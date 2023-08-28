REST API'leri Nasıl Çalışır?

RESTful API'leri Nedir?

RESTful API'ler (Temsili Durum Transferi Uygulama Programlama Arayüzleri), web servislerini oluşturmak ve yönetmek için yaygın olarak kullanılan bir tasarım stilidir. Büyük ölçekli dağıtılmış sistemlere yönelik bir dizi yol gösterici ilke olan REST'in mimari kısıtlamalarını takip ederek geliştiricilerin bir sunucudaki kaynakları oluşturmasına, okumasına, güncellemesine ve silmesine yardımcı olurlar. RESTful API'ler GET, POST, PUT ve DELETE gibi standart HTTP (Köprü Metni Aktarım Protokolü) yöntemlerini kullanır. Bu yöntemler, web tarayıcıları veya mobil uygulamalar ve sunucular gibi istemci iletişimini kolaylaştırır.

RESTful API'lerin temel hedefi, farklı yazılım uygulamaları arasında birlikte çalışabilirliği sağlayarak bunların entegre olmasını ve birlikte çalışmasını çok daha kolay hale getirmektir. RESTful API'ler aracılığıyla alınıp verilen veriler genellikle JSON (JavaScript Object Notation) veya XML (eXtensible Markup Language) gibi insanlar tarafından okunabilir formatlardadır ve bu da onları modern web ve mobil uygulamalar için uygun hale getirir.

RESTful API'leri Nasıl Çalışır?

RESTful API'ler, istemciler ve sunucular arasında veri alışverişi yapmak için HTTP protokolünü kullanır. Her HTTP isteği bir yöntemden, bir Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısından (URI), başlıklardan ve bir mesaj gövdesinden oluşur. Sunucu, yöntemi ve URI'yi temel alarak isteği işler ve durum kodunu, başlıkları ve mesaj gövdesini içeren bir HTTP yanıtı döndürür. RESTful API'lerinde kullanılan ana HTTP yöntemlerine kısa bir genel bakış burada verilmiştir:

GET : URI tarafından tanımlanan bir kaynağı sunucudan alır. POST : mesaj gövdesinde sağlanan verileri kullanarak sunucuda yeni bir kaynak oluşturur. PUT : mevcut bir kaynağı mesaj gövdesinde sağlanan verilerle günceller. DELETE : URI tarafından tanımlanan kaynağı sunucudan siler.

Örneğin bir e-ticaret uygulaması ürünleri, müşterileri ve siparişleri yönetmek için RESTful API kullanabilir. İstemci uygulaması, sunucuya bir GET isteği göndererek ürün ayrıntılarını getirir (örneğin, GET /products/{id} ). Bir ürünü silmek için istemci, URI'de ürünün kimliğini içeren bir DELETE isteğini sunucuya gönderir (örneğin, DELETE /products/{id} ). Sunucu, istemcinin isteğini işler, istenen işlemleri gerçekleştirir ve isteğe bağlı bir mesaj gövdesiyle (genellikle JSON formatında) uygun bir durum kodunu döndürür.

RESTful API Tasarımının İlkeleri

RESTful API'nin avantajlarından yararlanmak için REST mimarisini tanımlayan temel ilkeleri takip etmek önemlidir. Bu ilkeler öngörülebilir, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir API tasarımı sağlar:

Durum bilgisi olmayan sunucu etkileşimleri : Bir istemciden sunucuya gelen her istek, sunucunun isteği yerine getirebilmesi için gerekli tüm bilgileri içermelidir. Sunucu, istekler arasında istekle ilgili herhangi bir veri saklamamalı, her isteği kendi kendine yeten ve bağımsız hale getirmelidir. İstemci-sunucu ayrımı : İstemci ve sunucunun ayrı endişeleri ve sorumlulukları olmalıdır. İstemci, kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyiminden sorumludur; sunucu ise kaynakların işlenmesi, depolanması ve yönetilmesinden sorumludur. Önbelleğe Alınabilirlik : Sunucudan gelen yanıtlar, performansı artırmak ve sunucu yükünü azaltmak için istemci tarafında önbelleğe alınabilir. Sunucu, yanıtın önbelleğe alınıp alınamayacağını ve ne kadar süre boyunca önbelleğe alınabileceğini belirtmek için önbellek kontrolü meta verileri sağlamalıdır. Katmanlı sistem mimarisi : RESTful API'ler, her katmanın belirli sorumluluklara sahip olduğu hiyerarşik bir yapı kullanılarak oluşturulabilir. Bu tasarım, endişelerin ayrılmasına, daha fazla sürdürülebilirliğe ve geliştirilmiş ölçeklenebilirliğe olanak tanır. Benzersiz kaynak tanımlama : API'deki her kaynak, benzersiz bir URI (Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcı) ile tanımlanmalıdır. Bu tanımlayıcılar, istemcilerin kaynaklara kolayca erişmesini ve bunları yönetmesini sağlar. HTTP yöntemlerinin tutarlı kullanımı : RESTful API'ler, kaynaklar üzerindeki eylemleri temsil etmek için standart HTTP yöntemlerini (GET, POST, PUT, DELETE) tutarlı ve doğru bir şekilde kullanmalıdır. Bu tutarlılık, API'nin kullanılabilirliğini ve öngörülebilirliğini artırır.

