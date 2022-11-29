قطاع تطوير البرمجيات آخذ في التغير. بينما نقوم بإنشاء تطبيقات أكثر تعقيدًا وأداءً ، يتم تبسيط عملية تطوير البرامج. مطورو البرامج المواطنون ، مطورو البرامج غير المحترفين الذين ليس لديهم تعليم في هذا الشأن ومعرفة ومهارات محدودة ، قادرون اليوم على إنشاء منصات لعملائهم أو عملياتهم التجارية الداخلية.

ويرجع ذلك أساسًا إلى الأنظمة الأساسية ذات التعليمات low-code والتي no-code تتيح للمطورين المواطنين إنشاء تطبيقات دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية يدويًا. ومع ذلك ، فإن ما يسمى بحركة الرمز low-code وعدم no-code قد أثارت بعض المخاوف الأمنية ، حتى لأن التهديدات الإلكترونية ، من ناحية أخرى ، أصبحت أكثر عددًا وخطورة. في هذه المقالة ، دعنا نستكشف مخاطر الأمان المتعلقة بأنظمة التطوير low-code وغير no-code.

ما هو تطوير البرامج no-code low-code ؟

كما ذكرنا سابقًا ، لا يتطلب تطوير البرامج ذات no-code low-code وغير المشفر من مطور البرامج كتابة التعليمات البرمجية يدويًا ، سطرًا بسطر ، بلغة برمجة واحدة أو أكثر. تتشابه الأنظمة الأساسية Low-code no-code المشفرة ، لكنها ليست نفس الشيء. باستخدام low-code ، no-code التي تسمح لك بإنشاء أجزاء من البرنامج دون كتابة التعليمات البرمجية ، ولكن هناك دائمًا جوانب تحتاج إلى برمجتها يدويًا. مع low-code ، أي الحد الأدنى من المعرفة والمهارة في لغة الترميز والبرمجة مطلوبة.

مع no-code ، بدلاً من ذلك ، لن يكون الترميز مطلوبًا أبدًا. يمكنك إنشاء تطبيقات من الصفر إلى العمل بشكل مثالي وجاهزة للتشغيل دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. هذا لا يعني ، بالطبع ، أن هذا الرمز يختفي بطريقة سحرية من عملية تطوير البرامج ، لكن النظام الأساسي لتطوير البرامج no-code يقوم بإنشائه تلقائيًا. تتيح الأنظمة الأساسية ذات التعليمات Low-code ، ولا سيما الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات no-code ، إمكانية إنشاء تطبيقات للمواطنين دون الحاجة إلى الخضوع لتعليم رسمي في مجال الترميز ودون الاستعانة بمطور برامج محترف.

لأنه يبدو أنه مع الأنظمة الأساسية لتطوير التعليمات البرمجية low-code أو التي no-code ، لا يمكنك التحكم الكامل في التعليمات البرمجية الخاصة بك ، ولأن المطورين المواطنين أقل خبرة من المطورين المحترفين عندما يتعلق الأمر بالمخاطر الأمنية وحماية البيانات الحساسة وغير ذلك ضمنيًا أمنيًا ، يجدر التفكير في مخاطر no-code low-code.

أعلى مخاطر التعليمات البرمجية low-code وعدم no-code

انخفاض مستوى الرؤية

صحيح أنه مع منصات التطوير low-code وغير no-code ، يمكن للمطورين الوصول إلى الكود المصدري. ومع ذلك ، فإن الكود نفسه - الذي يمكن أن يكون كبيرًا جدًا - ليس مرئيًا لكل من المطورين والعملاء كما هو الحال مع تطوير البرامج التقليدية.

لا يمكن لمستخدمي الأنظمة الأساسية Low-code no-code تعليمات برمجية رؤية الكود أو فحصه بسهولة ، ويمكن أن تكون العواقب كما يلي:

عندما تتلقى شركة برنامجًا من بائعي الأنظمة الأساسية low-code أو no-code ، فإنهم يريدون أن يكون لديهم رؤية للتحكم الأمني والرمز المعمول بهما.

أو ، فإنهم يريدون أن يكون لديهم رؤية للتحكم الأمني والرمز المعمول بهما. عندما يستخدم الفريق نظامًا low-code أو no-code ، لا يمكن للمطور الفردي أو المهندس الرئيسي أن يكون لديه رؤية للكود الذي يمكن أن يسمح لهم بفهم العلاقة بوضوح من خلال المكونات المختلفة (وحدات مختلفة ، ملحقات .)

