Сфера разработки программного обеспечения меняется. В то время как мы создаем все более сложные и производительные приложения, процесс разработки программного обеспечения упрощается. Гражданские разработчики, непрофессиональные разработчики программного обеспечения, не имеющие образования в этой области и обладающие ограниченными знаниями и навыками, сегодня способны создавать платформы для своих клиентов или внутренних бизнес-процессов.

В основном это происходит благодаря платформам low-code и no-code , позволяющим гражданским разработчикам создавать приложения, не написав вручную ни строчки кода. Так называемое движение low-code и no-code, однако, вызвало некоторые опасения по поводу безопасности, хотя, с другой стороны, киберугрозы становятся все более многочисленными и опасными. В этой статье мы рассмотрим риски безопасности, связанные с платформами разработки low-code и no-code.

Что такое no-code и low-code для разработки программного обеспечения?

Как уже упоминалось, разработка программного обеспечения low-code и no-code не требует от разработчика программного обеспечения ручного написания кода, строка за строкой, на одном или нескольких языках программирования. Платформы Low-code и no-code похожи, но это не одно и то же. В low-code есть no-code инструменты, которые позволяют создавать части программного обеспечения без написания кода, но всегда есть аспекты, которые нужно программировать вручную. При использовании low-code требуются минимальные знания и навыки в области кодирования и языка программирования.

При использовании no-code, напротив, кодирование никогда не требуется. Вы можете создавать приложения с нуля до идеально функционирующих и готовых к запуску, не написав ни строчки кода. Это, конечно, не означает, что код волшебным образом исчезает из процесса разработки программного обеспечения, а означает, что ваша платформа разработки no-code автоматически генерирует его. Low-code и, в частности, платформы no-code делают возможным для граждан-разработчиков создавать приложения, не проходя формального обучения кодированию и не нанимая профессионального разработчика программного обеспечения.

Поскольку кажется, что с платформами разработки low-code или no-code у вас нет полного контроля над вашим кодом, и поскольку гражданские разработчики менее компетентны, чем профессиональные разработчики, когда речь идет о рисках безопасности, защите конфиденциальных данных и других аспектах безопасности, стоит рассмотреть, каковы риски no-code и low-code.

Основные риски low-code и no-code

Низкая видимость

Это правда, что с платформами разработки low-code и no-code разработчики могут получить доступ к исходному коду. Однако сам код, который может быть очень большим, не так заметен для разработчиков и клиентов, как при традиционной разработке программного обеспечения.

Low-code и пользователи платформ no-code не могут легко увидеть или проверить код, и последствия могут быть следующими:

когда компания получает программное обеспечение от поставщиков платформ low-code или no-code , она хочет иметь видимость контроля безопасности и кода, который там установлен.

или , она хочет иметь видимость контроля безопасности и кода, который там установлен. когда команда использует платформу low-code или no-code , отдельный разработчик или ведущий инженер не может иметь видение кода, которое позволило бы им четко понять взаимосвязь через различные компоненты (различные модули, плагины).

или , отдельный разработчик или ведущий инженер не может иметь видение кода, которое позволило бы им четко понять взаимосвязь через различные компоненты (различные модули, плагины). контроль доступа ограничен, что подвергает программное обеспечение low-code или no-code уязвимостям.

Но даже при традиционной разработке обычно проекты имеют большую кодовую базу: множество компонентов, различных модулей, плагинов. Практически не существует решений, позволяющих разработчикам или техническому директору/ведущему инженеру посмотреть на проект сверху и увидеть все взаимосвязи.

Небезопасный код

Безопасность кода очень сильно зависит от его качества и от уровня разработчиков. Даже если разработчики высокого уровня, они все равно совершают человеческие ошибки - там забыли, здесь пропустили. В отличие от людей, платформа no-code как AppMaster не совершает ошибок и всегда делает все по инструкции, в соответствии с лучшими практиками, и ничего не забывает.

Использование платформ no-code, таких как AppMaster, более безопасно, чем традиционный подход к разработке, по целому ряду причин.

Во-первых, платформы no-code построены на фундаменте лучших практик, гарантирующих, что весь код написан правильно и не содержит ошибок.

построены на фундаменте лучших практик, гарантирующих, что весь код написан правильно и не содержит ошибок. Во-вторых, платформы no-code разработаны таким образом, чтобы автоматизировать как можно больше задач, минимизируя вероятность человеческой ошибки.

разработаны таким образом, чтобы автоматизировать как можно больше задач, минимизируя вероятность человеческой ошибки. Наконец, платформы no-code постоянно обновляются с помощью новейших функций безопасности, защищая ваш код от постоянно развивающихся угроз. В целом, использование платформы no-code обеспечивает гораздо более безопасную разработку по сравнению с традиционными подходами.

