Le secteur du développement de logiciels est en pleine mutation. Alors que nous créons des applications de plus en plus complexes et performantes, le processus de développement de logiciels se simplifie. Les développeurs citoyens, des développeurs de logiciels non professionnels qui n'ont aucune formation en la matière et dont les connaissances et les compétences sont limitées, sont aujourd'hui capables de créer des plates-formes pour leurs clients ou leurs processus d'affaires internes.

Ceci est principalement dû aux plateformeslow-code et no-code qui permettent aux développeurs citoyens de créer des applications sans écrire une seule ligne de code manuellement. Le mouvement dit " low-code et no-code " a toutefois soulevé quelques inquiétudes en matière de sécurité, même si, par ailleurs, les cybermenaces sont de plus en plus nombreuses et dangereuses. Dans cet article, nous allons explorer les risques de sécurité liés aux plateformes de développement low-code et no-code.

Que sont les logiciels de développement no-code et low-code?

Comme nous l'avons mentionné, le développement de logiciels low-code et no-code ne nécessite pas que le développeur de logiciels écrive manuellement du code, ligne par ligne, dans un ou plusieurs langages de programmation. Les plateformes Low-code et no-code sont similaires, mais ce n'est pas la même chose. Avec low-code, vous disposez de no-code outils qui vous permettent de créer des parties de votre logiciel sans écrire de code, mais il y a toujours des aspects que vous devez programmer manuellement. Avec low-code, c'est-à-dire, un minimum de connaissances et de compétences en matière de codage et de langage de programmation sont nécessaires.

Avec no-code, en revanche, le codage n'est jamais nécessaire. Vous pouvez créer des applications de zéro à parfaitement fonctionnelles et prêtes à être lancées sans écrire une seule ligne de code. Cela ne signifie pas, bien sûr, que le code disparaît comme par magie du processus de développement logiciel, mais que votre plateforme de développement no-code le génère automatiquement. Les plateformes Low-code et, en particulier, no-code permettent aux développeurs citoyens de créer des applications sans avoir à suivre une formation formelle en codage et sans avoir à engager un développeur logiciel professionnel.

Parce qu'il semble qu'avec les plateformes de développement low-code ou no-code, vous n'ayez pas le contrôle total de votre code, et parce que les développeurs citoyens sont moins experts que les développeurs professionnels en matière de risques de sécurité, de protection des données sensibles et d'autres implications de sécurité, il est utile de se demander quels sont les risques de no-code et low-code.

Principaux risques de low-code et no-code

Faible visibilité

Il est vrai qu'avec les plateformes de développement low-code et no-code, les développeurs peuvent accéder au code source. Cependant, le code lui-même - qui peut être très volumineux - n'est pas aussi visible pour les développeurs et les clients qu'il ne l'est dans le cadre du développement logiciel traditionnel.

Low-code et no-code les utilisateurs des plateformes ne peuvent pas voir ou inspecter le code facilement, et les conséquences peuvent être les suivantes :

lorsqu'une entreprise reçoit des logiciels de la part de fournisseurs de plates-formes low-code ou no-code , elle souhaite avoir une visibilité sur le contrôle et le code de sécurité qui sont en place.

ou , elle souhaite avoir une visibilité sur le contrôle et le code de sécurité qui sont en place. lorsque l'équipe utilise une plateforme low-code ou no-code , le développeur unique ou l'ingénieur en chef ne peut pas avoir une vision du code qui lui permette de comprendre clairement la relation entre les différents composants (différents modules, plugins).

ou , le développeur unique ou l'ingénieur en chef ne peut pas avoir une vision du code qui lui permette de comprendre clairement la relation entre les différents composants (différents modules, plugins). le contrôle d'accès est limité, exposant le logiciel low-code ou no-code à des vulnérabilités.

Mais même avec un développement traditionnel, les projets ont une base de code importante : de nombreux composants, différents modules et plugins. Il n'existe pratiquement aucune solution permettant aux développeurs ou au CTO/ingénieur en chef de regarder le projet d'en haut et de voir toutes les relations.

Code non sécurisé

La sécurité du code dépend beaucoup de sa qualité et du niveau des développeurs. Même si les développeurs sont de haut niveau, ils commettent toujours des erreurs humaines - ils ont oublié là, ils ont manqué ici. Contrairement aux humains, la plateforme no-code comme AppMaster ne fait pas d'erreurs et fait toujours tout selon les instructions, selon les meilleures pratiques, et n'oublie rien.

L'utilisation des plates-formes no-code comme AppMaster est plus sûre que l'approche traditionnelle du développement pour diverses raisons.

Premièrement, les plates-formes no-code sont construites sur une base de meilleures pratiques, ce qui garantit que tout le code est correctement écrit et exempt d'erreurs.

sont construites sur une base de meilleures pratiques, ce qui garantit que tout le code est correctement écrit et exempt d'erreurs. Ensuite, les plates-formes no-code sont conçues pour automatiser autant de tâches que possible, ce qui réduit les risques d'erreur humaine.

sont conçues pour automatiser autant de tâches que possible, ce qui réduit les risques d'erreur humaine. Enfin, les plateformes no-code sont constamment mises à jour avec les dernières fonctionnalités de sécurité, protégeant ainsi votre code contre des menaces en constante évolution. En résumé, l'utilisation d'une plateforme no-code offre une expérience de développement beaucoup plus sûre que les approches traditionnelles.

