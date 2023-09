Drag-and-Drop: Perjalanan Melalui Evolusi UI

Asal Usul UI Seret dan Lepas

Antarmuka pengguna (UI) drag-and-drop berakar pada tahun 1960an dan 1970an, pada masa awal antarmuka pengguna grafis (GUI). Salah satu pionir paling awal dalam domain ini adalah Dr. Alan Kay, yang mengembangkan konsep antarmuka pengguna yang "dapat dibentuk". Antarmuka yang dapat ditempa memungkinkan pengguna untuk menentukan struktur dan perilaku aplikasi mereka dengan memanipulasi elemen UI di layar secara langsung. Ini merupakan ide inovatif pada saat itu karena memberdayakan pengguna akhir dengan memungkinkan mereka membuat program perangkat lunak tanpa menguasai bahasa pemrograman yang rumit.

Karya penting pada desain antarmuka drag-and-drop berasal dari Palo Alto Research Center (PARC) Xerox yang legendaris pada akhir tahun 1970an dan 1980an. Lingkungan desktop interaktif pertama, Xerox Star, memperkenalkan banyak aspek integral dari antarmuka pengguna grafis saat ini, termasuk jendela, ikon, menu, dan penunjuk (WIMP). Antarmuka pengguna Star yang revolusioner memungkinkan pengguna memanipulasi objek di layar secara manual, menggunakan perangkat penunjuk berbasis mouse untuk drag and drop item antar jendela.

Apple, Inc., memainkan peran penting dalam mempopulerkan antarmuka drag-and-drop ketika mereka memperkenalkan Apple Lisa pada tahun 1983. Antarmuka pengguna Lisa mengintegrasikan ide-ide revolusioner yang dikembangkan di Xerox PARC, sehingga dapat diakses oleh basis konsumen yang lebih luas. Apple Macintosh, yang dirilis pada tahun 1984, semakin memperluas konsep tersebut, mendorong inovasi UI dan memperkuat pentingnya desain drag-and-drop dalam evolusi komputasi.

Transisi ke Desain WYSIWYG

Ketika komputer menjadi lebih mudah diakses dan tersebar luas, permintaan akan desain UI yang lebih baik semakin meningkat untuk memenuhi kebutuhan non-pemrogram. Salah satu titik balik utama dalam evolusi desain UI adalah munculnya konsep WYSIWYG (What You See Is What You Get). Editor WYSIWYG mempermudah pengguna secara signifikan dalam membuat konten yang menarik secara visual dengan memungkinkan mereka mengedit dan memformat teks, gambar, dan multimedia lainnya secara langsung pada tampilan yang menyerupai hasil keluaran akhir.

Adobe Systems memainkan peran penting dalam memajukan filosofi WYSIWYG dengan merilis alat-alat populer seperti Adobe Illustrator, Photoshop, dan InDesign. Alat-alat ini menawarkan pratinjau artefak yang dibuat pengguna dengan sangat responsif dan akurat secara visual, sehingga secara signifikan mengurangi dugaan yang biasanya terkait dengan pembuatan konten.

Pergeseran paradigma dalam desain UI ini memungkinkan pengguna menyelesaikan tugas dengan lebih sedikit klik dan mempertahankan fokus pada elemen visual pekerjaan mereka. Hasilnya, editor WYSIWYG dengan cepat mendapatkan daya tarik dan menjadi bahan pokok dalam pengembangan aplikasi modern.

Bagaimana UI Drag-and-Drop Menemukan Kembali Perkembangan Tradisional

Penerapan antarmuka drag-and-drop, khususnya di lingkungan WYSIWYG, menandai perubahan signifikan dalam paradigma pengembangan perangkat lunak tradisional. Dengan menggunakan UI drag-and-drop, pengembang dapat membuat antarmuka dan aplikasi fungsional dengan efisiensi yang jauh lebih besar dan dalam waktu yang lebih singkat jika menggunakan teknik pengkodean konvensional.

Salah satu contoh penting dari alat pengembangan visual drag-and-drop yang kuat adalah Microsoft Visual Basic. Ini mempermudah pengembang untuk membuat dan memodifikasi antarmuka grafis untuk aplikasi desktop. Seiring meningkatnya popularitas aplikasi berbasis web, alat seperti Macromedia (sekarang Adobe) Dreamweaver muncul untuk menyediakan lingkungan pengembangan web drag-and-drop yang menyederhanakan proses pembuatan dan modifikasi tata letak HTML yang kompleks. Pendekatan baru ini secara signifikan mengurangi hambatan masuk dan memungkinkan pengembang atau desainer pemula untuk membuat antarmuka canggih tanpa pengetahuan teknis yang luas.

