendirmeye devam etmektedir.

No-Code ve Az Kodlu Platformlara Etkisi

Sürükle ve bırak kullanıcı arayüzü tasarımı , kodsuz ve az kodlu platformların gelişimini ve benimsenmesini önemli ölçüde etkilemiştir. Bu platformlar aynı zamanda uygulama geliştirmeyi demokratikleştirerek ve teknik bilgisi çok az olan veya hiç olmayan kişilerin işlevsel, görsel olarak çekici uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyarak çeşitli endüstrileri muazzam bir şekilde etkilemiştir.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

no-code ve low-code platformların yaygın olarak benimsenmesinin başlıca nedenlerinden biri drag-and-drop arayüzüdür. Bu sezgisel tasarım, kullanıcıların herhangi bir kodlama uzmanlığına ihtiyaç duymadan öğeleri basitçe sürükleyip görünmelerini istedikleri yere yerleştirerek uygulamalar oluşturmalarına olanak tanır. drag-and-drop arayüzlerinin sağladığı kullanım kolaylığı ve erişilebilirlik, günümüzde insanların uygulama geliştirmeye yaklaşımında önemli bir rol oynamıştır.

no-code ve low-code platformlar geliştiren şirketler, çeşitli kullanıcılara hitap etmek için drag-and-drop tasarım yeteneklerini sürekli olarak geliştiriyor. Bu iyileştirmeler, kullanıcıların bir zamanlar yalnızca uzun yıllara dayanan deneyime sahip profesyonel geliştiriciler tarafından mümkün olan, son derece duyarlı ve görsel açıdan etkileyici uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

Örneğin AppMaster , bu kullanıcı arayüzü tasarımı gelişmelerinden yararlanarak kullanıcıların drag-and-drop arayüzünü kullanarak tamamen işlevsel arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Güçlü araçları, veri modellerinin tasarlanmasına, REST API'lerinin oluşturulmasına ve iş mantığının kolayca uygulanmasına olanak tanıyarak kullanıcılara geliştirme süreci üzerinde daha fazla kontrol sağlar ve uzman geliştiricilere bağımlılığı azaltır.

Modern Uygulama Geliştirmede Sürükle ve Bırak Kullanıcı Arayüzlerinin Faydaları

Modern uygulama geliştirmede drag-and-drop kullanıcı arayüzlerinin kullanılması, popülerliklerinin artmasına önemli ölçüde katkıda bulunarak çok sayıda fayda sağlamıştır. drag-and-drop kullanıcı arayüzlerinin en önemli avantajlarından bazıları şunlardır:

Artan Erişilebilirlik: Sürükle ve bırak kullanıcı arayüzleri, uygulama geliştirmeyi farklı teknik beceri düzeylerine sahip kullanıcılar için daha erişilebilir hale getirerek dijital endüstride kapsayıcılığı ve çeşitliliği teşvik eder.

Sürükle ve bırak kullanıcı arayüzleri, uygulama geliştirmeyi farklı teknik beceri düzeylerine sahip kullanıcılar için daha erişilebilir hale getirerek dijital endüstride kapsayıcılığı ve çeşitliliği teşvik eder. Azaltılmış Geliştirme Süresi: drag-and-drop arayüzlerinin sunduğu kullanım kolaylığı, kod satırlarını manuel olarak yazmaya gerek olmadığından bir uygulamayı geliştirmek için gereken süreyi büyük ölçüde azaltır.

arayüzlerinin sunduğu kullanım kolaylığı, kod satırlarını manuel olarak yazmaya gerek olmadığından bir uygulamayı geliştirmek için gereken süreyi büyük ölçüde azaltır. Geliştirilmiş Üretkenlik: Sürükle ve bırak kullanıcı arayüzleri, geliştiricilerin kod yazma ve hata ayıklama gibi sıkıcı ve tekrarlayan görevlere zaman harcamak yerine, iş mantığı, kullanıcı deneyimi ve performans optimizasyonu gibi projenin kritik yönlerine odaklanmasına olanak tanır.

Sürükle ve bırak kullanıcı arayüzleri, geliştiricilerin kod yazma ve hata ayıklama gibi sıkıcı ve tekrarlayan görevlere zaman harcamak yerine, iş mantığı, kullanıcı deneyimi ve performans optimizasyonu gibi projenin kritik yönlerine odaklanmasına olanak tanır. Giriş Engellerinin Azaltılması: drag-and-drop kullanıcı arayüzünün ulaşılabilir doğası, yeni gelenlerin uygulama geliştirme dünyasına girmelerini ve sürekli büyüyen teknoloji endüstrisine katkıda bulunmalarını kolaylaştırır.

kullanıcı arayüzünün ulaşılabilir doğası, yeni gelenlerin uygulama geliştirme dünyasına girmelerini ve sürekli büyüyen teknoloji endüstrisine katkıda bulunmalarını kolaylaştırır. İş Mantığına Odaklanmayı Sürdürün: drag-and-drop kullanıcı arayüzünden yararlanmak, hem geliştiricilerin hem de iş kullanıcılarının, kullanıcı arayüzü uygulama ayrıntılarıyla boğulmak yerine temel iş süreçlerine odaklanmasına olanak tanır.

