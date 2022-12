De sector van de softwareontwikkeling verandert. Terwijl we toepassingen creëren die steeds complexer en performanter worden, wordt het softwareontwikkelingsproces vereenvoudigd. Burgerontwikkelaars, niet-professionele softwareontwikkelaars zonder opleiding ter zake en met beperkte kennis en vaardigheden, zijn vandaag in staat platforms te creëren voor hun klanten of hun interne bedrijfsprocessen.

Dit is vooral te danken aan de platformslow-code en no-code die burgerontwikkelaars in staat stellen toepassingen te creëren zonder ook maar één regel code handmatig te schrijven. De zogenaamde low-code en no-code beweging heeft echter wel enige bezorgdheid over de veiligheid gewekt. Laten we in dit artikel de veiligheidsrisico's van de ontwikkelingsplatforms low-code en no-code onderzoeken.

Wat zijn no-code en low-code softwareontwikkeling?

Zoals vermeld, vereist low-code en no-code softwareontwikkeling niet dat de softwareontwikkelaar regel voor regel handmatig code schrijft in een of meer programmeertalen. Low-code en no-code platforms lijken erop, maar zijn niet hetzelfde. Met low-code heb je no-code tools waarmee je delen van je software kunt maken zonder code te schrijven, maar er zijn altijd aspecten die je handmatig moet programmeren. Bij low-code is een minimale kennis en vaardigheid in codering en programmeertaal vereist.

Met no-code is coderen daarentegen nooit nodig. U kunt toepassingen creëren van nul tot perfect functionerend en klaar voor lancering zonder ook maar één regel code te schrijven. Dit betekent natuurlijk niet dat code op magische wijze uit het softwareontwikkelingsproces verdwijnt, maar dat uw no-code ontwikkelingsplatform die code automatisch genereert. Low-code en in het bijzonder no-code platforms maken het voor burgerontwikkelaars mogelijk om toepassingen te creëren zonder een formele opleiding in codering te moeten volgen en zonder een professionele softwareontwikkelaar in te huren.

Omdat het erop lijkt dat je met low-code of no-code ontwikkelingsplatforms geen volledige controle hebt over je code, en omdat burgerontwikkelaars minder deskundig zijn dan professionele ontwikkelaars als het gaat om veiligheidsrisico's, bescherming van gevoelige gegevens en andere veiligheidsimplicaties, is het de moeite waard om na te gaan wat de risico's zijn van no-code en low-code.

Top low-code en no-code risico's

Lage zichtbaarheid

Het is waar dat ontwikkelaars bij low-code en no-code ontwikkelingsplatforms toegang hebben tot de broncode. Toch is de code zelf - die zeer groot kan zijn - niet zo zichtbaar voor zowel ontwikkelaars als klanten als bij traditionele softwareontwikkeling.

Low-code en no-code platforms kunnen de gebruikers de code niet gemakkelijk zien of inspecteren, met de volgende gevolgen:

wanneer een bedrijf software ontvangt van leveranciers van low-code of no-code platforms, willen ze zicht hebben op de beveiligingscontrole en de code die aanwezig is.

of platforms, willen ze zicht hebben op de beveiligingscontrole en de code die aanwezig is. wanneer het team een low-code , of no-code platform gebruikt, kan de enkele ontwikkelaar of de lead engineer geen zicht hebben op de code waarmee hij de relatie door de verschillende componenten (verschillende modules, plugins.) duidelijk kan begrijpen.

, of platform gebruikt, kan de enkele ontwikkelaar of de lead engineer geen zicht hebben op de code waarmee hij de relatie door de verschillende componenten (verschillende modules, plugins.) duidelijk kan begrijpen. de toegangscontrole is beperkt, waardoor de software low-code of no-code wordt blootgesteld aan kwetsbaarheden.

Maar zelfs bij traditionele ontwikkeling hebben projecten meestal een grote codebasis: veel componenten, verschillende modules en plugins. Er zijn praktisch geen oplossingen voor de ontwikkelaars of CTO/lead engineer om het project van bovenaf te bekijken en alle relaties te zien.

Onveilige code

De veiligheid van de code hangt sterk af van de kwaliteit ervan en van het niveau van de ontwikkelaars. Zelfs als de ontwikkelaars van hoog niveau zijn, maken ze nog steeds menselijke fouten - ze zijn het daar vergeten, ze hebben het hier gemist. In tegenstelling tot mensen, maakt het platform no-code zoals AppMaster geen fouten en doet het altijd alles volgens de instructies, volgens de beste praktijken, en vergeet niets.

Het gebruik van no-code platforms zoals AppMaster is om verschillende redenen veiliger dan de traditionele ontwikkelingsaanpak.

Ten eerste zijn no-code platforms gebouwd op een fundament van best practices, waardoor alle code goed geschreven en foutloos is.

platforms gebouwd op een fundament van best practices, waardoor alle code goed geschreven en foutloos is. Ten tweede zijn no-code platforms ontworpen om zoveel mogelijk taken te automatiseren, waardoor de kans op menselijke fouten minimaal is.

platforms ontworpen om zoveel mogelijk taken te automatiseren, waardoor de kans op menselijke fouten minimaal is. Ten slotte worden no-code platforms voortdurend bijgewerkt met de nieuwste beveiligingsfuncties, waardoor uw code wordt beschermd tegen steeds veranderende bedreigingen. Kortom, het gebruik van een no-code platform biedt een veel veiligere ontwikkelervaring dan traditionele benaderingen.

