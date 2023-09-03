السحب والإفلات: رحلة عبر تطور واجهة المستخدم

أصول واجهة المستخدم السحب والإفلات

تعود جذور واجهات المستخدم ذات السحب والإفلات (UI) إلى ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، خلال الأيام الأولى لواجهات المستخدم الرسومية (GUI). أحد الرواد الأوائل في هذا المجال كان الدكتور آلان كاي، الذي طور مفهوم واجهة المستخدم "المرنة". مكنت الواجهات القابلة للطرق المستخدمين من تحديد بنية تطبيقاتهم وسلوكها من خلال معالجة عناصر واجهة المستخدم مباشرة على الشاشة. كانت هذه فكرة رائدة في ذلك الوقت لأنها مكّنت المستخدمين النهائيين من خلال السماح لهم بصياغة برامج دون إتقان لغات البرمجة المعقدة.

جاء العمل الأساسي في تصميم واجهة drag-and-drop من مركز أبحاث بالو ألتو الأسطوري (PARC) التابع لشركة زيروكس في أواخر السبعينيات والثمانينيات. قدمت أول بيئة سطح مكتب تفاعلية، Xerox Star، العديد من الجوانب المتكاملة لواجهات المستخدم الرسومية الحالية، بما في ذلك النوافذ والأيقونات والقوائم والمؤشرات (WIMP). أتاحت واجهة المستخدم الثورية لـ Star للمستخدمين التعامل يدويًا مع الكائنات الموجودة على الشاشة، باستخدام جهاز تأشير يعتمد على الماوس drag and drop بين النوافذ.

لعبت شركة Apple, Inc.‎ دورًا حاسمًا في الترويج لواجهة drag-and-drop عندما قدمت Apple Lisa في عام 1983. وقد دمجت واجهة المستخدم الخاصة بـ Lisa الأفكار الثورية التي تم تطويرها في Xerox PARC، مما جعلها في متناول قاعدة أوسع من المستهلكين. توسعت شركة Apple Macintosh، التي تم إصدارها في عام 1984، في هذا المفهوم، مما دفع نطاق ابتكار واجهة المستخدم وتعزيز أهمية تصميم drag-and-drop في تطور الحوسبة.

الانتقال إلى تصميم WYSIWYG

نظرًا لأن أجهزة الكمبيوتر أصبحت أكثر سهولة وانتشارًا، فقد زاد الطلب على تصميم واجهة مستخدم محسّن يلبي احتياجات غير المبرمجين. كانت إحدى نقاط التحول الرئيسية في تطور تصميم واجهة المستخدم هي ظهور مفهوم WYSIWYG (ما تراه هو ما تحصل عليه). لقد سهّل محررو WYSIWYG على المستخدمين إنشاء محتوى جذاب بصريًا من خلال السماح لهم بتحرير وتنسيق النصوص والصور والوسائط المتعددة الأخرى مباشرة على شاشة تشبه نتيجة الإخراج النهائية.

لعبت Adobe Systems دورًا بارزًا في تطوير فلسفة WYSIWYG من خلال إطلاق أدوات شائعة مثل Adobe Illustrator وPhotoshop وInDesign. قدمت هذه الأدوات معاينات سريعة الاستجابة ودقيقة بصريًا للعناصر التي أنشأها المستخدمون، مما أدى إلى تقليل التخمين المرتبط عادةً بإنشاء المحتوى بشكل كبير.

سمح هذا التحول النموذجي في تصميم واجهة المستخدم للمستخدمين بإكمال المهام بنقرات أقل والحفاظ على التركيز على العنصر المرئي في عملهم. ونتيجة لذلك، اكتسب محررو WYSIWYG قوة جذب سريعة وأصبحوا عنصرًا أساسيًا في تطوير التطبيقات الحديثة.

كيف أعادت واجهات المستخدم بالسحب والإفلات اختراع التنمية التقليدية

يمثل تنفيذ واجهات drag-and-drop ، خاصة في بيئات WYSIWYG، تحولًا كبيرًا في نماذج تطوير البرامج التقليدية. باستخدام واجهات مستخدم drag-and-drop ، يمكن للمطورين إنشاء واجهات وتطبيقات وظيفية بكفاءة أكبر بكثير وفي جزء صغير من الوقت المطلوب عند استخدام تقنيات الترميز التقليدية.

