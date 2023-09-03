拖放：UI 演变之旅

拖放式 UI 的起源

拖放式用户界面 (UI) 起源于 20 世纪 60 年代和 1970 年代，即图形用户界面 (GUI) 的早期阶段。 Alan Kay 博士是该领域最早的先驱之一，他提出了“可延展”用户界面的概念。可延展的界面使用户能够通过直接操作屏幕上的 UI 元素来定义应用程序的结构和行为。这在当时是一个突破性的想法，因为它允许最终用户在不掌握复杂的编程语言的情况下制作软件程序，从而赋予他们权力。

drag-and-drop界面设计的开创性工作来自 20 世纪 70 年代末和 80 年代施乐传奇的帕洛阿尔托研究中心 (PARC)。第一个交互式桌面环境 Xerox Star 引入了当今图形用户界面的许多组成部分，包括窗口、图标、菜单和指针 (WIMP)。 Star 革命性的用户界面允许用户手动操作屏幕上的对象，使用基于鼠标的指点设备在窗口之间drag and drop项目。

Apple, Inc. 在 1983 年推出 Apple Lisa 时，在drag-and-drop界面方面发挥了至关重要的作用。Lisa 的用户界面集成了 Xerox PARC 开发的革命性理念，使其能够为更广泛的消费者群体所使用。 1984 年发布的 Apple Macintosh 进一步扩展了这一概念，推动了 UI 创新的极限，并巩固了drag-and-drop设计在计算发展中的重要性。

过渡到所见即所得设计

随着计算机的普及和普及，对改进 UI 设计以满足非程序员需求的需求不断增长。 UI 设计演变的主要转折点之一是 WYSIWYG（所见即所得）概念的出现。所见即所得编辑器允许用户直接在类似于最终输出结果的显示器上编辑和格式化文本、图像和其他多媒体，从而使用户能够更轻松地创建具有视觉吸引力的内容。

Adobe Systems 通过发布 Adob​​e Illustrator、Photoshop 和 InDesign 等流行工具，在推进所见即所得理念方面发挥了重要作用。这些工具为用户创建的工件提供了高度响应、视觉上准确的预览，显着减少了通常与内容创建相关的猜测。

UI 设计的这种范式转变使用户能够通过更少的点击来完成任务，并保持对工作的视觉元素的关注。因此，所见即所得编辑器很快受到关注并成为现代应用程序开发的主要内容。

拖放式 UI 如何重塑传统开发

实现drag-and-drop界面，特别是在所见即所得环境中，标志着传统软件开发模式的重大转变。通过使用drag-and-drop UI，开发人员可以更高效地创建功能界面和应用程序，所需时间仅为使用传统编码技术的一小部分。

Microsoft Visual Basic 是强大的drag-and-drop可视化开发工具的一个著名示例。它使开发人员可以更轻松地创建和修改桌面应用程序的图形界面。随着基于 Web 的应用程序的普及，Macromedia（现为 Adob​​e）Dreamweaver 等工具出现，提供drag-and-drop Web 开发环境，简化了创建和修改复杂 HTML 布局的过程。这种新方法显着降低了进入壁垒，使新手开发人员或设计人员无需具备丰富的技术知识即可创建复杂的界面。

随着技术的进步， drag-and-drop UI 设计领域也在不断进步。响应式设计和自适应布局的引入增加了 Web 开发的复杂性，需要更强大的drag-and-drop工具。 Bootstrap 和 Material Design 等现代 UI 框架为开发人员提供了预构建的组件，可以快速集成到他们的应用程序中，从而进一步简化开发流程。 JavaScript 库和框架（例如 React、Angular 和 Vue）的进步也显着启用了使用drag-and-drop UI 设计的更具交互性和动态性的应用程序。

drag-and-drop方法成功地简化了开发过程，并为可能没有传统编程语言经验的用户打开了大门。因此，它激发了相当大的创新，并继续塑造着当今的软件开发行业。

对No-Code和低代码平台的影响

拖放式 UI 设计极大地影响了无代码和低代码平台的发展和采用。这些平台还通过使应用程序开发民主化并使几乎没有技术知识的人能够创建功能强大且具有视觉吸引力的应用程序而对各个行业产生了巨大影响。

