Drag-and-drop: эволюция пользовательского интерфейса

Истоки пользовательского интерфейса с функцией перетаскивания

Пользовательские интерфейсы (UI) с функцией перетаскивания﻿ берут свое начало в 1960-х и 1970-х годах, когда на заре появились графические пользовательские интерфейсы (GUI). Одним из первых пионеров в этой области был доктор Алан Кей, разработавший концепцию «податливого» пользовательского интерфейса. Гибкие интерфейсы позволяли пользователям определять структуру и поведение своего приложения, напрямую манипулируя элементами пользовательского интерфейса на экране. В то время это была новаторская идея, поскольку она расширяла возможности конечных пользователей, позволяя им создавать программы без изучения сложных языков программирования.

Основополагающая работа по проектированию интерфейса drag-and-drop была проведена в легендарном исследовательском центре Xerox в Пало-Альто (PARC) в конце 1970-х и 1980-х годах. Первая интерактивная среда рабочего стола, Xerox Star, представила многие неотъемлемые аспекты современных графических пользовательских интерфейсов, включая окна, значки, меню и указатели (WIMP). Революционный пользовательский интерфейс Star позволял пользователям вручную манипулировать объектами на экране, используя указательное устройство на основе мыши для drag and drop объектов между окнами.

Компания Apple, Inc. сыграла решающую роль в популяризации интерфейса drag-and-drop когда представила Apple Lisa в 1983 году. Пользовательский интерфейс Lisa объединил революционные идеи, разработанные в Xerox PARC, сделав их доступными для более широкой потребительской базы. Apple Macintosh, выпущенный в 1984 году, еще больше расширил эту концепцию, расширив границы инноваций пользовательского интерфейса и подчеркнув важность дизайна drag-and-drop в эволюции вычислений.

Переход на WYSIWYG-дизайн

По мере того как компьютеры становились все более доступными и распространенными, рос спрос на улучшенный дизайн пользовательского интерфейса, отвечающий потребностям непрограммистов. Одним из главных поворотных моментов в эволюции дизайна пользовательского интерфейса стало появление концепции WYSIWYG (что видишь, то и получаешь). Редакторы WYSIWYG значительно упростили пользователям создание визуально привлекательного контента, позволяя им редактировать и форматировать текст, изображения и другие мультимедиа непосредственно на дисплее, который напоминал конечный результат вывода.

Adobe Systems сыграла заметную роль в продвижении философии WYSIWYG, выпустив такие популярные инструменты, как Adobe Illustrator, Photoshop и InDesign. Эти инструменты предлагали очень отзывчивый и визуально точный предварительный просмотр созданных пользователями артефактов, что значительно сокращало количество догадок, обычно связанных с созданием контента.

Этот сдвиг парадигмы в дизайне пользовательского интерфейса позволил пользователям выполнять задачи меньшим количеством кликов и сохранять фокус на визуальном элементе своей работы. В результате редакторы WYSIWYG быстро завоевали популярность и стали основным продуктом разработки современных приложений.

Как интерфейсы перетаскивания переосмыслили традиционную разработку

Внедрение интерфейсов drag-and-drop, особенно в средах WYSIWYG, ознаменовало значительный сдвиг в традиционных парадигмах разработки программного обеспечения . Используя интерфейсы drag-and-drop, разработчики могли создавать функциональные интерфейсы и приложения с гораздо большей эффективностью и за долю времени, требуемого при использовании традиционных методов кодирования.

Одним из ярких примеров мощного инструмента визуальной разработки drag-and-drop является Microsoft Visual Basic. Разработчикам стало значительно проще создавать и изменять графические интерфейсы настольных приложений. По мере роста популярности веб-приложений появились такие инструменты, как Macromedia (теперь Adobe) Dreamweaver, обеспечивающие среду веб drag-and-drop, упрощающую процесс создания и изменения сложных HTML-макетов. Этот новый подход значительно снизил барьеры для входа и позволил начинающим разработчикам и дизайнерам создавать сложные интерфейсы без обширных технических знаний.

