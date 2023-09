Drag-and-Drop: Eine Reise durch die Entwicklung der Benutzeroberfläche

Die Ursprünge der Drag-and-Drop-Benutzeroberfläche

Drag-and-Drop- Benutzeroberflächen (UI) haben ihre Wurzeln in den 1960er und 1970er Jahren, in den Anfängen grafischer Benutzeroberflächen (GUI). Einer der ersten Pioniere auf diesem Gebiet war Dr. Alan Kay, der das Konzept einer „formbaren“ Benutzeroberfläche entwickelte. Mithilfe formbarer Schnittstellen konnten Benutzer die Struktur und das Verhalten ihrer Anwendung definieren, indem sie UI-Elemente direkt auf dem Bildschirm manipulierten. Dies war damals eine bahnbrechende Idee, da sie Endbenutzern die Möglichkeit gab, Softwareprogramme zu erstellen, ohne komplexe Programmiersprachen beherrschen zu müssen.

Die bahnbrechende Arbeit zum drag-and-drop Schnittstellendesign stammte vom legendären Palo Alto Research Center (PARC) von Xerox in den späten 1970er und 1980er Jahren. Die erste interaktive Desktop-Umgebung, der Xerox Star, führte viele integrale Aspekte heutiger grafischer Benutzeroberflächen ein, darunter Fenster, Symbole, Menüs und Zeiger (WIMP). Die revolutionäre Benutzeroberfläche des Star ermöglichte es Benutzern, Objekte auf dem Bildschirm manuell zu manipulieren, indem sie ein mausbasiertes Zeigegerät zum drag and drop Elementen zwischen Fenstern verwendeten.

Apple, Inc. spielte eine entscheidende Rolle bei der Popularisierung der drag-and-drop Schnittstelle, als es 1983 den Apple Lisa vorstellte. Die Benutzeroberfläche des Lisa integrierte die revolutionären Ideen, die bei Xerox PARC entwickelt wurden, und machte sie einer breiteren Verbraucherbasis zugänglich. Der 1984 auf den Markt gebrachte Apple Macintosh baute das Konzept weiter aus, indem er die Grenzen der UI-Innovation verschob und die Bedeutung des drag-and-drop -Designs für die Entwicklung der Computertechnik festigte.

Übergang zum WYSIWYG-Design

Da Computer immer zugänglicher und verbreiteter wurden, wuchs die Nachfrage nach einem verbesserten UI-Design, das den Bedürfnissen von Nicht-Programmierern gerecht wurde. Einer der wichtigsten Wendepunkte in der Entwicklung des UI-Designs war die Entstehung des WYSIWYG-Konzepts (What You See Is What You Get). WYSIWYG-Editoren machten es Benutzern erheblich einfacher, visuell ansprechende Inhalte zu erstellen, indem sie ihnen ermöglichten, Texte, Bilder und andere Multimedia-Inhalte direkt auf einem Display zu bearbeiten und zu formatieren, das dem endgültigen Ausgabeergebnis ähnelte.

Adobe Systems spielte eine herausragende Rolle bei der Weiterentwicklung der WYSIWYG-Philosophie durch die Veröffentlichung beliebter Tools wie Adobe Illustrator, Photoshop und InDesign. Diese Tools boten reaktionsschnelle, visuell genaue Vorschauen der von Benutzern erstellten Artefakte und reduzierten so das Rätselraten, das normalerweise mit der Inhaltserstellung verbunden ist, erheblich.

Dieser Paradigmenwechsel im UI-Design ermöglichte es Benutzern, Aufgaben mit weniger Klicks zu erledigen und sich weiterhin auf das visuelle Element ihrer Arbeit zu konzentrieren. Dadurch gewannen WYSIWYG-Editoren schnell an Bedeutung und wurden zu einem festen Bestandteil der modernen Anwendungsentwicklung.

Wie Drag-and-Drop-Benutzeroberflächen die traditionelle Entwicklung neu erfanden

Die Implementierung von drag-and-drop Schnittstellen, insbesondere in WYSIWYG-Umgebungen, markierte einen bedeutenden Wandel in den traditionellen Paradigmen der Softwareentwicklung . Durch die Verwendung von drag-and-drop Benutzeroberflächen könnten Entwickler funktionale Schnittstellen und Anwendungen mit viel größerer Effizienz und in einem Bruchteil der Zeit erstellen, die bei der Verwendung herkömmlicher Codierungstechniken erforderlich wäre.