广泛采用no-code和low-code平台的主要原因之一是drag-and-drop界面。这种直观的设计允许用户通过简单地将元素拖放到他们想要的位置来创建应用程序，而不需要任何编码专业知识。 drag-and-drop界面提供的易用性和可访问性在当今人们如何进行应用程序开发方面发挥了重要作用。

开发no-code和low-code平台的公司不断提高其drag-and-drop设计能力，以满足不同用户的需求。这些改进使用户能够创建响应速度快且视觉效果令人惊叹的应用程序，而这些应用程序曾经只有具有多年经验的专业开发人员才能实现。

例如， AppMaster利用这些 UI 设计进步，允许用户使用drag-and-drop界面构建功能齐全的后端、Web 和移动应用程序。其强大的工具可以设计数据模型、创建 REST API 并轻松实现业务逻辑，使用户能够更好地控制开发过程并减少对专家开发人员的依赖。

拖放式 UI 在现代应用程序开发中的优势

在现代应用程序开发中使用drag-and-drop UI 带来了许多好处，极大地促进了拖放式 UI 的日益普及。 drag-and-drop UI 的一些最显着的优点包括：

提高可访问性： 拖放式 UI 使具有不同技术技能水平的用户更容易进行应用程序开发，从而促进数字行业的包容性和多样性。

拖放式 UI 使具有不同技术技能水平的用户更容易进行应用程序开发，从而促进数字行业的包容性和多样性。 减少开发时间： drag-and-drop 界面提供的易用性大大减少了开发应用程序所需的时间，因为无需手动编写代码行。

界面提供的易用性大大减少了开发应用程序所需的时间，因为无需手动编写代码行。 提高生产力： 拖放式 UI 使开发人员能够专注于项目的关键方面，例如业务逻辑、用户体验和性能优化，而不是将时间花在编写和调试代码等乏味且重复的任务上。

拖放式 UI 使开发人员能够专注于项目的关键方面，例如业务逻辑、用户体验和性能优化，而不是将时间花在编写和调试代码等乏味且重复的任务上。 减少进入门槛： drag-and-drop UI 的平易近人性质使新手更容易进入应用程序开发世界，并为不断发展的技术行业做出贡献。

UI 的平易近人性质使新手更容易进入应用程序开发世界，并为不断发展的技术行业做出贡献。 保持对业务逻辑的关注：利用 drag-and-drop UI，开发人员和业务用户都可以专注于基本业务流程，而不是陷入 UI 实现细节的困境。

这些好处导致了no-code和low-code平台的快速采用和增长，使它们成为现代应用程序开发生态系统的重要组成部分。

拖放式 UI 和No-Code开发的未来

drag-and-drop UI 和no-code开发的未来前景广阔，创新和进步不断改变应用程序的设计和构建方式。持续开发的几个关键领域将塑造未来几年drag-and-drop UI 设计的轨迹：

增强的用户体验： 随着 drag-and-drop UI 的功能变得更加复杂，用户可以期待更高级的功能，从而更轻松地创建视觉上令人惊叹且功能强大的应用程序。改善用户体验仍然是平台提供商的核心关注点。

随着 UI 的功能变得更加复杂，用户可以期待更高级的功能，从而更轻松地创建视觉上令人惊叹且功能强大的应用程序。改善用户体验仍然是平台提供商的核心关注点。 与新兴技术融合： 人工智能（AI）、物联网（IoT） 、区块链等前沿技术的融合将不断重塑 drag-and-drop UI的能力，赋能用户构建更复杂、更便捷的界面。有价值的应用。

人工智能（AI）、物联网（IoT） 、区块链等前沿技术的融合将不断重塑 UI的能力，赋能用户构建更复杂、更便捷的界面。有价值的应用。 构建更复杂的应用程序： 随着 drag-and-drop 界面的不断发展，用户可以构建越来越复杂的应用程序，以满足更广泛的用例和行业。

