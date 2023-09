ドラッグ アンド ドロップ: UI 進化の旅

ドラッグ アンド ドロップ UI の起源

ドラッグ アンド ドロップユーザー インターフェイス (UI) のルーツは、グラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) の初期の 1960 年代と 1970 年代にあります。この分野の最も初期の先駆者の 1 人は、「順応性のある」ユーザー インターフェイスの概念を開発したアラン ケイ博士でした。可鍛性インターフェイスを使用すると、ユーザーは画面上の UI 要素を直接操作して、アプリケーションの構造と動作を定義できます。これは、エンドユーザーが複雑なプログラミング言語を習得しなくてもソフトウェア プログラムを作成できるようにするため、当時としては画期的なアイデアでした。

drag-and-dropインターフェイス設計に関する独創的な研究は、1970 年代後半から 1980 年代にかけて、ゼロックスの伝説的なパロアルト研究所 (PARC) から生まれました。最初の対話型デスクトップ環境である Xerox Star は、ウィンドウ、アイコン、メニュー、ポインター (WIMP) など、今日のグラフィカル ユーザー インターフェイスに不可欠な要素を多数導入しました。 Star の革新的なユーザー インターフェイスにより、ユーザーはマウス ベースのポインティング デバイスを使用してウィンドウ間でアイテムをdrag and dropことで、画面上のオブジェクトを手動で操作できるようになりました。

Apple, Inc. は、1983 年に Apple Lisa を発表したときdrag-and-dropインターフェイスの普及に重要な役割を果たしました。Lisa のユーザー インターフェイスには、Xerox PARC で開発された革新的なアイデアが統合されており、より幅広い消費者ベースが利用できるようになりました。 1984 年にリリースされた Apple Macintosh は、こ​​の概念をさらに拡張し、UI 革新の限界を押し広げ、コンピューティングの進化におけるdrag-and-dropデザインの重要性を確固たるものにしました。

WYSIWYG デザインへの移行

コンピューターがよりアクセスしやすく普及するにつれて、プログラマー以外のニーズに応える改良された UI デザインの需要が高まりました。 UI デザインの進化における大きな転換点の 1 つは、WYSIWYG (What You See Is What You Get) コンセプトの出現でした。 WYSIWYG エディタを使用すると、最終出力結果に似たディスプレイ上でテキスト、画像、その他のマルチメディアを直接編集および書式設定できるため、ユーザーは視覚的に魅力的なコンテンツを非常に簡単に作成できるようになりました。

Adobe Systems は、Adobe Illustrator、Photoshop、InDesign などの人気ツールをリリースすることにより、WYSIWYG 哲学の推進において重要な役割を果たしました。これらのツールは、ユーザーが作成した成果物の応答性が高く、視覚的に正確なプレビューを提供し、コンテンツ作成に通常伴う推測を大幅に削減しました。

UI デザインにおけるこのパラダイム シフトにより、ユーザーは少ないクリックでタスクを完了し、作業の視覚要素に集中し続けることができるようになりました。その結果、WYSIWYG エディタはすぐに注目を集め、現代のアプリケーション開発の定番となりました。

ドラッグ アンド ドロップ UI が従来の開発をどのように再発明したか

特に WYSIWYG 環境でのdrag-and-dropインターフェイスの実装は、従来のソフトウェア開発パラダイムに大きな変化をもたらしました。 drag-and-drop UI を使用することで、開発者は従来のコーディング手法を使用した場合に比べてはるかに効率的に、わずかな時間で機能的なインターフェイスとアプリケーションを作成できます。

強力なdrag-and-dropビジュアル開発ツールの注目すべき例の 1 つは、Microsoft Visual Basic です。これにより、開発者はデスクトップ アプリケーションのグラフィカル インターフェイスを作成および変更することが大幅に容易になりました。 Web ベースのアプリケーションの人気が高まるにつれて、複雑な HTML レイアウトの作成および変更のプロセスを合理化するdrag-and-drop Web 開発環境を提供する Macromedia (現 Adob​​e) Dreamweaver などのツールが登場しました。この新しいアプローチにより、参入障壁が大幅に軽減され、初心者の開発者やデザイナーが広範な技術知識がなくても洗練されたインターフェイスを作成できるようになりました。

