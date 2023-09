Przeciągnij i upuść: podróż przez ewolucję interfejsu użytkownika

Początki interfejsu użytkownika typu „przeciągnij i upuść”.

Interfejsy użytkownika typu „przeciągnij i upuść ” mają swoje korzenie w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku, czyli w początkach graficznych interfejsów użytkownika (GUI). Jednym z pierwszych pionierów w tej dziedzinie był dr Alan Kay, który opracował koncepcję „plastycznego” interfejsu użytkownika. Plastyczne interfejsy umożliwiły użytkownikom definiowanie struktury i zachowania aplikacji poprzez bezpośrednie manipulowanie elementami interfejsu użytkownika na ekranie. Był to wówczas przełomowy pomysł, ponieważ wzmacniał pozycję użytkowników końcowych, umożliwiając im tworzenie programów bez konieczności opanowania skomplikowanych języków programowania.

Przełomowe prace nad projektowaniem interfejsów drag-and-drop rozpoczęły się w legendarnym Centrum Badawczym Palo Alto (PARC) firmy Xerox pod koniec lat 70. i 80. XX wieku. Pierwsze interaktywne środowisko graficzne, Xerox Star, wprowadziło wiele integralnych aspektów współczesnych graficznych interfejsów użytkownika, w tym okna, ikony, menu i wskaźniki (WIMP). Rewolucyjny interfejs użytkownika Star umożliwiał użytkownikom ręczne manipulowanie obiektami na ekranie za pomocą urządzenia wskazującego opartego na myszy do drag and drop elementów pomiędzy oknami.

Firma Apple, Inc. odegrała kluczową rolę w spopularyzowaniu interfejsu drag-and-drop wprowadzając na rynek Apple Lisa w 1983 roku. Interfejs użytkownika Lisy integrował rewolucyjne pomysły opracowane w Xerox PARC, dzięki czemu były one dostępne dla szerszej bazy konsumentów. Apple Macintosh, wydany w 1984 roku, jeszcze bardziej rozwinął tę koncepcję, przesuwając granice innowacji w interfejsie użytkownika i ugruntowując znaczenie projektowania metodą drag-and-drop w ewolucji komputerów.

Przejście do projektowania WYSIWYG

W miarę jak komputery stawały się coraz bardziej dostępne i powszechne, wzrosło zapotrzebowanie na ulepszony projekt interfejsu użytkownika, który odpowiadałby potrzebom osób niebędących programistami. Jednym z głównych punktów zwrotnych w ewolucji projektowania interfejsów użytkownika było pojawienie się koncepcji WYSIWYG (What You See Is What You Get). Edytory WYSIWYG znacznie ułatwiły użytkownikom tworzenie atrakcyjnych wizualnie treści, umożliwiając edycję i formatowanie tekstu, obrazów i innych multimediów bezpośrednio na ekranie, który przypominał końcowy wynik wyjściowy.

Firma Adobe Systems odegrała znaczącą rolę w rozwoju filozofii WYSIWYG, wypuszczając popularne narzędzia, takie jak Adobe Illustrator, Photoshop i InDesign. Narzędzia te zapewniały wysoce responsywne i dokładne wizualnie podglądy artefaktów utworzonych przez użytkowników, co znacznie ograniczało domysły zwykle związane z tworzeniem treści.

Ta zmiana paradygmatu w projektowaniu interfejsu użytkownika umożliwiła użytkownikom wykonywanie zadań mniejszą liczbą kliknięć i skupienie się na wizualnym elemencie swojej pracy. W rezultacie redaktorzy WYSIWYG szybko zyskali popularność i stali się podstawą tworzenia nowoczesnych aplikacji.

Jak interfejsy użytkownika typu „przeciągnij i upuść” na nowo odkryły tradycyjny rozwój

Wdrożenie interfejsów drag-and-drop, szczególnie w środowiskach WYSIWYG, oznaczało znaczącą zmianę w tradycyjnych paradygmatach tworzenia oprogramowania . Korzystając z interfejsów użytkownika drag-and-drop, programiści mogą tworzyć funkcjonalne interfejsy i aplikacje ze znacznie większą wydajnością i w ułamku czasu potrzebnego przy stosowaniu konwencjonalnych technik kodowania.

Godnym uwagi przykładem potężnego narzędzia do tworzenia wizualizacji drag-and-drop jest Microsoft Visual Basic. Ułatwiło to programistom tworzenie i modyfikowanie interfejsów graficznych dla aplikacji desktopowych. Wraz ze wzrostem popularności aplikacji internetowych pojawiły się narzędzia takie jak Macromedia (obecnie Adobe) Dreamweaver, zapewniające środowiska programistyczne drag-and-drop, które usprawniły proces tworzenia i modyfikowania złożonych układów HTML. To nowe podejście znacznie zmniejszyło bariery wejścia i umożliwiło początkującym programistom lub projektantom tworzenie wyrafinowanych interfejsów bez rozległej wiedzy technicznej.

