Nếu bạn dự định trở thành một nhà phát triển phần mềm, bạn sẽ không chỉ tạo ra phần mềm mà còn được yêu cầu xem lại mã của đồng nghiệp. Xem xét mã là một bước cần thiết để cải thiện chất lượng mã và do đó, chất lượng của phần mềm bạn đang tạo. Nó cũng có những lợi thế khác, như giảm chi phí phát triển và bắt lỗi sớm trong quá trình này. Đây cũng là cơ hội để học hỏi, chia sẻ và nâng cao kỹ năng của bạn.

Đánh giá mã là gì?

Đánh giá mã là một hành động kiểm tra một cách có ý thức các đoạn mã để tìm lỗi và lỗi. Rốt cuộc, viết mã là một hoạt động của con người, và do đó nó có nhiều sai lầm. Đánh giá mã có thể được thực hiện bởi các công cụ / phần mềm xem xét mã và con người. Khi một nhà phát triển con người thực hiện xem xét mã, điều quan trọng là người kiểm tra và kiểm tra mã không phải là người đã viết mã ngay từ đầu. Đây là lý do tại sao bạn, với tư cách là nhà phát triển, có thể được yêu cầu xem xét các mã mà đồng nghiệp của bạn đã viết. Đây cũng là lý do tại sao điều quan trọng là bạn phải biết quá trình xem xét mã hoạt động như thế nào.

Để đơn giản hóa quá trình xem xét mã, các nhà phát triển thường sử dụng danh sách kiểm tra xem xét mã: danh sách những thứ họ muốn kiểm tra trong quá trình này. Có một danh sách kiểm tra đánh giá mã giúp người đánh giá mã không giám sát bất kỳ khía cạnh nào và kiểm tra bất kỳ chi tiết nào.

Tầm quan trọng của việc xem xét mã

Xem lại mã có quan trọng như vậy không? Chúng tôi có thể có phần mềm đánh giá mã thực hiện công việc cho chúng tôi không? Các công cụ xem xét mã có thể giúp ích rất nhiều, nhưng - khi nó xảy ra trong bất kỳ bối cảnh nào khác - con người luôn có thể phát hiện ra những thứ mà máy móc bỏ sót. Hơn nữa, có cơ hội xem xét công việc của đồng nghiệp mang lại cho bạn cơ hội để nâng cao kỹ năng của bản thân và học hỏi một vài thủ thuật. Mặt khác, khi bạn nhận được đánh giá mã từ đồng nghiệp, bạn có thể nhận được phản hồi có giá trị và các mẹo để cải thiện.

Xem xét mã luôn cải thiện kết quả cuối cùng: nói chung, đây là cơ hội để cải thiện mã của bạn và do đó, chất lượng của phần mềm hoặc ứng dụng bạn đang xây dựng. Như chúng tôi đã đề cập, xem xét mã giúp bắt lỗi sớm trong quá trình phát triển: điều này có thể giảm thời gian và chi phí của chính quá trình phát triển. Như chúng ta có thể thấy, không có nhược điểm nào đối với việc xem xét mã. Đã đến lúc chúng ta thảo luận về cách thực hiện.

Kiếm tiền từ kỹ năng đánh giá mã của bạn

Một trong những lý do chính khiến bạn muốn tìm hiểu cách chạy quy trình xem xét mã là bạn có thể được trả tiền cho nó. Đánh giá mã hiếm khi miễn phí: nếu bạn có một người bạn lập trình viên cũng đang làm việc trong một dự án, bạn có thể trở thành người đánh giá mã.

Đây là trường hợp duy nhất mà bạn có thể hy vọng mã của mình được xem xét miễn phí: vào mỗi dịp khác, bạn sẽ cần thuê một nhà phát triển đồng nghiệp (một nhà phát triển bên ngoài hoặc bằng cách thêm một thành viên vào nhóm phát triển). Nếu chúng ta nhìn nhận vấn đề này theo quan điểm ngược lại, là một nhà phát triển, review code là một cơ hội việc làm cho bạn!

Cách tiến hành đánh giá mã

Chuẩn bị cho việc xem xét mã

Trước khi bắt đầu xem lại mã, bạn muốn đảm bảo rằng mình có tất cả thông tin cần thiết để hoàn tất quá trình. Bắt đầu kiểm tra bài đánh giá mà không biết bối cảnh, loại ứng dụng hoặc phần mềm mà nhà phát triển đang làm việc, họ có những nghi ngờ chính nào và ưu tiên của họ là gì sẽ khiến công việc của bạn không hiệu quả và bạn có nguy cơ bị mắc kẹt ở giữa quá trình.

Để tránh phải dừng lại giữa chừng để liên hệ với tác giả của mã và hỏi thông tin, hãy đảm bảo bạn đã hỏi trước mọi thứ:

Loại phần mềm nào đang được tạo

Mục tiêu là gì

Bối cảnh là gì

Ưu tiên của tác giả là gì (thẩm mỹ? Hiệu suất?)

