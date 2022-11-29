Yazılım geliştirme sektörü değişiyor. Her geçen gün daha karmaşık ve performanslı uygulamalar yaratırken, yazılım geliştirme süreci de basitleşiyor. Konuyla ilgili herhangi bir eğitimi olmayan ve sınırlı bilgi ve becerilere sahip profesyonel olmayan yazılım geliştiricileri olan Citizen geliştiricileri, bugün müşterileri veya dahili iş süreçleri için platformlar oluşturma yeteneğine sahiptir.

Bunun başlıca nedeni, vatandaş geliştiricilerin manuel olarak tek bir kod satırı yazmadan uygulamalar oluşturmasına izin veren low-code ve no-code platformlardır . Bununla birlikte, low-code ve no-code hareket olarak adlandırılan hareket, öte yandan siber tehditler daha fazla sayıda ve tehlikeli hale geldiği için bile bazı güvenlik endişelerini gündeme getirdi. Bu makalede, low-code ve no-code geliştirme platformlarıyla ilgili güvenlik risklerini inceleyelim.

no-code ve low-code yazılım geliştirme nedir?

Bahsedildiği gibi, low-code ve no-code yazılım geliştirme, yazılım geliştiricinin bir veya daha fazla programlama dilinde el ile satır satır kod yazmasını gerektirmez. Low-code ve no-code platformlar benzerdir, ancak aynı şey değildirler. low-code ile, yazılımınızın bölümlerini kod yazmadan oluşturmanıza izin veren no-code araçlara sahip olursunuz, ancak her zaman manuel olarak programlamanız gereken yönler vardır. low-code ile yani kodlama ve programlama dilinde minimum bilgi ve beceri gereklidir.

Bunun yerine no-code ile kodlama asla gerekli değildir. Tek bir kod satırı bile yazmadan sıfırdan kusursuz işleyen ve kullanıma hazır uygulamalar oluşturabilirsiniz. Bu, elbette, kodun yazılım geliştirme sürecinden sihirli bir şekilde kaybolduğu anlamına gelmez, ancak kodsuz geliştirme platformunuzun no-code otomatik olarak oluşturduğu anlamına gelir. Low-code ve özellikle no-code platformlar, vatandaş geliştiricilerin kodlama konusunda resmi bir eğitimden geçmek zorunda kalmadan ve profesyonel bir yazılım geliştiricisi tutmadan uygulamalar oluşturmasını mümkün kılar.

low-code veya no-code geliştirme platformlarında, kodunuz üzerinde tam kontrole sahip olmadığınız göründüğü için ve güvenlik riskleri, hassas verilerin korunması ve diğer konularda vatandaş geliştiriciler profesyonel geliştiricilerden daha az uzman oldukları için. güvenlik açısından, no-code ve low-code risklerinin ne olduğunu düşünmeye değer.

En low-code ve no-code riskler

Düşük görünürlük

low-code ve no-code geliştirme platformlarıyla geliştiricilerin kaynak koduna erişebileceği doğrudur. Yine de, çok büyük olabilen kodun kendisi, geleneksel yazılım geliştirmede olduğu kadar hem geliştiriciler hem de müşteriler tarafından görülemez.

Low-code ve no-code platformların kullanıcıları kodu kolayca göremez veya inceleyemez ve bunun sonuçları şunlar olabilir:

Bir şirket, low-code veya no-code platform satıcılarından yazılım aldığında, yürürlükteki güvenlik kontrolünün ve kodun görünürlüğünü elde etmek ister.

veya platform satıcılarından yazılım aldığında, yürürlükteki güvenlik kontrolünün ve kodun görünürlüğünü elde etmek ister. ekip low-code veya no-code bir platform kullandığında, tek geliştirici veya baş mühendis, farklı bileşenler (farklı modüller, eklentiler) aracılığıyla ilişkiyi net bir şekilde anlamalarına izin verebilecek bir kod vizyonuna sahip olamaz. .)

veya bir platform kullandığında, tek geliştirici veya baş mühendis, farklı bileşenler (farklı modüller, eklentiler) aracılığıyla ilişkiyi net bir şekilde anlamalarına izin verebilecek bir kod vizyonuna sahip olamaz. .) erişim denetimi sınırlıdır ve low-code veya no-code yazılımları güvenlik açıklarına maruz bırakır.