RESTful API geliştiricileri, bu ilkelere bağlı kalarak, istemci-sunucu iletişimi için güvenilir, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir temel sağlayan web hizmetleri oluşturabilir.

REST API Mimarileri

REST API mimarisi, basitliği ve web standartlarına bağlılığı vurgulayan Temsili Durum Transferi (REST) ​​modeli ilkeleri etrafında döner. RESTful mimarisinde web hizmetleri, müşterilerin kullanması için her biri bireysel bir kaynağa veya bir kaynak koleksiyonuna karşılık gelen bir dizi endpoints sunar. Geliştiriciler, REST'in temel ilkelerini takip ederek, yazılım sistemlerinin entegrasyonunu geliştiren ölçeklenebilir ve bakımı yapılabilir API'ler oluşturabilir. REST API mimarisi, istemci-sunucu modeline dayanır; burada:

İstemci : Uygulamanın sunum katmanından ve kullanıcı etkileşimlerinden sorumlu olan istemci tarafı kısmı.

: Uygulamanın sunum katmanından ve kullanıcı etkileşimlerinden sorumlu olan istemci tarafı kısmı. Sunucu : Uygulamanın sunucu tarafı kısmı iş mantığını, veri erişimini barındırır ve istemcilere API endpoints aracılığıyla kaynak sağlar. API istemcileri ve sunucuları, standartlaştırılmış bir biçimde istek göndermelerine ve yanıt almalarına olanak tanıyan durum bilgisi olmayan bir protokol (genellikle HTTP) kullanarak iletişim kurar. İstemci tarafından gönderilen her istek, sunucunun onu işlemesi için ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri içerir; böylece sunucunun, istekler arasında istemci hakkında herhangi bir durum bilgisi tutmasına gerek kalmaz.

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REST API mimarisinin birkaç temel bileşeni vardır:

Kaynaklar: Bir RESTful API'nin birincil yapı taşları olan kaynaklar, sistem içinde müşterilerin kullanımına sunulan varlıkları temsil eder. Bir kaynak, Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısı (URI) kullanılarak benzersiz bir şekilde tanımlanır.

Bir RESTful API'nin birincil yapı taşları olan kaynaklar, sistem içinde müşterilerin kullanımına sunulan varlıkları temsil eder. Bir kaynak, Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısı (URI) kullanılarak benzersiz bir şekilde tanımlanır. HTTP Yöntemleri: İstemciler, GET, POST, PUT ve DELETE gibi standart HTTP yöntemlerini kullanarak sunucudaki kaynaklarla etkileşime girer. Bu işlemler, veri kalıcılığında kullanılan CRUD (Oluştur, Oku, Güncelle ve Sil) yöntemlerine karşılık gelir.

İstemciler, GET, POST, PUT ve DELETE gibi standart HTTP yöntemlerini kullanarak sunucudaki kaynaklarla etkileşime girer. Bu işlemler, veri kalıcılığında kullanılan CRUD (Oluştur, Oku, Güncelle ve Sil) yöntemlerine karşılık gelir. Medya Türleri: REST API'ler, kaynakları temsil etmek için JSON, XML veya düz metin gibi birden fazla medya türünü destekler. JSON, basitliği ve okunabilirliği nedeniyle seçilen en yaygın formattır.