Hơn nữa, trước khi bắt đầu quá trình xem xét mã, bạn có thể chạy thử nghiệm để hiểu sâu hơn về cách mã hoạt động và có cái nhìn tổng quát đầu tiên về các lỗi có thể xảy ra.

Danh sách kiểm tra đánh giá mã

Quá trình xem xét mã thực tế bắt đầu ngay bây giờ. Như chúng tôi đã đề cập, tất cả các nhà phát triển đang chạy đánh giá mã sử dụng danh sách kiểm tra để đảm bảo rằng họ kiểm tra và thử nghiệm tất cả các khía cạnh cần được kiểm tra và thử nghiệm.

De-bug

Số 1 trong danh sách kiểm tra đánh giá mã của bạn luôn là gỡ lỗi. Như chúng ta đã thấy, có nhiều lý do khiến bạn muốn chạy xem xét mã, nhưng chắc chắn, việc gỡ lỗi và xóa tất cả các vấn đề là ưu tiên của bạn.

Lỗi có thể đến từ các biến sai chính tả, các tham số không đúng thứ tự và các lỗi đơn giản khác; tác giả của đoạn mã thường không thể phát hiện ra chúng bởi vì họ mệt mỏi và vì họ đã xem đi xem lại đoạn mã đó nhiều lần (đó cũng là lý do tại sao tác giả của một văn bản không phải là người để kiểm tra lỗi chính tả!) .

Vì vậy, điều đầu tiên bạn muốn gạch bỏ khỏi danh sách kiểm tra xem xét mã của mình là gỡ lỗi (bạn cũng có thể sử dụng các công cụ phần mềm gỡ lỗi tại thời điểm này, hãy đảm bảo rằng bạn cũng xem qua mã bằng mắt của mình; đây cũng là một cơ hội để có cái nhìn đầu tiên về toàn bộ mã và tạo cho mình một ấn tượng chung đầu tiên).

Bảo vệ

Trong khi xem xét mã, các nhà phát triển cũng kiểm tra bảo mật mã, vì vậy đây là số hai trong danh sách kiểm tra xem xét mã của bạn vì đây cũng được coi là ưu tiên. Tại bước này, bạn muốn chạy thử nghiệm để kiểm tra nhiều lỗ hổng: một số plugin tự động làm điều đó và bạn muốn sử dụng nhiều hơn một trong số chúng.

Khả năng đọc mã

Khi bạn kiểm tra khả năng đọc mã, bạn đang phân tích xem mã có tự giải thích không, nếu nó rõ ràng và ngắn gọn và nếu tất cả các quy ước về ngôn ngữ và dự án đều được tuân thủ. Nếu một nhóm các nhà phát triển đã làm việc trên mã, bạn cũng muốn xem xét và đảm bảo rằng tất cả các thành viên trong nhóm đã tuân theo các quy tắc và quy ước giống nhau. Nếu bạn có ấn tượng rằng mã lộn xộn, bạn có thể đề xuất chia nhỏ và tổ chức lại để cải thiện khả năng đọc.

Sao chép mã

Bạn có thể coi điểm này là điểm thứ tư trong danh sách kiểm tra xem xét mã của mình hoặc kiểm tra sự trùng lặp mã trong khi bạn kiểm tra khả năng đọc mã. Tuy nhiên, tầm quan trọng của việc có danh sách kiểm tra đánh giá mã là nó buộc bạn phải làm từng việc một. Điều này có vẻ không quan trọng, nhưng nó thực sự buộc bạn phải xem lại mã trong khi tập trung vào một khía cạnh duy nhất tại một thời điểm: đây là phương pháp hiệu quả nhất để chạy kiểm tra chu đáo.

Đặt tên

Như chúng tôi đã đề cập, khi chúng tôi chạy xem xét mã, chúng tôi không chỉ tìm kiếm lỗi mà còn tìm cách cải thiện mã. Tại điểm này của danh sách kiểm tra đánh giá mã của bạn, bạn có thể xem lại các biến, hằng số, trường lớp, tên thuộc tính (v.v.) và tìm kiếm cơ hội để cải thiện chúng bằng cách làm cho chúng mang tính mô tả hơn.

Kiểm tra

Các bài kiểm tra tự động là các đoạn mã, và do đó, bạn cũng cần phải xem lại chúng. Do đó, tại thời điểm này trong danh sách kiểm tra xem xét mã của bạn, bạn muốn xem lại:

có hay không có kiểm tra trong mã

chất lượng của những bài kiểm tra đó

khả năng đọc của các bài kiểm tra

việc đặt tên trong các bài kiểm tra.

Tài liệu

Trước hết, nếu dự án đi kèm với bất kỳ tài liệu nào, bạn cần đảm bảo rằng mình cũng kiểm tra và xem lại tài liệu đó. Thứ hai, nếu những thay đổi bạn thực hiện đối với mã bao gồm thêm một tính năng mới, hãy đảm bảo bạn cập nhật tài liệu và sau đó xem lại các bản cập nhật của mình.