Ancak genellikle geleneksel geliştirmede bile projelerin geniş bir kod tabanı vardır: birçok bileşen, farklı modüller ve eklentiler. Geliştiricilerin veya CTO/baş mühendislerin projeye yukarıdan bakıp tüm ilişkileri görmeleri için neredeyse hiçbir çözüm yoktur.

güvenli olmayan kod

Kodun güvenliği büyük ölçüde kalitesine ve geliştiricilerin seviyesine bağlıdır. Geliştiriciler üst düzey olsalar bile, yine de insan hataları yapıyorlar - orada unutmuşlar, burada kaçırmışlar. İnsanların aksine AppMaster no-code yapmaz ve her zaman her şeyi talimatlara göre, en iyi uygulamalara göre yapar ve hiçbir şeyi unutmaz.

no-code gibi AppMaster platformların kullanımı, çeşitli nedenlerle geleneksel geliştirme yaklaşımından daha güvenlidir.

İlk olarak, no-code platformlar, tüm kodların doğru şekilde yazılmasını ve hatasız olmasını sağlayan en iyi uygulamalar temeli üzerine kuruludur.

platformlar, tüm kodların doğru şekilde yazılmasını ve hatasız olmasını sağlayan en iyi uygulamalar temeli üzerine kuruludur. İkinci olarak, no-code platformlar, mümkün olduğu kadar çok görevi otomatikleştirerek insan hatası olasılığını en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır.

platformlar, mümkün olduğu kadar çok görevi otomatikleştirerek insan hatası olasılığını en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır. Son olarak, kodsuz platformlar en son güvenlik özellikleriyle sürekli olarak güncellenerek no-code sürekli gelişen tehditlerden korur. Özetle, no-code bir platform kullanmak, geleneksel yaklaşımlardan çok daha güvenli bir geliştirme deneyimi sağlar.

Giriş kontrolu

Kod erişimini ve değişiklikleri kontrol etmek, karmaşık uygulamalar geliştirirken her zaman büyük bir sorundur. Bileşenler veya bir ürün üzerinde birkaç kişi çalışıyorsa, bir kişinin kodun hangi bölümünü diğerinin görebileceğini ayırmanın bir yolu yoktur. Devam eden geliştirme ve test için geliştiricinin tüm kod tabanına ihtiyacı vardır. Öte yandan AppMaster, her bir iş süreci ayrı bir geliştiriciye atanabildiğinde ve tüm değişiklikler günlüğe kaydedildiğinde, erişim kontrolünün maksimum atomikliğine kadar bileşen bileşen yapılandırılabilir.

İş mantığı kusurları

no-code bir geliştirme platformu kullanırken bile, yazılımın işlevselliğinde iş mantığı izinleri uygulanmalıdır. Bu olmazsa, yazılımı hassas verilere ve API açıklamasını tehditlere maruz bırakır.

Klasik geliştirmede, tüm proje bileşenlerinin mimarisini kontrol etmek çok zordur, her geliştirici istediği gibi yazar ve çoğu zaman inceleme kodu bile durumu kurtarmaz. İstemciler AppMaster kullandığında, tüm iş mantığı başlangıçta optimum düzeyde soyutlama ile basit bloklar biçiminde oluşturulur ve yapay zeka sonrası işleme, oluşturulan mantığı ve kodu daha da geliştirir. Bu nedenle, iş mantığındaki kritik hatalar son derece olası değildir. Ayrıca AppMaster, güçlü yazma, değişkenlerin ve türlerin bağlantısının kontrolüne ve gelen verilerin filtrelenmesine sahiptir. AppMaster ile iş mantığınızın doğru ve hatasız olduğundan emin olabilirsiniz. Bu, iş mantığındaki hatalar konusunda endişelenmenize gerek kalmadan ürününüzü geliştirmeye odaklanabileceğiniz anlamına gelir.

Yazılım güvenlik riskleri nasıl azaltılır?

