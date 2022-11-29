软件开发部门正在发生变化。当我们创建的应用程序越来越复杂，性能越来越好的时候，软件开发过程也在简化。公民开发者，即没有受过相关教育、知识和技能有限的非专业软件开发者，今天有能力为他们的客户或内部业务流程创建平台。

这主要是由于low-code 和no-code 平台允许公民开发者创建应用程序，而无需手动编写一行代码。然而，所谓的low-code 和no-code 运动引起了一些安全问题，甚至因为在另一方面，网络威胁正变得越来越多和危险。在这篇文章中，让我们探讨与low-code 和no-code 开发平台有关的安全风险。

什么是no-code 和low-code 软件开发？

如前所述，low-code 和no-code 软件开发不需要软件开发人员用一种或多种编程语言逐行手动编写代码。Low-code 和no-code 平台类似，但它们不是一回事。有了low-code ，你就有了no-code 工具，允许你在不写代码的情况下创建软件的一部分，但总有一些方面需要你手动编程。有了low-code ，也就是说，需要最低限度的编码和编程语言的知识和技能。

有了no-code ，相反，编码是永远不需要的。你可以创建应用程序，从零到完美的功能，并准备推出，而不需要写一行代码。当然，这并不意味着代码在软件开发过程中神奇地消失了，而是你的no-code 开发平台会自动生成代码。Low-code ，特别是no-code 平台使公民开发者有可能创建应用程序，而不必接受正规的编码教育，也不必雇用专业的软件开发人员。

因为使用low-code 或no-code 开发平台，你似乎不能完全控制你的代码，而且在安全风险、保护敏感数据和其他安全影响方面，公民开发者不如专业开发者专业，所以值得考虑no-code 和low-code 的风险是什么。

顶级low-code 和no-code 风险

能见度低

诚然，通过low-code 和no-code 开发平台，开发人员可以访问源代码。然而，代码本身--可能非常大--对于开发者和客户来说，并不像传统软件开发那样可见。

Low-code 和 平台的用户不能轻易地看到或检查代码，其后果可能是这样的。no-code

当公司收到来自 low-code 或 no-code 平台供应商的软件时，他们希望能看到安全控制和代码的存在。

或 平台供应商的软件时，他们希望能看到安全控制和代码的存在。 当团队使用 low-code ，或 no-code 平台时，单一的开发人员或首席工程师不能对代码有一个清晰的认识，使他们能够清楚地了解通过不同的组件（不同的模块、插件）的关系。

，或 平台时，单一的开发人员或首席工程师不能对代码有一个清晰的认识，使他们能够清楚地了解通过不同的组件（不同的模块、插件）的关系。 访问控制是有限的，使 low-code 或 no-code 软件暴露在漏洞中。

但是，即使是传统的开发通常，项目也有一个庞大的代码库：许多组件，不同的模块，和插件。对于开发人员或CTO/首席工程师来说，实际上没有任何解决方案可以从上面看项目并看到所有的关系。

不安全的代码

代码的安全性在很大程度上取决于其质量和开发人员的水平。即使开发人员的水平很高，他们仍然会犯人为的错误--他们在那里忘记了，在这里错过了。与人不同的是，no-code 平台如AppMaster ，不会犯错，总是按照指示，按照最佳实践来做一切，不会忘记任何事情。

使用no-code 平台，如AppMaster ，比传统的开发方式更安全，原因有很多。

首先， no-code 平台是建立在最佳实践的基础上，确保所有的代码都是正确编写的，没有错误。

平台是建立在最佳实践的基础上，确保所有的代码都是正确编写的，没有错误。 其次， no-code 平台被设计成尽可能多的自动化任务，将人为错误的机会降到最低。

平台被设计成尽可能多的自动化任务，将人为错误的机会降到最低。 最后， no-code 平台不断更新最新的安全功能，保护你的代码免受不断变化的威胁。总之，使用 no-code 平台可以提供比传统方法更安全的开发体验。