أحد الأمثلة البارزة على أداة التطوير المرئي القوية drag-and-drop هو Microsoft Visual Basic. لقد جعل من السهل على المطورين إنشاء وتعديل الواجهات الرسومية لتطبيقات سطح المكتب. مع تزايد شعبية التطبيقات المستندة إلى الويب، ظهرت أدوات مثل Macromedia (المعروفة الآن باسم Adobe) Dreamweaver لتوفير بيئات تطوير ويب drag-and-drop والتي تعمل على تبسيط عملية إنشاء وتعديل تخطيطات HTML المعقدة. أدى هذا النهج الجديد إلى تقليل الحواجز أمام الدخول بشكل كبير وسمح للمطورين أو المصممين المبتدئين بإنشاء واجهات متطورة دون معرفة تقنية واسعة.

مع تقدم التكنولوجيا، تطور أيضًا مجال تصميم واجهة المستخدم drag-and-drop. أدى تقديم التصميم سريع الاستجابة والتخطيطات التكيفية إلى إضافة مستويات جديدة من التعقيد إلى تطوير الويب، مما يستلزم أدوات drag-and-drop أكثر قوة. زودت أطر عمل واجهة المستخدم الحديثة مثل Bootstrap وMaterial Design للمطورين بمكونات معدة مسبقًا للاندماج بسرعة في تطبيقاتهم، مما يزيد من تبسيط عملية التطوير. كما أدى التقدم في مكتبات وأطر عمل JavaScript، مثل React وAngular وVue، إلى تمكين المزيد من التطبيقات التفاعلية والديناميكية بشكل كبير باستخدام تصميم واجهة المستخدم drag-and-drop.

نجح أسلوب drag-and-drop في تبسيط عملية التطوير وفتح الأبواب أمام المستخدمين الذين قد لا يكون لديهم خبرة في لغات البرمجة التقليدية. ونتيجة لذلك، فقد حفز قدرًا كبيرًا من الابتكار ويستمر في تشكيل صناعة تطوير البرمجيات اليوم.

التأثير على الأنظمة الأساسية No-Code ومنخفضة التعليمات البرمجية

لقد أثر تصميم واجهة المستخدم بالسحب والإفلات بشكل كبير على تطور واعتماد الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية ومنخفضة التعليمات البرمجية . لقد أثرت هذه المنصات أيضًا بشكل كبير على العديد من الصناعات من خلال إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير التطبيقات وتمكين الأشخاص الذين لديهم القليل من المعرفة التقنية أو ليس لديهم أي معرفة تقنية لإنشاء تطبيقات وظيفية وجذابة بصريًا.

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أحد الأسباب الرئيسية لاعتماد الأنظمة الأساسية no-code low-code على نطاق واسع هو واجهة drag-and-drop. يتيح هذا التصميم البديهي للمستخدمين إنشاء تطبيقات ببساطة عن طريق سحب العناصر ووضعها في المكان الذي يريدون ظهورها فيه، دون الحاجة إلى أي خبرة في البرمجة. لعبت سهولة الاستخدام وإمكانية الوصول التي توفرها واجهات drag-and-drop دورًا مهمًا في كيفية تعامل الأشخاص مع تطوير التطبيقات اليوم.

تعمل الشركات التي تقوم بتطوير منصات no-code low-code باستمرار على تحسين قدرات تصميم drag-and-drop لتلبية احتياجات المستخدمين المتنوعين. تسمح هذه التحسينات للمستخدمين بإنشاء تطبيقات سريعة الاستجابة ومذهلة بصريًا، والتي لم تكن ممكنة في السابق إلا للمطورين المحترفين الذين يتمتعون بسنوات من الخبرة.

على سبيل المثال، يستفيد AppMaster من هذه التطورات في تصميم واجهة المستخدم، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات جوال كاملة الوظائف باستخدام واجهة drag-and-drop. تتيح أدواتها القوية تصميم نماذج البيانات وإنشاء واجهات برمجة تطبيقات REST وتنفيذ منطق الأعمال بسهولة، مما يمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في عملية التطوير وتقليل الاعتماد على المطورين الخبراء.

