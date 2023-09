Glisser-déposer : un voyage à travers l'évolution de l'interface utilisateur

Les origines de l'interface utilisateur par glisser-déposer

Les interfaces utilisateur (UI) par glisser-déposer trouvent leurs racines dans les années 1960 et 1970, aux débuts des interfaces utilisateur graphiques (GUI). L'un des premiers pionniers dans ce domaine fut le Dr Alan Kay, qui a développé le concept d'une interface utilisateur « malléable ». Les interfaces malléables permettaient aux utilisateurs de définir la structure et le comportement de leur application en manipulant directement les éléments de l'interface utilisateur à l'écran. Il s’agissait d’une idée révolutionnaire à l’époque car elle donnait aux utilisateurs finaux les moyens de créer des logiciels sans maîtriser des langages de programmation complexes.

Les travaux fondateurs sur la conception d'interfaces drag-and-drop ont été réalisés par le légendaire Palo Alto Research Center (PARC) de Xerox à la fin des années 1970 et dans les années 1980. Le premier environnement de bureau interactif, Xerox Star, a introduit de nombreux aspects essentiels des interfaces utilisateur graphiques actuelles, notamment les fenêtres, les icônes, les menus et les pointeurs (WIMP). L'interface utilisateur révolutionnaire du Star permettait aux utilisateurs de manipuler manuellement des objets sur l'écran, en utilisant un dispositif de pointage basé sur la souris pour drag and drop des éléments entre les fenêtres.

Apple, Inc. a joué un rôle crucial dans la vulgarisation de l'interface drag-and-drop en introduisant l'Apple Lisa en 1983. L'interface utilisateur de Lisa intégrait les idées révolutionnaires développées chez Xerox PARC, les rendant accessibles à une base de consommateurs plus large. L'Apple Macintosh, sorti en 1984, a encore élargi le concept, repoussant les limites de l'innovation en matière d'interface utilisateur et renforçant l'importance de la conception drag-and-drop dans l'évolution de l'informatique.

Transition vers la conception WYSIWYG

À mesure que les ordinateurs devenaient plus accessibles et plus répandus, la demande de conception d’interface utilisateur améliorée répondant aux besoins des non-programmeurs s’est accrue. L’un des tournants majeurs dans l’évolution de la conception d’interface utilisateur a été l’émergence du concept WYSIWYG (What You See Is What You Get). Les éditeurs WYSIWYG ont permis aux utilisateurs de créer beaucoup plus facilement du contenu visuellement attrayant en leur permettant d'éditer et de formater du texte, des images et d'autres éléments multimédias directement sur un écran qui ressemblait au résultat final.

Adobe Systems a joué un rôle de premier plan dans l'avancement de la philosophie WYSIWYG en lançant des outils populaires tels qu'Adobe Illustrator, Photoshop et InDesign. Ces outils offraient des aperçus très réactifs et visuellement précis des artefacts créés par les utilisateurs, réduisant considérablement les incertitudes généralement associées à la création de contenu.

Ce changement de paradigme dans la conception de l'interface utilisateur a permis aux utilisateurs d'effectuer des tâches en moins de clics et de rester concentrés sur l'élément visuel de leur travail. En conséquence, les éditeurs WYSIWYG ont rapidement gagné du terrain et sont devenus un incontournable du développement d’applications modernes.

La mise en œuvre d'interfaces drag-and-drop, en particulier dans les environnements WYSIWYG, a marqué un changement important dans les paradigmes traditionnels de développement de logiciels . En utilisant des interfaces drag-and-drop, les développeurs pourraient créer des interfaces et des applications fonctionnelles avec une bien plus grande efficacité et en une fraction du temps requis lors de l'utilisation de techniques de codage conventionnelles.

Microsoft Visual Basic est un exemple notable d'un puissant outil de développement visuel drag-and-drop. Il a permis aux développeurs de créer et de modifier considérablement plus facilement les interfaces graphiques des applications de bureau. À mesure que la popularité des applications Web augmentait, des outils tels que Macromedia (maintenant Adobe) Dreamweaver sont apparus pour fournir des environnements de développement Web drag-and-drop qui rationalisaient le processus de création et de modification de mises en page HTML complexes. Cette nouvelle approche a considérablement réduit les barrières à l’entrée et a permis aux développeurs ou concepteurs novices de créer des interfaces sophistiquées sans connaissances techniques approfondies.