Seiring kemajuan teknologi, begitu pula bidang desain UI drag-and-drop. Memperkenalkan desain responsif dan tata letak adaptif menambah tingkat kompleksitas baru pada pengembangan web, sehingga memerlukan alat drag-and-drop yang lebih canggih. Kerangka kerja UI modern seperti Bootstrap dan Desain Material memberi pengembang komponen siap pakai untuk diintegrasikan dengan cepat ke dalam aplikasi mereka, sehingga semakin menyederhanakan proses pengembangan. Kemajuan dalam pustaka dan kerangka kerja JavaScript, seperti React, Angular, dan Vue, juga secara signifikan memungkinkan aplikasi yang lebih interaktif dan dinamis menggunakan desain UI drag-and-drop.

Pendekatan drag-and-drop telah berhasil menyederhanakan proses pengembangan dan membuka pintu bagi pengguna yang mungkin tidak memiliki pengalaman dengan bahasa pemrograman tradisional. Akibatnya, hal ini telah mendorong banyak inovasi dan terus membentuk industri pengembangan perangkat lunak saat ini.

Dampak pada Platform No-Code dan Kode Rendah

Desain UI drag-and-drop telah secara signifikan memengaruhi evolusi dan adopsi platform tanpa kode dan platform berkode rendah . Platform ini juga memberikan dampak besar pada berbagai industri dengan mendemokratisasi pengembangan aplikasi dan memungkinkan orang-orang yang memiliki sedikit atau tanpa pengetahuan teknis untuk membuat aplikasi yang fungsional dan menarik secara visual.

Salah satu alasan utama meluasnya adopsi platform no-code dan low-code adalah antarmuka drag-and-drop. Desain intuitif ini memungkinkan pengguna membuat aplikasi hanya dengan menyeret dan menempatkan elemen di tempat yang mereka inginkan, tanpa memerlukan keahlian pengkodean apa pun. Kemudahan penggunaan dan aksesibilitas yang disediakan oleh antarmuka drag-and-drop telah memainkan peran penting dalam cara orang mendekati pengembangan aplikasi saat ini.

Perusahaan yang mengembangkan platform no-code dan low-code terus meningkatkan kemampuan desain drag-and-drop mereka untuk melayani beragam pengguna. Peningkatan ini memungkinkan pengguna untuk membuat aplikasi yang sangat responsif dan menakjubkan secara visual yang sebelumnya hanya mungkin dilakukan oleh pengembang profesional dengan pengalaman bertahun-tahun.

Misalnya, AppMaster memanfaatkan kemajuan desain UI ini, memungkinkan pengguna membangun aplikasi backend, web, dan seluler yang berfungsi penuh menggunakan antarmuka drag-and-drop. Alat canggihnya memungkinkan perancangan model data , membuat REST API, dan mengimplementasikan logika bisnis dengan mudah, memberi pengguna kontrol lebih besar atas proses pengembangan dan mengurangi ketergantungan pada pengembang ahli.

Manfaat UI Drag-and-Drop dalam Pengembangan Aplikasi Modern

Penggunaan UI drag-and-drop dalam pengembangan aplikasi modern telah membawa banyak manfaat, yang secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan popularitasnya. Beberapa keuntungan paling menonjol dari UI drag-and-drop meliputi:

Peningkatan Aksesibilitas: UI drag-and-drop membuat pengembangan aplikasi lebih mudah diakses oleh pengguna dengan berbagai tingkat keahlian teknis, mendorong inklusivitas dan keragaman dalam industri digital.

UI drag-and-drop membuat pengembangan aplikasi lebih mudah diakses oleh pengguna dengan berbagai tingkat keahlian teknis, mendorong inklusivitas dan keragaman dalam industri digital. Mengurangi Waktu Pengembangan: Kemudahan penggunaan yang ditawarkan oleh antarmuka drag-and-drop secara drastis mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi, karena tidak perlu menulis baris kode secara manual.

Kemudahan penggunaan yang ditawarkan oleh antarmuka secara drastis mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi, karena tidak perlu menulis baris kode secara manual. Peningkatan Produktivitas: UI drag-and-drop memungkinkan pengembang untuk fokus pada aspek-aspek penting dari proyek, seperti logika bisnis, pengalaman pengguna, dan optimalisasi kinerja, daripada menghabiskan waktu pada tugas-tugas yang membosankan dan berulang seperti menulis dan men-debug kode.