По мере развития технологий развивалась и область дизайна пользовательского интерфейса drag-and-drop. Внедрение адаптивного дизайна и адаптивных макетов усложнило веб-разработку, что потребовало еще более мощных инструментов drag-and-drop. Современные платформы пользовательского интерфейса, такие как Bootstrap и Material Design, предоставили разработчикам готовые компоненты для быстрой интеграции в их приложения, что еще больше оптимизировало процесс разработки. Достижения в библиотеках и средах JavaScript, таких как React, Angular и Vue, также значительно позволили создать более интерактивные и динамичные приложения, использующие дизайн пользовательского интерфейса drag-and-drop.

Подход drag-and-drop успешно упростил процесс разработки и открыл двери для пользователей, у которых может не быть опыта работы с традиционными языками программирования. Следовательно, это стимулировало значительные инновации и продолжает формировать индустрию разработки программного обеспечения сегодня.

Влияние на платформы No-Code и платформы с низким кодом

Дизайн пользовательского интерфейса с помощью перетаскивания существенно повлиял на эволюцию и внедрение no-code и low-code платформ. Эти платформы также оказали огромное влияние на различные отрасли, демократизировав разработку приложений и дав возможность людям, практически не имеющим технических знаний, создавать функциональные, визуально привлекательные приложения.

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Одной из основных причин широкого распространения платформ no-code и low-code является интерфейс drag-and-drop. Этот интуитивно понятный дизайн позволяет пользователям создавать приложения, просто перетаскивая и размещая элементы там, где они хотят, без необходимости каких-либо навыков программирования. Простота использования и доступность, обеспечиваемые интерфейсами drag-and-drop сыграли значительную роль в том, как люди сегодня подходят к разработке приложений.

Компании, разрабатывающие платформы no-code и low-code постоянно совершенствуют свои возможности проектирования drag-and-drop, чтобы удовлетворить запросы самых разных пользователей. Эти улучшения позволяют пользователям создавать быстро реагирующие и визуально ошеломляющие приложения, которые когда-то были доступны только профессиональным разработчикам с многолетним опытом.

Например, AppMaster использует преимущества этих достижений в дизайне пользовательского интерфейса, позволяя пользователям создавать полнофункциональные серверные, веб- и мобильные приложения с помощью интерфейса drag-and-drop. Его мощные инструменты позволяют проектировать модели данных , создавать REST API и легко реализовывать бизнес-логику, предоставляя пользователям больший контроль над процессом разработки и снижая зависимость от опытных разработчиков.

Преимущества пользовательских интерфейсов с функцией перетаскивания при разработке современных приложений

Использование интерфейсов drag-and-drop при разработке современных приложений принесло множество преимуществ, что значительно способствовало их растущей популярности. Некоторые из наиболее заметных преимуществ drag-and-drop включают в себя:

Повышенная доступность. Пользовательские интерфейсы с возможностью перетаскивания делают разработку приложений более доступной для пользователей с различным уровнем технических навыков, способствуя инклюзивности и разнообразию в цифровой индустрии.

Пользовательские интерфейсы с возможностью перетаскивания делают разработку приложений более доступной для пользователей с различным уровнем технических навыков, способствуя инклюзивности и разнообразию в цифровой индустрии. Сокращение времени разработки. Простота использования, обеспечиваемая интерфейсами drag-and-drop значительно сокращает время, необходимое для разработки приложения, поскольку нет необходимости писать строки кода вручную.

Простота использования, обеспечиваемая интерфейсами значительно сокращает время, необходимое для разработки приложения, поскольку нет необходимости писать строки кода вручную. Повышенная производительность. Пользовательские интерфейсы с возможностью перетаскивания позволяют разработчикам сосредоточиться на важных аспектах проекта, таких как бизнес-логика, взаимодействие с пользователем и оптимизация производительности, вместо того, чтобы тратить время на утомительные и повторяющиеся задачи, такие как написание и отладка кода.

