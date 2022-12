Der Bereich der Softwareentwicklung ist im Wandel begriffen. Während wir immer komplexere und leistungsfähigere Anwendungen erstellen, wird der Softwareentwicklungsprozess vereinfacht. Bürgerentwickler, d. h. nicht-professionelle Softwareentwickler ohne einschlägige Ausbildung und mit begrenzten Kenntnissen und Fähigkeiten, sind heute in der Lage, Plattformen für ihre Kunden oder ihre internen Geschäftsprozesse zu erstellen.

Dies ist vor allem den Plattformenlow-code und no-code zu verdanken, die es bürgerlichen Entwicklern ermöglichen, Anwendungen zu erstellen, ohne eine einzige Zeile Code von Hand schreiben zu müssen. Die sogenannte low-code - und no-code -Bewegung hat jedoch einige Sicherheitsbedenken aufgeworfen, auch weil andererseits die Cyber-Bedrohungen immer zahlreicher und gefährlicher werden. In diesem Artikel wollen wir die Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit den Entwicklungsplattformen low-code und no-code untersuchen.

Was sind no-code und low-code Software-Entwicklung?

Wie bereits erwähnt, ist es bei der Entwicklung von low-code und no-code nicht erforderlich, dass der Softwareentwickler Zeile für Zeile manuell Code in einer oder mehreren Programmiersprachen schreibt. Low-code und no-code sind ähnliche Plattformen, aber sie sind nicht dasselbe. Mit low-code haben Sie no-code Werkzeuge, mit denen Sie Teile Ihrer Software erstellen können, ohne Code zu schreiben, aber es gibt immer Aspekte, die Sie manuell programmieren müssen. Bei low-code ist ein Mindestmaß an Kenntnissen und Fähigkeiten in der Programmierung und Programmiersprache erforderlich.

Mit no-code ist dagegen nie ein Programmieren erforderlich. Sie können Anwendungen von Null auf perfekt funktionierend und startbereit erstellen, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Das bedeutet natürlich nicht, dass der Code auf magische Weise aus dem Softwareentwicklungsprozess verschwindet, sondern dass Ihre Entwicklungsplattform no-code ihn automatisch generiert. Low-code und insbesondere die Plattformen von no-code ermöglichen es Bürgerinnen und Bürgern, Anwendungen zu erstellen, ohne eine formale Ausbildung im Programmieren absolvieren zu müssen und ohne einen professionellen Softwareentwickler einzustellen.

Da es scheint, dass Sie bei den Entwicklungsplattformen low-code oder no-code nicht die volle Kontrolle über Ihren Code haben, und da bürgerliche Entwickler in Bezug auf Sicherheitsrisiken, den Schutz sensibler Daten und andere Sicherheitsaspekte weniger erfahren sind als professionelle Entwickler, lohnt es sich, über die Risiken von no-code und low-code nachzudenken.

Die wichtigsten Risiken von low-code und no-code

Geringe Sichtbarkeit

Es stimmt, dass Entwickler bei den Entwicklungsplattformen low-code und no-code Zugriff auf den Quellcode haben. Doch der Code selbst - der sehr umfangreich sein kann - ist für Entwickler und Kunden nicht so sichtbar wie bei der traditionellen Softwareentwicklung.

Low-code Die Benutzer der Plattformen no-code können den Code nicht ohne weiteres sehen oder überprüfen, was folgende Konsequenzen haben kann:

Wenn ein Unternehmen Software von low-code oder no-code Plattformanbietern erhält, möchte es die Sicherheitskontrollen und den Code, die vorhanden sind, einsehen können.

Wenn das Team eine low-code oder no-code Plattform verwendet, kann der einzelne Entwickler oder der leitende Ingenieur keine Sicht auf den Code haben, die es ihm ermöglicht, die Beziehung zwischen den verschiedenen Komponenten (verschiedene Module, Plugins) klar zu verstehen.

Die Zugriffskontrolle ist begrenzt, was die Software low-code oder no-code anfällig für Schwachstellen macht.