À mesure que la technologie progressait, le domaine de la conception d’interface utilisateur drag-and-drop a également évolué. L'introduction d'un design réactif et de mises en page adaptatives a ajouté de nouveaux niveaux de complexité au développement Web, nécessitant des outils drag-and-drop encore plus puissants. Les frameworks d'interface utilisateur modernes tels que Bootstrap et Material Design ont fourni aux développeurs des composants prédéfinis à intégrer rapidement dans leurs applications, rationalisant ainsi davantage le processus de développement. Les progrès des bibliothèques et des frameworks JavaScript, tels que React, Angular et Vue, ont également permis d'utiliser de manière significative des applications plus interactives et dynamiques grâce à la conception d'interface utilisateur drag-and-drop.

L'approche drag-and-drop a réussi à simplifier le processus de développement et à ouvrir les portes aux utilisateurs qui n'ont peut-être pas d'expérience avec les langages de programmation traditionnels. Par conséquent, il a stimulé une innovation considérable et continue aujourd’hui de façonner le secteur du développement de logiciels.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Impact sur les plateformes No-Code et Low-Code

La conception de l’interface utilisateur par glisser-déposer a considérablement influencé l’évolution et l’adoption des plates-formes no-code et low-code . Ces plates-formes ont également eu un impact considérable sur diverses industries en démocratisant le développement d'applications et en permettant à des personnes ayant peu ou pas de connaissances techniques de créer des applications fonctionnelles et visuellement attrayantes.

L’une des principales raisons de l’adoption généralisée des plates-formes no-code et low-code est l’interface drag-and-drop. Cette conception intuitive permet aux utilisateurs de créer des applications en faisant simplement glisser et en plaçant les éléments là où ils souhaitent qu'ils apparaissent, sans avoir besoin d'aucune expertise en codage. La facilité d'utilisation et l'accessibilité offertes par les interfaces drag-and-drop ont joué un rôle important dans la manière dont les gens abordent aujourd'hui le développement d'applications.

Les entreprises développant des plates-formes no-code et low-code améliorent continuellement leurs capacités de conception drag-and-drop pour répondre à divers utilisateurs. Ces améliorations permettent aux utilisateurs de créer des applications très réactives et visuellement époustouflantes, ce qui n'était autrefois possible que pour les développeurs professionnels possédant des années d'expérience.

Par exemple, AppMaster tire parti de ces avancées en matière de conception d'interface utilisateur, permettant aux utilisateurs de créer des applications backend, Web et mobiles entièrement fonctionnelles à l'aide d'une interface drag-and-drop. Ses outils puissants permettent de concevoir des modèles de données , de créer des API REST et de mettre en œuvre facilement une logique métier, donnant aux utilisateurs plus de contrôle sur le processus de développement et réduisant la dépendance à l'égard des développeurs experts.

Avantages des interfaces utilisateur par glisser-déposer dans le développement d'applications modernes

L’utilisation des interfaces drag-and-drop dans le développement d’applications modernes a apporté de nombreux avantages, contribuant de manière significative à leur popularité croissante. Certains des avantages les plus notables des interfaces utilisateur drag-and-drop incluent :

Accessibilité accrue : les interfaces utilisateur par glisser-déposer rendent le développement d'applications plus accessible aux utilisateurs ayant différents niveaux de compétences techniques, favorisant ainsi l'inclusivité et la diversité au sein de l'industrie numérique.

les interfaces utilisateur par glisser-déposer rendent le développement d'applications plus accessible aux utilisateurs ayant différents niveaux de compétences techniques, favorisant ainsi l'inclusivité et la diversité au sein de l'industrie numérique. Temps de développement réduit : la facilité d'utilisation offerte par les interfaces drag-and-drop réduit considérablement le temps nécessaire au développement d'une application, car il n'est pas nécessaire d'écrire manuellement des lignes de code.

la facilité d'utilisation offerte par les interfaces réduit considérablement le temps nécessaire au développement d'une application, car il n'est pas nécessaire d'écrire manuellement des lignes de code. Productivité améliorée : les interfaces utilisateur par glisser-déposer permettent aux développeurs de se concentrer sur les aspects critiques du projet, tels que la logique métier, l'expérience utilisateur et l'optimisation des performances, plutôt que de consacrer du temps à des tâches fastidieuses et répétitives telles que l'écriture et le débogage de code.