Bu avantajlar no-code ve low-code platformların hızla benimsenmesine ve büyümesine yol açarak onları modern uygulama geliştirme ekosisteminin önemli bir segmenti haline getirdi.

Sürükle ve Bırak Kullanıcı Arayüzü ve No-Code Geliştirmenin Geleceği

drag-and-drop kullanıcı arayüzünün ve no-code geliştirmenin geleceği, uygulamaların tasarlanma ve oluşturulma şeklini sürekli olarak değiştiren yenilikler ve ilerlemelerle son derece ümit vericidir. Devam eden geliştirmenin birkaç önemli alanı, önümüzdeki yıllarda drag-and-drop kullanıcı arayüzü tasarımının gidişatını şekillendirecek:

Geliştirilmiş Kullanıcı Deneyimleri: drag-and-drop kullanıcı arayüzlerinin yetenekleri daha karmaşık hale geldikçe, kullanıcılar görsel olarak büyüleyici ve son derece işlevsel uygulamalar oluşturmayı kolaylaştıran daha da gelişmiş özellikler bekleyebilirler. Kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, platform sağlayıcıları için merkezi bir odak noktası olmaya devam ediyor.

kullanıcı arayüzlerinin yetenekleri daha karmaşık hale geldikçe, kullanıcılar görsel olarak büyüleyici ve son derece işlevsel uygulamalar oluşturmayı kolaylaştıran daha da gelişmiş özellikler bekleyebilirler. Kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, platform sağlayıcıları için merkezi bir odak noktası olmaya devam ediyor. Gelişen Teknolojilerle Entegrasyon: Yapay Zeka (AI), Nesnelerin İnterneti (IoT) ve blockchain gibi en son teknolojilerin entegrasyonu, drag-and-drop kullanıcı arayüzlerinin yeteneklerini yeniden şekillendirmeye devam edecek ve kullanıcılara daha karmaşık ve daha karmaşık yapılar oluşturma olanağı verecek. değerli uygulamalar

Yapay Zeka (AI), Nesnelerin İnterneti (IoT) ve blockchain gibi en son teknolojilerin entegrasyonu, kullanıcı arayüzlerinin yeteneklerini yeniden şekillendirmeye devam edecek ve kullanıcılara daha karmaşık ve daha karmaşık yapılar oluşturma olanağı verecek. değerli uygulamalar Daha Gelişmiş Uygulamalar Oluşturma: drag-and-drop arayüzleri gelişmeye devam ettikçe, kullanıcılar daha geniş bir kullanım senaryosu ve endüstri yelpazesine hitap eden giderek daha karmaşık uygulamalar geliştirebilirler.

arayüzleri gelişmeye devam ettikçe, kullanıcılar daha geniş bir kullanım senaryosu ve endüstri yelpazesine hitap eden giderek daha karmaşık uygulamalar geliştirebilirler. Tasarımcılar ve Geliştiriciler Arasında Geliştirilmiş İşbirliği: drag-and-drop kullanıcı arayüzü geliştirmenin hedeflerinden biri, tasarımcılar ve geliştiriciler arasında daha iyi iletişimi kolaylaştırmak, geliştirme sürecini kolaylaştırmak ve nihai ürünün kalitesini artırmaktır.

drag-and-drop kullanıcı arayüzlerinde ve no-code geliştirme platformlarında devam eden iyileştirmeler, dijital dünyanın dinamik doğasını ve çok yönlü uygulama geliştirme çözümlerine yönelik artan ihtiyacı yansıtıyor. AppMaster gibi platformlar bu devrimin ön saflarında yer alıyor ve kullanıcıların uygulamaları hızlı, verimli ve uygun maliyetli bir şekilde oluşturmasına olanak sağlamak için drag-and-drop arayüzlerinin gücünden yararlanıyor.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

AppMaster: Güçlü Bir Sürükle ve Bırak No-Code Araç

AppMaster arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için drag-and-drop tasarımının gücünden yararlanan , kod gerektirmeyen güçlü bir platform olarak kendisini diğerlerinden ayırıyor. Geliştirme sürecini kolaylaştırmak ve kapsamlı teknik bilgisi olan veya olmayan kullanıcılar için erişilebilir kılmak üzere tasarlanmış kapsamlı bir araç ve özellikler paketi sunar. AppMaster ile geliştirme, bileşenleri görsel olarak düzenlemek ve iş süreçlerini tanımlamak kadar basittir.

AppMaster Sürükle ve Bırak Deneyimini Nasıl Geliştirir?