UI drag-and-drop memungkinkan pengembang untuk fokus pada aspek-aspek penting dari proyek, seperti logika bisnis, pengalaman pengguna, dan optimalisasi kinerja, daripada menghabiskan waktu pada tugas-tugas yang membosankan dan berulang seperti menulis dan men-debug kode. Mengurangi Hambatan Masuk: Sifat UI drag-and-drop yang mudah didekati memudahkan pendatang baru untuk memasuki dunia pengembangan aplikasi dan berkontribusi pada industri teknologi yang terus berkembang.

Sifat UI yang mudah didekati memudahkan pendatang baru untuk memasuki dunia pengembangan aplikasi dan berkontribusi pada industri teknologi yang terus berkembang. Pertahankan Fokus pada Logika Bisnis: Memanfaatkan UI drag-and-drop memungkinkan pengembang dan pengguna bisnis untuk berkonsentrasi pada proses bisnis yang penting daripada terjebak dengan detail implementasi UI.

Manfaat-manfaat ini telah menyebabkan adopsi dan pertumbuhan yang cepat dari platform no-code dan low-code, menjadikannya segmen penting dalam ekosistem pengembangan aplikasi modern.

Masa Depan UI Drag-and-Drop dan Pengembangan No-Code

Masa depan UI drag-and-drop dan pengembangan no-code sangat menjanjikan, dengan inovasi dan kemajuan yang terus mengubah cara aplikasi dirancang dan dibangun. Beberapa bidang utama pengembangan yang sedang berlangsung akan membentuk arah desain UI drag-and-drop di tahun-tahun mendatang:

Pengalaman Pengguna yang Ditingkatkan: Seiring dengan semakin canggihnya kemampuan UI drag-and-drop , pengguna dapat mengharapkan lebih banyak fitur canggih yang memudahkan pembuatan aplikasi dengan visual menakjubkan dan sangat fungsional. Meningkatkan pengalaman pengguna tetap menjadi fokus utama bagi penyedia platform.

Seiring dengan semakin canggihnya kemampuan UI , pengguna dapat mengharapkan lebih banyak fitur canggih yang memudahkan pembuatan aplikasi dengan visual menakjubkan dan sangat fungsional. Meningkatkan pengalaman pengguna tetap menjadi fokus utama bagi penyedia platform. Integrasi dengan Teknologi Berkembang: Integrasi teknologi mutakhir seperti Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT) , dan blockchain akan terus membentuk kembali kemampuan UI drag-and-drop , memberdayakan pengguna untuk membangun UI yang lebih kompleks dan aplikasi yang berharga.

Integrasi teknologi mutakhir seperti Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT) , dan blockchain akan terus membentuk kembali kemampuan UI , memberdayakan pengguna untuk membangun UI yang lebih kompleks dan aplikasi yang berharga. Membangun Aplikasi yang Lebih Canggih: Seiring dengan terus berkembangnya antarmuka drag-and-drop , pengguna dapat membangun aplikasi yang semakin canggih yang melayani spektrum kasus penggunaan dan industri yang lebih luas.

Seiring dengan terus berkembangnya antarmuka , pengguna dapat membangun aplikasi yang semakin canggih yang melayani spektrum kasus penggunaan dan industri yang lebih luas. Peningkatan Kolaborasi Antara Desainer dan Pengembang: Salah satu tujuan pengembangan UI drag-and-drop adalah untuk memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antara desainer dan pengembang, menyederhanakan proses pengembangan, dan meningkatkan kualitas produk akhir.

Perbaikan yang sedang berlangsung pada UI drag-and-drop dan platform pengembangan no-code mencerminkan sifat dinamis dunia digital dan meningkatnya kebutuhan akan solusi pengembangan aplikasi yang serbaguna. Platform seperti AppMaster berada di garis depan revolusi ini, memanfaatkan kekuatan antarmuka drag-and-drop untuk memungkinkan pengguna membangun aplikasi dengan cepat, efisien, dan hemat biaya.

AppMaster: Alat No-Code Seret dan Lepas yang Kuat

AppMaster membedakan dirinya sebagai platform tanpa kode yang kuat yang memanfaatkan kekuatan desain drag-and-drop untuk membuat aplikasi backend, web, dan seluler. Ia menawarkan serangkaian alat dan fitur komprehensif yang dirancang untuk menyederhanakan proses pengembangan dan membuatnya dapat diakses oleh pengguna dengan atau tanpa pengetahuan teknis yang luas. Dengan AppMaster, pengembangan semudah mengatur komponen secara visual dan menentukan proses bisnis.

Bagaimana AppMaster Meningkatkan Pengalaman Drag-and-Drop

AppMaster meningkatkan pengalaman drag-and-drop dengan kemampuan canggih dan fitur ekstensif. Untuk aplikasi backend, pengguna dapat membuat model data (skema database), logika bisnis secara visual melalui visual BP Designer, REST API , dan WSS Endpoints.