Ein bemerkenswertes Beispiel für ein leistungsstarkes visuelles drag-and-drop Entwicklungstool ist Microsoft Visual Basic. Dadurch wurde es für Entwickler erheblich einfacher, grafische Oberflächen für Desktop-Anwendungen zu erstellen und zu ändern. Mit zunehmender Beliebtheit webbasierter Anwendungen entstanden Tools wie Macromedia (jetzt Adobe) Dreamweaver, die drag-and-drop Webentwicklungsumgebungen bereitstellten, die den Prozess der Erstellung und Änderung komplexer HTML-Layouts rationalisierten. Dieser neue Ansatz reduzierte die Eintrittsbarrieren erheblich und ermöglichte unerfahrenen Entwicklern oder Designern die Erstellung anspruchsvoller Schnittstellen ohne umfassende technische Kenntnisse.

Mit dem Fortschritt der Technologie entwickelte sich auch der Bereich des drag-and-drop UI-Designs. Durch die Einführung von responsivem Design und adaptiven Layouts wurde die Webentwicklung noch komplexer und erforderte noch leistungsfähigere drag-and-drop Tools. Moderne UI-Frameworks wie Bootstrap und Material Design stellten Entwicklern vorgefertigte Komponenten zur schnellen Integration in ihre Anwendungen zur Verfügung und optimierten so den Entwicklungsprozess weiter. Fortschritte bei JavaScript-Bibliotheken und Frameworks wie React, Angular und Vue ermöglichten auch deutlich interaktivere und dynamischere Anwendungen mithilfe drag-and-drop UI-Designs.

Der drag-and-drop Ansatz hat den Entwicklungsprozess erfolgreich vereinfacht und Türen für Benutzer geöffnet, die möglicherweise keine Erfahrung mit herkömmlichen Programmiersprachen haben. Infolgedessen hat es erhebliche Innovationen vorangetrieben und prägt auch heute noch die Softwareentwicklungsbranche.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Auswirkungen auf No-Code und Low-Code-Plattformen

Das Drag-and-Drop-UI-Design hat die Entwicklung und Einführung von No-Code- und Low-Code- Plattformen maßgeblich beeinflusst. Diese Plattformen haben auch enorme Auswirkungen auf verschiedene Branchen, indem sie die Anwendungsentwicklung demokratisieren und es Menschen mit geringen oder gar keinen technischen Kenntnissen ermöglichen, funktionale, optisch ansprechende Anwendungen zu erstellen.

Einer der Hauptgründe für die weit verbreitete Einführung von no-code und low-code -Plattformen ist die drag-and-drop Schnittstelle. Dieses intuitive Design ermöglicht es Benutzern, Anwendungen zu erstellen, indem sie einfach Elemente ziehen und dort platzieren, wo sie angezeigt werden sollen, ohne dass dafür Programmierkenntnisse erforderlich sind. Die Benutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit, die drag-and-drop Schnittstellen bieten, haben maßgeblich dazu beigetragen, wie Menschen heute an die Anwendungsentwicklung herangehen.

Unternehmen, die no-code und low-code Plattformen entwickeln, verbessern kontinuierlich ihre drag-and-drop Designfunktionen, um unterschiedlichen Benutzern gerecht zu werden. Diese Verbesserungen ermöglichen es Benutzern, äußerst reaktionsschnelle und visuell beeindruckende Anwendungen zu erstellen, die früher nur professionellen Entwicklern mit jahrelanger Erfahrung möglich waren.

AppMaster nutzt beispielsweise diese Fortschritte beim UI-Design und ermöglicht es Benutzern, über eine drag-and-drop Oberfläche voll funktionsfähige Backend-, Web- und Mobilanwendungen zu erstellen. Seine leistungsstarken Tools ermöglichen den Entwurf von Datenmodellen , die Erstellung von REST-APIs und die einfache Implementierung von Geschäftslogik, wodurch Benutzer mehr Kontrolle über den Entwicklungsprozess erhalten und die Abhängigkeit von erfahrenen Entwicklern verringert wird.