访问控制

在开发复杂的应用程序时，控制代码访问和更改总是一个大问题。如果几个人在组件或产品上工作，那么就没有办法把一个人可以看到的代码的哪一部分和另一部分分开。对于正在进行的开发和测试，开发人员需要整个代码库。AppMaster而在另一方面，可以逐个组件进行配置，直到访问控制的最大原子性，这时每个业务流程可以分配给一个单独的开发人员，所有的变化都被记录下来。

业务逻辑的缺陷

即使在使用no-code 开发平台时，业务逻辑权限也应该在软件的功能中实现。如果不这样做，就会使软件暴露于敏感数据和API暴露于威胁。

在经典的开发中，很难控制所有项目组件的架构，每个开发人员都按照自己的意愿来写，往往连审查代码都救不了的情况。当客户使用AppMaster ，所有的业务逻辑最初都是以简单块的形式构建的，具有最佳的抽象水平，AI的后处理进一步改善了生成的逻辑和代码。因此，业务逻辑中的关键错误是极其不可能的。再加上AppMaster ，有很强的类型化，控制变量和类型的连接，以及对传入数据的过滤。有了AppMaster ，你可以确信你的业务逻辑是正确的，没有错误的。这意味着你可以专注于开发你的产品，而不必担心业务逻辑的错误。

如何减少软件安全风险？

现在我们已经解决了每一个安全风险，我们可以开始讨论减少这些风险的最佳安全实践，使公民开发达到与传统软件开发相同的水平。

SBOM

平台用户可以向供应商索取SBOM，以深入了解软件组件的情况。SBOM 就是软件材料清单，它是用于构建一个软件的组件、模块和库的正式清单。

SBOM 它被专门设计用来在团队之间或公司之间共享。它是一种工具，可以帮助参与软件管理的每个人对所有的软件组件及其漏洞有一个更清晰的认识。

安全测试

安全测试始终是最佳安全实践之一，它是限制不安全代码风险的一种方式。作为一个开发者，你应该定期运行安全测试。作为客户（也许你已经雇用了一个low-code 或no-code 开发人员），你可以要求进行安全扫描，保证不安全的代码不会在代码中到处复制。

选择正确的工具

当你使用优质的no-code 工具，如AppMaster ，我们在下一段中推荐的工具，自动生成的代码是优质的。正如你所知，代码的质量在性能和安全方面都有区别。

通过no-code 平台，如AppMaster ，你从方程中切断了可能的人为错误（无论他们多么熟练，开发人员仍然可以忘记细节，错过某些方面，分心，无聊，并犯小错误）。AppMaster相反，根据指示和安全最佳实践生成代码。

选择一个合适的no-code 开发平台

正如我们在上面的段落中所看到的，选择正确的no-code 平台是关于安全影响的关键。因此，必须推荐目前市场上最好的no-code 平台--AppMaster 。AppMaster 是一个no-code 平台。与low-code 不同，no-code 平台与low-code 平台不同，因为它不需要任何人工编码。它为你提供了一个可视化的界面和预建的软件块，可以与一个 drag-and-drop系统。

代码是在后台自动生成的（你可以在任何时候访问它）。生成的代码的质量是使AppMaster ，是市场上最好的no-code 开发平台，因为。

AppMaster的代码没有任何缺陷

它是根据最佳安全实践生成的，它确保了高水平的安全

源代码是可以访问的，以提供对你的软件的完全控制（和财产）。

除代码外，AppMaster 还自动生成技术文档。此外，由于AppMaster 可以逐个组件进行配置，达到最大的访问控制原子性，所有的访问和更改都被记录下来，从访问控制的角度提高了软件的安全性。

AppMaster no-code 平台还有另一个好处，可以减少业务逻辑缺陷的风险：在AppMaster ，所有的业务逻辑最初都是以简单块的形式构建，具有最佳的抽象水平。另外，人工智能的后处理更进一步改善了生成的逻辑和代码。这减少了业务逻辑错误的可能性。通过AppMaster ，你可以减少你的no-code 软件的潜在安全风险，同时简化软件开发过程，使其更有效率，更少时间。