Aber auch bei der traditionellen Entwicklung haben Projekte in der Regel eine große Codebasis: viele Komponenten, verschiedene Module und Plugins. Es gibt praktisch keine Lösungen für die Entwickler oder den CTO/Lead Engineer, um das Projekt von oben zu betrachten und alle Beziehungen zu sehen.

Unsicherer Code

Die Sicherheit des Codes hängt sehr stark von seiner Qualität und vom Niveau der Entwickler ab. Selbst wenn die Entwickler auf hohem Niveau arbeiten, machen sie immer noch menschliche Fehler - sie haben es dort vergessen, sie haben es hier übersehen. Im Gegensatz zu Menschen macht die Plattform no-code wie AppMaster keine Fehler und macht immer alles nach den Anweisungen, nach den besten Praktiken, und vergisst nichts.

Die Verwendung von no-code Plattformen wie AppMaster ist aus verschiedenen Gründen sicherer als der traditionelle Entwicklungsansatz.

Erstens basieren die Plattformen von no-code auf einer Grundlage bewährter Verfahren, die sicherstellen, dass der gesamte Code ordnungsgemäß geschrieben und fehlerfrei ist.

Zweitens sind die Plattformen von no-code so konzipiert, dass sie so viele Aufgaben wie möglich automatisieren und so das Risiko menschlicher Fehler minimieren.

so konzipiert, dass sie so viele Aufgaben wie möglich automatisieren und so das Risiko menschlicher Fehler minimieren. Und schließlich werden die Plattformen von no-code ständig mit den neuesten Sicherheitsfunktionen aktualisiert, um Ihren Code vor den sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungen zu schützen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Verwendung einer no-code Plattform eine viel sicherere Entwicklungserfahrung bietet als herkömmliche Ansätze.

Zugriffskontrolle

Die Kontrolle des Codezugriffs und der Änderungen ist bei der Entwicklung komplexer Anwendungen immer ein wichtiges Thema. Wenn mehrere Personen an Komponenten oder einem Produkt arbeiten, gibt es keine Möglichkeit zu trennen, welche Teile des Codes eine Person sehen kann und welche eine andere. Für die Entwicklung und das Testen im laufenden Betrieb benötigt der Entwickler die gesamte Codebase. AppMaster Wenn jeder Geschäftsprozess einem eigenen Entwickler zugewiesen werden kann und alle Änderungen protokolliert werden, kann die Zugriffskontrolle maximal atomisiert werden.

Mängel in der Geschäftslogik

Auch bei der Verwendung einer no-code Entwicklungsplattform sollten die Berechtigungen für die Geschäftslogik in die Softwarefunktionalität implementiert werden. Geschieht dies nicht, ist die Software für sensible Daten und APIs anfällig für Bedrohungen.

Bei der klassischen Entwicklung ist es sehr schwierig, die Architektur aller Projektkomponenten zu kontrollieren, jeder Entwickler schreibt, was er will, und oft rettet nicht einmal der Review-Code die Situation. Wenn Kunden AppMaster verwenden, wird die gesamte Geschäftslogik zunächst in Form von einfachen Blöcken mit einem optimalen Abstraktionsgrad erstellt, und die KI-Nachbearbeitung verbessert die generierte Logik und den Code weiter. Daher sind kritische Fehler in der Geschäftslogik äußerst unwahrscheinlich. Darüber hinaus verfügt AppMaster über eine starke Typisierung, eine Kontrolle der Verbindung von Variablen und Typen sowie eine Filterung der eingehenden Daten. Mit AppMaster können Sie sicher sein, dass Ihre Geschäftslogik korrekt und fehlerfrei ist. Das bedeutet, dass Sie sich auf die Entwicklung Ihres Produkts konzentrieren können, ohne sich Gedanken über Fehler in der Geschäftslogik machen zu müssen.

Wie lassen sich Software-Sicherheitsrisiken verringern?

Nachdem wir uns nun mit den einzelnen Sicherheitsrisiken befasst haben, können wir über die besten Sicherheitspraktiken sprechen, um diese Risiken zu verringern und die Entwicklung von Bürger-Software auf das gleiche Niveau wie die herkömmliche Softwareentwicklung zu bringen.