Vorteile von Drag-and-Drop-Benutzeroberflächen in der modernen Anwendungsentwicklung

Der Einsatz von drag-and-drop Benutzeroberflächen in der modernen Anwendungsentwicklung hat zahlreiche Vorteile mit sich gebracht und maßgeblich zu ihrer zunehmenden Beliebtheit beigetragen. Zu den bemerkenswertesten Vorteilen von drag-and-drop Benutzeroberflächen gehören:

Erhöhte Zugänglichkeit: Drag-and-Drop-Benutzeroberflächen machen die Anwendungsentwicklung für Benutzer mit unterschiedlichen technischen Fähigkeiten zugänglicher und fördern so die Inklusivität und Vielfalt innerhalb der digitalen Industrie.

Drag-and-Drop-Benutzeroberflächen machen die Anwendungsentwicklung für Benutzer mit unterschiedlichen technischen Fähigkeiten zugänglicher und fördern so die Inklusivität und Vielfalt innerhalb der digitalen Industrie. Reduzierte Entwicklungszeit: Die Benutzerfreundlichkeit von drag-and-drop Schnittstellen reduziert die Zeit, die für die Entwicklung einer Anwendung benötigt wird, drastisch, da keine Codezeilen manuell geschrieben werden müssen.

Die Benutzerfreundlichkeit von Schnittstellen reduziert die Zeit, die für die Entwicklung einer Anwendung benötigt wird, drastisch, da keine Codezeilen manuell geschrieben werden müssen. Verbesserte Produktivität: Drag-and-Drop-Benutzeroberflächen ermöglichen es Entwicklern, sich auf kritische Aspekte des Projekts wie Geschäftslogik, Benutzererfahrung und Leistungsoptimierung zu konzentrieren, anstatt Zeit mit mühsamen und sich wiederholenden Aufgaben wie dem Schreiben und Debuggen von Code zu verbringen.

Drag-and-Drop-Benutzeroberflächen ermöglichen es Entwicklern, sich auf kritische Aspekte des Projekts wie Geschäftslogik, Benutzererfahrung und Leistungsoptimierung zu konzentrieren, anstatt Zeit mit mühsamen und sich wiederholenden Aufgaben wie dem Schreiben und Debuggen von Code zu verbringen. Reduzierte Eintrittsbarrieren: Die Zugänglichkeit der drag-and-drop Benutzeroberfläche erleichtert Neulingen den Einstieg in die Welt der Anwendungsentwicklung und einen Beitrag zur ständig wachsenden Technologiebranche.

Die Zugänglichkeit der Benutzeroberfläche erleichtert Neulingen den Einstieg in die Welt der Anwendungsentwicklung und einen Beitrag zur ständig wachsenden Technologiebranche. Konzentrieren Sie sich weiterhin auf die Geschäftslogik: Durch die Nutzung drag-and-drop Benutzeroberfläche können sich Entwickler und Geschäftsanwender auf wesentliche Geschäftsprozesse konzentrieren, anstatt sich mit den Details der UI-Implementierung zu beschäftigen.

Diese Vorteile haben zu einer schnellen Einführung und einem Wachstum von no-code und low-code Plattformen geführt und sie zu einem wesentlichen Segment des modernen Ökosystems für die Anwendungsentwicklung gemacht.

Die Zukunft der Drag-and-Drop-Benutzeroberfläche und No-Code Entwicklung

Die Zukunft der drag-and-drop Benutzeroberfläche und no-code Entwicklung ist äußerst vielversprechend, da Innovationen und Fortschritte die Art und Weise, wie Anwendungen entworfen und erstellt werden, kontinuierlich verändern. Mehrere Schlüsselbereiche der laufenden Entwicklung werden die Entwicklung des drag-and-drop UI-Designs in den kommenden Jahren prägen:

Verbesserte Benutzererfahrungen: Da die Funktionen von drag-and-drop Benutzeroberflächen immer ausgefeilter werden, können Benutzer noch fortschrittlichere Funktionen erwarten, die es einfacher machen, visuell beeindruckende und hochfunktionale Anwendungen zu erstellen. Die Verbesserung des Benutzererlebnisses bleibt ein zentraler Fokus für Plattformanbieter.

