Arrastar e soltar: uma jornada pela evolução da interface do usuário

As origens da IU de arrastar e soltar

As interfaces de usuário (IU) de arrastar e soltar têm suas raízes nas décadas de 1960 e 1970, durante os primeiros dias das interfaces gráficas de usuário (GUI). Um dos primeiros pioneiros neste domínio foi o Dr. Alan Kay, que desenvolveu o conceito de uma interface de usuário "maleável". Interfaces maleáveis ​​permitiam que os usuários definissem a estrutura e o comportamento de seus aplicativos manipulando diretamente os elementos da UI na tela. Esta foi uma ideia inovadora na época porque capacitou os usuários finais, permitindo-lhes criar programas de software sem dominar linguagens de programação complexas.

O trabalho seminal no design de interface drag-and-drop veio do lendário Palo Alto Research Center (PARC) da Xerox no final dos anos 1970 e 1980. O primeiro ambiente de desktop interativo, o Xerox Star, introduziu muitos aspectos integrais das interfaces gráficas de usuário atuais, incluindo janelas, ícones, menus e ponteiros (WIMP). A revolucionária interface de usuário do Star permitiu aos usuários manipular manualmente objetos na tela, usando um dispositivo apontador baseado em mouse para drag and drop itens entre janelas.

A Apple, Inc. desempenhou um papel crucial na popularização da interface drag-and-drop quando lançou o Apple Lisa em 1983. A interface de usuário do Lisa integrou as ideias revolucionárias desenvolvidas na Xerox PARC, tornando-as acessíveis a uma base de consumidores mais ampla. O Apple Macintosh, lançado em 1984, expandiu ainda mais o conceito, ampliando os limites da inovação em UI e consolidando a importância do design drag-and-drop na evolução da computação.

Transição para design WYSIWYG

À medida que os computadores se tornaram mais acessíveis e difundidos, cresceu a demanda por um design de UI aprimorado que atendesse às necessidades de não programadores. Um dos principais pontos de viragem na evolução do design de UI foi o surgimento do conceito WYSIWYG (What You See Is What You Get). Os editores WYSIWYG tornaram significativamente mais fácil para os usuários criar conteúdo visualmente atraente, permitindo-lhes editar e formatar texto, imagens e outros multimídia diretamente em uma tela que se assemelhava ao resultado final.

A Adobe Systems desempenhou um papel proeminente no avanço da filosofia WYSIWYG ao lançar ferramentas populares como Adobe Illustrator, Photoshop e InDesign. Essas ferramentas ofereciam visualizações altamente responsivas e visualmente precisas dos artefatos criados pelos usuários, reduzindo significativamente as suposições normalmente associadas à criação de conteúdo.

Essa mudança de paradigma no design da UI permitiu que os usuários concluíssem tarefas com menos cliques e mantivessem o foco no elemento visual de seu trabalho. Como resultado, os editores WYSIWYG rapidamente ganharam força e se tornaram um elemento básico no desenvolvimento de aplicativos modernos.

Como as UIs de arrastar e soltar reinventaram o desenvolvimento tradicional

A implementação de interfaces drag-and-drop, especialmente em ambientes WYSIWYG, marcou uma mudança significativa nos paradigmas tradicionais de desenvolvimento de software . Ao usar UIs drag-and-drop, os desenvolvedores poderiam criar interfaces e aplicativos funcionais com muito maior eficiência e em uma fração do tempo necessário ao usar técnicas de codificação convencionais.

Um exemplo notável de uma poderosa ferramenta de desenvolvimento visual drag-and-drop é o Microsoft Visual Basic. Tornou significativamente mais fácil para os desenvolvedores criar e modificar interfaces gráficas para aplicativos de desktop. À medida que a popularidade dos aplicativos baseados na Web crescia, ferramentas como o Macromedia (agora Adobe) Dreamweaver surgiram para fornecer ambientes de desenvolvimento da Web drag-and-drop que simplificaram o processo de criação e modificação de layouts HTML complexos. Esta nova abordagem reduziu significativamente as barreiras de entrada e permitiu que desenvolvedores ou designers novatos criassem interfaces sofisticadas sem amplo conhecimento técnico.