Artık her bir güvenlik riskini ele aldığımıza göre, bunları azaltmak ve vatandaş gelişimini geleneksel yazılım geliştirme ile aynı seviyeye getirmek için en iyi güvenlik uygulamalarını tartışmaya başlayabiliriz.

SBOM

Platform kullanıcıları, yazılım bileşenlerine ilişkin içgörülere sahip olmak için satıcıdan bir SBOM talep edebilir. SBOM, Yazılım Malzeme Listesi'dir ve bir yazılım parçası oluşturmak için kullanılan bileşenlerin, modüllerin ve kitaplıkların resmi bir listesidir.

SBOM, ekipler veya şirketler arasında paylaşılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Yazılım yönetimine dahil olan herkesin tüm yazılım bileşenleri ve bunların güvenlik açıkları hakkında daha net bir vizyona sahip olmasına yardımcı olabilecek bir araçtır.

Güvenlik testi

Güvenlik testi her zaman en iyi güvenlik uygulamalarından biridir ve güvenli olmayan kod riskini sınırlamanın bir yoludur. Bir geliştirici olarak, güvenlik testlerini düzenli olarak çalıştırmalısınız. Bir müşteri olarak (belki low-code kullanan veya no-code kullanmayan bir geliştirici tuttunuz ), güvenli olmayan kodun kodun her yerinde çoğaltılmamasını garanti eden güvenlik taraması talep edebilirsiniz.

Doğru aracı seçme

Aşağıdaki paragrafta önerdiğimiz AppMaster gibi premium kodsuz araçları kullandığınızda, otomatik olarak oluşturulan no-code üstün kalitededir. Bildiğiniz gibi kodun kalitesi hem performans hem de güvenlik açısından fark yaratıyor.

no-code gibi AppMaster platformlarla, olası insan hatalarını denklemden çıkarırsınız (ne kadar yetenekli olurlarsa olsunlar, geliştiriciler yine de ayrıntıları unutabilir, bazı yönleri gözden kaçırabilir, dikkati dağılabilir, sıkılabilir ve küçük hatalar yapabilir). Bunun yerine AppMaster, talimatlara ve en iyi güvenlik uygulamalarına göre kod üretir .

Doğru bir no-code geliştirme platformu seçme

Yukarıdaki paragrafta gördüğümüz gibi, güvenlik açısından doğru no-code platformu seçmek çok önemlidir. Bu nedenle, bugün piyasadaki en iyi AppMaster no-code AppMaster no-code platformdur. low-code code'dan farklı olarak, kodsuz bir platform, herhangi bir manuel kodlama gerektirmediği için low-code no-code platformdan farklıdır. drag-and-drop sistemiyle birleştirmek için size görsel bir arayüz ve önceden oluşturulmuş yazılım blokları sağlar.

Kod, arka planda otomatik olarak oluşturulur (istediğiniz zaman ona erişebilirsiniz). Oluşturulan no-code kalitesi, AppMaster en iyi kodsuz geliştirme platformu yapan şeydir çünkü:

AppMaster'ın kodunda kusur yok

En iyi güvenlik uygulamalarına göre oluşturulur ve yüksek düzeyde güvenlik sağlar

Yazılımınız üzerinde tam kontrol (ve mülkiyet) sağlamak için kaynak koduna erişilebilir

AppMaster, kod dışında teknik belgeleri de otomatik olarak oluşturur. Ayrıca, AppMaster kadar bileşen bileşen yapılandırılabildiğinden, tüm erişimler ve yapılan değişiklikler günlüğe kaydedilir, bu da erişim kontrolü açısından yazılım güvenliğini artırır.

AppMaster no-code ayrıca iş mantığı kusurları riskini azaltabilecek başka bir avantajı daha vardır: AppMaster tüm iş mantığı başlangıçta optimum düzeyde soyutlama ile basit bloklar biçiminde oluşturulur. Ayrıca yapay zeka sonradan işleme, oluşturulan mantığı ve kodu daha da geliştirir. Bu, iş mantığı hataları olasılığını azaltır. AppMaster ile kodsuz yazılımınızın potansiyel güvenlik risklerini azaltırken no-code geliştirme sürecini basitleştirerek daha verimli ve daha az zaman alıcı hale getirebilirsiniz.