فوائد واجهات المستخدم السحب والإفلات في تطوير التطبيقات الحديثة

أدى استخدام واجهات المستخدم drag-and-drop في تطوير التطبيقات الحديثة إلى تحقيق فوائد عديدة، مما ساهم بشكل كبير في زيادة شعبيتها. تتضمن بعض المزايا البارزة لواجهات المستخدم drag-and-drop يلي:

زيادة إمكانية الوصول: تعمل واجهات المستخدم بالسحب والإفلات على جعل تطوير التطبيقات في متناول المستخدمين ذوي مستويات المهارات التقنية المختلفة، مما يعزز الشمولية والتنوع داخل الصناعة الرقمية.

تعمل واجهات المستخدم بالسحب والإفلات على جعل تطوير التطبيقات في متناول المستخدمين ذوي مستويات المهارات التقنية المختلفة، مما يعزز الشمولية والتنوع داخل الصناعة الرقمية. تقليل وقت التطوير: إن سهولة الاستخدام التي توفرها واجهات drag-and-drop تقلل بشكل كبير من الوقت الذي يستغرقه تطوير التطبيق، حيث لا توجد حاجة لكتابة أسطر من التعليمات البرمجية يدويًا.

إن سهولة الاستخدام التي توفرها واجهات تقلل بشكل كبير من الوقت الذي يستغرقه تطوير التطبيق، حيث لا توجد حاجة لكتابة أسطر من التعليمات البرمجية يدويًا. إنتاجية محسنة: تتيح واجهات المستخدم بالسحب والإفلات للمطورين التركيز على الجوانب المهمة للمشروع، مثل منطق الأعمال وتجربة المستخدم وتحسين الأداء، بدلاً من قضاء الوقت في مهام شاقة ومتكررة مثل كتابة التعليمات البرمجية وتصحيح الأخطاء.

تتيح واجهات المستخدم بالسحب والإفلات للمطورين التركيز على الجوانب المهمة للمشروع، مثل منطق الأعمال وتجربة المستخدم وتحسين الأداء، بدلاً من قضاء الوقت في مهام شاقة ومتكررة مثل كتابة التعليمات البرمجية وتصحيح الأخطاء. تقليل عوائق الدخول: إن الطبيعة الودودة لواجهة مستخدم drag-and-drop تجعل من السهل على الوافدين الجدد دخول عالم تطوير التطبيقات والمساهمة في الصناعة التكنولوجية المتنامية باستمرار.

إن الطبيعة الودودة لواجهة مستخدم تجعل من السهل على الوافدين الجدد دخول عالم تطوير التطبيقات والمساهمة في الصناعة التكنولوجية المتنامية باستمرار. الحفاظ على التركيز على منطق الأعمال: تتيح الاستفادة من واجهة المستخدم drag-and-drop لكل من المطورين ومستخدمي الأعمال التركيز على العمليات التجارية الأساسية بدلاً من التورط في تفاصيل تنفيذ واجهة المستخدم.

وقد أدت هذه الفوائد إلى التبني والنمو السريع للمنصات no-code low-code ، مما يجعلها جزءًا أساسيًا من النظام البيئي الحديث لتطوير التطبيقات.

مستقبل واجهة مستخدم السحب والإفلات والتطوير No-Code

يعد مستقبل واجهة drag-and-drop والتطوير no-code واعدًا للغاية، حيث تعمل الابتكارات والتطورات باستمرار على تغيير كيفية تصميم التطبيقات وإنشائها. ستشكل العديد من المجالات الرئيسية للتطوير المستمر مسار تصميم واجهة المستخدم drag-and-drop في السنوات القادمة:

تجارب مستخدم محسّنة: نظرًا لأن إمكانيات drag-and-drop في واجهات المستخدم أصبحت أكثر تعقيدًا، يمكن للمستخدمين توقع المزيد من الميزات المتقدمة التي تسهل إنشاء تطبيقات مذهلة بصريًا وعالية الوظائف. يظل تحسين تجربة المستخدم محورًا رئيسيًا لموفري الأنظمة الأساسية.