أو ، لا يمكن للمطور الفردي أو المهندس الرئيسي أن يكون لديه رؤية للكود الذي يمكن أن يسمح لهم بفهم العلاقة بوضوح من خلال المكونات المختلفة (وحدات مختلفة ، ملحقات .) التحكم في الوصول محدود ، مما يعرض البرامج low-code أو no-code برمجية للثغرات الأمنية.

ولكن حتى مع التطوير التقليدي عادةً ، تحتوي المشاريع على قاعدة رمز كبيرة: العديد من المكونات والوحدات النمطية والمكونات الإضافية. لا توجد حلول عمليًا للمطورين أو كبير موظفي التكنولوجيا / المهندس الرئيسي للنظر في المشروع من الأعلى ورؤية جميع العلاقات.

رمز غير آمن

تعتمد سلامة الكود بشكل كبير على جودته وعلى مستوى المطورين. حتى لو كان المطورون على مستوى عالٍ ، فإنهم ما زالوا يرتكبون أخطاء بشرية - لقد نسوا هناك ، لقد فاتتهم هنا. على عكس الأشخاص ، فإن النظام الأساسي no-code مثل AppMaster لا يخطئ ويفعل كل شيء دائمًا وفقًا للتعليمات ، وفقًا لأفضل الممارسات ، ولا ينسى أي شيء.

يعد استخدام الأنظمة الأساسية بدون تعليمات no-code مثل AppMaster أكثر أمانًا من نهج التطوير التقليدي لعدة أسباب.

أولاً ، تم إنشاء الأنظمة الأساسية الخالية no-code على أساس أفضل الممارسات ، مما يضمن كتابة جميع التعليمات البرمجية بشكل صحيح وخالية من الأخطاء.

على أساس أفضل الممارسات ، مما يضمن كتابة جميع التعليمات البرمجية بشكل صحيح وخالية من الأخطاء. ثانيًا ، تم تصميم الأنظمة الأساسية no-code لأتمتة أكبر عدد ممكن من المهام ، مما يقلل من فرص الخطأ البشري.

لأتمتة أكبر عدد ممكن من المهام ، مما يقلل من فرص الخطأ البشري. أخيرًا ، يتم تحديث الأنظمة الأساسية no-code باستمرار بأحدث ميزات الأمان ، مما يحمي التعليمات البرمجية الخاصة بك من التهديدات المتطورة باستمرار. باختصار ، يوفر استخدام نظام أساسي no-code تجربة تطوير أكثر أمانًا من الأساليب التقليدية.

صلاحية التحكم صلاحية الدخول

يعد التحكم في الوصول إلى الكود والتغييرات دائمًا مشكلة كبيرة عند تطوير التطبيقات المعقدة. إذا كان العديد من الأشخاص يعملون على مكونات أو منتج ، فلا توجد طريقة لفصل أي جزء من الكود يمكن لشخص ما رؤيته وأي جزء آخر. للتطوير والاختبار قيد التقدم ، يحتاج المطور إلى قاعدة الكود بأكملها. AppMaster ، من ناحية أخرى ، يمكن تكوين مكون من خلال مكون يصل إلى الحد الأقصى من التحكم في الوصول ، عندما يمكن تعيين كل عملية تجارية لمطور منفصل ويتم تسجيل جميع التغييرات.

عيوب منطق الأعمال

حتى عند استخدام نظام أساسي لتطوير no-code ، يجب تنفيذ أذونات منطق الأعمال في وظائف البرنامج. إذا لم يحدث هذا ، فإنه يعرض البرنامج لبيانات حساسة وتعريض واجهة برمجة التطبيقات للتهديدات.

في التطوير الكلاسيكي ، من الصعب للغاية التحكم في بنية جميع مكونات المشروع ، فكل مطور يكتب كما يشاء ، وفي كثير من الأحيان حتى رمز المراجعة لا يحفظ الموقف. عندما يستخدم العملاء AppMaster ، يتم إنشاء كل منطق الأعمال مبدئيًا في شكل كتل بسيطة ذات مستوى تجريد مثالي ، كما تعمل المعالجة اللاحقة للذكاء الاصطناعي على تحسين المنطق والرمز اللذين تم إنشاؤهما. لذلك ، من المستبعد للغاية حدوث أخطاء فادحة في منطق الأعمال. Plus AppMaster لديه كتابة قوية ، والتحكم في اتصال المتغيرات والأنواع ، وتصفية البيانات الواردة. باستخدام AppMaster ، يمكنك التأكد من أن منطق عملك صحيح وخالي من الأخطاء. هذا يعني أنه يمكنك التركيز على تطوير منتجك دون الحاجة إلى القلق بشأن الأخطاء في منطق الأعمال.

