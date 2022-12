El sector del desarrollo de software está cambiando. Mientras creamos aplicaciones cada vez más complejas y eficaces, el proceso de desarrollo de software se está simplificando. Los desarrolladores ciudadanos, desarrolladores de software no profesionales que no tienen formación en la materia y conocimientos y habilidades limitados, son capaces hoy en día de crear plataformas para sus clientes o sus procesos empresariales internos.

Esto se debe principalmente a las plataformaslow-code y no-code que permiten a los desarrolladores ciudadanos crear aplicaciones sin tener que escribir una sola línea de código manualmente. Sin embargo, el movimiento denominado low-code y no-code ha suscitado algunas preocupaciones en materia de seguridad, incluso porque, por otra parte, las amenazas cibernéticas son cada vez más numerosas y peligrosas. En este artículo, vamos a explorar los riesgos de seguridad relacionados con las plataformas de desarrollo low-code y no-code.

¿Qué son las plataformas de desarrollo no-code y low-code?

Como se ha mencionado, el desarrollo de software low-code y no-code no requiere que el desarrollador de software escriba manualmente el código, línea por línea, en uno o más lenguajes de programación. Las plataformas Low-code y no-code son similares, pero no son lo mismo. Con low-code, tienes no-code herramientas que te permiten crear partes de tu software sin escribir código, pero siempre hay aspectos que necesitas programar manualmente. Con low-code, es decir, se requiere un mínimo conocimiento y habilidad en codificación y lenguaje de programación.

En cambio, con no-code, no es necesario codificar nunca. Puedes crear aplicaciones desde cero hasta que funcionen perfectamente y estén listas para su lanzamiento sin escribir una sola línea de código. Esto no significa, por supuesto, que el código desaparezca por arte de magia del proceso de desarrollo de software, sino que su plataforma de desarrollo no-code lo genera automáticamente. Low-code y, en particular, las plataformas no-code hacen posible que los desarrolladores ciudadanos creen aplicaciones sin tener que recibir una educación formal en codificación y sin contratar a un desarrollador de software profesional.

Como parece que con las plataformas de desarrollo low-code o no-code no se tiene un control total sobre el código, y como los desarrolladores ciudadanos son menos expertos que los profesionales en cuanto a riesgos de seguridad, protección de datos sensibles y otras implicaciones de seguridad, vale la pena considerar cuáles son los riesgos de no-code y low-code.

Principales riesgos de low-code y no-code

Baja visibilidad

Es cierto que con las plataformas de desarrollo low-code y no-code, los desarrolladores pueden acceder al código fuente. Sin embargo, el propio código -que puede ser muy extenso- no es tan visible para los desarrolladores y los clientes como lo es en el desarrollo de software tradicional.

Low-code y los usuarios de las plataformas no-code no pueden ver o inspeccionar el código fácilmente, y las consecuencias pueden ser las siguientes:

cuando una empresa recibe software de los proveedores de plataformas low-code o no-code, quiere tener visibilidad del control de seguridad y del código que hay.

cuando el equipo utiliza una plataforma low-code o no-code, el desarrollador único o el ingeniero principal no puede tener una visión del código que le permita entender claramente la relación a través de los diferentes componentes (diferentes módulos, plugins.)

el control de acceso es limitado, exponiendo el software low-code o no-code a vulnerabilidades.

Pero incluso con el desarrollo tradicional normalmente, los proyectos tienen una gran base de código: muchos componentes, diferentes módulos y plugins. Prácticamente no hay soluciones para que los desarrolladores o el CTO/ingeniero jefe puedan mirar el proyecto desde arriba y ver todas las relaciones.

Código inseguro

La seguridad del código depende mucho de su calidad y del nivel de los desarrolladores. Incluso si los desarrolladores son de alto nivel, siguen cometiendo errores humanos: se olvidaron allí, se les escapó aquí. A diferencia de las personas, la plataforma no-code como AppMaster no comete errores y siempre hace todo según las instrucciones, según las mejores prácticas, y no se olvida de nada.

El uso de plataformas no-code como AppMaster es más seguro que el enfoque de desarrollo tradicional por varias razones.

En primer lugar, las plataformas no-code están construidas sobre la base de las mejores prácticas, lo que garantiza que todo el código está correctamente escrito y sin errores.

están construidas sobre la base de las mejores prácticas, lo que garantiza que todo el código está correctamente escrito y sin errores. En segundo lugar, las plataformas no-code están diseñadas para automatizar tantas tareas como sea posible, minimizando las posibilidades de error humano.

están diseñadas para automatizar tantas tareas como sea posible, minimizando las posibilidades de error humano. Por último, las plataformas no-code se actualizan constantemente con las últimas características de seguridad, protegiendo su código de las amenazas en constante evolución. En resumen, utilizar una plataforma no-code proporciona una experiencia de desarrollo mucho más segura que los enfoques tradicionales.

