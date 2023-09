Trascina e rilascia: un viaggio attraverso l'evoluzione dell'interfaccia utente

Le origini dell'interfaccia utente drag-and-drop

Le interfacce utente drag-and-drop (UI) affondano le loro radici negli anni '60 e '70, durante gli albori delle interfacce utente grafiche (GUI). Uno dei primi pionieri in questo campo fu il dottor Alan Kay, che sviluppò il concetto di interfaccia utente "malleabile". Le interfacce malleabili hanno consentito agli utenti di definire la struttura e il comportamento della propria applicazione manipolando direttamente gli elementi dell'interfaccia utente sullo schermo. Si trattava di un'idea rivoluzionaria all'epoca perché dava potere agli utenti finali consentendo loro di creare programmi software senza padroneggiare linguaggi di programmazione complessi.

Il lavoro fondamentale sulla progettazione dell'interfaccia drag-and-drop è venuto dal leggendario Palo Alto Research Center (PARC) di Xerox alla fine degli anni '70 e '80. Il primo ambiente desktop interattivo, Xerox Star, ha introdotto molti aspetti integrali delle odierne interfacce utente grafiche, tra cui finestre, icone, menu e puntatori (WIMP). La rivoluzionaria interfaccia utente di Star consentiva agli utenti di manipolare manualmente gli oggetti sullo schermo, utilizzando un dispositivo di puntamento basato sul mouse per drag and drop gli elementi tra le finestre.

Apple, Inc., ha svolto un ruolo cruciale nel rendere popolare l'interfaccia drag-and-drop quando ha introdotto Apple Lisa nel 1983. L'interfaccia utente di Lisa integrava le idee rivoluzionarie sviluppate allo Xerox PARC, rendendole accessibili a una base di consumatori più ampia. L'Apple Macintosh, lanciato nel 1984, ha ulteriormente ampliato il concetto, spingendo oltre i limiti dell'innovazione dell'interfaccia utente e consolidando l'importanza del design drag-and-drop nell'evoluzione dell'informatica.

Transizione al design WYSIWYG

Man mano che i computer diventavano più accessibili e diffusi, cresceva la richiesta di una migliore progettazione dell'interfaccia utente che soddisfacesse le esigenze dei non programmatori. Uno dei principali punti di svolta nell'evoluzione del design dell'interfaccia utente è stato l'emergere del concetto WYSIWYG (What You See Is What You Get). Gli editor WYSIWYG hanno reso molto più semplice per gli utenti la creazione di contenuti visivamente accattivanti consentendo loro di modificare e formattare testo, immagini e altri contenuti multimediali direttamente su un display che somigliava al risultato di output finale.

Adobe Systems ha svolto un ruolo di primo piano nel portare avanti la filosofia WYSIWYG rilasciando strumenti popolari come Adobe Illustrator, Photoshop e InDesign. Questi strumenti offrivano anteprime altamente reattive e visivamente accurate degli artefatti creati dagli utenti, riducendo significativamente le congetture tipicamente associate alla creazione di contenuti.

Questo cambiamento di paradigma nella progettazione dell'interfaccia utente ha consentito agli utenti di completare le attività con meno clic e di mantenere l'attenzione sull'elemento visivo del proprio lavoro. Di conseguenza, gli editor WYSIWYG hanno rapidamente guadagnato terreno e sono diventati un punto fermo nello sviluppo di applicazioni moderne.

Come le interfacce utente drag-and-drop hanno reinventato lo sviluppo tradizionale

L'implementazione delle interfacce drag-and-drop, in particolare negli ambienti WYSIWYG, ha segnato un cambiamento significativo nei paradigmi di sviluppo software tradizionali. Utilizzando le interfacce utente drag-and-drop, gli sviluppatori potrebbero creare interfacce e applicazioni funzionali con un'efficienza molto maggiore e in una frazione del tempo richiesto quando si utilizzano le tecniche di codifica convenzionali.

Un esempio notevole di un potente strumento di sviluppo visivo drag-and-drop è Microsoft Visual Basic. Ha reso molto più semplice per gli sviluppatori creare e modificare le interfacce grafiche per le applicazioni desktop. Con la crescita della popolarità delle applicazioni basate sul Web, sono emersi strumenti come Macromedia (ora Adobe) Dreamweaver per fornire ambienti di sviluppo Web drag-and-drop che hanno semplificato il processo di creazione e modifica di layout HTML complessi. Questo nuovo approccio ha ridotto significativamente le barriere all'ingresso e ha consentito agli sviluppatori o ai progettisti alle prime armi di creare interfacce sofisticate senza una vasta conoscenza tecnica.