Toegangscontrole

Het controleren van toegang tot code en wijzigingen is altijd een groot probleem bij het ontwikkelen van complexe applicaties. Als verschillende mensen aan componenten of een product werken, is er geen manier om te scheiden welk deel van de code de ene persoon kan zien en welk deel de andere. Voor ontwikkeling en testen in uitvoering heeft de ontwikkelaar de volledige codebase nodig. AppMaster, daarentegen, kan per component worden geconfigureerd tot de maximale atomiciteit van toegangscontrole, wanneer elk bedrijfsproces aan een aparte ontwikkelaar kan worden toegewezen en alle wijzigingen worden gelogd.

Gebreken in de bedrijfslogica

Zelfs wanneer een no-code ontwikkelingsplatform wordt gebruikt, moeten business logica rechten worden geïmplementeerd in de functionaliteit van de software. Gebeurt dit niet, dan wordt de software blootgesteld aan gevoelige gegevens en API's aan bedreigingen.

Bij klassieke ontwikkeling is het erg moeilijk om de architectuur van alle projectonderdelen te controleren, elke ontwikkelaar schrijft zoals hij wil, en vaak redt zelfs de reviewcode de situatie niet. Wanneer klanten AppMaster gebruiken, wordt alle bedrijfslogica aanvankelijk opgebouwd in de vorm van eenvoudige blokken met een optimaal abstractieniveau, en AI-nabewerking verbetert de gegenereerde logica en code verder. Daarom zijn kritieke fouten in de bedrijfslogica uiterst onwaarschijnlijk. Bovendien heeft AppMaster een sterke typologie, controle op de koppeling van variabelen en types, en filtering van binnenkomende gegevens. Met AppMaster kunt u er zeker van zijn dat uw bedrijfslogica correct en foutloos is. Dit betekent dat u zich kunt concentreren op de ontwikkeling van uw product zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over fouten in de bedrijfslogica.

Hoe vermindert u de beveiligingsrisico's van software?

Nu we elk beveiligingsrisico hebben behandeld, kunnen we beginnen met het bespreken van de beste beveiligingspraktijken om ze te verminderen en citizen development op hetzelfde niveau te brengen als traditionele softwareontwikkeling.

SBOM

Platformgebruikers kunnen bij de leverancier een SBOM opvragen om inzicht te krijgen in de softwarecomponenten. Een SBOM is een Software Bill of Materials, en het is een formele lijst van componenten, modules en bibliotheken die worden gebruikt om een stuk software te bouwen.

SBOM is speciaal ontworpen om te worden gedeeld tussen teams of tussen bedrijven. Het is een hulpmiddel waarmee iedereen die betrokken is bij het beheer van software een duidelijker beeld kan krijgen van alle softwarecomponenten en hun kwetsbaarheden.

Beveiligingstesten

Beveiliging testen is altijd een van de beste beveiligingspraktijken, en het is een manier om het risico van onveilige code te beperken. Als ontwikkelaar moet u regelmatig beveiligingstests uitvoeren. Als klant (misschien hebt u een low-code of no-code ontwikkelaar ingehuurd) kunt u vragen om security scanning die garandeert dat onveilige code niet overal in de code voorkomt.

De juiste tool kiezen

Wanneer u premium no-code tools gebruikt, zoals AppMaster, die wij in de volgende paragraaf aanbevelen, is de automatisch gegenereerde code van premium kwaliteit. Zoals u weet, maakt de kwaliteit van de code het verschil in termen van prestaties en veiligheid.

Met no-code platforms zoals AppMaster sluit u mogelijke menselijke fouten uit (hoe vaardig ze ook zijn, ontwikkelaars kunnen nog steeds details vergeten, sommige aspecten missen, afgeleid worden, zich vervelen en kleine fouten maken). AppMaster In plaats daarvan wordt code gegenereerd volgens instructies en de beste beveiligingspraktijken.

Een juist no-code ontwikkelingsplatform kiezen

Zoals we in de bovenstaande paragraaf hebben gezien, is de keuze van het juiste no-code platform essentieel voor de beveiligingsimplicaties. Daarom is het belangrijk om het beste no-code platform op de huidige markt aan te bevelen - AppMaster. AppMaster is een no-code platform. In tegenstelling tot low-code is een no-code platform anders dan een low-code platform omdat het geen handmatige codering vereist. Het biedt u een visuele interface en vooraf gebouwde softwareblokken om een drag-and-drop systeem.

De code wordt automatisch op de achtergrond gegenereerd (u hebt er op elk moment toegang toe). De kwaliteit van de gegenereerde code is wat AppMaster het beste no-code ontwikkelingsplatform op de markt maakt omdat:

AppMaster's code geen fouten bevat

Het wordt gegenereerd volgens de beste beveiligingspraktijken, en het garandeert een hoog niveau van beveiliging

De broncode is toegankelijk om volledige controle (en eigendom) over uw software te bieden

Behalve code genereert AppMaster ook automatisch technische documentatie. Omdat AppMaster bovendien component voor component kan worden geconfigureerd, tot de maximale atomiciteit van de toegangscontrole, worden alle toegangen en aangebrachte wijzigingen gelogd, waardoor de beveiliging van de software vanuit het oogpunt van toegangscontrole wordt verbeterd.

Het platform AppMaster no-code heeft nog een ander voordeel dat het risico van fouten in de bedrijfslogica kan verminderen: in AppMaster wordt alle bedrijfslogica aanvankelijk opgebouwd in de vorm van eenvoudige blokken met een optimaal abstractieniveau. Bovendien verbetert AI-nabewerking de gegenereerde logica en code nog verder. Dit vermindert de kans op fouten in de bedrijfslogica. Met AppMaster kunt u de potentiële beveiligingsrisico's van uw no-code software verminderen en tegelijkertijd het softwareontwikkelingsproces vereenvoudigen, waardoor het efficiënter en minder tijdrovend wordt.