À medida que a tecnologia avançava, o mesmo acontecia com o domínio do design de interface do usuário drag-and-drop. A introdução de design responsivo e layouts adaptáveis ​​adicionou novos níveis de complexidade ao desenvolvimento web, necessitando de ferramentas drag-and-drop ainda mais poderosas. Estruturas de UI modernas, como Bootstrap e Material Design, forneceram aos desenvolvedores componentes pré-construídos para integração rápida em seus aplicativos, agilizando ainda mais o processo de desenvolvimento. Os avanços nas bibliotecas e estruturas JavaScript, como React, Angular e Vue, também permitiram significativamente aplicações mais interativas e dinâmicas usando design de UI drag-and-drop.

A abordagem drag-and-drop simplificou com sucesso o processo de desenvolvimento e abriu portas para usuários que talvez não tenham experiência com linguagens de programação tradicionais. Consequentemente, estimulou uma inovação considerável e continua a moldar a indústria de desenvolvimento de software hoje.

Impacto em plataformas No-Code e Low-Code

O design da IU de arrastar e soltar influenciou significativamente a evolução e a adoção de plataformas sem código e com pouco código . Essas plataformas também tiveram um impacto tremendo em vários setores, democratizando o desenvolvimento de aplicativos e permitindo que pessoas com pouco ou nenhum conhecimento técnico criassem aplicativos funcionais e visualmente atraentes.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Uma das principais razões para a adoção generalizada de plataformas no-code e low-code é a interface drag-and-drop. Este design intuitivo permite que os usuários criem aplicativos simplesmente arrastando e colocando os elementos onde desejam que apareçam, sem a necessidade de qualquer conhecimento de codificação. A facilidade de uso e a acessibilidade fornecidas pelas interfaces drag-and-drop desempenharam um papel significativo na forma como as pessoas abordam o desenvolvimento de aplicativos hoje.

As empresas que desenvolvem plataformas no-code e low-code melhoram continuamente seus recursos de design drag-and-drop para atender a diversos usuários. Essas melhorias permitem que os usuários criem aplicativos altamente responsivos e visualmente impressionantes que antes só eram possíveis para desenvolvedores profissionais com anos de experiência.

Por exemplo, o AppMaster aproveita esses avanços no design da IU, permitindo aos usuários criar back-end, web e aplicativos móveis totalmente funcionais usando uma interface drag-and-drop. Suas ferramentas poderosas permitem projetar modelos de dados , criar APIs REST e implementar facilmente a lógica de negócios, dando aos usuários mais controle sobre o processo de desenvolvimento e reduzindo a dependência de desenvolvedores especializados.

Benefícios das UIs de arrastar e soltar no desenvolvimento de aplicativos modernos

O uso de UIs drag-and-drop no desenvolvimento de aplicativos modernos trouxe inúmeros benefícios, contribuindo significativamente para sua crescente popularidade. Algumas das vantagens mais notáveis ​​das UIs de drag-and-drop incluem:

Maior acessibilidade: UIs de arrastar e soltar tornam o desenvolvimento de aplicativos mais acessível a usuários com diversos níveis de habilidade técnica, promovendo a inclusão e a diversidade na indústria digital.

UIs de arrastar e soltar tornam o desenvolvimento de aplicativos mais acessível a usuários com diversos níveis de habilidade técnica, promovendo a inclusão e a diversidade na indústria digital. Tempo de desenvolvimento reduzido: A facilidade de uso oferecida pelas interfaces drag-and-drop reduz drasticamente o tempo de desenvolvimento de uma aplicação, pois não há necessidade de escrever linhas de código manualmente.

A facilidade de uso oferecida pelas interfaces reduz drasticamente o tempo de desenvolvimento de uma aplicação, pois não há necessidade de escrever linhas de código manualmente. Produtividade aprimorada: UIs de arrastar e soltar permitem que os desenvolvedores se concentrem em aspectos críticos do projeto, como lógica de negócios, experiência do usuário e otimização de desempenho, em vez de gastar tempo em tarefas tediosas e repetitivas, como escrever e depurar código.