Con l'avanzare della tecnologia, anche il campo della progettazione dell'interfaccia utente drag-and-drop è avanzato. L'introduzione del design reattivo e dei layout adattivi ha aggiunto nuovi livelli di complessità allo sviluppo web, rendendo necessari strumenti drag-and-drop ancora più potenti. I moderni framework dell'interfaccia utente come Bootstrap e Material Design hanno fornito agli sviluppatori componenti predefiniti da integrare rapidamente nelle loro applicazioni, semplificando ulteriormente il processo di sviluppo. I progressi nelle librerie e nei framework JavaScript, come React, Angular e Vue, hanno inoltre consentito in modo significativo applicazioni più interattive e dinamiche utilizzando la progettazione dell'interfaccia utente drag-and-drop.

L'approccio drag-and-drop ha semplificato con successo il processo di sviluppo e ha aperto le porte a utenti che potrebbero non avere esperienza con i linguaggi di programmazione tradizionali. Di conseguenza, ha stimolato una notevole innovazione e continua a plasmare oggi il settore dello sviluppo software.

Impatto sulle piattaforme No-Code e Low-Code

La progettazione dell'interfaccia utente drag-and-drop ha influenzato in modo significativo l'evoluzione e l'adozione di piattaforme no-code e low-code . Queste piattaforme hanno inoltre avuto un impatto enorme su vari settori, democratizzando lo sviluppo di applicazioni e consentendo a persone con conoscenze tecniche scarse o nulle di creare applicazioni funzionali e visivamente accattivanti.

Uno dei motivi principali per l'adozione diffusa di piattaforme no-code e low-code è l'interfaccia drag-and-drop. Questo design intuitivo consente agli utenti di creare applicazioni semplicemente trascinando e posizionando gli elementi dove desiderano che appaiano, senza la necessità di alcuna esperienza di codifica. La facilità d'uso e l'accessibilità fornite dalle interfacce drag-and-drop hanno svolto un ruolo significativo nel modo in cui oggi le persone affrontano lo sviluppo delle applicazioni.

Le aziende che sviluppano piattaforme no-code e low-code migliorano continuamente le proprie capacità di progettazione drag-and-drop per soddisfare utenti diversi. Questi miglioramenti consentono agli utenti di creare applicazioni altamente reattive e visivamente sorprendenti che una volta erano possibili solo per sviluppatori professionisti con anni di esperienza.

Ad esempio, AppMaster sfrutta questi progressi nella progettazione dell'interfaccia utente, consentendo agli utenti di creare applicazioni backend, web e mobili completamente funzionali utilizzando un'interfaccia drag-and-drop. I suoi potenti strumenti consentono di progettare modelli di dati , creare API REST e implementare facilmente la logica aziendale, offrendo agli utenti un maggiore controllo sul processo di sviluppo e riducendo la dipendenza da sviluppatori esperti.

Vantaggi delle interfacce utente drag-and-drop nello sviluppo di applicazioni moderne

L'uso delle interfacce utente drag-and-drop nello sviluppo di applicazioni moderne ha portato numerosi vantaggi, contribuendo in modo significativo alla loro crescente popolarità. Alcuni dei vantaggi più notevoli delle interfacce drag-and-drop includono:

Maggiore accessibilità: le interfacce utente drag-and-drop rendono lo sviluppo di applicazioni più accessibile a utenti con diversi livelli di competenze tecniche, promuovendo l'inclusività e la diversità all'interno del settore digitale.

le interfacce utente drag-and-drop rendono lo sviluppo di applicazioni più accessibile a utenti con diversi livelli di competenze tecniche, promuovendo l'inclusività e la diversità all'interno del settore digitale. Tempi di sviluppo ridotti: la facilità d'uso offerta dalle interfacce drag-and-drop riduce drasticamente il tempo necessario per sviluppare un'applicazione, poiché non è necessario scrivere manualmente righe di codice.

la facilità d'uso offerta dalle interfacce riduce drasticamente il tempo necessario per sviluppare un'applicazione, poiché non è necessario scrivere manualmente righe di codice. Produttività migliorata: le interfacce utente drag-and-drop consentono agli sviluppatori di concentrarsi sugli aspetti critici del progetto, come la logica aziendale, l'esperienza utente e l'ottimizzazione delle prestazioni, anziché dedicare tempo ad attività noiose e ripetitive come la scrittura e il debug del codice.