随着 界面的不断发展，用户可以构建越来越复杂的应用程序，以满足更广泛的用例和行业。 改善设计人员和开发人员之间的协作： drag-and-drop UI 开发的目标之一是促进设计人员和开发人员之间更好的沟通，简化开发流程并提高最终产品的质量。

drag-and-drop UI 和no-code开发平台的持续改进反映了数字世界的动态本质以及对多功能应用程序开发解决方案日益增长的需求。像AppMaster这样的平台处于这场革命的最前沿，利用drag-and-drop界面的强大功能使用户能够快速、高效且经济高效地构建应用程序。

AppMaster ：强大的拖放式No-Code工具

AppMaster将自己定位为一个强大的无代码平台，它利用drag-and-drop设计的强大功能来创建后端、Web 和移动应用程序。它提供了一套全面的工具和功能，旨在简化开发过程，并使具有或不具有丰富技术知识的用户可以使用它。使用AppMaster ，开发就像直观地排列组件和定义业务流程一样简单。

AppMaster如何增强拖放体验

AppMaster以其先进的功能和广泛的功能增强了drag-and-drop体验。对于后端应用程序，用户可以通过可视化 BP Designer、 REST API和 WSS Endpoints 可视化地创建数据模型（数据库架构）、业务逻辑。

在Web应用程序中， AppMaster允许用户通过drag-and-drop组件创建高度交互的UI，使用Web BP设计器定义每个组件的业务逻辑，并使Web应用程序完全响应。无需手动编码，从而实现快速高效的开发过程。

同样，对于移动应用程序，用户可以使用drag-and-drop组件创建 UI，并使用 Mobile BP 设计器为每个组件定义业务逻辑。每次用户按下“发布”按钮时， AppMaster都会获取蓝图并生成源代码、编译应用程序、运行测试、将应用程序打包到Docker 容器（用于后端）中，然后部署到云端。

AppMaster使用 Go (golang) 生成后端应用程序，使用Vue3框架和 JS/TS 生成 Web 应用程序，以及使用Kotlin和Jetpack Compose （适用于 Android）和SwiftUI （适用于 iOS）的移动应用程序。由于AppMaster生成真实的应用程序，因此特定订阅计划的客户可以获得可执行二进制文件（Business 和 Business+ 订阅）甚至源代码（企业订阅）并在本地托管应用程序。

无技术债务且易于维护

使用AppMaster的一个主要优点是它消除了技术债务。每次蓝图更改时，用户都可以在 30 秒内生成一组新的应用程序。由于AppMaster总是从头开始生成应用程序，因此维护和更新应用程序变得无忧无虑。 AppMaster自动为每个项目的服务器endpoints和数据库架构迁移脚本生成Swagger（开放API）文档，进一步简化开发流程并确保无缝集成。

使用AppMaster可扩展的应用程序

由于使用 Go 生成的已编译无状态后端应用程序， AppMaster应用程序在企业和高负载用例中展示了令人印象深刻的可扩展性。该平台可以与任何兼容PostgreSQL的数据库作为主数据库，确保可靠的体验。

多种订阅计划

AppMaster提供六种订阅套餐以满足不同用户的需求：

学习和探索（免费）： 非常适合新用户和免费平台测试。

非常适合新用户和免费平台测试。 Startup（195 美元/月）： 入门级订阅，具有所有基本功能和无限的原型设计。

入门级订阅，具有所有基本功能和无限的原型设计。 Startup+（299 美元/月）： 比 Startup 计划每个容器有更多资源、更多 BP 和端点。

比 Startup 计划每个容器有更多资源、更多 BP 和端点。 商业（955 美元/月）： 多个后端微服务以及获取二进制文件和本地主机的能力。

多个后端微服务以及获取二进制文件和本地主机的能力。 Business+（1575 美元/月）： 更多资源和附加功能。

更多资源和附加功能。 企业：针对具有多个微服务和应用程序的大型项目的高度可配置计划，包括源代码访问。对于特别优惠和定制计划，初创公司、教育机构、非营利组织和开源项目可以通过联系 AppMaster 探索其他选项。

AppMaster是一款功能强大的drag-and-drop no-code工具，可简化应用程序开发流程、消除技术债务并生成可靠、可扩展的应用程序。通过允许企业和开发人员在没有丰富编码知识的情况下创建 Web、移动和后端应用程序， AppMaster展示了drag-and-drop UI 设计如何塑造no-code开发的未来。