UIs de arrastar e soltar permitem que os desenvolvedores se concentrem em aspectos críticos do projeto, como lógica de negócios, experiência do usuário e otimização de desempenho, em vez de gastar tempo em tarefas tediosas e repetitivas, como escrever e depurar código. Barreiras de entrada reduzidas: A natureza acessível da IU de drag-and-drop torna mais fácil para os recém-chegados entrarem no mundo do desenvolvimento de aplicativos e contribuírem para a indústria tecnológica em constante crescimento.

A natureza acessível da IU de torna mais fácil para os recém-chegados entrarem no mundo do desenvolvimento de aplicativos e contribuírem para a indústria tecnológica em constante crescimento. Mantenha o foco na lógica de negócios: aproveitar a UI drag-and-drop permite que desenvolvedores e usuários de negócios se concentrem nos processos de negócios essenciais, em vez de ficarem atolados nos detalhes de implementação da UI.

Esses benefícios levaram à rápida adoção e ao crescimento de plataformas no-code e low-code, tornando-as um segmento essencial do moderno ecossistema de desenvolvimento de aplicativos.

O futuro da interface de arrastar e soltar e do desenvolvimento No-Code

O futuro da UI drag-and-drop e do desenvolvimento no-code é imensamente promissor, com inovações e avanços transformando continuamente a forma como os aplicativos são projetados e construídos. Várias áreas-chave de desenvolvimento contínuo moldarão a trajetória do design de UI de drag-and-drop nos próximos anos:

Experiências de usuário aprimoradas: à medida que os recursos de interfaces de usuário drag-and-drop se tornam mais sofisticados, os usuários podem esperar recursos ainda mais avançados que facilitam a criação de aplicativos visualmente impressionantes e altamente funcionais. Melhorar a experiência do usuário continua sendo um foco central para os fornecedores de plataformas.

à medida que os recursos de interfaces de usuário se tornam mais sofisticados, os usuários podem esperar recursos ainda mais avançados que facilitam a criação de aplicativos visualmente impressionantes e altamente funcionais. Melhorar a experiência do usuário continua sendo um foco central para os fornecedores de plataformas. Integração com tecnologias emergentes: A integração de tecnologias de ponta, como Inteligência Artificial (IA), Internet das Coisas (IoT) e blockchain continuará a remodelar as capacidades das UIs drag-and-drop , capacitando os usuários a construir interfaces mais complexas e aplicações valiosas.

A integração de tecnologias de ponta, como Inteligência Artificial (IA), Internet das Coisas (IoT) e blockchain continuará a remodelar as capacidades das UIs , capacitando os usuários a construir interfaces mais complexas e aplicações valiosas. Construindo aplicativos mais sofisticados: À medida que as interfaces drag-and-drop continuam a evoluir, os usuários podem criar aplicativos cada vez mais sofisticados que atendem a um espectro mais amplo de casos de uso e setores.

À medida que as interfaces continuam a evoluir, os usuários podem criar aplicativos cada vez mais sofisticados que atendem a um espectro mais amplo de casos de uso e setores. Colaboração aprimorada entre designers e desenvolvedores: Um dos objetivos do desenvolvimento de UI drag-and-drop é facilitar uma melhor comunicação entre designers e desenvolvedores, agilizando o processo de desenvolvimento e melhorando a qualidade do produto final.

As melhorias contínuas nas UIs drag-and-drop e nas plataformas de desenvolvimento no-code refletem a natureza dinâmica do mundo digital e a necessidade crescente de soluções versáteis de desenvolvimento de aplicativos. Plataformas como AppMaster estão na vanguarda desta revolução, aproveitando o poder das interfaces drag-and-drop para permitir que os usuários criem aplicativos de forma rápida, eficiente e econômica.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

AppMaster: uma ferramenta poderosa de arrastar e soltar No-Code

AppMaster se destaca como uma poderosa plataforma sem código que aproveita o poder do design de drag-and-drop para criar aplicativos de back-end, web e móveis. Ele oferece um conjunto abrangente de ferramentas e recursos projetados para agilizar o processo de desenvolvimento e torná-lo acessível para usuários com ou sem amplo conhecimento técnico. Com AppMaster, o desenvolvimento é tão simples quanto organizar visualmente os componentes e definir processos de negócios.