le interfacce utente drag-and-drop consentono agli sviluppatori di concentrarsi sugli aspetti critici del progetto, come la logica aziendale, l'esperienza utente e l'ottimizzazione delle prestazioni, anziché dedicare tempo ad attività noiose e ripetitive come la scrittura e il debug del codice. Barriere all'ingresso ridotte: la natura accessibile dell'interfaccia utente drag-and-drop rende più facile per i nuovi arrivati ​​entrare nel mondo dello sviluppo di applicazioni e contribuire al settore tecnologico in continua crescita.

la natura accessibile dell'interfaccia utente rende più facile per i nuovi arrivati ​​entrare nel mondo dello sviluppo di applicazioni e contribuire al settore tecnologico in continua crescita. Mantenere l'attenzione sulla logica aziendale: l'utilizzo dell'interfaccia utente drag-and-drop consente sia agli sviluppatori che agli utenti aziendali di concentrarsi sui processi aziendali essenziali anziché impantanarsi con i dettagli di implementazione dell'interfaccia utente.

Questi vantaggi hanno portato a una rapida adozione e crescita di piattaforme no-code e low-code, rendendole un segmento essenziale del moderno ecosistema di sviluppo di applicazioni.

Il futuro dell'interfaccia utente drag-and-drop e dello sviluppo No-Code

Il futuro dell'interfaccia utente drag-and-drop e dello sviluppo no-code è estremamente promettente, con innovazioni e progressi che trasformano continuamente il modo in cui le applicazioni vengono progettate e realizzate. Diverse aree chiave di sviluppo continuo modelleranno la traiettoria della progettazione dell’interfaccia utente drag-and-drop negli anni a venire:

Esperienze utente migliorate: man mano che le funzionalità delle interfacce utente drag-and-drop diventano più sofisticate, gli utenti possono aspettarsi funzionalità ancora più avanzate che semplificano la creazione di applicazioni visivamente sorprendenti e altamente funzionali. Il miglioramento dell’esperienza dell’utente rimane un obiettivo centrale per i fornitori di piattaforme.

man mano che le funzionalità delle interfacce utente diventano più sofisticate, gli utenti possono aspettarsi funzionalità ancora più avanzate che semplificano la creazione di applicazioni visivamente sorprendenti e altamente funzionali. Il miglioramento dell’esperienza dell’utente rimane un obiettivo centrale per i fornitori di piattaforme. Integrazione con tecnologie emergenti: l'integrazione di tecnologie all'avanguardia come l'intelligenza artificiale (AI), l'Internet delle cose (IoT) e la blockchain continuerà a rimodellare le capacità delle interfacce utente drag-and-drop , consentendo agli utenti di creare soluzioni più complesse e applicazioni preziose.

l'integrazione di tecnologie all'avanguardia come l'intelligenza artificiale (AI), l'Internet delle cose (IoT) e la blockchain continuerà a rimodellare le capacità delle interfacce utente , consentendo agli utenti di creare soluzioni più complesse e applicazioni preziose. Creazione di applicazioni più sofisticate: man mano che le interfacce drag-and-drop continuano ad evolversi, gli utenti possono creare applicazioni sempre più sofisticate che soddisfano uno spettro più ampio di casi d'uso e settori.

man mano che le interfacce continuano ad evolversi, gli utenti possono creare applicazioni sempre più sofisticate che soddisfano uno spettro più ampio di casi d'uso e settori. Collaborazione migliorata tra designer e sviluppatori: uno degli obiettivi dello sviluppo dell'interfaccia utente drag-and-drop è facilitare una migliore comunicazione tra designer e sviluppatori, semplificando il processo di sviluppo e migliorando la qualità del prodotto finale.

I continui miglioramenti nelle interfacce utente drag-and-drop e nelle piattaforme di sviluppo no-code riflettono la natura dinamica del mondo digitale e la crescente necessità di soluzioni versatili per lo sviluppo di applicazioni. Piattaforme come AppMaster sono in prima linea in questa rivoluzione, sfruttando la potenza delle interfacce drag-and-drop per consentire agli utenti di creare applicazioni in modo rapido, efficiente ed economico.

AppMaster: un potente strumento drag-and-drop No-Code

AppMaster si distingue come una potente piattaforma senza codice che sfrutta la potenza del design drag-and-drop per creare applicazioni backend, web e mobili. Offre una suite completa di strumenti e funzionalità progettati per semplificare il processo di sviluppo e renderlo accessibile agli utenti con o senza conoscenze tecniche approfondite. Con AppMaster, lo sviluppo è semplice come organizzare visivamente i componenti e definire i processi aziendali.