Da die Funktionen von Benutzeroberflächen immer ausgefeilter werden, können Benutzer noch fortschrittlichere Funktionen erwarten, die es einfacher machen, visuell beeindruckende und hochfunktionale Anwendungen zu erstellen. Die Verbesserung des Benutzererlebnisses bleibt ein zentraler Fokus für Plattformanbieter. Integration mit neuen Technologien: Die Integration modernster Technologien wie künstliche Intelligenz (KI), Internet der Dinge (IoT) und Blockchain wird die Fähigkeiten von drag-and-drop Benutzeroberflächen weiter verändern und es Benutzern ermöglichen, komplexere und komplexere Benutzeroberflächen zu erstellen wertvolle Anwendungen.

Die Integration modernster Technologien wie künstliche Intelligenz (KI), Internet der Dinge (IoT) und Blockchain wird die Fähigkeiten von Benutzeroberflächen weiter verändern und es Benutzern ermöglichen, komplexere und komplexere Benutzeroberflächen zu erstellen wertvolle Anwendungen. Erstellen anspruchsvollerer Anwendungen: Da sich drag-and-drop Schnittstellen ständig weiterentwickeln, können Benutzer immer ausgefeiltere Anwendungen erstellen, die ein breiteres Spektrum an Anwendungsfällen und Branchen abdecken.

Da sich Schnittstellen ständig weiterentwickeln, können Benutzer immer ausgefeiltere Anwendungen erstellen, die ein breiteres Spektrum an Anwendungsfällen und Branchen abdecken. Verbesserte Zusammenarbeit zwischen Designern und Entwicklern: Eines der Ziele der drag-and-drop UI-Entwicklung besteht darin, eine bessere Kommunikation zwischen Designern und Entwicklern zu ermöglichen, den Entwicklungsprozess zu rationalisieren und die Qualität des Endprodukts zu verbessern.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Die kontinuierlichen Verbesserungen bei drag-and-drop Benutzeroberflächen und no-code Entwicklungsplattformen spiegeln die Dynamik der digitalen Welt und den wachsenden Bedarf an vielseitigen Anwendungsentwicklungslösungen wider. Plattformen wie AppMaster stehen an der Spitze dieser Revolution und nutzen die Leistungsfähigkeit von drag-and-drop Schnittstellen, um Benutzern die schnelle, effiziente und kostengünstige Erstellung von Anwendungen zu ermöglichen.

AppMaster: Ein leistungsstarkes Drag-and-Drop No-Code

AppMaster zeichnet sich durch eine leistungsstarke No-Code- Plattform aus, die die Leistungsfähigkeit des drag-and-drop Designs für die Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen nutzt. Es bietet eine umfassende Suite von Tools und Funktionen, die darauf ausgelegt sind, den Entwicklungsprozess zu rationalisieren und ihn für Benutzer mit oder ohne umfassende technische Kenntnisse zugänglich zu machen. Mit AppMaster ist die Entwicklung so einfach wie das visuelle Anordnen von Komponenten und das Definieren von Geschäftsprozessen.

Wie AppMaster das Drag-and-Drop-Erlebnis verbessert

AppMaster verbessert das drag-and-drop Erlebnis durch seine erweiterten Funktionen und umfangreichen Funktionen. Für Backend-Anwendungen können Benutzer Datenmodelle (Datenbankschema) und Geschäftslogik über den visuellen BP Designer, die REST-API und WSS-Endpunkte visuell erstellen.

In Webanwendungen können Benutzer AppMaster eine hochgradig interaktive Benutzeroberfläche mit drag-and-drop Komponenten erstellen, Geschäftslogik für jede Komponente mit dem Web-BP-Designer definieren und die Webanwendung vollständig reaktionsfähig machen. Es ist keine manuelle Codierung erforderlich, was einen schnellen und effizienten Entwicklungsprozess ermöglicht.

