Il settore dello sviluppo del software sta cambiando. Mentre creiamo applicazioni sempre più complesse e performanti, il processo di sviluppo del software viene semplificato. I citizen developer, sviluppatori di software non professionisti che non hanno una formazione in materia e hanno conoscenze e competenze limitate, sono oggi in grado di creare piattaforme per i loro clienti o per i loro processi aziendali interni.

Ciò è dovuto principalmente alle piattaformelow-code e no-code che consentono ai cittadini sviluppatori di creare applicazioni senza scrivere una sola riga di codice manualmente. Il cosiddetto movimento low-code e no-code ha tuttavia sollevato alcune preoccupazioni in materia di sicurezza, anche perché, d'altra parte, le minacce informatiche stanno diventando sempre più numerose e pericolose. In questo articolo esploriamo i rischi per la sicurezza legati alle piattaforme di sviluppo low-code e no-code.

Cosa sono i software di sviluppo no-code e low-code?

Come già detto, lo sviluppo di software low-code e no-code non richiede allo sviluppatore di software di scrivere manualmente il codice, riga per riga, in uno o più linguaggi di programmazione. Le piattaforme Low-code e no-code sono simili, ma non sono la stessa cosa. Con low-code, si dispone di no-code strumenti che consentono di creare parti del software senza scrivere codice, ma ci sono sempre aspetti che devono essere programmati manualmente. Con low-code, cioè, sono richieste una conoscenza e un'abilità minime di codifica e di linguaggio di programmazione.

Con no-code, invece, la codifica non è mai necessaria. È possibile creare applicazioni da zero a perfettamente funzionanti e pronte per il lancio senza scrivere una sola riga di codice. Questo non significa, ovviamente, che il codice scompaia magicamente dal processo di sviluppo del software, ma che la vostra piattaforma di sviluppo no-code lo genera automaticamente. Low-code e, in particolare, le piattaforme no-code consentono ai cittadini sviluppatori di creare applicazioni senza dover seguire una formazione formale in materia di codifica e senza assumere uno sviluppatore di software professionista.

Poiché sembra che con le piattaforme di sviluppo low-code o no-code non si abbia il pieno controllo sul codice e poiché i cittadini sviluppatori sono meno esperti degli sviluppatori professionisti quando si tratta di rischi di sicurezza, protezione dei dati sensibili e altre implicazioni di sicurezza, vale la pena considerare quali sono i rischi di no-code e low-code.

I principali rischi di low-code e no-code

Scarsa visibilità

È vero che con le piattaforme di sviluppo low-code e no-code gli sviluppatori possono accedere al codice sorgente. Tuttavia, il codice stesso, che può essere molto grande, non è visibile sia agli sviluppatori sia ai clienti come avviene nello sviluppo di software tradizionale.

Low-code Gli utenti delle piattaforme no-code non possono vedere o ispezionare facilmente il codice e le conseguenze possono essere le seguenti:

quando un'azienda riceve software dai fornitori di piattaforme low-code o no-code , vuole avere visibilità del controllo di sicurezza e del codice in uso.

o , vuole avere visibilità del controllo di sicurezza e del codice in uso. quando il team utilizza una piattaforma low-code o no-code , il singolo sviluppatore o l'ingegnere capo non può avere una visione del codice che gli permetta di comprendere chiaramente la relazione tra i diversi componenti (moduli, plugin).

o , il singolo sviluppatore o l'ingegnere capo non può avere una visione del codice che gli permetta di comprendere chiaramente la relazione tra i diversi componenti (moduli, plugin). il controllo degli accessi è limitato, esponendo il software low-code o no-code a vulnerabilità.

Ma anche con lo sviluppo tradizionale di solito i progetti hanno un'ampia base di codice: molti componenti, diversi moduli e plugin. Non esistono praticamente soluzioni che permettano agli sviluppatori o al CTO/lead engineer di guardare il progetto dall'alto e vedere tutte le relazioni.

Codice insicuro

La sicurezza del codice dipende molto dalla sua qualità e dal livello degli sviluppatori. Anche se gli sviluppatori sono di alto livello, commettono comunque errori umani: si sono dimenticati lì, si sono persi qui. A differenza delle persone, la piattaforma no-code come AppMaster non commette errori e fa sempre tutto secondo le istruzioni, secondo le migliori pratiche e non dimentica nulla.

L'uso di piattaforme no-code come AppMaster è più sicuro dell'approccio di sviluppo tradizionale per una serie di motivi.

In primo luogo, le piattaforme no-code sono costruite su una base di best practice, garantendo che tutto il codice sia scritto correttamente e senza errori.

sono costruite su una base di best practice, garantendo che tutto il codice sia scritto correttamente e senza errori. In secondo luogo, le piattaforme no-code sono progettate per automatizzare il maggior numero possibile di attività, riducendo al minimo le possibilità di errore umano.

sono progettate per automatizzare il maggior numero possibile di attività, riducendo al minimo le possibilità di errore umano. Infine, le piattaforme no-code sono costantemente aggiornate con le più recenti caratteristiche di sicurezza, proteggendo il codice da minacce in continua evoluzione. In sintesi, l'utilizzo di una piattaforma no-code offre un'esperienza di sviluppo molto più sicura rispetto agli approcci tradizionali.