نظرًا لأن إمكانيات في واجهات المستخدم أصبحت أكثر تعقيدًا، يمكن للمستخدمين توقع المزيد من الميزات المتقدمة التي تسهل إنشاء تطبيقات مذهلة بصريًا وعالية الوظائف. يظل تحسين تجربة المستخدم محورًا رئيسيًا لموفري الأنظمة الأساسية. التكامل مع التقنيات الناشئة: سيستمر تكامل التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي (AI)، وإنترنت الأشياء (IoT) ، وتقنية blockchain في إعادة تشكيل قدرات واجهات مستخدم drag-and-drop ، وتمكين المستخدمين من بناء أكثر تعقيدًا وفعالية. تطبيقات قيمة.

سيستمر تكامل التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي (AI)، وإنترنت الأشياء (IoT) ، وتقنية blockchain في إعادة تشكيل قدرات واجهات مستخدم ، وتمكين المستخدمين من بناء أكثر تعقيدًا وفعالية. تطبيقات قيمة. بناء تطبيقات أكثر تطورًا: مع استمرار تطور واجهات drag-and-drop ، يمكن للمستخدمين إنشاء تطبيقات متطورة بشكل متزايد تلبي مجموعة واسعة من حالات الاستخدام والصناعات.

مع استمرار تطور واجهات ، يمكن للمستخدمين إنشاء تطبيقات متطورة بشكل متزايد تلبي مجموعة واسعة من حالات الاستخدام والصناعات. تحسين التعاون بين المصممين والمطورين: أحد أهداف تطوير واجهة المستخدم drag-and-drop هو تسهيل التواصل بشكل أفضل بين المصممين والمطورين، وتبسيط عملية التطوير وتحسين جودة المنتج النهائي.

تعكس التحسينات المستمرة في واجهات drag-and-drop ومنصات التطوير no-code برمجية الطبيعة الديناميكية للعالم الرقمي والحاجة المتزايدة لحلول تطوير التطبيقات متعددة الاستخدامات. تعد الأنظمة الأساسية مثل AppMaster في طليعة هذه الثورة، حيث تستفيد من قوة واجهات drag-and-drop لتمكين المستخدمين من إنشاء التطبيقات بسرعة وكفاءة وفعالية من حيث التكلفة.

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AppMaster: أداة قوية للسحب والإفلات No-Code

يميز AppMaster نفسه كمنصة قوية بدون تعليمات برمجية تستفيد من قوة تصميم drag-and-drop لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول. فهو يقدم مجموعة شاملة من الأدوات والميزات المصممة لتبسيط عملية التطوير وجعلها في متناول المستخدمين الذين لديهم أو ليس لديهم معرفة تقنية واسعة. مع AppMaster ، أصبح التطوير بسيطًا مثل ترتيب المكونات بشكل مرئي وتحديد العمليات التجارية.

كيف يعمل AppMaster على تحسين تجربة السحب والإفلات

يعمل AppMaster على تحسين تجربة drag-and-drop من خلال إمكانياته المتقدمة وميزاته الشاملة. بالنسبة لتطبيقات الواجهة الخلفية، يمكن للمستخدمين إنشاء نماذج بيانات (مخطط قاعدة البيانات) ومنطق الأعمال بشكل مرئي عبر BP Designer و REST API وWSS Endpoints.

في تطبيقات الويب، يسمح AppMaster للمستخدمين بإنشاء واجهة مستخدم تفاعلية للغاية مع مكونات drag-and-drop ، وتحديد منطق العمل لكل مكون باستخدام مصمم Web BP، وجعل تطبيق الويب سريع الاستجابة بالكامل. لا يلزم وجود ترميز يدوي، مما يتيح عملية تطوير سريعة وفعالة.

وبالمثل، بالنسبة لتطبيقات الأجهزة المحمولة، يمكن للمستخدمين إنشاء واجهة المستخدم باستخدام مكونات drag-and-drop وتحديد منطق الأعمال لكل مكون باستخدام مصمم Mobile BP. في كل مرة يضغط فيها المستخدم على زر "نشر"، يأخذ AppMaster المخططات وينشئ كود المصدر، ويجمع التطبيقات، ويجري الاختبارات، ويحزم التطبيقات في حاويات Docker (للواجهة الخلفية)، وينشرها على السحابة.

