Se avete intenzione di diventare uno sviluppatore di software, non solo creerete software, ma vi verrà anche chiesto di revisionare il codice dei vostri colleghi. La revisione del codice è un passaggio essenziale per migliorare la qualità del codice e, di conseguenza, la qualità del software che state creando. Ha anche altri vantaggi, come la riduzione dei costi di sviluppo e l'individuazione dei bug nelle prime fasi del processo. È anche un'opportunità per imparare, condividere e migliorare le proprie competenze.

Che cos'è la revisione del codice?

La revisione del codice è un atto di controllo consapevole di pezzi di codice alla ricerca di errori e bug. Dopotutto, la codifica è un'attività umana ed è quindi piena di errori. Le revisioni del codice possono essere eseguite da strumenti/software di revisione del codice e da persone. Quando uno sviluppatore umano esegue la revisione del codice, è importante che la persona che controlla e verifica il codice non sia la stessa che ha scritto il codice. È per questo che a voi, come sviluppatori, può essere chiesto di revisionare i codici scritti dai vostri colleghi. È anche per questo che è importante sapere come funziona il processo di revisione del codice.

Per semplificare il processo di revisione del codice, gli sviluppatori utilizzano spesso una lista di controllo: un elenco di cose da controllare durante il processo. Avere una lista di controllo per la revisione del codice aiuta il revisore del codice a non supervisionare nessun aspetto e a controllare ogni dettaglio.

L'importanza della revisione del codice

La revisione del codice è così importante? Possiamo far fare il lavoro al software di revisione del codice? Gli strumenti di revisione del codice possono dare una grande mano, ma - come accade in qualsiasi altro contesto - gli esseri umani possono sempre individuare cose che sfuggono alle macchine. Inoltre, la possibilità di esaminare il lavoro di un collega offre l'opportunità di migliorare le proprie capacità e di imparare qualche trucco. D'altra parte, quando la revisione del codice viene effettuata da un collega, è possibile ottenere un feedback prezioso e consigli per migliorare.

La revisione del codice migliora sempre i risultati finali: è, in generale, un'occasione per migliorare il codice e, quindi, la qualità del software o dell'applicazione che si sta realizzando. Come abbiamo detto, la revisione del codice aiuta a individuare i bug nelle prime fasi del processo di sviluppo: questo può ridurre i tempi e i costi del processo di sviluppo stesso. Come possiamo vedere, non ci sono aspetti negativi nella revisione del codice. È ora di parlare di come farla.

Monetizzare la vostra abilità di revisione del codice

Uno dei motivi principali per cui si vuole imparare a gestire un processo di revisione del codice è che si può essere pagati per farlo. Le revisioni del codice sono raramente gratuite: se avete un amico programmatore che sta lavorando a un progetto, potete diventare revisori del codice.

Questa è l'unica circostanza in cui potete sperare che il vostro codice venga revisionato gratuitamente: in tutte le altre occasioni, dovrete assumere un collega sviluppatore (esterno o aggiungendo un membro al team di sviluppo). Se guardiamo la cosa dal punto di vista opposto, essendo uno sviluppatore, la revisione del codice è un'opportunità di lavoro per voi!

Come condurre una revisione del codice

Prepararsi alla revisione del codice

Prima di iniziare la revisione del codice, è bene assicurarsi di avere tutte le informazioni necessarie per completare il processo. Iniziare a controllare una revisione senza conoscere il contesto, il tipo di applicazione o di software a cui lo sviluppatore sta lavorando, i principali dubbi e le priorità renderà il vostro lavoro inefficiente e rischierete di rimanere bloccati a metà del processo.

Per evitare di doversi fermare a metà strada per contattare l'autore del codice e chiedere informazioni, assicuratevi di chiedere tutto in anticipo:

Che tipo di software si sta creando

Qual è l'obiettivo

Qual è il contesto

Quali sono le priorità dell'autore (estetica, prestazioni, ecc.).

Inoltre, prima di iniziare il processo di revisione del codice, è possibile eseguire un test per comprendere meglio il funzionamento del codice e avere una prima visione generale dei possibili bug.

Lista di controllo per la revisione del codice

Il processo di revisione del codice vero e proprio inizia ora. Come abbiamo già detto, tutti gli sviluppatori che eseguono revisioni del codice utilizzano liste di controllo per assicurarsi di controllare e testare tutti gli aspetti che devono essere controllati e testati.

De-bug

Il numero 1 della lista di controllo della revisione del codice è sempre il debug. Come abbiamo visto, ci sono molti motivi per cui si vuole eseguire una revisione del codice, ma certamente il debug e la rimozione di tutti i problemi sono la priorità.

I bug possono derivare da variabili scritte male, parametri nell'ordine sbagliato e altri semplici errori; l'autore del codice di solito non è in grado di individuarli perché è stanco e perché ha esaminato il codice più e più volte (è lo stesso motivo per cui l'autore di un testo non è la persona che deve controllare gli errori di battitura!)