Dalam aplikasi web, AppMaster memungkinkan pengguna membuat UI yang sangat interaktif dengan komponen drag-and-drop, menentukan logika bisnis untuk setiap komponen dengan perancang Web BP, dan membuat aplikasi web sepenuhnya responsif. Tidak diperlukan pengkodean manual, memungkinkan proses pengembangan yang cepat dan efisien.

Demikian pula, untuk aplikasi seluler, pengguna dapat membuat UI dengan komponen drag-and-drop dan menentukan logika bisnis untuk setiap komponen menggunakan perancang Mobile BP. Setiap kali pengguna menekan tombol 'Terbitkan', AppMaster mengambil cetak biru dan menghasilkan kode sumber, mengkompilasi aplikasi, menjalankan pengujian, mengemas aplikasi ke dalam wadah Docker (untuk backend), dan menyebarkan ke cloud.

AppMaster menghasilkan aplikasi backend dengan Go (golang), aplikasi web dengan framework Vue3 dan JS/TS, dan aplikasi seluler menggunakan Kotlin dan Jetpack Compose untuk Android, dan SwiftUI untuk iOS. Karena AppMaster menghasilkan aplikasi nyata, pelanggan dengan paket berlangganan tertentu bisa mendapatkan file biner yang dapat dieksekusi (langganan Bisnis dan Bisnis+) atau bahkan kode sumber (langganan Perusahaan) dan menghosting aplikasi secara lokal.

Tidak Ada Hutang Teknis dan Perawatan Mudah

Keuntungan utama menggunakan AppMaster adalah menghilangkan utang teknis. Dengan setiap perubahan cetak biru, pengguna dapat membuat serangkaian aplikasi baru dalam waktu kurang dari 30 detik. Karena AppMaster selalu membuat aplikasi dari awal, pemeliharaan dan pembaruan aplikasi menjadi tidak merepotkan. AppMaster secara otomatis menghasilkan dokumentasi Swagger (Open API) untuk setiap proyek untuk endpoints server dan skrip migrasi skema database, yang semakin menyederhanakan proses pengembangan dan memastikan integrasi yang lancar.

Aplikasi yang Dapat Diskalakan dengan AppMaster

Aplikasi AppMaster menunjukkan skalabilitas yang mengesankan untuk kasus penggunaan perusahaan dan beban tinggi, berkat penggunaan aplikasi backend stateless terkompilasi yang dihasilkan dengan Go. Platform ini dapat bekerja dengan database apa pun yang kompatibel dengan PostgreSQL sebagai database utama, sehingga memastikan pengalaman yang andal.

Beragam Paket Berlangganan

AppMaster menawarkan enam jenis paket berlangganan untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang berbeda:

Pelajari & Jelajahi (gratis): ideal untuk pengguna baru dan pengujian platform tanpa biaya.

ideal untuk pengguna baru dan pengujian platform tanpa biaya. Startup ($195/bln): langganan tingkat pemula dengan semua fitur dasar dan pembuatan prototipe tanpa batas.

langganan tingkat pemula dengan semua fitur dasar dan pembuatan prototipe tanpa batas. Startup+ ($299/bln): lebih banyak sumber daya per kontainer, lebih banyak BP dan Titik Akhir dibandingkan paket Startup.

lebih banyak sumber daya per kontainer, lebih banyak BP dan Titik Akhir dibandingkan paket Startup. Bisnis ($955/bln): beberapa layanan mikro backend dan kemampuan untuk mendapatkan file biner dan menghosting lokal.

beberapa layanan mikro backend dan kemampuan untuk mendapatkan file biner dan menghosting lokal. Business+ ($1575/bln): lebih banyak sumber daya dan fitur tambahan.

lebih banyak sumber daya dan fitur tambahan. Perusahaan: paket yang sangat dapat dikonfigurasi untuk proyek besar dengan berbagai layanan mikro dan aplikasi, termasuk akses kode sumber. Untuk penawaran khusus dan paket khusus, perusahaan rintisan, lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, dan proyek sumber terbuka dapat menjelajahi opsi tambahan dengan menghubungi AppMaster .

AppMaster adalah alat no-code drag-and-drop yang menyederhanakan proses pengembangan aplikasi, menghilangkan hutang teknis, dan menghasilkan aplikasi yang andal dan terukur. Dengan memungkinkan bisnis dan pengembang membuat aplikasi web, seluler, dan backend tanpa pengetahuan coding yang luas, AppMaster menunjukkan bagaimana desain UI drag-and-drop membentuk masa depan pengembangan no-code.