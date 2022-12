O sector do desenvolvimento de software está a mudar. Enquanto estamos a criar aplicações cada vez mais complexas e performantes, o processo de desenvolvimento de software está a ser simplificado. Desenvolvedores cidadãos, desenvolvedores não profissionais de software que não têm formação na matéria e conhecimentos e competências limitadas, são hoje capazes de criar plataformas para os seus clientes ou para os seus processos empresariais internos.

Isto deve-se principalmente às plataformaslow-code e no-code , que permitem aos programadores cidadãos criar aplicações sem escrever manualmente uma única linha de código. O chamado movimento low-code e no-code, contudo, levantou algumas preocupações de segurança, mesmo porque, por outro lado, as ameaças cibernéticas estão a tornar-se mais numerosas e perigosas. Neste artigo, vamos explorar os riscos de segurança relacionados com as plataformas de desenvolvimento low-code e no-code.

O que são no-code e low-code desenvolvimento de software?

Como mencionado, o desenvolvimento de software low-code e no-code não exige que o programador de software escreva manualmente código, linha a linha, numa ou mais linguagens de programação. As plataformas Low-code e no-code são semelhantes, mas não são a mesma coisa. Com low-code, tem ferramentas no-code que lhe permitem criar partes do seu software sem escrever código, mas há sempre aspectos que precisa de programar manualmente. Com low-code, ou seja, é necessário um conhecimento mínimo e habilidade na codificação e linguagem de programação.

Com no-code, em vez disso, a codificação nunca é necessária. Pode criar aplicações do zero ao perfeito funcionamento e prontas para lançamento sem escrever uma única linha de código. Isto não significa, claro, que o código desaparece magicamente do processo de desenvolvimento de software, mas que a sua plataforma de desenvolvimento no-code o gera automaticamente. Low-code e, em particular, as plataformas no-code permitem aos programadores cidadãos criar aplicações sem terem de se submeter a uma formação formal em codificação e sem contratar um programador profissional de software.

Porque parece que com low-code ou no-code plataformas de desenvolvimento, não tem controlo total sobre o seu código, e porque os programadores cidadãos são menos peritos do que os programadores profissionais quando se trata de riscos de segurança, protecção de dados sensíveis, e outras implicações de segurança, vale a pena considerar quais são os riscos de no-code e low-code.

Top low-code e no-code riscos

Baixa visibilidade

É verdade que com low-code e no-code plataformas de desenvolvimento, os programadores podem aceder ao código fonte. Contudo, o código em si - que pode ser muito grande - não é tão visível tanto para os programadores como para os clientes como o é para o desenvolvimento de software tradicional.

Low-code e no-code os utilizadores das plataformas não podem ver ou inspeccionar o código facilmente, e as consequências podem ser as seguintes:

quando uma empresa recebe software de low-code ou no-code vendedores de plataformas, querem ter visibilidade do controlo de segurança e do código que estão em vigor.

ou vendedores de plataformas, querem ter visibilidade do controlo de segurança e do código que estão em vigor. quando a equipa utiliza uma plataforma low-code , ou no-code , o único programador ou o engenheiro chefe não podem ter uma visão do código que lhes permita compreender claramente a relação através dos diferentes componentes (módulos diferentes, plugins).

, ou , o único programador ou o engenheiro chefe não podem ter uma visão do código que lhes permita compreender claramente a relação através dos diferentes componentes (módulos diferentes, plugins). o controlo de acesso é limitado, expondo o software low-code ou no-code a vulnerabilidades.

Mas mesmo com o desenvolvimento tradicional normalmente, os projectos têm uma grande base de código: muitos componentes, diferentes módulos, e plugins. Praticamente não existem soluções para os programadores ou engenheiros CTO/lead engineer para olharem para o projecto de cima e verem todas as relações.

Código inseguro

A segurança do código depende muito da sua qualidade e do nível dos programadores. Mesmo que os programadores sejam de alto nível, continuam a cometer erros humanos - esqueceram-se lá, falharam aqui. Ao contrário das pessoas, a plataforma no-code como AppMaster não comete erros e faz sempre tudo de acordo com as instruções, de acordo com as melhores práticas, e não se esquece de nada.

A utilização da plataforma no-code como AppMaster é mais segura do que a abordagem tradicional de desenvolvimento, por uma variedade de razões.

Em primeiro lugar, as plataformas no-code são construídas sobre uma base de melhores práticas, assegurando que todo o código é devidamente escrito e livre de erros.

são construídas sobre uma base de melhores práticas, assegurando que todo o código é devidamente escrito e livre de erros. Segundo, as plataformas no-code são concebidas para automatizar o maior número de tarefas possível, minimizando as hipóteses de erro humano.

são concebidas para automatizar o maior número de tarefas possível, minimizando as hipóteses de erro humano. Finalmente, as plataformas no-code são constantemente actualizadas com as mais recentes características de segurança, protegendo o seu código de ameaças sempre em evolução. Em suma, a utilização de uma plataforma no-code proporciona uma experiência de desenvolvimento muito mais segura do que as abordagens tradicionais.