Пользовательские интерфейсы с возможностью перетаскивания позволяют разработчикам сосредоточиться на важных аспектах проекта, таких как бизнес-логика, взаимодействие с пользователем и оптимизация производительности, вместо того, чтобы тратить время на утомительные и повторяющиеся задачи, такие как написание и отладка кода. Снижение барьеров для входа. Доступный характер drag-and-drop облегчает новичкам вход в мир разработки приложений и внесение вклада в постоянно растущую технологическую индустрию.

Доступный характер облегчает новичкам вход в мир разработки приложений и внесение вклада в постоянно растущую технологическую индустрию. Сосредоточьтесь на бизнес-логике. Использование drag-and-drop позволяет как разработчикам, так и бизнес-пользователям сосредоточиться на основных бизнес-процессах, а не увязнуть в деталях реализации пользовательского интерфейса.

Эти преимущества привели к быстрому внедрению и росту платформ no-code и low-code, что сделало их важным сегментом современной экосистемы разработки приложений.

Будущее пользовательского интерфейса с возможностью перетаскивания и разработки No-Code

Будущее разработки drag-and-drop no-code чрезвычайно многообещающе, поскольку инновации и достижения постоянно меняют способы проектирования и создания приложений. Несколько ключевых областей текущих разработок будут определять траекторию дизайна drag-and-drop в ближайшие годы:

Улучшенный пользовательский опыт. Поскольку возможности пользовательского интерфейса drag-and-drop становятся все более сложными, пользователи могут рассчитывать на еще более продвинутые функции, которые упрощают создание визуально потрясающих и высокофункциональных приложений. Улучшение пользовательского опыта остается в центре внимания поставщиков платформ.

Поскольку возможности пользовательского интерфейса становятся все более сложными, пользователи могут рассчитывать на еще более продвинутые функции, которые упрощают создание визуально потрясающих и высокофункциональных приложений. Улучшение пользовательского опыта остается в центре внимания поставщиков платформ. Интеграция с новейшими технологиями. Интеграция передовых технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ), Интернет вещей (IoT) и блокчейн, продолжит менять возможности интерфейсов drag-and-drop , предоставляя пользователям возможность создавать более сложные и ценные приложения.

Интеграция передовых технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ), Интернет вещей (IoT) и блокчейн, продолжит менять возможности интерфейсов , предоставляя пользователям возможность создавать более сложные и ценные приложения. Создание более сложных приложений. Поскольку интерфейсы drag-and-drop продолжают развиваться, пользователи могут создавать все более сложные приложения, которые удовлетворяют более широкому спектру вариантов использования и отраслей.

Поскольку интерфейсы продолжают развиваться, пользователи могут создавать все более сложные приложения, которые удовлетворяют более широкому спектру вариантов использования и отраслей. Улучшение сотрудничества между дизайнерами и разработчиками. Одна из целей разработки drag-and-drop — облегчить взаимодействие между дизайнерами и разработчиками, оптимизируя процесс разработки и улучшая качество конечного продукта.

Постоянное совершенствование drag-and-drop и платформ разработки no-code отражает динамичный характер цифрового мира и растущую потребность в универсальных решениях для разработки приложений. Такие платформы, как AppMaster, находятся в авангарде этой революции, используя возможности интерфейсов drag-and-drop, чтобы пользователи могли создавать приложения быстро, эффективно и экономично.

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AppMaster: мощный инструмент No-Code с возможностью перетаскивания

AppMaster позиционирует себя как мощная no-code платформа, которая использует возможности drag-and-drop для создания серверных, веб- и мобильных приложений. Он предлагает полный набор инструментов и функций, предназначенных для оптимизации процесса разработки и обеспечения его доступности для пользователей с обширными техническими знаниями или без них. С AppMaster разработка так же проста, как визуальное расположение компонентов и определение бизнес-процессов.

Как AppMaster улучшает возможности перетаскивания

AppMaster расширяет возможности drag-and-drop благодаря своим расширенным возможностям и обширным функциям. Для серверных приложений пользователи могут визуально создавать модели данных (схему базы данных), бизнес-логику с помощью визуального конструктора BP, REST API и конечных точек WSS.

