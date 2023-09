Drag-and-drop: een reis door de evolutie van de gebruikersinterface

De oorsprong van de gebruikersinterface met slepen en neerzetten

Gebruikersinterfaces (UI) met slepen en neerzetten vinden hun oorsprong in de jaren zestig en zeventig, tijdens de begindagen van grafische gebruikersinterfaces (GUI). Een van de eerste pioniers op dit gebied was Dr. Alan Kay, die het concept van een 'kneedbare' gebruikersinterface ontwikkelde. Dankzij kneedbare interfaces konden gebruikers de structuur en het gedrag van hun applicatie definiëren door UI-elementen op het scherm rechtstreeks te manipuleren. Dit was destijds een baanbrekend idee omdat het eindgebruikers de mogelijkheid gaf softwareprogramma's te maken zonder complexe programmeertalen te beheersen.

Het baanbrekende werk op het gebied van drag-and-drop interfaceontwerp kwam eind jaren zeventig en tachtig van het legendarische Palo Alto Research Center (PARC) van Xerox. De eerste interactieve desktopomgeving, de Xerox Star, introduceerde veel integrale aspecten van de hedendaagse grafische gebruikersinterfaces, waaronder vensters, pictogrammen, menu's en aanwijzers (WIMP). Dankzij de revolutionaire gebruikersinterface van de Star konden gebruikers handmatig objecten op het scherm manipuleren, met behulp van een op de muis gebaseerd aanwijsapparaat om items tussen vensters te drag and drop.

Apple, Inc. speelde een cruciale rol bij het populariseren van de drag-and-drop interface toen ze in 1983 de Apple Lisa introduceerden. De gebruikersinterface van de Lisa integreerde de revolutionaire ideeën die bij Xerox PARC waren ontwikkeld, waardoor ze toegankelijk werden voor een bredere consumentenbasis. De Apple Macintosh, uitgebracht in 1984, breidde het concept verder uit, verlegde de grenzen van UI-innovatie en bevestigde het belang van drag-and-drop -ontwerp in de evolutie van de computer.

Overgang naar WYSIWYG-ontwerp

Naarmate computers toegankelijker en wijdverspreider werden, groeide de vraag naar een verbeterd UI-ontwerp dat tegemoetkwam aan de behoeften van niet-programmeurs. Een van de belangrijkste keerpunten in de evolutie van UI-ontwerp was de opkomst van het WYSIWYG-concept (What You See Is What You Get). WYSIWYG-editors maakten het voor gebruikers aanzienlijk eenvoudiger om visueel aantrekkelijke inhoud te creëren door hen in staat te stellen tekst, afbeeldingen en andere multimedia rechtstreeks op een scherm te bewerken en op te maken dat leek op het uiteindelijke uitvoerresultaat.

Adobe Systems speelde een prominente rol bij het bevorderen van de WYSIWYG-filosofie door populaire tools als Adobe Illustrator, Photoshop en InDesign uit te brengen. Deze tools boden zeer responsieve, visueel nauwkeurige voorbeelden van de artefacten die gebruikers maakten, waardoor het giswerk dat doorgaans gepaard gaat met het maken van inhoud aanzienlijk werd verminderd.

Deze paradigmaverschuiving in het UI-ontwerp stelde gebruikers in staat taken met minder klikken uit te voeren en de focus op het visuele element van hun werk te behouden. Als gevolg hiervan kregen WYSIWYG-editors snel grip en werden ze een belangrijk onderdeel van de moderne applicatieontwikkeling.

Hoe drag-and-drop-gebruikersinterfaces de traditionele ontwikkeling opnieuw uitvonden

Het implementeren van drag-and-drop interfaces, vooral in WYSIWYG-omgevingen, markeerde een aanzienlijke verschuiving in traditionele softwareontwikkelingsparadigma 's. Door gebruik te maken van drag-and-drop gebruikersinterfaces konden ontwikkelaars functionele interfaces en applicaties creëren met veel grotere efficiëntie en in een fractie van de tijd die nodig is bij het gebruik van conventionele codeertechnieken.

Een opmerkelijk voorbeeld van een krachtig hulpmiddel voor visuele ontwikkeling drag-and-drop is Microsoft Visual Basic. Het maakte het voor ontwikkelaars aanzienlijk eenvoudiger om grafische interfaces voor desktoptoepassingen te maken en aan te passen. Naarmate de populariteit van webgebaseerde applicaties groeide, ontstonden er tools als Macromedia (nu Adobe) Dreamweaver die webontwikkelomgevingen drag-and-drop mogelijk maakten die het proces van het maken en aanpassen van complexe HTML-lay-outs stroomlijnden. Deze nieuwe aanpak verminderde de toetredingsdrempels aanzienlijk en stelde beginnende ontwikkelaars of ontwerpers in staat geavanceerde interfaces te creëren zonder uitgebreide technische kennis.

