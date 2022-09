Se você planeja se tornar um desenvolvedor de software, não apenas criará software, mas também será solicitado a revisar o código de seus colegas. A revisão de código é uma passagem essencial para melhorar a qualidade do código e, consequentemente, a qualidade do software que você está criando. Ele também tem outras vantagens, como reduzir os custos de desenvolvimento e detectar bugs no início do processo. É também uma oportunidade de aprender, compartilhar e melhorar suas habilidades.

O que é revisão de código?

Uma revisão de código é um ato de verificar conscientemente partes de código em busca de erros e bugs. Afinal, a codificação é uma atividade humana e, portanto, está repleta de erros. As revisões de código podem ser executadas por ferramentas/software de revisão de código e por humanos. Quando um desenvolvedor humano executa a revisão de código, é importante que a pessoa que verifica e testa o código não seja a mesma pessoa que escreveu o código em primeiro lugar. É por isso que você, como desenvolvedor, pode ser solicitado a revisar os códigos que seus colegas escreveram. É também por isso que é importante que você saiba como funciona o processo de revisão de código.

Para simplificar o processo de revisão de código, os desenvolvedores geralmente usam uma lista de verificação de revisão de código: uma lista de coisas que eles desejam verificar durante o processo. Ter uma lista de verificação de revisão de código ajuda o revisor de código a não supervisionar nenhum aspecto e verificar qualquer detalhe.

A importância da revisão de código

A revisão de código é tão importante? Podemos fazer com que o software de revisão de código faça o trabalho para nós? As ferramentas de revisão de código podem dar uma grande ajuda, mas - como acontece em qualquer outro contexto - os humanos sempre podem identificar coisas que as máquinas não percebem. Além disso, ter a chance de ver o trabalho de um colega lhe dá a oportunidade de melhorar suas próprias habilidades e aprender alguns truques. Por outro lado, quando você recebe suas revisões de código de um colega, pode obter feedback valioso e dicas de melhoria.

A revisão de código sempre melhora os resultados finais: é, em geral, uma chance de melhorar seu código e, portanto, a qualidade do software ou aplicativo que você está construindo. Como mencionamos, a revisão de código ajuda a detectar bugs no início do processo de desenvolvimento: isso pode reduzir o tempo e os custos do próprio processo de desenvolvimento. Como podemos ver, não há desvantagens na revisão de código. É hora de discutirmos como fazê-lo.

Monetize sua habilidade de revisão de código

Uma das principais razões pelas quais você deseja aprender a executar um processo de revisão de código é que você pode ser pago por isso. As revisões de código raramente são gratuitas: se você tem um amigo programador que também está trabalhando em um projeto, pode se tornar um revisor de código.

Esta é a única circunstância em que você pode esperar que seu código seja revisado gratuitamente: em todas as outras ocasiões, você precisará contratar um colega desenvolvedor (um externo ou adicionando um membro à equipe de desenvolvimento). Se olharmos para isso do ponto de vista oposto, sendo um desenvolvedor, a revisão de código é uma oportunidade de trabalho para você!

Como realizar uma revisão de código

Prepare-se para revisão de código

Antes de começar a revisar o código, verifique se você tem todas as informações necessárias para concluir o processo. Começar a verificar uma revisão sem saber o contexto, em que tipo de aplicativo ou software o desenvolvedor está trabalhando, quais as principais dúvidas que tem e quais são suas prioridades tornará seu trabalho ineficiente, e você corre o risco de ficar preso no meio o processo.

Para não ter que parar no meio do caminho para entrar em contato com o autor do código e pedir informações, não deixe de perguntar tudo com antecedência:

Que tipo de software está sendo criado

Qual é o alvo

Qual é o contexto

Quais são as prioridades do autor (estética? performance?)

Além disso, antes de iniciar o processo de revisão de código, você pode executar um teste para obter uma compreensão mais profunda de como o código funciona e ter uma primeira visão geral dos possíveis bugs.

Lista de verificação de revisão de código

O processo real de revisão de código começa agora. Como já mencionamos, todos os desenvolvedores que executam revisões de código usam listas de verificação para verificar e testar todos os aspectos que precisam ser verificados e testados.

Depurar

O número 1 em sua lista de verificação de revisão de código está sempre depurando. Como vimos, há muitas razões pelas quais você deseja executar uma revisão de código, mas certamente, depurar e remover todos os problemas é sua prioridade.

Bugs podem vir de variáveis com erros ortográficos, parâmetros na ordem errada e outros erros simples; o autor do código geralmente não consegue identificá-los porque estão cansados e porque passaram por esse código repetidamente (é a mesma razão pela qual o autor de um texto não é a pessoa que verifica erros de digitação!) .

Portanto, a primeira coisa que você deseja riscar da sua lista de verificação de revisão de código é depurar (você também pode usar ferramentas de software de depuração neste ponto, beleza, certifique-se de também analisar o código com seus próprios olhos; isso também é uma chance de dar uma primeira olhada em todo o código e causar uma primeira impressão geral).

Segurança

Durante a revisão de código, os desenvolvedores também testam a segurança do código, então este é o número dois na sua lista de verificação de revisão de código porque isso também é considerado uma prioridade. Nesta etapa, você deseja executar testes para verificar várias vulnerabilidades: alguns plugins fazem isso automaticamente e você deseja usar mais de um deles.