Controllo degli accessi

Il controllo dell'accesso e delle modifiche al codice è sempre un problema importante quando si sviluppano applicazioni complesse. Se diverse persone lavorano su componenti o su un prodotto, non c'è modo di separare la parte di codice che una persona può vedere da un'altra. Per lo sviluppo e il test in corso, lo sviluppatore ha bisogno dell'intera base di codice. AppMaster Il sistema di controllo degli accessi, invece, può essere configurato componente per componente fino alla massima atomicità del controllo degli accessi, quando ogni processo aziendale può essere assegnato a uno sviluppatore separato e tutte le modifiche vengono registrate.

Difetti della logica di business

Anche quando si utilizza una piattaforma di sviluppo no-code, le autorizzazioni della logica di business dovrebbero essere implementate nelle funzionalità del software. Se ciò non avviene, il software viene esposto a dati sensibili e l'API a minacce.

Nello sviluppo classico, è molto difficile controllare l'architettura di tutti i componenti del progetto, ogni sviluppatore scrive come vuole e spesso nemmeno la revisione del codice salva la situazione. Quando i clienti utilizzano AppMaster, tutta la logica aziendale viene inizialmente costruita sotto forma di semplici blocchi con un livello di astrazione ottimale, e la post-elaborazione dell'intelligenza artificiale migliora ulteriormente la logica e il codice generati. Pertanto, gli errori critici nella logica aziendale sono estremamente improbabili. Inoltre AppMaster ha una forte tipizzazione, il controllo della connessione di variabili e tipi e il filtraggio dei dati in entrata. Con AppMaster potete essere certi che la vostra logica aziendale sia corretta e priva di errori, il che significa che potete concentrarvi sullo sviluppo del vostro prodotto senza dovervi preoccupare degli errori nella logica aziendale.

Come ridurre i rischi per la sicurezza del software?

Ora che abbiamo affrontato ogni rischio di sicurezza, possiamo iniziare a discutere le migliori pratiche di sicurezza per ridurli e portare lo sviluppo citizen allo stesso livello dello sviluppo software tradizionale.

SBOM

Gli utenti della piattaforma possono richiedere al fornitore un SBOM per avere informazioni sui componenti del software. SBOM è una distinta base del software ed è un elenco formale di componenti, moduli e librerie utilizzati per costruire un software.

SBOM è stato progettato specificamente per essere condiviso tra team o tra aziende. È uno strumento che può aiutare chiunque sia coinvolto nella gestione del software ad avere una visione più chiara di tutti i componenti del software e delle loro vulnerabilità.

Test di sicurezza

I test di sicurezza sono sempre una delle migliori pratiche di sicurezza ed è un modo per limitare il rischio di codice insicuro. Come sviluppatori, dovreste eseguire regolarmente i test di sicurezza. Come cliente (magari avete assunto uno sviluppatore di low-code o no-code ), potete richiedere una scansione di sicurezza che garantisca che il codice insicuro non venga replicato ovunque nel codice.

Scegliere lo strumento giusto

Quando si utilizzano strumenti no-code di qualità superiore, come AppMaster, che raccomandiamo nel paragrafo seguente, il codice generato automaticamente è di qualità superiore. Come sapete, la qualità del codice fa la differenza in termini di prestazioni e sicurezza.

Con le piattaforme no-code come AppMaster, si eliminano i possibili errori umani dall'equazione (per quanto abili siano, gli sviluppatori possono sempre dimenticare dettagli, tralasciare alcuni aspetti, distrarsi, annoiarsi e commettere piccoli errori). AppMastergenera invece codice secondo le istruzioni e le best practice di sicurezza.

Scegliere la giusta piattaforma di sviluppo no-code

Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, la scelta della giusta piattaforma no-code è fondamentale per quanto riguarda le implicazioni sulla sicurezza. Per questo motivo, è importante raccomandare la migliore piattaforma no-code oggi disponibile sul mercato: AppMaster. AppMaster è una piattaforma no-code. A differenza di low-code, una piattaforma no-code è diversa da una low-code perché non richiede alcuna codifica manuale. Fornisce un'interfaccia visiva e blocchi software precostituiti da assemblare con un sistema. drag-and-drop sistema.

Il codice viene generato automaticamente in background (è possibile accedervi in qualsiasi momento). La qualità del codice generato è ciò che rende AppMaster la migliore piattaforma di sviluppo no-code sul mercato perché:

Il codice di AppMaster non presenta difetti.

È generato secondo le migliori pratiche di sicurezza e garantisce alti livelli di sicurezza.

Il codice sorgente è accessibile per fornire il pieno controllo (e la proprietà) del software.

Oltre al codice, AppMaster genera automaticamente anche la documentazione tecnica. Inoltre, poiché AppMaster può essere configurato componente per componente, fino alla massima atomicità del controllo degli accessi, tutti gli accessi e le modifiche apportate vengono registrati, migliorando la sicurezza del software dal punto di vista del controllo degli accessi.

La piattaforma AppMaster no-code presenta anche un altro vantaggio che può ridurre il rischio di falle nella logica di business: in AppMaster, tutta la logica di business è inizialmente costruita sotto forma di semplici blocchi con un livello di astrazione ottimale. Inoltre, la post-elaborazione dell'intelligenza artificiale migliora ulteriormente la logica e il codice generati. Questo riduce la possibilità di errori nella logica di business. Con AppMaster è possibile ridurre i potenziali rischi di sicurezza del software no-code, semplificando al contempo il processo di sviluppo del software e rendendolo più efficiente e meno dispendioso in termini di tempo.