كيف تقلل مخاطر أمن البرمجيات؟

الآن بعد أن عالجنا كل خطر أمني ، يمكننا البدء في مناقشة أفضل الممارسات الأمنية لتقليلها ورفع مستوى تطوير المواطن إلى نفس مستوى تطوير البرامج التقليدية.

SBOM

يمكن لمستخدمي النظام الأساسي طلب SBOM من البائع للحصول على رؤى حول مكونات البرنامج. SBOM عبارة عن قائمة مواد برمجية ، وهي قائمة رسمية بالمكونات والوحدات والمكتبات المستخدمة في إنشاء جزء من البرنامج.

تم تصميم SBOM خصيصًا ليتم مشاركتها بين الفرق أو بين الشركات. إنها أداة يمكن أن تساعد كل من يشارك في إدارة البرامج في الحصول على رؤية أوضح لجميع مكونات البرامج ونقاط ضعفها.

اختبار الأمان

يعد اختبار الأمان دائمًا أحد أفضل ممارسات الأمان ، وهو وسيلة للحد من مخاطر التعليمات البرمجية غير الآمنة. بصفتك مطورًا ، يجب عليك إجراء اختبارات الأمان بانتظام. كعميل (ربما قمت بتعيين مطور برمز low-code أو no-code ) ، يمكنك طلب فحص أمني يضمن عدم تكرار الشفرة غير الآمنة في كل مكان في الكود.

اختيار الأداة الصحيحة

عندما تستخدم أدوات مميزة no-code ، مثل AppMaster ، والتي نوصي بها في الفقرة التالية ، فإن الكود الذي يتم إنشاؤه تلقائيًا هو جودة ممتازة. كما تعلم ، فإن جودة الكود تصنع الفرق من حيث الأداء والأمان.

مع الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster ، فإنك تقطع الأخطاء البشرية المحتملة من المعادلة (بغض النظر عن مدى مهارتهم ، لا يزال بإمكان المطورين نسيان التفاصيل ، وتفويت بعض الجوانب ، والتشتت ، والملل ، وارتكاب أخطاء صغيرة). بدلاً من ذلك ، ينشئ AppMaster رمزًا وفقًا للتعليمات وأفضل ممارسات الأمان.

اختيار منصة التطوير الصحيحة no-code

كما رأينا في الفقرة أعلاه ، يعد اختيار النظام الأساسي الصحيح no-code أمرًا أساسيًا فيما يتعلق بالآثار الأمنية. لذلك ، من المهم التوصية بأفضل منصة no-code في السوق اليوم - AppMaster. AppMaster هي منصة no-code. على عكس النظام الأساسي low-code ، يختلف النظام الأساسي no-code النظام الأساسي low-code لأنه لا يتطلب أي ترميز يدوي. يوفر لك واجهة مرئية وكتل برامج مسبقة الصنع لتجميعها باستخدام نظام drag-and-drop .

يتم إنشاء الرمز تلقائيًا في الخلفية (يمكنك الوصول إليه في أي وقت). جودة الكود الذي تم إنشاؤه هي ما يجعل AppMaster أفضل منصة تطوير no-code في السوق للأسباب التالية:

كود AppMaster لا يحتوي على عيوب

يتم إنشاؤه وفقًا لأفضل الممارسات الأمنية ، ويضمن مستويات عالية من الأمان

يمكن الوصول إلى شفرة المصدر لتوفير التحكم الكامل (والممتلكات) في برنامجك

بخلاف الكود ، AppMaster أيضًا بإنشاء وثائق فنية تلقائيًا. علاوة على ذلك ، نظرًا لأنه يمكن تكوين AppMaster مكونًا من مكون ، حتى الحد الأقصى من التحكم في الوصول ، يتم تسجيل جميع عمليات الوصول والتغييرات التي تم إجراؤها ، مما يؤدي إلى تحسين أمان البرنامج من وجهة نظر التحكم في الوصول.

يتمتع نظام AppMaster no-code أيضًا بميزة أخرى يمكن أن تقلل من مخاطر عيوب منطق الأعمال: في AppMaster ، تم إنشاء كل منطق الأعمال مبدئيًا في شكل كتل بسيطة ذات مستوى تجريد مثالي. بالإضافة إلى ذلك ، تعمل المعالجة اللاحقة للذكاء الاصطناعي على تحسين المنطق والرمز اللذين تم إنشاؤهما بشكل أكبر. هذا يقلل من احتمال أخطاء منطق الأعمال. باستخدام AppMaster ، يمكنك تقليل مخاطر الأمان المحتملة لبرامجك الخالية من no-code مع تبسيط عملية تطوير البرامج مما يجعلها أكثر كفاءة وأقل استهلاكا للوقت.