Khả năng cải thiện

Trong khi xem lại mã mà bạn không viết đi viết lại nhiều lần, bạn có thể có ý tưởng về các tính năng bổ sung, các khía cạnh có thể nâng cao hiệu suất hoặc bảo mật hoặc các cải tiến nói chung. Trong danh sách kiểm tra đánh giá mã của bạn, bạn không chỉ kiểm tra xem nó có gì ở đó mà còn đưa ra lời khuyên về cách cải thiện dự án nói chung hoặc các khía cạnh đơn lẻ của nó.

Tại thời điểm này, bạn nên tự hỏi mình, liệu có cách nào để cải thiện dự án để bạn có thể tự thực hiện các thay đổi hoặc thông báo cho tác giả của mã về những khả năng bạn phát hiện ra hay không.

Theo dõi các thay đổi

Ngoài ô cuối cùng trong danh sách kiểm tra xem xét mã của bạn, bạn nên theo dõi những thay đổi bạn thực hiện đối với mã trong toàn bộ quá trình xem xét. Điều quan trọng là khi bạn cung cấp phản hồi của mình cho tác giả của mã (xem đoạn tiếp theo), bạn có thể hiển thị các thay đổi và giải thích chúng cho họ.

Cung cấp phản hồi của bạn

Khi kết thúc quá trình xem xét mã, bạn có thể chia sẻ phản hồi của mình với tác giả của mã. Danh sách kiểm tra đánh giá mã cũng sẽ giúp bạn điều này. Bạn có thể xem qua từng điểm và từng bài kiểm tra để chỉ ra những gì bạn thấy đang hoạt động và những gì cần phải khắc phục.

Trong quá trình xem xét, bạn cũng có thể nhận thấy rằng có những cách thu được kết quả tương tự hiệu quả hơn hoặc đơn giản hơn. Bạn có thể cung cấp thông tin như vậy cho đồng nghiệp đã thuê bạn (hoặc nhờ bạn giúp đỡ): đây sẽ là một giá trị gia tăng cho công việc của bạn với tư cách là người kiểm tra đánh giá mã.

Nếu bạn đã thực hiện các thay đổi trong mã trong quá trình xem xét của mình, bạn không chỉ muốn đảm bảo rằng bạn không chỉ thông báo cho tác giả (hoặc các tác giả) của mã mà còn có khả năng giải thích tại sao và cách bạn đã thực hiện những thay đổi đó và những gì loại cải tiến mà họ mang lại cho dự án.

Xem lại mã có cần thiết cho lập trình không mã không?

Như bạn chắc chắn đã biết, bạn không viết mã trực tiếp khi tạo ứng dụng với nền tảng không mã. Nếu bạn đang sử dụng các công cụ không mã hàng đầu như AppMaster - nền tảng không mã được đề xuất nhiều nhất trên thị trường hiện nay - thì mã nguồn được tạo tự động. Có nghĩa là mã đó không cần xem lại mã bởi vì nó không được tạo ra bởi con người mà bởi một cỗ máy không mắc lỗi?

Một trong những lợi thế rất lớn của nền tảng AppMaster là nền tảng này ngay lập tức tạo ra mã sạch và đẹp, trong đó không có chỗ cho việc xem xét mã; nói chung, nó không cần thiết. Tại sao? Bởi vì cả trong các dự án nguồn mở và AppMaster, tất cả các khối và phần tử đã được kiểm tra hàng triệu lần và nền tảng không cho phép mã sai. Đó là, thường thì việc đánh giá được sử dụng chính xác để cải thiện chất lượng mã để các nhà phát triển chuyên nghiệp hơn kiểm tra mã được tạo và do đó tránh các vấn đề về hiệu suất với lỗi.

Không có điều đó trong AppMaster vì tất cả các mã đều được tạo một cách chuyên nghiệp. Nó được thử nghiệm và cải thiện bởi rất nhiều người và mỗi khi chúng tôi tìm thấy các tùy chọn cải tiến, các tùy chọn cải tiến này ngay lập tức được áp dụng cho tất cả các ứng dụng được tạo bởi nền tảng. Vì vậy, hãy sử dụng AppMaster, không tiêu tiền và không tăng tổng quyền sở hữu của bạn đối với sản phẩm phần mềm.

Sự kết luận

Quá trình xem xét mã hóa là một cơ hội phát triển cho cả tác giả của mã và người được yêu cầu kiểm tra nó. Đó cũng là cơ hội để nâng cao chất lượng công trình của bạn. Không có lý do gì để tránh làm điều đó. Với bài viết về đánh giá mã này, chúng tôi cũng đã tìm ra cách các công cụ không mã có thể thúc đẩy quá trình phát triển và sáng tạo cũng như giảm chi phí lập trình.