In che modo AppMaster migliora l'esperienza di trascinamento della selezione

AppMaster migliora l'esperienza drag-and-drop con le sue capacità avanzate e funzionalità estese. Per le applicazioni backend, gli utenti possono creare visivamente modelli di dati (schema di database), logica aziendale tramite BP Designer visivo, API REST ed endpoint WSS.

Nelle applicazioni web, AppMaster consente agli utenti di creare un'interfaccia utente altamente interattiva con componenti drag-and-drop, definire la logica aziendale per ciascun componente con il Web BP Designer e rendere l'applicazione web completamente reattiva. Non è richiesta alcuna codifica manuale, consentendo un processo di sviluppo rapido ed efficiente.

Allo stesso modo, per le applicazioni mobili, gli utenti possono creare l'interfaccia utente con componenti drag-and-drop e definire la logica aziendale per ciascun componente utilizzando Mobile BP Designer. Ogni volta che un utente preme il pulsante "Pubblica", AppMaster prende i progetti e genera il codice sorgente, compila applicazioni, esegue test, impacchetta le applicazioni in contenitori Docker (per il backend) e le distribuisce nel cloud.

AppMaster genera applicazioni backend con Go (golang), applicazioni web con il framework Vue3 e JS/TS e applicazioni mobili utilizzando Kotlin e Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS. Poiché AppMaster genera applicazioni reali, i clienti con piani di abbonamento specifici possono ottenere file binari eseguibili (abbonamenti Business e Business+) o persino codice sorgente (abbonamento Enterprise) e ospitare le applicazioni in locale.

Nessun debito tecnico e manutenzione facile

Uno dei principali vantaggi dell'utilizzo AppMaster è che elimina il debito tecnico. Ad ogni modifica del progetto, gli utenti possono generare una nuova serie di applicazioni in meno di 30 secondi. Poiché AppMaster genera sempre applicazioni da zero, la manutenzione e l'aggiornamento delle applicazioni diventa un gioco da ragazzi. AppMaster genera automaticamente la documentazione Swagger (Open API) per ogni progetto per gli endpoints del server e gli script di migrazione dello schema del database, semplificando ulteriormente il processo di sviluppo e garantendo integrazioni perfette.

Applicazioni scalabili con AppMaster

Le applicazioni AppMaster dimostrano una scalabilità impressionante per casi d'uso aziendali e ad alto carico, grazie all'uso di applicazioni backend stateless compilate generate con Go. La piattaforma può funzionare con qualsiasi database compatibile con PostgreSQL come database primario, garantendo un'esperienza affidabile.

Una varietà di piani di abbonamento

AppMaster offre sei tipi di piani di abbonamento per soddisfare le diverse esigenze degli utenti:

Impara ed esplora (gratuito): ideale per i nuovi utenti e per testare la piattaforma senza alcun costo.

ideale per i nuovi utenti e per testare la piattaforma senza alcun costo. Startup ($195/mese): abbonamento entry-level con tutte le funzionalità di base e prototipazione illimitata.

abbonamento entry-level con tutte le funzionalità di base e prototipazione illimitata. Startup+ ($299/mese): più risorse per contenitore, più BP ed Endpoint rispetto al piano Startup.

più risorse per contenitore, più BP ed Endpoint rispetto al piano Startup. Business ($ 955/mese): più microservizi backend e la possibilità di ottenere file binari e ospitarli in locale.

più microservizi backend e la possibilità di ottenere file binari e ospitarli in locale. Business+ ($1575/mese): più risorse e funzionalità aggiuntive.

più risorse e funzionalità aggiuntive. Enterprise: piani altamente configurabili per progetti di grandi dimensioni con più microservizi e applicazioni, incluso l'accesso al codice sorgente. Per offerte speciali e piani personalizzati, startup, istituti scolastici, organizzazioni no-profit e progetti open source possono esplorare opzioni aggiuntive contattando AppMaster .

AppMaster è un potente strumento drag-and-drop no-code che semplifica il processo di sviluppo delle applicazioni, elimina il debito tecnico e produce applicazioni affidabili e scalabili. Consentendo ad aziende e sviluppatori di creare applicazioni web, mobili e backend senza una conoscenza approfondita della codifica, AppMaster mostra come la progettazione dell'interfaccia utente drag-and-drop stia plasmando il futuro dello sviluppo no-code.