REST API'ler, kaynakları temsil etmek için JSON, XML veya düz metin gibi birden fazla medya türünü destekler. JSON, basitliği ve okunabilirliği nedeniyle seçilen en yaygın formattır. Durum Bilgisi Olmayan İletişim: REST API mimarisinde, istemciden gelen her istek, onu işlemek için gerekli tüm verileri içerir ve sunucu, istekler arasında herhangi bir istemci bağlamı saklamaz. Bu durumsuzluk, API'nin ölçeklenebilirliğini ve performansını artırır.

Neden Diğer Mimariler Yerine REST API'leri Seçmelisiniz?

REST API'ler, web hizmetleri tasarlarken geliştiricilerin popüler tercihi haline geldi. SOAP (Basit Nesne Erişim Protokolü) veya XML-RPC gibi diğer mimarilere göre avantajları şunlardır:

Basitlik: REST API'leri standart HTTP yöntemlerini kullanır ve birden fazla kaynak temsil formatını destekler; bu da bunların uygulanmasını, anlaşılmasını ve kullanılmasını, özel protokollere ve karmaşık XML mesajlaşmaya dayanan SOAP veya XML-RPC'ye göre daha kolay hale getirir.

REST API'leri standart HTTP yöntemlerini kullanır ve birden fazla kaynak temsil formatını destekler; bu da bunların uygulanmasını, anlaşılmasını ve kullanılmasını, özel protokollere ve karmaşık XML mesajlaşmaya dayanan SOAP veya XML-RPC'ye göre daha kolay hale getirir. Ölçeklenebilirlik: RESTful API'ler durum bilgisine sahip değildir; bu, yatay olarak daha kolay ölçeklenebilecekleri anlamına gelir. İstemci sayısı ve veri hacmi arttıkça, mimaride önemli bir değişiklik yapılmadan sisteme ilave sunucular eklenebilmektedir.

RESTful API'ler durum bilgisine sahip değildir; bu, yatay olarak daha kolay ölçeklenebilecekleri anlamına gelir. İstemci sayısı ve veri hacmi arttıkça, mimaride önemli bir değişiklik yapılmadan sisteme ilave sunucular eklenebilmektedir. Performans: Durum bilgisi olmayan yapıları ve önbelleğe alma kullanımı nedeniyle RESTful API'leri genellikle diğer mimarilerden daha iyi performans gösterir. Önbelleğe alma, istemcilerin sunucudan gelen yanıtları depolamasına olanak tanıyarak tekrarlanan istek ihtiyacını azaltır ve verimi artırır.

Durum bilgisi olmayan yapıları ve önbelleğe alma kullanımı nedeniyle RESTful API'leri genellikle diğer mimarilerden daha iyi performans gösterir. Önbelleğe alma, istemcilerin sunucudan gelen yanıtları depolamasına olanak tanıyarak tekrarlanan istek ihtiyacını azaltır ve verimi artırır. Esneklik: REST API tasarımı birden fazla veri formatını destekleyerek müşterilerin kaynakları ihtiyaçlarına en uygun formatta tüketmelerine olanak tanır. Bu esneklik, çeşitli platformlar ve teknolojiler arasındaki entegrasyonu basitleştirir.

REST API tasarımı birden fazla veri formatını destekleyerek müşterilerin kaynakları ihtiyaçlarına en uygun formatta tüketmelerine olanak tanır. Bu esneklik, çeşitli platformlar ve teknolojiler arasındaki entegrasyonu basitleştirir. Web Standartlarına Bağlılık: REST ilkeleri, web'in mimari ilkeleriyle yakından uyumludur. REST API'leri, bu ilkelere bağlı kalarak, önbelleğe alma mekanizmaları, içerik dağıtım ağları (CDN'ler) ve SSL/TLS gibi güvenlik özellikleri gibi web'in mevcut altyapısından yararlanabilir.

REST API Tasarımında Karşılaşılan Karşılaşılan Zorluklar

RESTful API'leri kullanmanın birçok avantajına rağmen geliştiriciler tasarım ve uygulama sürecinde hâlâ zorluklarla karşılaşabilirler. Bazı yaygın zorluklar şunlardır:

Sürüm oluşturma: API'ler geliştikçe eski sürümleri kullanan istemciler için geriye dönük uyumluluk sağlamak zor olabilir. Sürüm oluşturma, API'deki değişikliklerin yönetilmesine yardımcı olur, ancak geliştiricilerin, URI sürümü oluşturma veya özel istek başlıklarını kullanma gibi API'lerini sürümlendirmek için en iyi yöntemi belirlemesi gerekir.