Contrôle d'accès

Le contrôle de l'accès et des modifications du code est toujours un problème important lors du développement d'applications complexes. Si plusieurs personnes travaillent sur des composants ou un produit, il n'y a aucun moyen de séparer quelle partie du code une personne peut voir et quelle autre. Pour le développement et les tests en cours, le développeur a besoin de la totalité de la base de code. AppMaster En revanche, le contrôle d'accès à l'environnement de travail de l'entreprise peut être configuré composant par composant jusqu'à l'atomicité maximale du contrôle d'accès, lorsque chaque processus métier peut être attribué à un développeur distinct et que toutes les modifications sont consignées.

Défauts de la logique métier

Même en utilisant une plateforme de développement no-code, les autorisations de logique métier doivent être implémentées dans les fonctionnalités du logiciel. Si ce n'est pas le cas, cela expose le logiciel à des données sensibles et l'API à des menaces.

Dans le développement classique, il est très difficile de contrôler l'architecture de tous les composants du projet, chaque développeur écrit comme il veut, et souvent même la révision du code ne sauve pas la situation. Lorsque les clients utilisent AppMaster, toute la logique métier est initialement construite sous la forme de blocs simples avec un niveau d'abstraction optimal, et le post-traitement de l'IA améliore encore la logique et le code générés. Par conséquent, les erreurs critiques dans la logique métier sont extrêmement improbables. De plus, AppMaster dispose d'un typage fort, du contrôle de la connexion des variables et des types, et du filtrage des données entrantes. Avec AppMaster, vous pouvez être sûr que votre logique métier est correcte et exempte d'erreurs, ce qui signifie que vous pouvez vous concentrer sur le développement de votre produit sans avoir à vous soucier d'erreurs dans la logique métier.

Maintenant que nous avons abordé chaque risque de sécurité, nous pouvons commencer à discuter des meilleures pratiques de sécurité pour les réduire et amener le développement citoyen au même niveau que le développement logiciel traditionnel.

SBOM

Les utilisateurs de la plate-forme peuvent demander un SBOM au fournisseur pour avoir un aperçu des composants logiciels. Un SBOM est une nomenclature logicielle, c'est une liste formelle des composants, modules et bibliothèques utilisés pour construire un logiciel.

SBOM La nomenclature logicielle a été spécialement conçue pour être partagée entre les équipes ou les entreprises. Il s'agit d'un outil qui peut aider toutes les personnes impliquées dans la gestion des logiciels à avoir une vision plus claire de tous les composants logiciels et de leurs vulnérabilités.

Tests de sécurité

Les tests de sécurité sont toujours l'une des meilleures pratiques en matière de sécurité, et c'est un moyen de limiter le risque de code non sécurisé. En tant que développeur, vous devez effectuer régulièrement des tests de sécurité. En tant que client (vous avez peut-être engagé un développeur sur low-code ou no-code ), vous pouvez demander une analyse de sécurité qui garantit que le code non sécurisé n'est pas reproduit partout dans le code.

Choisir le bon outil

Lorsque vous utilisez des outils premium no-code, comme AppMaster, que nous recommandons dans le paragraphe suivant, le code généré automatiquement est de qualité premium. Comme vous le savez, la qualité du code fait la différence en termes de performance et de sécurité.

Avec les plateformes no-code comme AppMaster, vous éliminez les éventuelles erreurs humaines de l'équation (quelle que soit leur compétence, les développeurs peuvent toujours oublier des détails, manquer certains aspects, être distraits, s'ennuyer et faire de petites erreurs). AppMaster Au lieu de cela, le système génère du code conformément aux instructions et aux meilleures pratiques de sécurité.

Choisir une bonne plateforme de développement no-code

Comme nous l'avons vu dans le paragraphe ci-dessus, le choix de la bonne plateforme no-code est essentiel en ce qui concerne les implications de sécurité. Il est donc important de recommander la meilleure plate-forme no-code sur le marché actuel - AppMaster. AppMaster est une plate-forme no-code. Contrairement à low-code, une plateforme no-code est différente d'une plateforme low-code car elle ne nécessite aucun codage manuel. Elle vous fournit une interface visuelle et des blocs logiciels préconstruits à assembler avec un drag-and-drop système.

Le code est généré automatiquement en arrière-plan (vous pouvez y avoir accès à tout moment). La qualité du code généré est ce qui fait de AppMaster la meilleure plateforme de développement no-code du marché car :

Le code d'AppMaster ne comporte pas de failles.

Il est généré selon les meilleures pratiques de sécurité, et il garantit des niveaux de sécurité élevés.

Le code source est accessible pour permettre un contrôle total (et une propriété) de votre logiciel.

Outre le code, AppMaster génère aussi automatiquement la documentation technique. De plus, comme AppMaster peut être configuré composant par composant, jusqu'à l'atomicité maximale du contrôle d'accès, tous les accès et toutes les modifications effectuées sont enregistrés, ce qui améliore la sécurité du logiciel du point de vue du contrôle d'accès.

La plateforme AppMaster no-code présente également un autre avantage qui peut réduire le risque de failles dans la logique métier : dans AppMaster, toute la logique métier est initialement construite sous forme de blocs simples avec un niveau d'abstraction optimal. De plus, le post-traitement de l'IA améliore encore la logique et le code générés. Cela réduit la possibilité d'erreurs de logique métier. Avec AppMaster, vous pouvez réduire les risques de sécurité potentiels de votre logiciel no-code tout en simplifiant le processus de développement logiciel, le rendant plus efficace et moins long.