テクノロジーの進歩に伴い、 drag-and-drop UI デザインの領域も進化しました。レスポンシブ デザインとアダプティブ レイアウトの導入により、Web 開発は新たなレベルの複雑さを増し、さらに強力なdrag-and-dropツールが必要になりました。ブートストラップやマテリアル デザインなどの最新の UI フレームワークは、開発者がアプリケーションに迅速に統合できる事前構築済みコンポーネントを提供し、開発プロセスをさらに合理化しました。 React、Angular、Vue などの JavaScript ライブラリとフレームワークの進歩により、 drag-and-drop UI デザインを使用した、よりインタラクティブで動的なアプリケーションも大幅に可能になりました。

drag-and-dropアプローチにより、開発プロセスが簡素化され、従来のプログラミング言語の経験がないユーザーにも門戸が開かれました。その結果、これは多大なイノベーションを引き起こし、今日のソフトウェア開発業界を形作り続けています。

No-Codeおよびローコード プラットフォームへの影響

ドラッグ アンド ドロップ UI デザインは、ノーコード プラットフォームとローコードプラットフォームの進化と導入に大きな影響を与えました。これらのプラットフォームは、アプリケーション開発を民主化し、技術的な知識がほとんどまたはまったくない人でも、機能的で視覚的に魅力的なアプリケーションを作成できるようにすることで、さまざまな業界に多大な影響を与えています。

no-codeおよびlow-codeプラットフォームが広く採用される主な理由の 1 つは、 drag-and-dropインターフェイスです。この直感的なデザインにより、ユーザーはコーディングの専門知識がなくても、要素をドラッグして表示したい場所に配置するだけでアプリケーションを作成できます。 drag-and-dropインターフェイスによって提供される使いやすさとアクセシビリティは、今日の人々のアプリケーション開発への取り組み方において重要な役割を果たしています。

no-codeおよびlow-codeプラットフォームを開発している企業は、多様なユーザーに対応するためにdrag-and-drop設計機能を継続的に改善しています。これらの改善により、ユーザーは、かつては長年の経験を持つプロの開発者のみが可能であった、応答性が高く、視覚的に美しいアプリケーションを作成できるようになります。

たとえば、 AppMaster はこれらの UI 設計の進歩を活用し、ユーザーがdrag-and-dropインターフェイスを使用して完全に機能するバックエンド、Web、およびモバイル アプリケーションを構築できるようにします。その強力なツールにより、データ モデルの設計、REST API の作成、ビジネス ロジックの簡単な実装が可能になり、ユーザーは開発プロセスをより詳細に制御できるようになり、専門開発者への依存が軽減されます。

最新のアプリケーション開発におけるドラッグ アンド ドロップ UI の利点

最新のアプリケーション開発におけるdrag-and-drop UI の使用は、多くの利点をもたらし、その人気の高まりに大きく貢献しています。 drag-and-drop UI の最も注目すべき利点には次のようなものがあります。

アクセシビリティの向上: ドラッグ アンド ドロップ UI により、さまざまな技術スキル レベルのユーザーがアプリケーション開発にアクセスしやすくなり、デジタル業界内の包括性と多様性が促進されます。

ドラッグ アンド ドロップ UI により、さまざまな技術スキル レベルのユーザーがアプリケーション開発にアクセスしやすくなり、デジタル業界内の包括性と多様性が促進されます。 開発時間の短縮: drag-and-drop インターフェイスによる使いやすさにより、コード行を手動で記述する必要がないため、アプリケーションの開発にかかる時間が大幅に短縮されます。

インターフェイスによる使いやすさにより、コード行を手動で記述する必要がないため、アプリケーションの開発にかかる時間が大幅に短縮されます。 生産性の向上: ドラッグ アンド ドロップ UI により、開発者はコードの作成やデバッグなどの退屈で反復的なタスクに時間を費やすのではなく、ビジネス ロジック、ユーザー エクスペリエンス、パフォーマンスの最適化などのプロジェクトの重要な側面に集中できます。

ドラッグ アンド ドロップ UI により、開発者はコードの作成やデバッグなどの退屈で反復的なタスクに時間を費やすのではなく、ビジネス ロジック、ユーザー エクスペリエンス、パフォーマンスの最適化などのプロジェクトの重要な側面に集中できます。 参入障壁の低減: drag-and-drop UI の親しみやすい性質により、初心者がアプリケーション開発の世界に参入し、成長を続けるテクノロジー業界に貢献することが容易になります。