API'ler geliştikçe eski sürümleri kullanan istemciler için geriye dönük uyumluluk sağlamak zor olabilir. Sürüm oluşturma, API'deki değişikliklerin yönetilmesine yardımcı olur, ancak geliştiricilerin, URI sürümü oluşturma veya özel istek başlıklarını kullanma gibi API'lerini sürümlendirmek için en iyi yöntemi belirlemesi gerekir. Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme: REST API'lerinin güvenliğini sağlamak, uygun kimlik doğrulama ve yetkilendirme mekanizmalarının uygulanmasını gerektirir. Temel Kimlik Doğrulama, OAuth veya JSON Web Tokens (JWT) gibi çeşitli standart yöntemler kullanılabilir ancak doğru yaklaşımın seçilmesi ve doğru uygulamanın sağlanması API güvenliği açısından çok önemlidir.

REST API'lerinin güvenliğini sağlamak, uygun kimlik doğrulama ve yetkilendirme mekanizmalarının uygulanmasını gerektirir. Temel Kimlik Doğrulama, OAuth veya JSON Web Tokens (JWT) gibi çeşitli standart yöntemler kullanılabilir ancak doğru yaklaşımın seçilmesi ve doğru uygulamanın sağlanması API güvenliği açısından çok önemlidir. Hız Sınırları ve Kotalar: Hız sınırlarının ve kotaların uygulanması, API'nin aşırı kullanımını veya kötüye kullanılmasını önlemeye yardımcı olur ve tüm müşteriler için adil erişim sağlar. Bu kontrollerin uygulanması zor olabilir ve geliştiricilerin meşru kullanım durumlarına uyum sağlamak için katılık ile esneklik arasında denge kurmaya dikkat etmesi gerekir.

Hız sınırlarının ve kotaların uygulanması, API'nin aşırı kullanımını veya kötüye kullanılmasını önlemeye yardımcı olur ve tüm müşteriler için adil erişim sağlar. Bu kontrollerin uygulanması zor olabilir ve geliştiricilerin meşru kullanım durumlarına uyum sağlamak için katılık ile esneklik arasında denge kurmaya dikkat etmesi gerekir. Uyumluluk: Farklı teknolojilere, platformlara ve gereksinimlere sahip çeşitli istemciler tarafından kullanılabilecek bir REST API tasarlamak zor olabilir. Yaygın olarak kabul edilen standartlara ve en iyi uygulamalara dikkat etmek, uyumluluk ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına yardımcı olur.

Farklı teknolojilere, platformlara ve gereksinimlere sahip çeşitli istemciler tarafından kullanılabilecek bir REST API tasarlamak zor olabilir. Yaygın olarak kabul edilen standartlara ve en iyi uygulamalara dikkat etmek, uyumluluk ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına yardımcı olur. Hata İşleme ve Belgeleme: Başarılı bir REST API için net hata mesajları ve kapsamlı belgeler sağlamak çok önemlidir. Doğru hata işleme, istemcinin kafa karışıklığını önleyebilir ve sorunları ayıklamak ve çözmek için gereken süreyi azaltabilir.

Bu zorluklara rağmen RESTful API mimarisinin benimsenmesi, yazılım uygulamalarının geliştirilmesini ve entegrasyonunu kolaylaştırabilir ve geliştiricilerin ölçeklenebilir, bakımı yapılabilir ve yüksek performanslı sistemler oluşturmasına yardımcı olabilir.

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REST API'lerini Tasarlamaya Yönelik En İyi Uygulamalar

RESTful API'leri tasarlamak zorlayıcı olabilir ancak aşağıdaki en iyi uygulamalara bağlı kalmak, müşterilerinizin ihtiyaçlarını karşılayan, iyi yapılandırılmış ve kullanımı kolay bir API oluşturulmasına katkıda bulunacaktır.

REST ilkelerini takip edin

API tasarımınızın REST mimarisinin ilkelerine uygun olduğundan emin olun. Durum bilgisi olmayan sunucu etkileşimlerini sürdürün, bir istemci-sunucu ayırma modeli kullanın ve mümkün olduğunda API yanıtlarınızın önbelleğe alınabilmesini sağlayın. Sürdürülebilirliği ve ölçeklenebilirliği geliştirmek için katmanlı bir mimari oluşturun.