Control de acceso

Controlar el acceso al código y los cambios es siempre un gran problema cuando se desarrollan aplicaciones complejas. Si varias personas trabajan en componentes o en un producto, no hay forma de separar qué parte del código puede ver una persona y cuál otra. Para el desarrollo y las pruebas en curso, el desarrollador necesita todo el código base. AppMaster Por otro lado, se puede configurar componente por componente hasta la máxima atomicidad del control de acceso, cuando cada proceso de negocio puede asignarse a un desarrollador distinto y todos los cambios se registran.

Fallos en la lógica de negocio

Incluso cuando se utiliza una plataforma de desarrollo no-code, los permisos de lógica de negocio deben ser implementados en la funcionalidad del software. Si esto no ocurre, se expone el software a datos sensibles y la exposición de la API a amenazas.

En el desarrollo clásico, es muy difícil controlar la arquitectura de todos los componentes del proyecto, cada desarrollador escribe como quiere, y a menudo ni siquiera la revisión del código salva la situación. Cuando los clientes utilizan AppMaster, toda la lógica de negocio se construye inicialmente en forma de bloques simples con un nivel óptimo de abstracción, y el post-procesamiento de IA mejora aún más la lógica y el código generados. Por lo tanto, los errores críticos en la lógica empresarial son extremadamente improbables. Además, AppMaster cuenta con una fuerte tipificación, control de la conexión de variables y tipos, y filtrado de datos entrantes. Con AppMaster, puede estar seguro de que su lógica de negocio es correcta y está libre de errores. Esto significa que puede centrarse en el desarrollo de su producto sin tener que preocuparse por los errores en la lógica de negocio.

¿Cómo reducir los riesgos de seguridad del software?

Ahora que hemos abordado cada uno de los riesgos de seguridad, podemos empezar a hablar de las mejores prácticas de seguridad para reducirlos y llevar el desarrollo ciudadano al mismo nivel que el desarrollo de software tradicional.

SBOM

Los usuarios de la plataforma pueden solicitar un SBOM al proveedor para conocer los componentes del software. Un SBOM es una lista de materiales de software, y es una lista formal de componentes, módulos y bibliotecas utilizados para construir una pieza de software.

SBOM ha sido diseñada específicamente para ser compartida entre equipos o entre empresas. Es una herramienta que puede ayudar a todos los implicados en la gestión del software a tener una visión más clara de todos los componentes del software y sus vulnerabilidades.

Pruebas de seguridad

Las pruebas de seguridad son siempre una de las mejores prácticas de seguridad, y es una forma de limitar el riesgo de un código inseguro. Como desarrollador, deberías realizar pruebas de seguridad con regularidad. Como cliente (tal vez haya contratado a un desarrollador de low-code o no-code ), puede solicitar un análisis de seguridad que garantice que el código inseguro no se reproduce en cualquier parte del código.

Elegir la herramienta adecuada

Cuando utilizas herramientas de primera calidad de no-code, como AppMaster, que recomendamos en el siguiente párrafo, el código generado automáticamente es de primera calidad. Como sabes, la calidad del código marca la diferencia tanto en términos de rendimiento como de seguridad.

Con las plataformas no-code como AppMaster, se eliminan los posibles errores humanos de la ecuación (por muy hábiles que sean, los desarrolladores pueden olvidar detalles, pasar por alto algunos aspectos, distraerse, aburrirse y cometer pequeños errores). AppMaster En cambio, genera el código de acuerdo con las instrucciones y las mejores prácticas de seguridad.

Elegir una plataforma de desarrollo no-code adecuada

Como hemos visto en el párrafo anterior, la elección de la plataforma no-code adecuada es clave en cuanto a las implicaciones de seguridad. Por ello, es importante recomendar la mejor plataforma no-code del mercado actual: AppMaster. AppMaster es una plataforma no-code. A diferencia de low-code, una plataforma no-code se diferencia de una low-code porque no requiere ninguna codificación manual. Le proporciona una interfaz visual y bloques de software preconstruidos para ensamblar con un drag-and-drop sistema.

El código se genera automáticamente en segundo plano (puedes tener acceso a él en cualquier momento). La calidad del código generado es lo que hace que AppMaster sea la mejor plataforma de desarrollo de no-code en el mercado porque:

El código de AppMaster no tiene fallos

Se genera de acuerdo con las mejores prácticas de seguridad, y garantiza altos niveles de seguridad

El código fuente es accesible para proporcionar un control total (y la propiedad) sobre su software

Además del código, AppMaster también genera automáticamente la documentación técnica. Además, como AppMaster puede configurarse componente por componente, hasta la máxima atomicidad del control de acceso, todos los accesos y cambios realizados quedan registrados, mejorando la seguridad del software desde el punto de vista del control de acceso.

La plataforma AppMaster no-code también tiene otra ventaja que puede reducir el riesgo de fallos en la lógica de negocio: en AppMaster, toda la lógica de negocio se construye inicialmente en forma de bloques simples con un nivel de abstracción óptimo. Además, el posprocesamiento de la IA mejora aún más la lógica y el código generados. Esto reduce la posibilidad de que se produzcan errores en la lógica empresarial. Con AppMaster, puede reducir los posibles riesgos de seguridad de su software no-code y, al mismo tiempo, simplificar el proceso de desarrollo de software haciéndolo más eficiente y menos lento.