Wraz z rozwojem technologii rozwinęła się także dziedzina projektowania interfejsu użytkownika drag-and-drop. Wprowadzenie responsywnego projektu i adaptacyjnych układów dodało nowy poziom złożoności do tworzenia stron internetowych, co wymagało jeszcze potężniejszych narzędzi drag-and-drop. Nowoczesne platformy interfejsu użytkownika, takie jak Bootstrap i Material Design, zapewniły programistom gotowe komponenty umożliwiające szybką integrację z ich aplikacjami, co dodatkowo usprawnia proces programowania. Postępy w bibliotekach i frameworkach JavaScript, takich jak React, Angular i Vue, również znacząco umożliwiły tworzenie bardziej interaktywnych i dynamicznych aplikacji wykorzystujących projektowanie interfejsu użytkownika drag-and-drop.

Metoda drag-and-drop z powodzeniem uprościła proces programowania i otworzyła drzwi użytkownikom, którzy mogą nie mieć doświadczenia z tradycyjnymi językami programowania. W rezultacie pobudziło to znaczne innowacje i nadal kształtuje dzisiejszą branżę tworzenia oprogramowania.

Wpływ na platformy No-Code i o niskim kodzie

Projektowanie interfejsu użytkownika metodą „przeciągnij i upuść” znacząco wpłynęło na ewolucję i przyjęcie platform bez kodu i z małą ilością kodu . Platformy te wywarły także ogromny wpływ na różne branże, demokratyzując tworzenie aplikacji i umożliwiając osobom z niewielką wiedzą techniczną lub żadną wiedzą techniczną tworzenie funkcjonalnych, atrakcyjnych wizualnie aplikacji.

Jednym z głównych powodów powszechnego stosowania platform no-code i platform low-code jest interfejs drag-and-drop. Ta intuicyjna konstrukcja pozwala użytkownikom tworzyć aplikacje poprzez proste przeciąganie i umieszczanie elementów tam, gdzie chcą, bez konieczności posiadania wiedzy z zakresu kodowania. Łatwość użycia i dostępność zapewniana przez interfejsy drag-and-drop odegrały znaczącą rolę w dzisiejszym podejściu ludzi do tworzenia aplikacji.

Firmy opracowujące platformy no-code i low-code stale ulepszają swoje możliwości projektowania drag-and-drop, aby zaspokoić potrzeby różnorodnych użytkowników. Te ulepszenia umożliwiają użytkownikom tworzenie wysoce responsywnych i oszałamiających wizualnie aplikacji, które kiedyś były możliwe tylko dla profesjonalnych programistów z wieloletnim doświadczeniem.

Na przykład AppMaster wykorzystuje te udoskonalenia w projektowaniu interfejsu użytkownika, umożliwiając użytkownikom tworzenie w pełni funkcjonalnych aplikacji zaplecza, aplikacji internetowych i mobilnych za pomocą interfejsu drag-and-drop. Jego potężne narzędzia umożliwiają projektowanie modeli danych , tworzenie interfejsów API REST i łatwe wdrażanie logiki biznesowej, dając użytkownikom większą kontrolę nad procesem rozwoju i zmniejszając zależność od doświadczonych programistów.

Korzyści z interfejsów użytkownika typu „przeciągnij i upuść” w tworzeniu nowoczesnych aplikacji

Zastosowanie interfejsów drag-and-drop w tworzeniu nowoczesnych aplikacji przyniosło wiele korzyści, znacząco przyczyniając się do ich rosnącej popularności. Niektóre z najbardziej znaczących zalet interfejsów użytkownika drag-and-drop obejmują:

Większa dostępność: interfejsy użytkownika typu „przeciągnij i upuść” sprawiają, że tworzenie aplikacji jest bardziej dostępne dla użytkowników o różnym poziomie umiejętności technicznych, promując włączenie i różnorodność w branży cyfrowej.

interfejsy użytkownika typu „przeciągnij i upuść” sprawiają, że tworzenie aplikacji jest bardziej dostępne dla użytkowników o różnym poziomie umiejętności technicznych, promując włączenie i różnorodność w branży cyfrowej. Krótszy czas programowania: Łatwość obsługi oferowana przez interfejsy drag-and-drop drastycznie skraca czas tworzenia aplikacji, ponieważ nie ma potrzeby ręcznego pisania wierszy kodu.