Naarmate de technologie vorderde, groeide ook het drag-and-drop de UI-ontwerpwereld. De introductie van responsief ontwerp en adaptieve lay-outs voegden nieuwe niveaus van complexiteit toe aan de webontwikkeling, waardoor nog krachtigere drag-and-drop tools nodig waren. Moderne UI-frameworks zoals Bootstrap en Material Design voorzagen ontwikkelaars van kant-en-klare componenten die ze snel in hun applicaties konden integreren, waardoor het ontwikkelingsproces verder werd gestroomlijnd. Vooruitgang in JavaScript-bibliotheken en -frameworks, zoals React, Angular en Vue, maakte ook aanzienlijk meer interactieve en dynamische applicaties mogelijk met behulp van UI-ontwerp met drag-and-drop.

De drag-and-drop aanpak heeft het ontwikkelingsproces met succes vereenvoudigd en deuren geopend voor gebruikers die mogelijk geen ervaring hebben met traditionele programmeertalen. Als gevolg hiervan heeft het aanzienlijke innovatie gestimuleerd en blijft het de softwareontwikkelingsindustrie vandaag de dag vormgeven.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Impact op No-Code en low-code-platforms

Drag-and-drop UI-ontwerp heeft de evolutie en adoptie van no-code en low-code platforms aanzienlijk beïnvloed. Deze platforms hebben ook een enorme impact gehad op verschillende industrieën door de ontwikkeling van applicaties te democratiseren en mensen met weinig tot geen technische kennis in staat te stellen functionele, visueel aantrekkelijke applicaties te creëren.

Een van de belangrijkste redenen voor de wijdverbreide acceptatie van no-code en low-code platforms is de drag-and-drop interface. Dankzij dit intuïtieve ontwerp kunnen gebruikers applicaties maken door eenvoudigweg elementen te slepen en te plaatsen waar ze willen verschijnen, zonder dat enige codeerexpertise nodig is. Het gebruiksgemak en de toegankelijkheid die drag-and-drop interfaces bieden, hebben een belangrijke rol gespeeld in de manier waarop mensen vandaag de dag de ontwikkeling van applicaties benaderen.

Bedrijven die no-code en low-code -platforms ontwikkelen, verbeteren voortdurend hun drag-and-drop ontwerpmogelijkheden om tegemoet te komen aan diverse gebruikers. Dankzij deze verbeteringen kunnen gebruikers zeer responsieve en visueel verbluffende applicaties maken die ooit alleen mogelijk waren voor professionele ontwikkelaars met jarenlange ervaring.

AppMaster profiteert bijvoorbeeld van deze verbeteringen in het UI-ontwerp, waardoor gebruikers volledig functionele backend-, web- en mobiele applicaties kunnen bouwen met behulp van een drag-and-drop interface. De krachtige tools maken het ontwerpen van datamodellen mogelijk, het creëren van REST API's en het eenvoudig implementeren van bedrijfslogica, waardoor gebruikers meer controle krijgen over het ontwikkelingsproces en de afhankelijkheid van deskundige ontwikkelaars wordt verminderd.

Voordelen van drag-and-drop gebruikersinterfaces bij moderne applicatieontwikkeling

Het gebruik van gebruikersinterfaces drag-and-drop bij de ontwikkeling van moderne applicaties heeft talloze voordelen opgeleverd, die aanzienlijk hebben bijgedragen aan de toenemende populariteit ervan. Enkele van de meest opvallende voordelen van gebruikersinterfaces drag-and-drop zijn:

Verbeterde toegankelijkheid: Drag-and-drop-UI's maken de ontwikkeling van applicaties toegankelijker voor gebruikers met verschillende technische vaardigheidsniveaus, waardoor inclusiviteit en diversiteit binnen de digitale industrie worden bevorderd.

Drag-and-drop-UI's maken de ontwikkeling van applicaties toegankelijker voor gebruikers met verschillende technische vaardigheidsniveaus, waardoor inclusiviteit en diversiteit binnen de digitale industrie worden bevorderd. Kortere ontwikkeltijd: Het gebruiksgemak van drag-and-drop interfaces vermindert de tijd die nodig is om een ​​applicatie te ontwikkelen drastisch, omdat het niet nodig is om handmatig coderegels te schrijven.

Het gebruiksgemak van interfaces vermindert de tijd die nodig is om een ​​applicatie te ontwikkelen drastisch, omdat het niet nodig is om handmatig coderegels te schrijven. Verbeterde productiviteit: Dankzij slepen-en-neerzetten-UI's kunnen ontwikkelaars zich concentreren op kritische aspecten van het project, zoals bedrijfslogica, gebruikerservaring en prestatie-optimalisatie, in plaats van tijd te besteden aan vervelende en repetitieve taken zoals het schrijven en debuggen van code.

