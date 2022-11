Als u van plan bent softwareontwikkelaar te worden, zult u niet alleen software maken, maar ook gevraagd worden de code van uw collega's te reviewen. Code review is een essentiële passage om de kwaliteit van de code te verbeteren en daarmee de kwaliteit van de software die je maakt. Het heeft ook andere voordelen, zoals het verminderen van ontwikkelingskosten en het vroegtijdig opsporen van bugs. Het is ook een kans om te leren, te delen en uw vaardigheden te verbeteren.

Wat is een code review?

Een code review is het bewust controleren van stukken code op fouten en bugs. Coderen is immers een menselijke activiteit, en daarom zit het vol met fouten. Code review kan worden uitgevoerd door code review tools/software en door mensen. Wanneer een menselijke ontwikkelaar de code review uitvoert, is het belangrijk dat de persoon die de code controleert en test niet dezelfde persoon is die de code in eerste instantie heeft geschreven. Daarom kan u als ontwikkelaar worden gevraagd om codes te reviewen die uw collega's hebben geschreven. Daarom is het ook belangrijk dat je weet hoe het code review proces werkt.

Om het code review proces te vereenvoudigen gebruiken ontwikkelaars vaak een code review checklist: een lijst met dingen die ze tijdens het proces willen controleren. Het hebben van een code review checklist helpt de code reviewer om geen enkel aspect te overzien en elk detail te controleren.

Het belang van code review

Is code review zo belangrijk? Kunnen we code review software het werk voor ons laten doen? Code review tools kunnen een goede hand geven, maar - zoals in elke andere context - mensen kunnen altijd dingen spotten die machines missen. Bovendien geeft de kans om het werk van een collega te bekijken je een kans om je eigen vaardigheden te verbeteren en een paar trucjes te leren. Aan de andere kant, wanneer je je code laat beoordelen door een collega, kun je waardevolle feedback en tips ter verbetering krijgen.

Code review verbetert altijd het eindresultaat: het is in het algemeen een kans om je code te verbeteren en daarmee de kwaliteit van de software of app die je bouwt. Zoals we al zeiden, helpt code review om bugs vroeg in het ontwikkelingsproces op te sporen: dit kan de tijd en de kosten van het ontwikkelingsproces zelf verminderen. Zoals we kunnen zien, zijn er geen nadelen aan code review. Het wordt tijd dat we bespreken hoe het te doen.

Uw vaardigheid in het beoordelen van code te gelde maken

Een van de belangrijkste redenen waarom je wilt leren hoe je een code review proces uitvoert, is dat je er voor betaald kunt worden. Code-reviews zijn zelden gratis: als je een bevriende programmeur hebt die ook aan een project werkt, kun je code-reviewer worden.

Dit is de enige omstandigheid waarbij u kunt hopen dat uw code gratis wordt beoordeeld: in alle andere gevallen moet u een collega-ontwikkelaar inhuren (een externe of door een lid aan het ontwikkelingsteam toe te voegen). Als we dit van de andere kant bekijken: als ontwikkelaar is code review een kans op werk voor u!

Hoe een code review uitvoeren

Bereid de code review voor

Voordat je code gaat reviewen, wil je er zeker van zijn dat je alle informatie hebt die je nodig hebt om het proces te voltooien. Beginnen met een review zonder de context te kennen, aan wat voor soort app of software de ontwikkelaar werkt, welke belangrijkste twijfels ze hebben en wat hun prioriteiten zijn, maakt je werk inefficiënt, en je loopt het risico dat je midden in het proces vastloopt.

Om te voorkomen dat u halverwege moet stoppen om contact op te nemen met de auteur van de code en om informatie te vragen, moet u alles van tevoren vragen:

Wat voor soort software wordt er gemaakt

Wat is het doel

Wat is de context

Wat zijn de prioriteiten van de auteur (esthetiek? prestaties?)

Bovendien kunt u, voordat u het code review proces start, een test uitvoeren om een dieper inzicht te krijgen in hoe de code werkt en een eerste algemeen beeld te krijgen van de mogelijke bugs.

Checklist voor code-review

Het eigenlijke code-review proces begint nu. Zoals we al hebben vermeld, gebruiken alle ontwikkelaars die code-reviews uitvoeren checklists om ervoor te zorgen dat ze alle aspecten controleren en testen die gecontroleerd en getest moeten worden.

De-bug

De nummer 1 op je code review checklist is altijd debuggen. Zoals we hebben gezien, zijn er veel redenen waarom je een code review wilt uitvoeren, maar zeker, het debuggen en verwijderen van alle problemen is je prioriteit.

Bugs kunnen komen van verkeerd gespelde variabelen, parameters in de verkeerde volgorde, en andere eenvoudige fouten; de auteur van de code kan ze meestal niet zien omdat hij moe is en omdat hij die code steeds opnieuw heeft doorgenomen (het is dezelfde reden waarom de auteur van een tekst niet de persoon is om te controleren op typefouten!).

Dus, het allereerste wat u van uw code review checklist wilt afstrepen is de-bug (u kunt ook debugging software tools gebruiken op dit punt, schoonheid zorg ervoor dat u de code ook met uw eigen ogen doorneemt; dit is ook een kans om een eerste blik te werpen op de gehele code en uzelf een algemene eerste indruk te geven).

Beveiliging

Tijdens de code review testen ontwikkelaars ook de beveiliging van de code, dus dit is nummer twee in uw code review checklist omdat dit ook als een prioriteit wordt beschouwd. Bij deze stap wilt u tests uitvoeren om te controleren op meerdere kwetsbaarheden: sommige plugins doen dat automatisch, en u wilt er meerdere gebruiken.

