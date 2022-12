Sektor tworzenia oprogramowania zmienia się. Podczas gdy tworzymy coraz bardziej złożone i wydajne aplikacje, proces tworzenia oprogramowania ulega uproszczeniu. Obywatele-programiści, nieprofesjonalni twórcy oprogramowania, którzy nie mają wykształcenia w tym zakresie oraz ograniczonej wiedzy i umiejętności, są dziś w stanie tworzyć platformy dla swoich klientów lub wewnętrznych procesów biznesowych.

Dzieje się tak głównie dzięki platformomlow-code i no-code umożliwiającym obywatelskim programistom tworzenie aplikacji bez ręcznego napisania ani jednej linii kodu. Tak zwany ruch low-code i no-code wzbudził jednak pewne obawy dotyczące bezpieczeństwa, choćby dlatego, że z drugiej strony cyberzagrożenia są coraz liczniejsze i groźniejsze. W tym artykule zbadajmy zagrożenia bezpieczeństwa związane z platformami programistycznymi low-code i no-code.

Czym są no-code i low-code rozwoju oprogramowania?

Jak wspomniano, tworzenie oprogramowania low-code i no-code nie wymaga od twórcy oprogramowania ręcznego pisania kodu, linia po linii, w jednym lub kilku językach programowania. Platformy Low-code i no-code są podobne, ale to nie to samo. Z low-code, masz no-code narzędzia, które pozwalają ci tworzyć części twojego oprogramowania bez pisania kodu, ale zawsze są aspekty, które musisz zaprogramować ręcznie. Z low-code, czyli wymagana jest minimalna wiedza i umiejętności w zakresie kodowania i języka programowania.

Z no-code, zamiast tego, kodowanie nigdy nie jest wymagane. Możesz tworzyć aplikacje od zera do doskonale funkcjonujących i gotowych do uruchomienia bez napisania ani jednej linijki kodu. Nie oznacza to oczywiście, że kod magicznie znika z procesu tworzenia oprogramowania, ale że Twoja platforma deweloperska no-code automatycznie go generuje. Low-code, a w szczególności platformy no-code umożliwiają obywatelskim deweloperom tworzenie aplikacji bez konieczności przechodzenia formalnej edukacji w zakresie kodowania i bez zatrudniania profesjonalnego dewelopera oprogramowania.

Ponieważ wydaje się, że w przypadku platform low-code lub no-code nie masz pełnej kontroli nad swoim kodem, a także dlatego, że programiści obywatelscy są mniej doświadczeni niż profesjonalni programiści, jeśli chodzi o zagrożenia bezpieczeństwa, ochronę wrażliwych danych i inne implikacje związane z bezpieczeństwem, warto zastanowić się, jakie są zagrożenia związane z no-code i low-code.

Główne zagrożenia związane z low-code i no-code

Niska widoczność

To prawda, że dzięki platformom low-code i no-code programiści mają dostęp do kodu źródłowego. Jednak sam kod - który może być bardzo duży - nie jest tak widoczny dla programistów i klientów, jak w przypadku tradycyjnego tworzenia oprogramowania.

Low-code i no-code użytkownicy platform nie mogą łatwo zobaczyć lub sprawdzić kodu, a konsekwencje mogą być następujące:

kiedy firma otrzymuje oprogramowanie od dostawców platform low-code lub no-code , chce mieć widoczność kontroli bezpieczeństwa i kodu, które są na miejscu.

lub , chce mieć widoczność kontroli bezpieczeństwa i kodu, które są na miejscu. kiedy zespół używa platformy low-code , lub no-code , pojedynczy deweloper lub główny inżynier nie może mieć wizji kodu, która pozwoliłaby mu jasno zrozumieć relacje pomiędzy różnymi komponentami (różnymi modułami, wtyczkami).

, lub , pojedynczy deweloper lub główny inżynier nie może mieć wizji kodu, która pozwoliłaby mu jasno zrozumieć relacje pomiędzy różnymi komponentami (różnymi modułami, wtyczkami). kontrola dostępu jest ograniczona, co naraża oprogramowanie low-code lub no-code na podatności.