Łatwość obsługi oferowana przez interfejsy drastycznie skraca czas tworzenia aplikacji, ponieważ nie ma potrzeby ręcznego pisania wierszy kodu. Większa produktywność: interfejsy użytkownika typu „przeciągnij i upuść” umożliwiają programistom skupienie się na krytycznych aspektach projektu, takich jak logika biznesowa, doświadczenie użytkownika i optymalizacja wydajności, zamiast spędzać czas na żmudnych i powtarzalnych zadaniach, takich jak pisanie i debugowanie kodu.

interfejsy użytkownika typu „przeciągnij i upuść” umożliwiają programistom skupienie się na krytycznych aspektach projektu, takich jak logika biznesowa, doświadczenie użytkownika i optymalizacja wydajności, zamiast spędzać czas na żmudnych i powtarzalnych zadaniach, takich jak pisanie i debugowanie kodu. Zmniejszone bariery wejścia: Przystępny charakter interfejsu użytkownika drag-and-drop ułatwia nowicjuszom wejście do świata tworzenia aplikacji i wniesienie wkładu w stale rozwijający się przemysł technologiczny.

Przystępny charakter interfejsu użytkownika ułatwia nowicjuszom wejście do świata tworzenia aplikacji i wniesienie wkładu w stale rozwijający się przemysł technologiczny. Skoncentruj się na logice biznesowej: wykorzystanie interfejsu użytkownika drag-and-drop pozwala zarówno programistom, jak i użytkownikom biznesowym skoncentrować się na kluczowych procesach biznesowych, zamiast zagłębiać się w szczegóły implementacji interfejsu użytkownika.

Korzyści te doprowadziły do ​​szybkiego przyjęcia i rozwoju platform no-code i low-code, co czyni je istotnym segmentem nowoczesnego ekosystemu tworzenia aplikacji.

Przyszłość interfejsu użytkownika typu „przeciągnij i upuść” oraz programowania No-Code

Przyszłość interfejsów drag-and-drop oraz programowania no-code jest niezwykle obiecująca, a innowacje i udoskonalenia nieustannie zmieniają sposób projektowania i tworzenia aplikacji. Kilka kluczowych obszarów ciągłego rozwoju będzie kształtować trajektorię projektowania interfejsu użytkownika drag-and-drop w nadchodzących latach:

Lepsze doświadczenia użytkownika: w miarę jak możliwości interfejsów użytkownika drag-and-drop stają się coraz bardziej wyrafinowane, użytkownicy mogą spodziewać się jeszcze bardziej zaawansowanych funkcji, które ułatwią tworzenie oszałamiających wizualnie i wysoce funkcjonalnych aplikacji. Poprawa komfortu użytkowania pozostaje głównym celem dostawców platform.

w miarę jak możliwości interfejsów użytkownika stają się coraz bardziej wyrafinowane, użytkownicy mogą spodziewać się jeszcze bardziej zaawansowanych funkcji, które ułatwią tworzenie oszałamiających wizualnie i wysoce funkcjonalnych aplikacji. Poprawa komfortu użytkowania pozostaje głównym celem dostawców platform. Integracja z nowymi technologiami: Integracja najnowocześniejszych technologii, takich jak sztuczna inteligencja (AI), Internet rzeczy (IoT) i blockchain, będzie w dalszym ciągu zmieniać możliwości interfejsów użytkownika drag-and-drop , umożliwiając użytkownikom tworzenie bardziej złożonych i cenne aplikacje.

Integracja najnowocześniejszych technologii, takich jak sztuczna inteligencja (AI), Internet rzeczy (IoT) i blockchain, będzie w dalszym ciągu zmieniać możliwości interfejsów użytkownika , umożliwiając użytkownikom tworzenie bardziej złożonych i cenne aplikacje. Tworzenie bardziej wyrafinowanych aplikacji: w miarę ewolucji interfejsów drag-and-drop użytkownicy mogą tworzyć coraz bardziej wyrafinowane aplikacje, które obsługują szersze spektrum zastosowań i branż.

w miarę ewolucji interfejsów użytkownicy mogą tworzyć coraz bardziej wyrafinowane aplikacje, które obsługują szersze spektrum zastosowań i branż. Lepsza współpraca między projektantami i programistami: Jednym z celów tworzenia interfejsu użytkownika drag-and-drop jest ułatwienie lepszej komunikacji między projektantami i programistami, usprawnienie procesu rozwoju i poprawa jakości produktu końcowego.