Dankzij slepen-en-neerzetten-UI's kunnen ontwikkelaars zich concentreren op kritische aspecten van het project, zoals bedrijfslogica, gebruikerservaring en prestatie-optimalisatie, in plaats van tijd te besteden aan vervelende en repetitieve taken zoals het schrijven en debuggen van code. Minder toegangsdrempels: Het laagdrempelige karakter van drag-and-drop UI maakt het voor nieuwkomers gemakkelijker om de wereld van applicatieontwikkeling te betreden en bij te dragen aan de steeds groeiende technologische industrie.

Het laagdrempelige karakter van UI maakt het voor nieuwkomers gemakkelijker om de wereld van applicatieontwikkeling te betreden en bij te dragen aan de steeds groeiende technologische industrie. Behoud de focus op bedrijfslogica: Door gebruik te maken van drag-and-drop UI kunnen zowel ontwikkelaars als zakelijke gebruikers zich concentreren op essentiële bedrijfsprocessen, in plaats van te verzanden in de details van de UI-implementatie.

Deze voordelen hebben geleid tot een snelle acceptatie en groei van no-code en low-code platforms, waardoor ze een essentieel onderdeel zijn geworden van het moderne ecosysteem voor applicatieontwikkeling.

De toekomst van drag-and-drop gebruikersinterface en ontwikkeling No-Code

De toekomst van drag-and-drop UI en no-code ontwikkeling is enorm veelbelovend, waarbij innovaties en verbeteringen voortdurend de manier veranderen waarop applicaties worden ontworpen en gebouwd. Verschillende belangrijke gebieden van voortdurende ontwikkeling zullen het traject van drag-and-drop UI-ontwerp de komende jaren vormgeven:

Verbeterde gebruikerservaringen: Naarmate de mogelijkheden van drag-and-drop UI's geavanceerder worden, kunnen gebruikers nog geavanceerdere functies verwachten die het gemakkelijker maken om visueel verbluffende en zeer functionele applicaties te creëren. Het verbeteren van de gebruikerservaring blijft een centraal aandachtspunt voor platformaanbieders.

Naarmate de mogelijkheden van UI's geavanceerder worden, kunnen gebruikers nog geavanceerdere functies verwachten die het gemakkelijker maken om visueel verbluffende en zeer functionele applicaties te creëren. Het verbeteren van de gebruikerservaring blijft een centraal aandachtspunt voor platformaanbieders. Integratie met opkomende technologieën: De integratie van geavanceerde technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI), Internet of Things (IoT) en blockchain zal de mogelijkheden van drag-and-drop gebruikersinterfaces blijven hervormen, waardoor gebruikers complexere en waardevolle toepassingen.

De integratie van geavanceerde technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI), Internet of Things (IoT) en blockchain zal de mogelijkheden van gebruikersinterfaces blijven hervormen, waardoor gebruikers complexere en waardevolle toepassingen. Het bouwen van meer geavanceerde applicaties: Naarmate drag-and-drop interfaces blijven evolueren, kunnen gebruikers steeds geavanceerdere applicaties bouwen die tegemoetkomen aan een breder spectrum van gebruiksscenario's en industrieën.

Naarmate interfaces blijven evolueren, kunnen gebruikers steeds geavanceerdere applicaties bouwen die tegemoetkomen aan een breder spectrum van gebruiksscenario's en industrieën. Verbeterde samenwerking tussen ontwerpers en ontwikkelaars: Een van de doelen van drag-and-drop UI-ontwikkeling is het faciliteren van betere communicatie tussen ontwerpers en ontwikkelaars, het stroomlijnen van het ontwikkelingsproces en het verbeteren van de kwaliteit van het eindproduct.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

De voortdurende verbeteringen in drag-and-drop gebruikersinterfaces en ontwikkelingsplatforms no-code weerspiegelen het dynamische karakter van de digitale wereld en de groeiende behoefte aan veelzijdige oplossingen voor applicatieontwikkeling. Platformen als AppMaster lopen voorop in deze revolutie en maken gebruik van de kracht van drag-and-drop interfaces om gebruikers in staat te stellen snel, efficiënt en kosteneffectief applicaties te bouwen.

AppMaster: een krachtige tool No-Code via slepen en neerzetten

AppMaster onderscheidt zich als een krachtig platform zonder code dat gebruik maakt van de kracht van drag-and-drop ontwerp voor het creëren van backend-, web- en mobiele applicaties. Het biedt een uitgebreide reeks tools en functies die zijn ontworpen om het ontwikkelingsproces te stroomlijnen en toegankelijk te maken voor gebruikers met of zonder uitgebreide technische kennis. Met AppMaster is ontwikkeling net zo eenvoudig als het visueel rangschikken van componenten en het definiëren van bedrijfsprocessen.