Контроль доступа

Контроль доступа и изменений кода всегда является важной проблемой при разработке сложных приложений. Если над компонентами или продуктом работают несколько человек, то невозможно разделить, какую часть кода может видеть один человек, а какую - другой. Для разработки и тестирования в процессе, разработчику нужна вся кодовая база. AppMaster С другой стороны, можно настраивать компонент за компонентом вплоть до максимальной атомарности контроля доступа, когда каждый бизнес-процесс может быть назначен отдельному разработчику, а все изменения регистрируются.

Недостатки бизнес-логики

Даже при использовании платформы разработки no-code разрешения бизнес-логики должны быть реализованы в функциональности программного обеспечения. Если этого не происходит, то программное обеспечение подвергает конфиденциальные данные и API угрозам.

При классической разработке очень сложно контролировать архитектуру всех компонентов проекта, каждый разработчик пишет так, как ему хочется, и часто даже ревью кода не спасает ситуацию. Когда клиенты используют AppMaster, вся бизнес-логика изначально строится в виде простых блоков с оптимальным уровнем абстракции, а постпроцессинг AI еще больше улучшает сгенерированную логику и код. Поэтому критические ошибки в бизнес-логике крайне маловероятны. Кроме того, AppMaster имеет сильную типизацию, контроль связи переменных и типов, а также фильтрацию входящих данных. Используя AppMaster, вы можете быть уверены, что ваша бизнес-логика корректна и безошибочна. Это означает, что вы можете сосредоточиться на разработке своего продукта, не беспокоясь об ошибках в бизнес-логике.

Как снизить риски безопасности программного обеспечения?

Теперь, когда мы рассмотрели каждый риск безопасности, мы можем приступить к обсуждению лучших практик безопасности для их снижения и выведения гражданской разработки на тот же уровень, что и традиционной разработки программного обеспечения.

SBOM

Пользователи платформы могут запросить SBOM у поставщика, чтобы иметь представление о компонентах программного обеспечения. SBOM - это Software Bill of Materials, формальный список компонентов, модулей и библиотек, используемых для создания части программного обеспечения.

SBOM Он был специально разработан для обмена между командами или компаниями. Это инструмент, который может помочь всем, кто участвует в управлении программным обеспечением, иметь более четкое представление обо всех компонентах программного обеспечения и их уязвимостях.

Тестирование безопасности

Тестирование безопасности всегда является одной из лучших практик безопасности, и это способ ограничить риск небезопасного кода. Как разработчик, вы должны регулярно проводить тесты безопасности. Как клиент (возможно, вы наняли разработчика low-code или no-code ), вы можете запросить сканирование безопасности, которое гарантирует, что небезопасный код не будет воспроизведен повсюду в коде.

Выбор правильного инструмента

Когда вы используете инструменты премиум-класса no-code, такие как AppMaster, которые мы рекомендуем в следующем параграфе, автоматически генерируемый код имеет премиум-качество. Как вы знаете, качество кода имеет значение как с точки зрения производительности, так и безопасности.

AppMasterС такими платформами, как no-code, вы исключаете возможные человеческие ошибки из уравнения (независимо от квалификации разработчиков, они могут забыть детали, упустить некоторые аспекты, отвлечься, заскучать и сделать небольшие ошибки). AppMaster, вместо этого генерирует код в соответствии с инструкциями и лучшими практиками безопасности.

Выбор правильной платформы разработки no-code

Как мы видели в параграфе выше, выбор правильной платформы no-code является ключевым моментом в отношении последствий для безопасности. Поэтому важно порекомендовать лучшую no-code платформу на современном рынке - AppMaster. AppMaster - это no-code платформа. В отличие от low-code, платформа no-code отличается от low-code тем, что не требует ручного кодирования. Она предоставляет вам визуальный интерфейс и готовые программные блоки для сборки продукта с помощью drag-and-drop.

Код генерируется автоматически в фоновом режиме (вы можете получить к нему доступ в любое время). Качество генерируемого кода - это то, что делает AppMaster лучшей no-code платформой разработки на рынке, потому что:

Код AppMaster не имеет недостатков.

Он генерируется в соответствии с лучшими практиками безопасности и обеспечивает высокий уровень безопасности

Исходный код доступен, что обеспечивает полный контроль (и собственность) над вашим программным обеспечением

Помимо кода, AppMaster также автоматически генерирует техническую документацию. Более того, поскольку AppMaster можно конфигурировать компонент за компонентом, вплоть до максимальной атомарности контроля доступа, все доступы и внесенные изменения регистрируются, что повышает безопасность программного обеспечения с точки зрения контроля доступа.

Платформа AppMaster no-code обладает еще одним преимуществом, позволяющим снизить риск возникновения дефектов бизнес-логики: в AppMaster вся бизнес-логика изначально строится в виде простых блоков с оптимальным уровнем абстракции. Кроме того, постобработка ИИ еще больше улучшает сгенерированную логику и код. Это снижает вероятность ошибок бизнес-логики. Используя AppMaster, вы можете снизить потенциальные риски безопасности вашего no-code программного обеспечения, одновременно упрощая процесс разработки программного обеспечения, делая его более эффективным и менее трудоемким.