Ciągłe udoskonalenia interfejsów użytkownika drag-and-drop oraz platform programistycznych no-code odzwierciedlają dynamiczną naturę cyfrowego świata i rosnące zapotrzebowanie na wszechstronne rozwiązania do tworzenia aplikacji. Platformy takie jak AppMaster przodują w tej rewolucji, wykorzystując możliwości interfejsów drag-and-drop, aby umożliwić użytkownikom szybkie, wydajne i opłacalne tworzenie aplikacji.

AppMaster: potężne narzędzie typu „przeciągnij i upuść” No-Code

AppMaster wyróżnia się jako potężna platforma niewymagająca kodu , która wykorzystuje możliwości projektowania metodą drag-and-drop do tworzenia aplikacji zaplecza, aplikacji internetowych i mobilnych. Oferuje kompleksowy zestaw narzędzi i funkcji zaprojektowanych w celu usprawnienia procesu programowania i udostępnienia go użytkownikom z rozległą wiedzą techniczną lub bez niej. Dzięki AppMaster rozwój jest tak prosty, jak wizualne rozmieszczenie komponentów i zdefiniowanie procesów biznesowych.

Jak AppMaster poprawia doświadczenie przeciągania i upuszczania

AppMaster zwiększa możliwości drag-and-drop dzięki zaawansowanym możliwościom i rozbudowanym funkcjom. W przypadku aplikacji backendowych użytkownicy mogą wizualnie tworzyć modele danych (schemat bazy danych), logikę biznesową za pomocą wizualnego narzędzia BP Designer, interfejsu API REST i punktów końcowych WSS.

W aplikacjach internetowych AppMaster umożliwia użytkownikom tworzenie wysoce interaktywnego interfejsu użytkownika z komponentami drag-and-drop, zdefiniowanie logiki biznesowej dla każdego komponentu za pomocą projektanta Web BP i zapewnienie pełnej responsywności aplikacji internetowej. Nie jest wymagane ręczne kodowanie, co umożliwia szybki i wydajny proces programowania.

Podobnie w przypadku aplikacji mobilnych użytkownicy mogą tworzyć interfejs użytkownika za pomocą komponentów drag-and-drop oraz zdefiniować logikę biznesową dla każdego komponentu za pomocą projektanta Mobile BP. Za każdym razem, gdy użytkownik naciśnie przycisk „Opublikuj”, AppMaster pobiera plany i generuje kod źródłowy, kompiluje aplikacje, uruchamia testy, pakuje aplikacje do kontenerów Docker (dla zaplecza) i wdraża je w chmurze.

AppMaster generuje aplikacje backendowe z Go (golang), aplikacje webowe z frameworkiem Vue3 i JS/TS oraz aplikacje mobilne z wykorzystaniem Kotlin i Jetpack Compose dla Androida oraz SwiftUI dla iOS. Ponieważ AppMaster generuje prawdziwe aplikacje, klienci korzystający z określonych planów subskrypcji mogą uzyskać wykonywalne pliki binarne (subskrypcje Business i Business+) lub nawet kod źródłowy (subskrypcja Enterprise) i hostować aplikacje lokalnie.

Brak długu technicznego i łatwa konserwacja

Główną zaletą korzystania z AppMaster jest eliminacja długu technicznego. Przy każdej zmianie planu użytkownicy mogą wygenerować nowy zestaw aplikacji w czasie krótszym niż 30 sekund. Ponieważ AppMaster zawsze generuje aplikacje od zera, konserwacja i aktualizacja aplikacji staje się bezproblemowa. AppMaster automatycznie generuje dokumentację Swagger (Open API) dla każdego projektu dla endpoints serwera i skryptów migracji schematu bazy danych, jeszcze bardziej upraszczając proces programowania i zapewniając bezproblemową integrację.

Skalowalne aplikacje z AppMaster

Aplikacje AppMaster wykazują imponującą skalowalność w zastosowaniach korporacyjnych i przy dużym obciążeniu, dzięki zastosowaniu skompilowanych bezstanowych aplikacji backendowych generowanych za pomocą Go. Platforma może współpracować z dowolną bazą danych kompatybilną z PostgreSQL jako podstawową bazą danych, zapewniając niezawodne działanie.

Różnorodne plany subskrypcyjne

AppMaster to potężne narzędzie drag-and-drop, które no-code, upraszcza proces tworzenia aplikacji, eliminuje długi techniczne i tworzy niezawodne, skalowalne aplikacje. Umożliwiając firmom i programistom tworzenie aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych bez rozległej wiedzy na temat kodowania, AppMaster pokazuje, jak projektowanie interfejsu użytkownika drag-and-drop kształtuje przyszłość programowania no-code.