UI の親しみやすい性質により、初心者がアプリケーション開発の世界に参入し、成長を続けるテクノロジー業界に貢献することが容易になります。 ビジネス ロジックへの集中力の維持: drag-and-drop UI を活用することで、開発者とビジネス ユーザーの両方が、UI 実装の詳細に悩まされることなく、重要なビジネス プロセスに集中できます。

これらの利点により、 no-codeプラットフォームとlow-codeプラットフォームの急速な導入と成長が促進され、それらは最新のアプリケーション開発エコシステムの重要なセグメントとなっています。

ドラッグ アンド ドロップ UI とNo-Code開発の未来

drag-and-drop UI とno-code開発の将来は非常に有望であり、イノベーションと進歩によりアプリケーションの設計と構築の方法が継続的に変化しています。現在進行中の開発のいくつかの主要な領域が、今後数年間drag-and-drop UI デザインの軌道を形作ることになります。

強化されたユーザー エクスペリエンス: drag-and-drop UI の機能がより洗練されるにつれて、ユーザーは、視覚的に魅力的で高機能なアプリケーションを簡単に作成できる、さらに高度な機能を期待できるようになります。ユーザー エクスペリエンスの向上は、依然としてプラットフォーム プロバイダーにとっての中心的な焦点です。

UI の機能がより洗練されるにつれて、ユーザーは、視覚的に魅力的で高機能なアプリケーションを簡単に作成できる、さらに高度な機能を期待できるようになります。ユーザー エクスペリエンスの向上は、依然としてプラットフォーム プロバイダーにとっての中心的な焦点です。 新興テクノロジーとの統合: 人工知能 (AI)、モノのインターネット (IoT) 、ブロックチェーンなどの最先端テクノロジーの統合により、 drag-and-drop UI の機能が再構築され、ユーザーはより複雑で複雑な UI を構築できるようになります。貴重なアプリケーション。

人工知能 (AI)、モノのインターネット (IoT) 、ブロックチェーンなどの最先端テクノロジーの統合により、 UI の機能が再構築され、ユーザーはより複雑で複雑な UI を構築できるようになります。貴重なアプリケーション。 より洗練されたアプリケーションの構築: drag-and-drop インターフェイスが進化し続けるにつれて、ユーザーはより幅広いユースケースや業界に対応する、ますます洗練されたアプリケーションを構築できるようになります。

インターフェイスが進化し続けるにつれて、ユーザーはより幅広いユースケースや業界に対応する、ますます洗練されたアプリケーションを構築できるようになります。 デザイナーと開発者のコ​​ラボレーションの向上: drag-and-drop UI 開発の目標の 1 つは、デザイナーと開発者のコ​​ミュニケーションを促進し、開発プロセスを合理化し、最終製品の品質を向上させることです。

drag-and-drop UI とno-code開発プラットフォームの継続的な改善は、デジタル世界の動的な性質と、多用途のアプリケーション開発ソリューションに対するニーズの高まりを反映しています。 AppMasterのようなプラットフォームはこの革命の最前線にあり、 drag-and-dropインターフェイスの力を活用して、ユーザーがアプリケーションを迅速、効率的、コスト効率よく構築できるようにします。

AppMaster: 強力なドラッグ アンド ドロップのNo-Codeツール

AppMasterバックエンド、Web、モバイル アプリケーションの作成にdrag-and-drop設計の力を活用する、強力なノーコードプラットフォームとしての地位を確立しています。開発プロセスを合理化し、広範な技術知識の有無にかかわらずユーザーがアクセスできるように設計されたツールと機能の包括的なスイートを提供します。 AppMasterを使用すると、コンポーネントを視覚的に配置し、ビジネス プロセスを定義するだけで開発が簡単になります。

AppMasterドラッグ アンド ドロップ エクスペリエンスを強化する方法

AppMaster高度な機能と広範な機能によりdrag-and-dropエクスペリエンスを強化します。バックエンド アプリケーションの場合、ユーザーはデータ モデル (データベース スキーマ)、ビジュアル BP デザイナーを介したビジネス ロジック、 REST API 、および WSS エンドポイントを視覚的に作成できます。