Ebenso können Benutzer für mobile Anwendungen die Benutzeroberfläche mit drag-and-drop Komponenten erstellen und mithilfe des Mobile BP-Designers Geschäftslogik für jede Komponente definieren. Jedes Mal, wenn ein Benutzer auf die Schaltfläche „Veröffentlichen“ klickt, erstellt AppMaster anhand der Blaupausen Quellcode, kompiliert Anwendungen, führt Tests aus, packt Anwendungen in Docker-Container (für das Backend) und stellt sie in der Cloud bereit.

AppMaster generiert Backend-Anwendungen mit Go (Golang), Webanwendungen mit dem Vue3- Framework und JS/TS sowie mobile Anwendungen mit Kotlin und Jetpack Compose für Android und SwiftUI für iOS. Da AppMaster echte Anwendungen generiert, können Kunden mit bestimmten Abonnementplänen ausführbare Binärdateien (Business- und Business+-Abonnements) oder sogar Quellcode (Enterprise-Abonnement) erhalten und die Anwendungen vor Ort hosten.

Keine technischen Schulden und einfache Wartung

Ein großer Vorteil der Verwendung von AppMaster besteht darin, dass technische Schulden eliminiert werden. Mit jeder Blueprint-Änderung können Benutzer in weniger als 30 Sekunden einen neuen Satz von Anwendungen generieren. Da AppMaster Anwendungen immer von Grund auf generiert, ist die Wartung und Aktualisierung von Anwendungen problemlos möglich. AppMaster generiert automatisch Swagger-Dokumentation (Open API) für jedes Projekt für die endpoints und Datenbankschema-Migrationsskripte, was den Entwicklungsprozess weiter vereinfacht und nahtlose Integrationen gewährleistet.

Skalierbare Anwendungen mit AppMaster

AppMaster Anwendungen zeigen dank der Verwendung kompilierter, zustandsloser Backend-Anwendungen, die mit Go generiert wurden, eine beeindruckende Skalierbarkeit für Unternehmens- und Hochlast-Anwendungsfälle. Die Plattform kann mit jeder PostgreSQL -kompatiblen Datenbank als Primärdatenbank arbeiten und sorgt so für ein zuverlässiges Erlebnis.

Eine Vielzahl von Abonnementplänen

AppMaster bietet sechs Arten von Abonnementplänen an, um den unterschiedlichen Benutzeranforderungen gerecht zu werden:

Learn & Explore (kostenlos): Ideal für neue Benutzer und kostenlose Plattformtests.

Ideal für neue Benutzer und kostenlose Plattformtests. Startup (195 $/Monat): Einstiegsabonnement mit allen Grundfunktionen und unbegrenztem Prototyping.

Einstiegsabonnement mit allen Grundfunktionen und unbegrenztem Prototyping. Startup+ (299 $/Monat): mehr Ressourcen pro Container, mehr BPs und Endpunkte als der Startup-Plan.

mehr Ressourcen pro Container, mehr BPs und Endpunkte als der Startup-Plan. Business (955 $/Monat): mehrere Backend-Microservices und die Möglichkeit, Binärdateien abzurufen und vor Ort zu hosten.

mehrere Backend-Microservices und die Möglichkeit, Binärdateien abzurufen und vor Ort zu hosten. Business+ (1.575 $/Monat): mehr Ressourcen und zusätzliche Funktionen.

mehr Ressourcen und zusätzliche Funktionen. Unternehmen: hochgradig konfigurierbare Pläne für große Projekte mit mehreren Microservices und Anwendungen, einschließlich Zugriff auf den Quellcode. Für Sonderangebote und individuelle Pläne können Startups, Bildungseinrichtungen, gemeinnützige Organisationen und Open-Source-Projekte zusätzliche Optionen erkunden, indem sie sich an AppMaster wenden.

AppMaster ist ein leistungsstarkes drag-and-drop no-code, das den Anwendungsentwicklungsprozess vereinfacht, technische Schulden beseitigt und zuverlässige, skalierbare Anwendungen erstellt. Indem es Unternehmen und Entwicklern ermöglicht, Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen ohne umfangreiche Programmierkenntnisse zu erstellen, zeigt AppMaster, wie drag-and-drop UI-Design die Zukunft der no-code Entwicklung prägt.