les interfaces utilisateur par glisser-déposer permettent aux développeurs de se concentrer sur les aspects critiques du projet, tels que la logique métier, l'expérience utilisateur et l'optimisation des performances, plutôt que de consacrer du temps à des tâches fastidieuses et répétitives telles que l'écriture et le débogage de code. Barrières à l’entrée réduites : la nature accessible de l’interface utilisateur drag-and-drop permet aux nouveaux arrivants d’entrer plus facilement dans le monde du développement d’applications et de contribuer à une industrie technologique en constante croissance.

la nature accessible de l’interface utilisateur permet aux nouveaux arrivants d’entrer plus facilement dans le monde du développement d’applications et de contribuer à une industrie technologique en constante croissance. Concentrez-vous sur la logique métier : l'utilisation de l'interface utilisateur drag-and-drop permet aux développeurs et aux utilisateurs professionnels de se concentrer sur les processus métier essentiels plutôt que de s'enliser dans les détails de mise en œuvre de l'interface utilisateur.

Ces avantages ont conduit à l’adoption et à la croissance rapides des plateformes no-code et low-code, ce qui en fait un segment essentiel de l’écosystème moderne de développement d’applications.

L'avenir de l'interface utilisateur par glisser-déposer et du développement No-Code

L’avenir de l’interface drag-and-drop et du développement no-code est extrêmement prometteur, avec des innovations et des progrès qui transforment continuellement la façon dont les applications sont conçues et construites. Plusieurs domaines clés de développement en cours façonneront la trajectoire de la conception d’interface utilisateur drag-and-drop dans les années à venir :

Expériences utilisateur améliorées : à mesure que les capacités des interfaces utilisateur drag-and-drop deviennent plus sophistiquées, les utilisateurs peuvent s'attendre à des fonctionnalités encore plus avancées qui facilitent la création d'applications visuellement époustouflantes et hautement fonctionnelles. L'amélioration de l'expérience utilisateur reste une priorité centrale pour les fournisseurs de plateformes.

à mesure que les capacités des interfaces utilisateur deviennent plus sophistiquées, les utilisateurs peuvent s'attendre à des fonctionnalités encore plus avancées qui facilitent la création d'applications visuellement époustouflantes et hautement fonctionnelles. L'amélioration de l'expérience utilisateur reste une priorité centrale pour les fournisseurs de plateformes. Intégration avec les technologies émergentes : l'intégration de technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle (IA), l'Internet des objets (IoT) et la blockchain continuera de remodeler les capacités des interfaces utilisateur drag-and-drop , permettant aux utilisateurs de créer des interfaces utilisateur plus complexes et plus complexes. applications précieuses.

l'intégration de technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle (IA), l'Internet des objets (IoT) et la blockchain continuera de remodeler les capacités des interfaces utilisateur , permettant aux utilisateurs de créer des interfaces utilisateur plus complexes et plus complexes. applications précieuses. Création d'applications plus sophistiquées : à mesure que les interfaces drag-and-drop continuent d'évoluer, les utilisateurs peuvent créer des applications de plus en plus sophistiquées qui répondent à un spectre plus large de cas d'utilisation et d'industries.

à mesure que les interfaces continuent d'évoluer, les utilisateurs peuvent créer des applications de plus en plus sophistiquées qui répondent à un spectre plus large de cas d'utilisation et d'industries. Collaboration améliorée entre les concepteurs et les développeurs : l'un des objectifs du développement d'interface utilisateur drag-and-drop est de faciliter une meilleure communication entre les concepteurs et les développeurs, en rationalisant le processus de développement et en améliorant la qualité du produit final.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Les améliorations continues des interfaces utilisateur drag-and-drop formes de développement no-code reflètent la nature dynamique du monde numérique et le besoin croissant de solutions de développement d'applications polyvalentes. Les plates-formes comme AppMaster sont à l'avant-garde de cette révolution, exploitant la puissance des interfaces drag-and-drop pour permettre aux utilisateurs de créer des applications rapidement, efficacement et à moindre coût.

AppMaster : un puissant outil de glisser-déposer No-Code

AppMaster se distingue comme une puissante plate -forme sans code qui exploite la puissance de la conception drag-and-drop pour créer des applications backend, Web et mobiles. Il offre une suite complète d'outils et de fonctionnalités conçus pour rationaliser le processus de développement et le rendre accessible aux utilisateurs avec ou sans connaissances techniques approfondies. Avec AppMaster, le développement est aussi simple que d'organiser visuellement les composants et de définir des processus métier.