Web アプリケーションでは、 AppMaster使用すると、ユーザーはdrag-and-dropコンポーネントを使用して高度にインタラクティブな UI を作成し、Web BP デザイナーを使用して各コンポーネントのビジネス ロジックを定義し、Web アプリケーションを完全に応答させることができます。手動でコーディングする必要がないため、迅速かつ効率的な開発プロセスが可能になります。

同様に、モバイル アプリケーションの場合、ユーザーはdrag-and-dropコンポーネントを使用して UI を作成し、Mobile BP デザイナーを使用して各コンポーネントのビジネス ロジックを定義できます。ユーザーが「公開」ボタンを押すたびに、 AppMasterブループリントを取得してソース コードを生成し、アプリケーションをコンパイルし、テストを実行し、アプリケーションをDocker コンテナ(バックエンド用) にパックして、クラウドにデプロイします。

AppMaster 、Go (golang) を使用してバックエンド アプリケーションを生成し、 Vue3フレームワークと JS/TS を使用して Web アプリケーションを生成し、Android の場合はKotlinとJetpack Compose 、iOS の場合はSwiftUIを使用してモバイル アプリケーションを生成します。 AppMaster実際のアプリケーションを生成するため、特定のサブスクリプション プランの顧客は、実行可能なバイナリ ファイル (Business および Business+ サブスクリプション) またはソース コード (Enterprise サブスクリプション) を取得して、アプリケーションをオンプレミスでホストできます。

技術的負債がなく、メンテナンスが簡単

AppMasterを使用する主な利点は、技術的負債が排除されることです。ブループリントを変更するたびに、ユーザーは 30 秒以内に新しいアプリケーションのセットを生成できます。 AppMaster常にアプリケーションを最初から生成するため、アプリケーションの保守と更新は手間がかかりません。 AppMasterサーバーendpointsおよびデータベース スキーマ移行スクリプトのプロジェクトごとに Swagger (Open API) ドキュメントを自動的に生成し、開発プロセスをさらに簡素化し、シームレスな統合を保証します。

AppMasterによるスケーラブルなアプリケーション

AppMasterアプリケーションは、Go で生成されたコンパイルされたステートレス バックエンド アプリケーションの使用により、エンタープライズおよび高負荷のユースケースに対して優れたスケーラビリティを示します。このプラットフォームは、 PostgreSQL互換データベースをプライマリ データベースとして使用できるため、信頼性の高いエクスペリエンスが保証されます。

多彩なサブスクリプションプラン

AppMasterさまざまなユーザーのニーズに応えるために、6 種類のサブスクリプション プランを提供しています。

Learn & Explore (無料): 新しいユーザーやプラットフォームの無料テストに最適です。

新しいユーザーやプラットフォームの無料テストに最適です。 スタートアップ ($195/月): すべての基本機能と無制限のプロトタイピングを備えたエントリーレベルのサブスクリプション。

すべての基本機能と無制限のプロトタイピングを備えたエントリーレベルのサブスクリプション。 Startup+ ($299/月): Startup プランよりも多くのコンテナーあたりのリソース、より多くの BP とエンドポイント。

Startup プランよりも多くのコンテナーあたりのリソース、より多くの BP とエンドポイント。 ビジネス (月額 955 ドル): 複数のバックエンド マイクロサービスと、バイナリ ファイルを取得してオンプレミスでホストする機能。

複数のバックエンド マイクロサービスと、バイナリ ファイルを取得してオンプレミスでホストする機能。 Business+ ($1575/月): より多くのリソースと追加機能。

より多くのリソースと追加機能。 エンタープライズ:ソース コード アクセスを含む、複数のマイクロサービスとアプリケーションを含む大規模プロジェクト向けの高度に構成可能なプラン。特別オファーやカスタム プランについては、新興企業、教育機関、非営利団体、オープンソース プロジェクトは、 AppMaster に連絡することで追加のオプションを検討できます。

AppMasterは、アプリケーション開発プロセスを簡素化し、技術的負債を排除し、信頼性が高くスケーラブルなアプリケーションを作成する強力なdrag-and-drop no-codeツールです。 AppMaster企業や開発者が広範なコーディング知識がなくても Web、モバイル、バックエンド アプリケーションを作成できるようにすることで、 drag-and-drop UI デザインがno-code開発の未来をどのように形作っているかを示しています。