Legibilidade do código

Ao verificar a legibilidade do código, você está analisando se o código é autoexplicativo, se é claro e conciso e se todas as convenções de linguagem e projeto são seguidas. Se uma equipe de desenvolvedores trabalhou no código, você também deseja revisar e garantir que todos os membros da equipe tenham seguido as mesmas regras e convenções. Se você tiver a impressão de que o código está confuso, você pode sugerir quebrá-lo e reorganizá-lo para melhorar a legibilidade.

Duplicação de código

Você pode considerar este ponto como o quarto em sua lista de verificação de revisão de código ou verificar a duplicação de código enquanto verifica a legibilidade do código. No entanto, a importância de ter uma lista de verificação de revisão de código é que ela força você a fazer uma coisa de cada vez. Isso pode parecer sem importância, mas na verdade força você a revisar o código enquanto se concentra em um único aspecto de cada vez: esse é o método mais eficiente para executar uma verificação atenta.

Nomeação

Como mencionamos, quando executamos uma revisão de código, não estamos apenas procurando por erros, mas também por formas de melhorar o código. Neste ponto de sua lista de verificação de revisão de código, você pode revisar variáveis, constantes, campos de classe, nomes de propriedades (e assim por diante...) e procurar oportunidades para melhorá-los tornando-os mais descritivos.

Testes

Testes automatizados são pedaços de código e, como tal, você também precisa revisá-los. Portanto, neste ponto da sua lista de verificação de revisão de código, você deseja revisar:

se há ou não testes no código

a qualidade desses testes

a legibilidade dos testes

a nomenclatura dentro dos testes.

Documentação

Em primeiro lugar, se o projeto vier com alguma documentação, você deve verificar e revisar a documentação também. Segundo, se as alterações feitas no código incluírem a adição de um novo recurso, certifique-se de atualizar a documentação e, em seguida, revise suas atualizações.

Possibilidade de melhoria

Enquanto estiver revisando um código que não escreveu repetidamente, você pode ter ideias sobre recursos adicionais, aspectos que podem melhorar o desempenho ou a segurança ou melhorias em geral. Durante sua lista de verificação de revisão de código, você não está apenas verificando o que está lá, mas também fornece conselhos sobre como melhorar o projeto em geral ou aspectos individuais dele.

Você deve se perguntar, neste momento, se existem maneiras de melhorar o projeto para que você mesmo possa fazer as alterações ou informar o autor do código sobre as possibilidades que você identificou.

Acompanha as alterações

Mais do que a caixa final em sua lista de verificação de revisão de código, você deve acompanhar as alterações feitas no código durante todo o processo de revisão. É importante que, ao fornecer seu feedback ao autor do código (veja o próximo parágrafo), você seja capaz de mostrar as alterações e explicá-las a eles.

Forneça seu feedback

Ao final do processo de revisão de código, você pode compartilhar seus comentários com o autor do código. A lista de verificação de revisão de código também o ajudará com isso. Você pode passar por cada ponto e cada teste para mostrar o que está funcionando e o que precisa ser corrigido.

Durante o processo de revisão, você também deve ter notado que havia formas de obter os mesmos resultados de forma mais eficiente ou simples. Você pode fornecer essas informações ao colega que o contratou (ou lhe pediu um favor): isso seria um valor agregado ao seu trabalho como verificador de revisão de código.

Se você fez alterações no código durante sua revisão, você quer certificar-se não apenas de informar o autor (ou autores) do código, mas também de explicar por que e como você fez essas alterações e o que tipo de melhoria que eles trazem para o projeto.

A revisão de código é necessária para a programação sem código?

Como você certamente já sabe, você não está escrevendo código diretamente ao criar um aplicativo com uma plataforma sem código. Se você estiver usando ferramentas sem código de alto nível, como AppMaster - a plataforma sem código mais recomendada no mercado hoje - o código-fonte é gerado automaticamente. Isso significa que esse código não precisa de revisão de código porque não foi criado por um humano, mas por uma máquina que não comete erros?

Uma das grandes vantagens da plataforma AppMaster é que a plataforma gera imediatamente um código limpo e bonito, no qual não há espaço para revisão de código; em geral, não é necessário. Por quê? Porque tanto em projetos de código aberto quanto no AppMaster, todos os blocos e elementos já foram verificados um milhão de vezes, e a plataforma não permite código incorreto. Ou seja, muitas vezes, a revisão é usada justamente para melhorar a qualidade do código para que desenvolvedores mais profissionais verifiquem o código que foi criado e assim evitem problemas de desempenho com erros.

Não existe isso no AppMaster porque todo o código é criado profissionalmente. Ele é testado e aprimorado por um grande número de pessoas, e sempre que encontramos opções de melhoria, essas opções de melhoria são aplicadas imediatamente a todos os aplicativos gerados pela plataforma. Portanto, use o AppMaster, não gaste dinheiro e não aumente sua propriedade total do produto de software.

Conclusão

O processo de revisão de codificação é uma oportunidade de crescimento tanto para o autor do código quanto para a pessoa solicitada a verificá-lo. É também uma oportunidade para melhorar a qualidade do seu projeto. Não há razão para evitar fazê-lo. Com este artigo sobre revisões de código, também descobrimos como as ferramentas sem código podem impulsionar o desenvolvimento e o processo criativo e reduzir os custos de programação.