Como AppMaster aprimora a experiência de arrastar e soltar

AppMaster aprimora a experiência drag-and-drop com seus recursos avançados e recursos abrangentes. Para aplicativos de back-end, os usuários podem criar modelos de dados visualmente (esquema de banco de dados), lógica de negócios por meio do BP Designer visual, API REST e WSS Endpoints.

Em aplicativos da web, AppMaster permite que os usuários criem uma UI altamente interativa com componentes drag-and-drop, definam a lógica de negócios para cada componente com o designer do BP da Web e tornem o aplicativo da web totalmente responsivo. Nenhuma codificação manual é necessária, permitindo um processo de desenvolvimento rápido e eficiente.

Da mesma forma, para aplicativos móveis, os usuários podem criar a UI com componentes drag-and-drop e definir a lógica de negócios para cada componente usando o designer Mobile BP. Cada vez que um usuário pressiona o botão ‘Publicar’, AppMaster pega os projetos e gera o código-fonte, compila aplicativos, executa testes, empacota aplicativos em contêineres Docker (para back-end) e implanta na nuvem.

AppMaster gera aplicativos backend com Go (golang), aplicativos web com estrutura Vue3 e JS/TS e aplicativos móveis usando Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS. Como AppMaster gera aplicativos reais, os clientes com planos de assinatura específicos podem obter arquivos binários executáveis ​​(assinaturas Business e Business+) ou até mesmo código-fonte (assinatura Enterprise) e hospedar os aplicativos no local.

Sem dívida técnica e fácil manutenção

Uma grande vantagem de usar AppMaster é que ele elimina dívidas técnicas. A cada alteração do blueprint, os usuários podem gerar um novo conjunto de aplicativos em menos de 30 segundos. Como AppMaster sempre gera aplicativos do zero, manter e atualizar aplicativos torna-se descomplicado. AppMaster gera automaticamente documentação Swagger (Open API) para cada projeto para os endpoints do servidor e scripts de migração de esquema de banco de dados, simplificando ainda mais o processo de desenvolvimento e garantindo integrações perfeitas.

Aplicativos escaláveis ​​com AppMaster

Os aplicativos AppMaster demonstram escalabilidade impressionante para casos de uso corporativos e de alta carga, graças ao uso de aplicativos back-end sem estado compilados gerados com Go. A plataforma pode funcionar com qualquer banco de dados compatível com PostgreSQL como banco de dados primário, garantindo uma experiência confiável.

Uma variedade de planos de assinatura

AppMaster oferece seis tipos de planos de assinatura para atender às diferentes necessidades dos usuários:

Aprenda e explore (gratuito): ideal para novos usuários e testes de plataforma sem nenhum custo.

ideal para novos usuários e testes de plataforma sem nenhum custo. Startup (US$ 195/mês): assinatura básica com todos os recursos básicos e prototipagem ilimitada.

assinatura básica com todos os recursos básicos e prototipagem ilimitada. Startup+ (US$ 299/mês): mais recursos por contêiner, mais BPs e Endpoints que o plano Startup.

mais recursos por contêiner, mais BPs e Endpoints que o plano Startup. Empresarial (US$ 955/mês): vários microsserviços de back-end e a capacidade de obter arquivos binários e hospedar no local.

vários microsserviços de back-end e a capacidade de obter arquivos binários e hospedar no local. Business+ ($ 1.575/mês): mais recursos e recursos adicionais.

mais recursos e recursos adicionais. Empresarial: planos altamente configuráveis ​​para grandes projetos com múltiplos microsserviços e aplicações, incluindo acesso ao código-fonte. Para ofertas especiais e planos personalizados, startups, instituições educacionais, organizações sem fins lucrativos e projetos de código aberto podem explorar opções adicionais entrando em contato com AppMaster .

AppMaster é uma ferramenta poderosa drag-and-drop no-code que simplifica o processo de desenvolvimento de aplicativos, elimina dívidas técnicas e produz aplicativos confiáveis ​​​​e escalonáveis. Ao permitir que empresas e desenvolvedores criem aplicativos web, móveis e de back-end sem amplo conhecimento de codificação, AppMaster mostra como o design de UI drag-and-drop está moldando o futuro do desenvolvimento no-code.