يقوم AppMaster بإنشاء تطبيقات خلفية باستخدام Go (golang)، وتطبيقات ويب باستخدام إطار عمل Vue3 وJS/TS، وتطبيقات الهاتف المحمول باستخدام Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android، و SwiftUI لنظام iOS. نظرًا لأن AppMaster ينشئ تطبيقات حقيقية، يمكن للعملاء في خطط اشتراك محددة الحصول على ملفات ثنائية قابلة للتنفيذ (اشتراكات Business وBusiness+) أو حتى التعليمات البرمجية المصدر (اشتراك Enterprise) واستضافة التطبيقات محليًا.

لا يوجد ديون فنية وسهولة الصيانة

الميزة الرئيسية لاستخدام AppMaster هي أنه يلغي الديون التقنية. مع كل تغيير في المخطط، يمكن للمستخدمين إنشاء مجموعة جديدة من التطبيقات في أقل من 30 ثانية. نظرًا لأن AppMaster يقوم دائمًا بإنشاء التطبيقات من الصفر، فإن صيانة التطبيقات وتحديثها تصبح خالية من المتاعب. يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء وثائق Swagger (Open API) لكل مشروع endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، مما يزيد من تبسيط عملية التطوير ويضمن التكامل السلس.

تطبيقات قابلة للتطوير مع AppMaster

تُظهر تطبيقات AppMaster قابلية توسع مذهلة لحالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وعالية التحميل، وذلك بفضل استخدام تطبيقات الواجهة الخلفية المجمعة عديمة الحالة التي تم إنشاؤها باستخدام Go. يمكن للنظام العمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية، مما يضمن تجربة موثوقة.

مجموعة متنوعة من خطط الاشتراك

يقدم AppMaster ستة أنواع من خطط الاشتراك لتلبية احتياجات المستخدمين المختلفة:

التعلم والاستكشاف (مجانًا): مثالي للمستخدمين الجدد واختبار النظام الأساسي بدون أي تكلفة.

مثالي للمستخدمين الجدد واختبار النظام الأساسي بدون أي تكلفة. بدء التشغيل (195 دولارًا شهريًا): اشتراك للمبتدئين مع جميع الميزات الأساسية ونماذج أولية غير محدودة.

اشتراك للمبتدئين مع جميع الميزات الأساسية ونماذج أولية غير محدودة. Startup+ (299 دولارًا شهريًا): المزيد من الموارد لكل حاوية، وBPs ونقاط النهاية أكثر من خطة Startup.

المزيد من الموارد لكل حاوية، وBPs ونقاط النهاية أكثر من خطة Startup. الأعمال (955 دولارًا شهريًا): خدمات صغيرة متعددة للواجهة الخلفية والقدرة على الحصول على الملفات الثنائية والاستضافة محليًا.

خدمات صغيرة متعددة للواجهة الخلفية والقدرة على الحصول على الملفات الثنائية والاستضافة محليًا. Business+ (1575 دولارًا شهريًا): المزيد من الموارد والميزات الإضافية.

المزيد من الموارد والميزات الإضافية. Enterprise: خطط قابلة للتكوين بشكل كبير للمشاريع الكبيرة التي تحتوي على خدمات وتطبيقات صغيرة متعددة، بما في ذلك الوصول إلى التعليمات البرمجية المصدر. بالنسبة للعروض الخاصة والخطط المخصصة، يمكن للشركات الناشئة والمؤسسات التعليمية والمنظمات غير الربحية والمشاريع مفتوحة المصدر استكشاف خيارات إضافية عن طريق الاتصال بـ AppMaster .

AppMaster هي أداة قوية drag-and-drop no-code تعمل على تبسيط عملية تطوير التطبيقات، والتخلص من الديون التقنية، وإنتاج تطبيقات موثوقة وقابلة للتطوير. من خلال السماح للشركات والمطورين بإنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية دون معرفة واسعة بالبرمجة، يُظهر AppMaster كيف يعمل تصميم واجهة المستخدم drag-and-drop على تشكيل مستقبل التطوير no-code.