AppMaster gelişmiş yetenekleri ve kapsamlı özellikleriyle drag-and-drop deneyimini geliştirir. Arka uç uygulamaları için kullanıcılar, görsel BP Designer, REST API ve WSS Uç Noktaları aracılığıyla veri modellerini (veritabanı şeması), iş mantığını görsel olarak oluşturabilir.

Web uygulamalarında AppMaster, kullanıcıların drag-and-drop bileşenleriyle son derece etkileşimli bir kullanıcı arayüzü oluşturmasına, Web BP tasarımcısıyla her bileşen için iş mantığını tanımlamasına ve web uygulamasını tamamen duyarlı hale getirmesine olanak tanır. Hızlı ve verimli bir geliştirme sürecine olanak tanıyan manuel kodlamaya gerek yoktur.

Benzer şekilde, mobil uygulamalar için kullanıcılar drag-and-drop bileşenleriyle kullanıcı arayüzünü oluşturabilir ve Mobile BP tasarımcısını kullanarak her bileşen için iş mantığını tanımlayabilir. Bir kullanıcı 'Yayınla' düğmesine her bastığında, AppMaster planları alır ve kaynak kodu oluşturur, uygulamaları derler, testler çalıştırır, uygulamaları Docker konteynerlerine (arka uç için) paketler ve buluta dağıtır.

AppMaster Go (golang) ile arka uç uygulamaları, Vue3 çerçevesi ve JS/TS ile web uygulamaları ve Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI kullanarak mobil uygulamalar üretir. AppMaster gerçek uygulamalar ürettiğinden, belirli abonelik planlarına sahip müşteriler yürütülebilir ikili dosyalar (İşletme ve İş+ abonelikleri) ve hatta kaynak kodunu (Kurumsal abonelik) alabilir ve uygulamaları şirket içinde barındırabilir.

Teknik Borç Yok ve Kolay Bakım

AppMaster kullanmanın en büyük avantajı teknik borcu ortadan kaldırmasıdır. Her plan değişikliğinde kullanıcılar 30 saniyeden kısa sürede yeni bir uygulama seti oluşturabilir. AppMaster uygulamaları her zaman sıfırdan oluşturduğundan, uygulamaların bakımı ve güncellenmesi sorunsuz hale gelir. AppMaster sunucu endpoints ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları için her proje için Swagger (Açık API) belgelerini otomatik olarak oluşturarak geliştirme sürecini daha da basitleştirir ve kusursuz entegrasyonlar sağlar.

AppMaster ile Ölçeklenebilir Uygulamalar

AppMaster uygulamaları, Go ile oluşturulan derlenmiş durum bilgisiz arka uç uygulamalarının kullanımı sayesinde kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için etkileyici ölçeklenebilirlik sergiliyor. Platform, birincil veritabanı olarak PostgreSQL uyumlu herhangi bir veritabanıyla çalışabilir ve güvenilir bir deneyim sağlar.

Çeşitli Abonelik Planları

AppMaster farklı kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak için altı tür abonelik planı sunar:

Öğrenin ve Keşfedin (ücretsiz): Yeni kullanıcılar ve platformun ücretsiz testi için idealdir.

Yeni kullanıcılar ve platformun ücretsiz testi için idealdir. Başlangıç ​​(aylık 195 ABD doları): tüm temel özelliklere ve sınırsız prototip oluşturmaya sahip giriş seviyesi abonelik.

tüm temel özelliklere ve sınırsız prototip oluşturmaya sahip giriş seviyesi abonelik. Startup+ (aylık 299 ABD doları): konteyner başına daha fazla kaynak, Başlangıç ​​planından daha fazla BP ve Uç Nokta.

konteyner başına daha fazla kaynak, Başlangıç ​​planından daha fazla BP ve Uç Nokta. İşletme (aylık 955 ABD doları): birden fazla arka uç mikro hizmeti ve ikili dosyalar alma ve şirket içinde barındırma yeteneği.

birden fazla arka uç mikro hizmeti ve ikili dosyalar alma ve şirket içinde barındırma yeteneği. Business+ (1575$/ay): daha fazla kaynak ve ek özellikler.

daha fazla kaynak ve ek özellikler. Kurumsal: Kaynak kodu erişimi de dahil olmak üzere birden fazla mikro hizmet ve uygulamaya sahip büyük projeler için yüksek düzeyde yapılandırılabilir planlar. Özel teklifler ve özel planlar için startup'lar, eğitim kurumları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve açık kaynaklı projeler, AppMaster ile iletişime geçerek ek seçenekleri keşfedebilir.

AppMaster, uygulama geliştirme sürecini basitleştiren, teknik borcu ortadan kaldıran ve güvenilir, ölçeklenebilir uygulamalar üreten güçlü bir drag-and-drop no-code araçtır. İşletmelerin ve geliştiricilerin kapsamlı kodlama bilgisi olmadan web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan AppMaster, drag-and-drop kullanıcı arayüzü tasarımının no-code geliştirmenin geleceğini nasıl şekillendirdiğini gösteriyor.