AppMaster améliore l'expérience drag-and-drop grâce à ses capacités avancées et ses fonctionnalités étendues. Pour les applications backend, les utilisateurs peuvent créer visuellement des modèles de données (schéma de base de données), une logique métier via Visual BP Designer, l'API REST et WSS Endpoints.

Dans les applications Web, AppMaster permet aux utilisateurs de créer une interface utilisateur hautement interactive avec des composants drag-and-drop, de définir une logique métier pour chaque composant avec le concepteur Web BP et de rendre l'application Web entièrement réactive. Aucun codage manuel n'est requis, ce qui permet un processus de développement rapide et efficace.

De même, pour les applications mobiles, les utilisateurs peuvent créer l'interface utilisateur avec des composants drag-and-drop et définir une logique métier pour chaque composant à l'aide du concepteur Mobile BP. Chaque fois qu'un utilisateur appuie sur le bouton « Publier », AppMaster prend les plans et génère le code source, compile les applications, exécute des tests, regroupe les applications dans des conteneurs Docker (pour le backend) et les déploie sur le cloud.

AppMaster génère des applications backend avec Go (golang), des applications Web avec le framework Vue3 et JS/TS, ainsi que des applications mobiles utilisant Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS. Étant donné AppMaster génère de véritables applications, les clients bénéficiant de plans d'abonnement spécifiques peuvent obtenir des fichiers binaires exécutables (abonnements Business et Business+) ou même du code source (abonnement Enterprise) et héberger les applications sur site.

Aucune dette technique et maintenance facile

L’un des principaux avantages de l’utilisation AppMaster est qu’elle élimine la dette technique. À chaque changement de plan, les utilisateurs peuvent générer un nouvel ensemble d’applications en moins de 30 secondes. Étant donné AppMaster génère toujours des applications à partir de zéro, la maintenance et la mise à jour des applications deviennent sans problème. AppMaster génère automatiquement la documentation Swagger (Open API) pour chaque projet pour les endpoints du serveur et les scripts de migration de schéma de base de données, simplifiant davantage le processus de développement et garantissant des intégrations transparentes.

Applications évolutives avec AppMaster

Les applications AppMaster font preuve d'une évolutivité impressionnante pour les cas d'utilisation en entreprise et à forte charge, grâce à l'utilisation d'applications backend sans état compilées générées avec Go. La plateforme peut fonctionner avec n'importe quelle base de données compatible PostgreSQL en tant que base de données principale, garantissant une expérience fiable.

Une variété de plans d'abonnement

AppMaster propose six types de plans d'abonnement pour répondre aux différents besoins des utilisateurs :

Learn & Explore (gratuit) : idéal pour les nouveaux utilisateurs et les tests de plateforme gratuits.

idéal pour les nouveaux utilisateurs et les tests de plateforme gratuits. Startup (195 $/mois) : abonnement d'entrée de gamme avec toutes les fonctionnalités de base et prototypage illimité.

abonnement d'entrée de gamme avec toutes les fonctionnalités de base et prototypage illimité. Startup+ (299 $/mois) : plus de ressources par conteneur, plus de BP et de points de terminaison que le plan Startup.

plus de ressources par conteneur, plus de BP et de points de terminaison que le plan Startup. Entreprise (955 $/mois) : plusieurs microservices backend et la possibilité d'obtenir des fichiers binaires et de les héberger sur site.

plusieurs microservices backend et la possibilité d'obtenir des fichiers binaires et de les héberger sur site. Business+ (1 575 $/mois) : plus de ressources et de fonctionnalités supplémentaires.

plus de ressources et de fonctionnalités supplémentaires. Entreprise : plans hautement configurables pour les grands projets avec plusieurs microservices et applications, y compris l'accès au code source. Pour les offres spéciales et les plans personnalisés, les startups, les établissements d'enseignement, les organisations à but non lucratif et les projets open source peuvent explorer des options supplémentaires en contactant AppMaster .

AppMaster est un puissant outil no-code drag-and-drop qui simplifie le processus de développement d'applications, élimine la dette technique et produit des applications fiables et évolutives. En permettant aux entreprises et aux développeurs de créer des applications Web, mobiles et backend sans connaissances approfondies en codage, AppMaster montre comment la conception d'interface utilisateur drag-and-drop façonne l'avenir du développement no-code.