Controlo de acesso

Controlar o acesso ao código e as alterações é sempre um grande problema ao desenvolver aplicações complexas. Se várias pessoas trabalham em componentes ou num produto, então não há maneira de separar que parte do código uma pessoa pode ver e qual a outra. Para o desenvolvimento e testes em curso, o programador precisa da base de código completa. AppMaster Por outro lado, pode ser configurado componente por componente até à atomicidade máxima do controlo de acesso, quando cada processo empresarial pode ser atribuído a um programador separado e todas as alterações são registadas.

Falhas de lógica empresarial

Mesmo quando se utiliza uma plataforma de desenvolvimento no-code, as permissões de lógica empresarial devem ser implementadas na funcionalidade do software. Se isto não acontecer, expõe o software a dados sensíveis e exposição de API a ameaças.

No desenvolvimento clássico, é muito difícil controlar a arquitectura de todos os componentes do projecto, cada desenvolvedor escreve como quer, e muitas vezes até o código de revisão não salva a situação. Quando os clientes utilizam AppMaster, toda a lógica empresarial é inicialmente construída sob a forma de blocos simples com um nível óptimo de abstracção, e o pós-processamento de IA melhora ainda mais a lógica e o código gerados. Portanto, os erros críticos na lógica empresarial são extremamente improváveis. Além disso, AppMaster tem uma forte tipagem, controlo da ligação de variáveis e tipos, e filtragem dos dados recebidos. Com AppMaster, pode ter a certeza de que a sua lógica empresarial é correcta e livre de erros, o que significa que pode concentrar-se no desenvolvimento do seu produto sem ter de se preocupar com erros na lógica empresarial.

Como reduzir os riscos de segurança do software?

Agora que já abordámos cada risco de segurança, podemos começar a discutir as melhores práticas de segurança para as reduzir e levar o desenvolvimento do cidadão ao mesmo nível que o desenvolvimento de software tradicional.

SBOM

Os utilizadores da plataforma podem solicitar uma SBOM ao fornecedor para ter conhecimentos sobre os componentes de software. Um SBOM é uma Lista de Materiais de Software, e é uma lista formal de componentes, módulos, e bibliotecas utilizadas para construir uma peça de software.

SBOM foi especificamente concebido para ser partilhado entre equipas ou entre empresas. É uma ferramenta que pode ajudar todos os envolvidos na gestão de software a ter uma visão mais clara de todos os componentes de software e das suas vulnerabilidades.

Testes de segurança

Os testes de segurança são sempre uma das melhores práticas de segurança, e é uma forma de limitar o risco de código inseguro. Como programador, deve realizar testes de segurança regularmente. Como cliente (talvez tenha contratado um programador low-code ou no-code ), pode solicitar um scan de segurança que garanta que o código inseguro não é replicado em qualquer parte do código.

Escolhendo a ferramenta certa

Quando se utilizam ferramentas premium no-code, como AppMaster, que recomendamos no parágrafo seguinte, o código gerado automaticamente é de qualidade premium. Como sabe, a qualidade do código faz a diferença tanto em termos de desempenho como de segurança.

Com plataformas no-code como AppMaster, corta-se possíveis erros humanos da equação (por mais habilidosos que sejam, os programadores ainda podem esquecer detalhes, perder alguns aspectos, distrair-se, aborrecer-se, e cometer pequenos erros). AppMaster Em vez disso, gera código de acordo com instruções e melhores práticas de segurança.

Escolhendo uma plataforma de desenvolvimento no-code correcta

Como vimos no parágrafo acima, a escolha da plataforma no-code correcta é fundamental no que diz respeito às implicações de segurança. Por conseguinte, é importante recomendar a melhor plataforma no-code actualmente no mercado - AppMaster. AppMaster é uma plataforma no-code. Ao contrário de low-code, uma plataforma no-code é diferente de uma low-code porque não requer qualquer codificação manual. Fornece uma interface visual e blocos de software pré-construídos para montagem com uma drag-and-drop sistema.

O código é gerado automaticamente em segundo plano (pode ter acesso a ele em qualquer altura). A qualidade do código gerado é o que faz de AppMaster a melhor plataforma de desenvolvimento no-code do mercado porque:

O código do AppMaster não tem falhas

É gerado de acordo com as melhores práticas de segurança, e garante elevados níveis de segurança

O código-fonte é acessível para fornecer controlo total (e propriedade) sobre o seu software

Para além do código, AppMaster também gera automaticamente documentação técnica. Além disso, como AppMaster pode ser configurado componente por componente, até à atomicidade máxima do controlo de acesso, todos os acessos e alterações efectuadas são registados, melhorando a segurança do software do ponto de vista do controlo de acesso.

A plataforma AppMaster no-code tem também outro benefício que pode reduzir o risco de falhas de lógica empresarial: em AppMaster, toda a lógica empresarial é inicialmente construída sob a forma de blocos simples com um nível óptimo de abstracção. Além disso, o pós-processamento de IA melhora ainda mais a lógica e o código gerados. Isto reduz a possibilidade de erros de lógica empresarial. Com AppMaster, pode reduzir os potenciais riscos de segurança do seu software no-code, simplificando simultaneamente o processo de desenvolvimento de software, tornando-o mais eficiente e menos demorado.