Hoe AppMaster de ervaring met slepen en neerzetten verbetert

AppMaster verbetert de drag-and-drop ervaring met zijn geavanceerde mogelijkheden en uitgebreide functies. Voor backend-applicaties kunnen gebruikers visueel datamodellen (databaseschema) en bedrijfslogica creëren via visuele BP Designer, REST API en WSS Endpoints.

In webapplicaties stelt AppMaster gebruikers in staat een zeer interactieve gebruikersinterface te creëren met drag-and-drop componenten, bedrijfslogica voor elke component te definiëren met de Web BP-ontwerper en de webapplicatie volledig responsief te maken. Er is geen handmatige codering vereist, waardoor een snel en efficiënt ontwikkelingsproces mogelijk is.

Op dezelfde manier kunnen gebruikers voor mobiele applicaties de gebruikersinterface creëren met drag-and-drop componenten en voor elke component bedrijfslogica definiëren met behulp van de Mobile BP-ontwerper. Elke keer dat een gebruiker op de knop 'Publiceren' drukt, neemt AppMaster de blauwdrukken en genereert de broncode, compileert applicaties, voert tests uit, verpakt applicaties in Docker-containers (voor de backend) en implementeert deze in de cloud.

AppMaster genereert backend-applicaties met Go (golang), webapplicaties met het Vue3- framework en JS/TS, en mobiele applicaties met behulp van Kotlin en Jetpack Compose voor Android, en SwiftUI voor iOS. Omdat AppMaster echte applicaties genereert, kunnen klanten met specifieke abonnementen uitvoerbare binaire bestanden (Business- en Business+-abonnementen) of zelfs broncode (Enterprise-abonnement) verkrijgen en de applicaties lokaal hosten.

Geen technische schulden en eenvoudig onderhoud

Een groot voordeel van het gebruik van AppMaster is dat het technische schulden elimineert. Bij elke blauwdrukwijziging kunnen gebruikers in minder dan 30 seconden een nieuwe set applicaties genereren. Omdat AppMaster altijd vanuit het niets applicaties genereert, wordt het onderhouden en updaten van applicaties probleemloos. AppMaster genereert voor elk project automatisch Swagger-documentatie (Open API) voor de endpoints en databaseschemamigratiescripts, waardoor het ontwikkelingsproces verder wordt vereenvoudigd en naadloze integraties worden gegarandeerd.

Schaalbare applicaties met AppMaster

AppMaster applicaties demonstreren een indrukwekkende schaalbaarheid voor zakelijke toepassingen en gebruiksscenario's met hoge belasting, dankzij het gebruik van gecompileerde staatloze backend-applicaties die zijn gegenereerd met Go. Het platform kan met elke PostgreSQL -compatibele database als primaire database werken, waardoor een betrouwbare ervaring wordt gegarandeerd.

Een verscheidenheid aan abonnementsplannen

AppMaster biedt zes soorten abonnementen om tegemoet te komen aan verschillende gebruikersbehoeften:

Leren en ontdekken (gratis): ideaal voor nieuwe gebruikers en gratis platformtesten.

ideaal voor nieuwe gebruikers en gratis platformtesten. Startup ($195/maand): instapabonnement met alle basisfuncties en onbeperkte prototyping.

instapabonnement met alle basisfuncties en onbeperkte prototyping. Startup+ ($299/maand): meer resources per container, meer BP's en eindpunten dan het Startup-abonnement.

meer resources per container, meer BP's en eindpunten dan het Startup-abonnement. Zakelijk ($955/maand): meerdere backend-microservices en de mogelijkheid om binaire bestanden op te halen en lokaal te hosten.

meerdere backend-microservices en de mogelijkheid om binaire bestanden op te halen en lokaal te hosten. Business+ ($1575/maand): meer bronnen en extra functies.

meer bronnen en extra functies. Enterprise: zeer configureerbare plannen voor grote projecten met meerdere microservices en applicaties, inclusief toegang tot de broncode. Voor speciale aanbiedingen en maatwerkplannen kunnen startups, onderwijsinstellingen, non-profitorganisaties en open-sourceprojecten aanvullende opties verkennen door contact op te nemen met AppMaster .

AppMaster is een krachtige drag-and-drop no-code die het applicatieontwikkelingsproces vereenvoudigt, technische schulden elimineert en betrouwbare, schaalbare applicaties produceert. Door bedrijven en ontwikkelaars in staat te stellen web-, mobiele en backend-applicaties te maken zonder uitgebreide kennis van coderen, laat AppMaster zien hoe drag-and-drop UI-ontwerp de toekomst van no-code ontwikkeling vormgeeft.