Ale nawet przy tradycyjnym rozwoju zazwyczaj projekty mają dużą bazę kodu: wiele komponentów, różnych modułów, wtyczek. Praktycznie nie ma rozwiązań, aby programiści lub CTO/lead engineer mogli spojrzeć na projekt z góry i zobaczyć wszystkie zależności.

Niebezpieczny kod

Bezpieczeństwo kodu zależy w bardzo dużym stopniu od jego jakości oraz od poziomu deweloperów. Nawet jeśli programiści są na wysokim poziomie, to i tak popełniają ludzkie błędy - tam zapomnieli, tu przeoczyli. W przeciwieństwie do ludzi, platforma no-code jak AppMaster nie popełnia błędów i zawsze robi wszystko zgodnie z instrukcją, zgodnie z najlepszymi praktykami i o niczym nie zapomina.

Korzystanie z platform no-code jak AppMaster jest bardziej bezpieczne niż tradycyjne podejście do rozwoju z wielu powodów.

Po pierwsze, platformy no-code są zbudowane na fundamencie najlepszych praktyk, zapewniając, że cały kod jest prawidłowo napisany i wolny od błędów.

są zbudowane na fundamencie najlepszych praktyk, zapewniając, że cały kod jest prawidłowo napisany i wolny od błędów. Po drugie, platformy no-code są zaprojektowane tak, aby zautomatyzować jak najwięcej zadań, minimalizując szanse na błąd człowieka.

są zaprojektowane tak, aby zautomatyzować jak najwięcej zadań, minimalizując szanse na błąd człowieka. Wreszcie, platformy no-code są stale aktualizowane o najnowsze funkcje bezpieczeństwa, chroniąc Twój kod przed stale rozwijającymi się zagrożeniami. Podsumowując, korzystanie z platformy no-code zapewnia znacznie bezpieczniejsze doświadczenie w zakresie rozwoju niż tradycyjne podejścia.

Kontrola dostępu

Kontrola dostępu do kodu i zmian jest zawsze dużym problemem przy tworzeniu złożonych aplikacji. Jeśli nad komponentami lub produktem pracuje kilka osób, to nie ma możliwości oddzielenia, którą część kodu może zobaczyć jedna osoba, a którą druga. Do rozwoju i testowania w toku, deweloper potrzebuje całej bazy kodów. AppMaster, z drugiej strony, może być skonfigurowany komponent po komponencie aż do maksymalnej atomowości kontroli dostępu, kiedy każdy proces biznesowy może być przypisany do oddzielnego dewelopera, a wszystkie zmiany są rejestrowane.

Wady logiki biznesowej

Nawet w przypadku korzystania z platformy deweloperskiej no-code, uprawnienia w zakresie logiki biznesowej powinny być zaimplementowane w funkcjonalności oprogramowania. Jeśli tak się nie dzieje, naraża to oprogramowanie na wrażliwe dane i ekspozycję API na zagrożenia.

W klasycznym developmencie bardzo trudno jest kontrolować architekturę wszystkich komponentów projektu, każdy developer pisze jak chce i często nawet review code nie ratuje sytuacji. Gdy klienci korzystają z AppMaster, cała logika biznesowa jest początkowo budowana w postaci prostych bloków o optymalnym poziomie abstrakcji, a postprocessing AI dodatkowo poprawia wygenerowaną logikę i kod. Dlatego krytyczne błędy w logice biznesowej są niezwykle mało prawdopodobne. Plus AppMaster posiada silne typowanie, kontrolę łączenia zmiennych i typów oraz filtrowanie przychodzących danych. Dzięki AppMaster możesz mieć pewność, że logika biznesowa jest poprawna i wolna od błędów. Oznacza to, że możesz skupić się na rozwijaniu swojego produktu bez konieczności martwienia się o błędy w logice biznesowej.

Jak zmniejszyć ryzyko związane z bezpieczeństwem oprogramowania?

Teraz, gdy zajęliśmy się każdym ryzykiem bezpieczeństwa, możemy zacząć omawiać najlepsze praktyki bezpieczeństwa, aby je zmniejszyć i doprowadzić rozwój obywatelski do tego samego poziomu, co tradycyjne tworzenie oprogramowania.