SBOM

Plattformnutzer können vom Anbieter eine SBOM anfordern, um Einblicke in die Softwarekomponenten zu erhalten. Eine SBOM ist eine Software-Bill of Materials, also eine formale Liste von Komponenten, Modulen und Bibliotheken, die für die Entwicklung einer Software verwendet werden.

SBOM Die Software-Stückliste wurde speziell für den Austausch zwischen Teams oder Unternehmen entwickelt. Es handelt sich dabei um ein Tool, das allen am Softwaremanagement Beteiligten helfen kann, einen besseren Überblick über alle Softwarekomponenten und ihre Schwachstellen zu erhalten.

Sicherheitstests

Sicherheitstests gehören immer zu den besten Sicherheitspraktiken und sind eine Möglichkeit, das Risiko von unsicherem Code zu begrenzen. Als Entwickler sollten Sie regelmäßig Sicherheitstests durchführen. Als Kunde (vielleicht haben Sie einen low-code oder no-code Entwickler eingestellt) können Sie Sicherheitstests anfordern, die garantieren, dass unsicherer Code nicht überall im Code repliziert wird.

Wenn Sie hochwertige no-code Tools wie AppMaster verwenden, die wir im folgenden Abschnitt empfehlen, ist der automatisch generierte Code von höchster Qualität. Wie Sie wissen, macht die Qualität des Codes den Unterschied aus, sowohl was die Leistung als auch die Sicherheit betrifft.

Mit no-code Plattformen wie AppMaster schließen Sie mögliche menschliche Fehler aus der Gleichung aus (egal wie geschickt sie sind, Entwickler können immer noch Details vergessen, einige Aspekte übersehen, sich ablenken lassen, sich langweilen und kleine Fehler machen). AppMaster Die Software generiert stattdessen Code gemäß den Anweisungen und bewährten Sicherheitsverfahren.

Die Wahl der richtigen no-code Entwicklungsplattform

Wie wir im obigen Absatz gesehen haben, ist die Wahl der richtigen no-code Plattform der Schlüssel zu den Sicherheitsaspekten. Daher ist es wichtig, die beste no-code Plattform zu empfehlen, die derzeit auf dem Markt ist - AppMaster. AppMaster ist eine no-code Plattform. Im Gegensatz zu low-code unterscheidet sich eine no-code Plattform von einer low-code Plattform, weil sie keine manuelle Programmierung erfordert. Sie bietet Ihnen eine visuelle Schnittstelle und vorgefertigte Softwareblöcke, die Sie zu einem System zusammenstellen können. drag-and-drop System.

Der Code wird automatisch im Hintergrund generiert (Sie können jederzeit auf ihn zugreifen). Die Qualität des generierten Codes macht AppMaster zur besten no-code Entwicklungsplattform auf dem Markt, denn:

Der Code von AppMaster hat keine Schwachstellen.

Er wird nach den besten Sicherheitspraktiken erstellt und gewährleistet ein hohes Maß an Sicherheit

Der Quellcode ist zugänglich, um volle Kontrolle (und Eigentum) über Ihre Software zu gewährleisten.

Neben dem Code generiert AppMaster auch automatisch die technische Dokumentation. Da AppMaster komponentenweise konfiguriert werden kann, werden alle Zugriffe und Änderungen protokolliert, was die Sicherheit der Software unter dem Gesichtspunkt der Zugangskontrolle verbessert.

Die Plattform AppMaster no-code hat noch einen weiteren Vorteil, der das Risiko von Fehlern in der Geschäftslogik verringern kann: In AppMaster wird die gesamte Geschäftslogik zunächst in Form von einfachen Blöcken mit einem optimalen Abstraktionsgrad aufgebaut. Außerdem werden die generierte Logik und der Code durch die KI-Nachbearbeitung noch weiter verbessert. Dadurch wird die Möglichkeit von Fehlern in der Geschäftslogik reduziert. Mit AppMaster können Sie die potenziellen Sicherheitsrisiken Ihrer no-code Software reduzieren und gleichzeitig den Softwareentwicklungsprozess vereinfachen, so dass er effizienter und weniger zeitaufwändig wird.