Uygun HTTP yöntemlerini kullanın

Farklı CRUD (Oluşturma, Okuma, Güncelleme, Silme) eylemleri için GET, POST, PUT ve DELETE gibi standart HTTP yöntemlerine bağlı kalın. Doğru yöntemleri kullanmak API'nizi daha sezgisel hale getirir ve GET isteklerini önbelleğe alma gibi HTTP'nin yerleşik özelliklerinden yararlanmanıza olanak tanır.

GET /resources -> Kaynakların listesini al POST /resources -> Yeni bir kaynak oluştur PUT /resources/:id -> Mevcut bir kaynağı belirtilen kimlikle güncelleyin DELETE /resources/:id -> Belirtilen kimliğe sahip kaynağı silin

Standart HTTP durum kodlarını kullanın

İsteklerini işlerken istemcilere anlamlı ve tutarlı geri bildirim sağlamak için standart HTTP durum kodlarını kullanın. Örneğin, başarılı istekler için 200 serisini, istemci tarafı hataları için 400 serisini ve sunucu tarafı sorunları için 500 serisini kullanın.

200 Tamam -> İstek başarılı oldu 201 Oluşturuldu -> Kaynak başarıyla oluşturuldu 204 İçerik Yok -> İstek başarılı oldu ancak döndürülecek veri yok (DELETE istekleri için kullanılır) 400 Hatalı İstek -> İstek hatalı biçimlendirilmiş veya geçersizdi 401 Yetkisiz -> İstemci kaynağa erişmek için gerekli kimlik bilgilerine sahip değil 404 Bulunamadı -> İstenen kaynak sunucuda bulunamadı 500 Dahili Sunucu Hatası -> İstek işlenirken sunucu tarafında bir hata oluştu

Sürüm oluşturmayı uygulayın

Sürüm oluşturma yoluyla API'nizdeki değişiklikleri yönetin ve iletin. Bu, güncelleme veya iyileştirme yaptığınızda mevcut istemcilerin kesintiye uğramasını önlemeye yardımcı olacaktır. API'nin sürümünü URL'de (örneğin, /api/v1/resources) veya özel bir başlık olarak (örneğin, X-API-Version: 1) belirtin.

Sayfalandırmayı ve filtrelemeyi kullanın

Büyük veri kümeleri döndüren API'ler için, her yanıtta döndürülen veri miktarını sınırlamak amacıyla sayfalandırma ve filtreleme uygulayın. Bu, performansı artırır ve istemcinin bant genişliği kullanımını en aza indirir.

GET /resources?page=2&per_page=50 -> Sayfa başına 50 öğe sınırıyla kaynakları ikinci sayfadan alın GET /resources?filter[status]=active -> "Etkin" durumundaki kaynakları al

API'nizin güvenliğini sağlayın

Yetkisiz erişimi ve veri ihlallerini önlemek için API'nizi uygun kimlik doğrulama ve yetkilendirme mekanizmalarıyla koruyun. Gereksinimlerinize bağlı olarak OAuth2, API anahtarları, JWT (JSON Web Belirteçleri) veya diğer özel protokoller gibi standart yöntemleri kullanın.

Açık ve ayrıntılı belgeler sağlayın

API'niz için endpoints, HTTP yöntemleri, giriş parametreleri, yanıt biçimleri ve hata kodları hakkında ayrıntılar dahil olmak üzere kapsamlı belgeler sağlayın. İyi belgeler, geliştiricilerin API'nizi hızlı bir şekilde anlamalarına ve entegre etmelerine yardımcı olarak destek isteklerini azaltır ve benimsemeyi artırır.

AppMaster.io : REST API'leriyle Entegrasyon Zorluklarının Çözümü

RESTful API'leri tasarlamak ve entegre etmek karmaşık olsa da AppMaster.io kodsuz platformunun kullanılması entegrasyon zorluklarını ve geliştirme çabalarını önemli ölçüde azaltabilir.

AppMaster.io , REST API endpoints tasarlanması ve yönetilmesi de dahil olmak üzere kullanıcıların görsel olarak arka uç uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan no-code güçlü bir platformdur. Bu, REST API'lerini oluşturma, sürdürme ve uygulamalarınıza entegre etme sürecini hızlandırarak daha verimli ve uygun maliyetli hale getirir. Ayrıca AppMaster.io, sunucu endpoints için Swagger (OpenAPI) belgelerinin oluşturulmasını destekleyerek diğer sistem ve hizmetlerle entegrasyonu daha da basitleştirir.

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