SBOM

Użytkownicy platformy mogą zażądać SBOM od dostawcy, aby mieć wgląd w komponenty oprogramowania. SBOM to Software Bill of Materials, czyli formalna lista komponentów, modułów i bibliotek używanych do budowy oprogramowania.

SBOM został specjalnie zaprojektowany do współdzielenia między zespołami lub firmami. Jest to narzędzie, które może pomóc wszystkim osobom zaangażowanym w zarządzanie oprogramowaniem w uzyskaniu bardziej przejrzystej wizji wszystkich komponentów oprogramowania i ich podatności.

Testy bezpieczeństwa

Testowanie bezpieczeństwa jest zawsze jedną z najlepszych praktyk bezpieczeństwa i jest to sposób na ograniczenie ryzyka związanego z niezabezpieczonym kodem. Jako deweloper, powinieneś regularnie przeprowadzać testy bezpieczeństwa. Jako klient (może zatrudniłeś dewelopera low-code lub no-code ), możesz zażądać skanowania bezpieczeństwa, które gwarantuje, że niezabezpieczony kod nie jest powielany wszędzie w kodzie.

Wybór właściwego narzędzia

Kiedy używasz narzędzi premium no-code, takich jak AppMaster, które polecamy w następnym akapicie, automatycznie generowany kod jest najwyższej jakości. Jak wiadomo, jakość kodu robi różnicę zarówno pod względem wydajności, jak i bezpieczeństwa.

AppMasterDzięki platformom takim jak no-code, odcinasz od równania możliwe ludzkie błędy (bez względu na to, jak bardzo są wykwalifikowani, programiści wciąż mogą zapomnieć o szczegółach, przeoczyć niektóre aspekty, rozproszyć się, znudzić i popełnić drobne błędy). AppMaster, zamiast tego generuje kod zgodnie z instrukcjami i najlepszymi praktykami bezpieczeństwa.

Wybór właściwej platformy programistycznej no-code

Jak widzieliśmy w powyższym akapicie, wybór właściwej platformy no-code jest kluczowy w odniesieniu do implikacji bezpieczeństwa. Dlatego ważne jest, aby polecić najlepszą obecnie na rynku platformę no-code - AppMaster. AppMaster jest platformą no-code. W przeciwieństwie do low-code, platforma no-code różni się od low-code tym, że nie wymaga ręcznego kodowania. Dostarcza Ci wizualny interfejs i gotowe bloki oprogramowania do złożenia z drag-and-drop systemu.

Kod generowany jest automatycznie w tle (w każdej chwili możesz mieć do niego dostęp). Jakość generowanego kodu jest tym, co czyni AppMaster najlepszą no-code platformą deweloperską na rynku, ponieważ:

Kod AppMaster nie posiada wad

Jest generowany zgodnie z najlepszymi praktykami bezpieczeństwa, a to zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa

Kod źródłowy jest dostępny, aby zapewnić pełną kontrolę (i własność) nad Twoim oprogramowaniem

Poza kodem, AppMaster generuje również automatycznie dokumentację techniczną. Ponadto, ponieważ AppMaster może być konfigurowany komponent po komponencie, aż do maksymalnej atomowości kontroli dostępu, wszystkie dostępy i dokonane zmiany są rejestrowane, co poprawia bezpieczeństwo oprogramowania z punktu widzenia kontroli dostępu.

Platforma AppMaster no-code ma również inną zaletę, która może zmniejszyć ryzyko wystąpienia błędów w logice biznesowej: w AppMaster, cała logika biznesowa jest początkowo budowana w postaci prostych bloków o optymalnym poziomie abstrakcji. Do tego postprocessing AI jeszcze bardziej poprawia wygenerowaną logikę i kod. Dzięki temu zmniejsza się możliwość wystąpienia błędów logiki biznesowej. Dzięki AppMaster, możesz zmniejszyć potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa swojego no-code oprogramowania, jednocześnie upraszczając proces tworzenia oprogramowania, czyniąc go bardziej wydajnym i mniej czasochłonnym.