Leesbaarheid van de code

Wanneer u de leesbaarheid van de code controleert, analyseert u of de code zichzelf uitlegt, of hij duidelijk en beknopt is, en of alle taal- en projectconventies worden gevolgd. Als een team van ontwikkelaars aan de code heeft gewerkt, wilt u ook controleren of alle teamleden dezelfde regels en conventies hebben gevolgd. Als u de indruk heeft dat de code rommelig is, kunt u voorstellen deze op te breken en te reorganiseren om de leesbaarheid te verbeteren.

Dubbele code

U kunt dit punt beschouwen als het vierde op uw code review checklist of controleren op code duplicatie terwijl u de code leesbaarheid controleert. Het belang van een code review checklist is echter dat het je dwingt om één ding tegelijk te doen. Dit lijkt misschien onbelangrijk, maar het dwingt je in feite om de code te beoordelen terwijl je je concentreert op één enkel aspect tegelijk: dit is de meest efficiënte methode om een aandachtige controle uit te voeren.

Naamgeving

Zoals we al zeiden, zoeken we bij een code review niet alleen naar fouten, maar ook naar manieren om de code te verbeteren. Op dit punt van uw code review checklist kunt u variabelen, constanten, klassevelden, namen van eigenschappen (enzovoort...) bekijken en zoeken naar mogelijkheden om ze te verbeteren door ze beschrijvender te maken.

Tests

Geautomatiseerde tests zijn stukken code, en daarom moet u ze ook nakijken. Daarom wil je op dit punt in je code review checklist kijken:

of er al dan niet tests in de code zitten

de kwaliteit van die tests

de leesbaarheid van de tests

de naamgeving binnen de tests.

Documentatie

Allereerst, als het project wordt geleverd met documentatie, wil je ervoor zorgen dat je de documentatie ook controleert en bekijkt. Ten tweede, als de wijzigingen die je in de code aanbrengt het toevoegen van een nieuwe functie inhouden, zorg er dan voor dat je de documentatie bijwerkt en bekijk je updates.

Mogelijkheden tot verbetering

Terwijl je een code nakijkt die je niet zelf hebt geschreven, heb je misschien ideeën over extra functies, aspecten die de prestaties of veiligheid kunnen verbeteren, of verbeteringen in het algemeen. Tijdens je code review checklist controleer je niet alleen wat er is, maar geef je ook advies over hoe je het project in het algemeen of enkele aspecten ervan kunt verbeteren.

Je moet je op dit punt afvragen of er manieren zijn om het project te verbeteren, zodat je de wijzigingen zelf kunt aanbrengen of de auteur van de code kunt informeren over de mogelijkheden die je hebt gezien.

Traceer de wijzigingen

Meer dan het laatste vakje op je code review checklist, zou je de wijzigingen die je in de code aanbrengt gedurende het hele reviewproces moeten bijhouden. Het is belangrijk dat wanneer u uw feedback geeft aan de auteur van de code (zie volgende paragraaf), u in staat bent de wijzigingen te tonen en uit te leggen.

Uw feedback geven

Aan het einde van het code review proces kunt u uw feedback delen met de auteur van de code. De code review checklist zal je ook hierbij helpen. U kunt elk punt en elke test doorlopen om te laten zien wat u vindt werken en wat moet worden opgelost.

Tijdens het reviewproces hebt u misschien ook gemerkt dat er manieren waren om dezelfde resultaten efficiënter of eenvoudiger te bereiken. U kunt dergelijke informatie verstrekken aan de collega die u heeft ingehuurd (of om een gunst heeft gevraagd): dit zou een toegevoegde waarde zijn voor uw werk als code review checker.

Als je tijdens je review wijzigingen in de code hebt aangebracht, wil je er niet alleen voor zorgen dat je de auteur (of auteurs) van de code informeert, maar ook dat je in staat bent uit te leggen waarom en hoe je die wijzigingen hebt aangebracht en wat voor verbetering ze voor het project opleveren.

Is code review noodzakelijk voor no-code programmeren?

Zoals je ongetwijfeld al weet, schrijf je niet direct code als je een app maakt met een no-code platform. Als je top-notch no-code tools gebruikt zoals AppMaster - het meest aanbevolen no-code platform op de markt vandaag - wordt de broncode automatisch gegenereerd. Betekent dit dat die code geen code review nodig heeft omdat hij niet door een mens is gemaakt maar door een machine die geen fouten maakt?

Een van de grote voordelen van het AppMaster-platform is dat het platform onmiddellijk schone en mooie code genereert, waarin geen plaats is voor code review; in het algemeen is het niet nodig. Waarom? Omdat zowel in open-source projecten als in AppMaster alle blokken en elementen al een miljoen keer gecontroleerd zijn, en het platform laat geen foute code toe. Dat wil zeggen, vaak wordt de review juist gebruikt om de kwaliteit van de code te verbeteren, zodat meer professionele ontwikkelaars de gemaakte code controleren en daarmee prestatieproblemen met fouten voorkomen.

In AppMaster bestaat zoiets niet, omdat alle code professioneel is gemaakt. Het wordt getest en verbeterd door een enorm aantal mensen, en elke keer als we verbeteropties vinden, worden deze verbeteropties onmiddellijk toegepast op alle toepassingen die door het platform worden gegenereerd. Dus gebruik AppMaster, geef geen geld uit, en vergroot uw totale eigendom van het softwareproduct niet.

Conclusie

Het coding review proces is een groeikans voor zowel de auteur van de code als de persoon die gevraagd wordt de code te controleren. Het is ook een kans om de kwaliteit van uw project te verbeteren. Er is geen reden om het niet te doen. Met dit artikel over code-reviews hebben we ook ontdekt hoe no-code tools het ontwikkelings- en creatieproces kunnen stimuleren en de programmeerkosten kunnen verlagen.