В веб-приложениях AppMaster позволяет пользователям создавать высокоинтерактивный пользовательский интерфейс с drag-and-drop компонентами, определять бизнес-логику для каждого компонента с помощью дизайнера Web BP и делать веб-приложение полностью адаптивным. Никакого ручного кодирования не требуется, что обеспечивает быстрый и эффективный процесс разработки.

Аналогично, для мобильных приложений пользователи могут создавать пользовательский интерфейс с drag-and-drop компонентов и определять бизнес-логику для каждого компонента с помощью конструктора Mobile BP. Каждый раз, когда пользователь нажимает кнопку «Опубликовать», AppMaster берет чертежи и генерирует исходный код, компилирует приложения, запускает тесты, упаковывает приложения в контейнеры Docker (для серверной части) и развертывает в облаке.

AppMaster создает серверные приложения с помощью Go (golang), веб-приложения с помощью платформы Vue3 и JS/TS, а также мобильные приложения с использованием Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS. Поскольку AppMaster создает реальные приложения, клиенты с определенными планами подписки могут получать исполняемые двоичные файлы (подписки Business и Business+) или даже исходный код (подписка Enterprise) и размещать приложения локально.

Отсутствие технического долга и простота обслуживания

Основное преимущество использования AppMaster заключается в том, что оно устраняет технический долг. При каждом изменении проекта пользователи могут создавать новый набор приложений менее чем за 30 секунд. Поскольку AppMaster всегда создает приложения с нуля, обслуживание и обновление приложений становится простым. AppMaster автоматически генерирует документацию Swagger (Open API) для каждого проекта для endpoints сервера и сценариев миграции схемы базы данных, что еще больше упрощает процесс разработки и обеспечивает плавную интеграцию.

Масштабируемые приложения с AppMaster

Приложения AppMaster демонстрируют впечатляющую масштабируемость для предприятий и случаев использования с высокой нагрузкой благодаря использованию скомпилированных серверных приложений без сохранения состояния, созданных с помощью Go. Платформа может работать с любой базой данных, совместимой с PostgreSQL , в качестве основной базы данных, обеспечивая надежность работы.

Разнообразие планов подписки

AppMaster предлагает шесть типов планов подписки для удовлетворения различных потребностей пользователей:

Learn & Explore (бесплатно): идеально подходит для новых пользователей и бесплатного тестирования платформы.

идеально подходит для новых пользователей и бесплатного тестирования платформы. Стартап (195 долларов США в месяц): подписка начального уровня со всеми базовыми функциями и неограниченным созданием прототипов.

подписка начального уровня со всеми базовыми функциями и неограниченным созданием прототипов. Startup+ (299 долларов США в месяц): больше ресурсов на контейнер, больше BP и конечных точек, чем в плане Startup.

больше ресурсов на контейнер, больше BP и конечных точек, чем в плане Startup. Бизнес (955 долларов США в месяц): несколько серверных микросервисов и возможность получать двоичные файлы и размещать их локально.

несколько серверных микросервисов и возможность получать двоичные файлы и размещать их локально. Бизнес+ (1575 долларов США в месяц): больше ресурсов и дополнительных функций.

больше ресурсов и дополнительных функций. Корпоративный: планы с широкими возможностями настройки для крупных проектов с множеством микросервисов и приложений, включая доступ к исходному коду. Чтобы получить специальные предложения и индивидуальные планы, стартапы, образовательные учреждения, некоммерческие организации и проекты с открытым исходным кодом могут изучить дополнительные варианты, связавшись с AppMaster .

AppMaster — это мощный инструмент no-code drag-and-drop, который упрощает процесс разработки приложений, устраняет техническую задолженность и создает надежные, масштабируемые приложения. Позволяя компаниям и разработчикам создавать веб-приложения, мобильные и серверные приложения без обширных знаний в области кодирования, AppMaster показывает, как дизайн пользовательского интерфейса drag-and-drop формирует будущее разработки no-code.