Quindi, la prima cosa da depennare dalla lista di controllo per la revisione del codice è il de-bug (a questo punto si possono usare anche strumenti software di debug, ma assicuratevi anche di esaminare il codice con i vostri occhi; questa è anche l'occasione per dare una prima occhiata all'intero codice e farsi una prima impressione generale).

La sicurezza

Durante la revisione del codice, gli sviluppatori verificano anche la sicurezza del codice, quindi questo è il secondo punto della lista di controllo della revisione del codice, perché è considerato una priorità. In questa fase, è bene eseguire dei test per verificare la presenza di più vulnerabilità: alcuni plugin lo fanno automaticamente, e si consiglia di usarne più di uno.

Leggibilità del codice

Quando si controlla la leggibilità del codice, si analizza se il codice è autoesplicativo, se è chiaro e conciso e se sono state seguite tutte le convenzioni linguistiche e di progetto. Se il codice è stato elaborato da un team di sviluppatori, occorre anche verificare che tutti i membri del team abbiano seguito le stesse regole e convenzioni. Se avete l'impressione che il codice sia disordinato, potete suggerire di spezzarlo e riorganizzarlo per migliorarne la leggibilità.

Duplicazione del codice

Potete considerare questo punto come il quarto della vostra lista di controllo per la revisione del codice o verificare la duplicazione del codice mentre controllate la leggibilità del codice. Tuttavia, l'importanza di avere una lista di controllo per la revisione del codice è che vi costringe a fare una cosa alla volta. Questo può sembrare poco importante, ma in realtà vi costringe a rivedere il codice concentrandovi su un singolo aspetto alla volta: questo è il metodo più efficiente per eseguire un controllo attento.

Nomi

Come abbiamo detto, quando eseguiamo una revisione del codice, non cerchiamo solo errori, ma anche modi per migliorare il codice. A questo punto della lista di controllo della revisione del codice, si possono esaminare i nomi di variabili, costanti, campi di classe, proprietà (e così via...) e cercare opportunità per migliorarli rendendoli più descrittivi.

I test

I test automatizzati sono pezzi di codice e, come tali, devono essere rivisti. Pertanto, a questo punto della lista di controllo per la revisione del codice, è necessario esaminare

la presenza o meno di test nel codice

la qualità dei test

la leggibilità dei test

la denominazione dei test.

Documentazione

Prima di tutto, se il progetto è corredato da una documentazione, bisogna assicurarsi di controllare e rivedere anche quella. In secondo luogo, se le modifiche apportate al codice includono l'aggiunta di una nuova funzionalità, assicuratevi di aggiornare la documentazione e di rivedere gli aggiornamenti.

Possibilità di miglioramento

Durante la revisione di un codice che non avete scritto voi, potreste avere idee su funzionalità aggiuntive, aspetti che potrebbero migliorare le prestazioni o la sicurezza, o miglioramenti in generale. Durante la lista di controllo della revisione del codice, non vi limitate a verificare cosa c'è, ma fornite anche consigli su come migliorare il progetto in generale o singoli aspetti di esso.

A questo punto dovreste chiedervi se ci sono modi per migliorare il progetto, in modo da poter apportare voi stessi le modifiche o informare l'autore del codice sulle possibilità che avete individuato.

Traccia le modifiche

Più che l'ultima casella della lista di controllo della revisione del codice, dovreste tenere traccia delle modifiche apportate al codice durante l'intero processo di revisione. È importante che, quando fornirete il vostro feedback all'autore del codice (vedi paragrafo successivo), siate in grado di mostrare le modifiche e di spiegarle.

Fornite il vostro feedback

Alla fine del processo di revisione del codice, potete condividere il vostro feedback con l'autore del codice. La lista di controllo della revisione del codice vi aiuterà anche in questo. Potete passare in rassegna ogni punto e ogni test per mostrare ciò che trovate funzionante e ciò che deve essere corretto.

Durante il processo di revisione, potreste anche aver notato che esistevano modi per ottenere gli stessi risultati in modo più efficiente o semplice. Potete fornire queste informazioni al collega che vi ha assunto (o che vi ha chiesto un favore): sarebbe un valore aggiunto al vostro lavoro di controllore della revisione del codice.

Se durante la revisione avete apportato modifiche al codice, dovete assicurarvi non solo di informare l'autore (o gli autori) del codice, ma anche di essere in grado di spiegare perché e come avete apportato tali modifiche e che tipo di miglioramento apportano al progetto.

La revisione del codice è necessaria per la programmazione senza codice?

Come certamente già sapete, quando create un'applicazione con una piattaforma no-code non scrivete direttamente il codice. Se si utilizzano strumenti no-code di alto livello come AppMaster - la piattaforma no-code più consigliata oggi sul mercato - il codice sorgente viene generato automaticamente. Significa che quel codice non ha bisogno di una revisione perché non è stato creato da un essere umano ma da una macchina che non commette errori?

Uno degli enormi vantaggi della piattaforma AppMaster è che la piattaforma genera immediatamente codice pulito e bello, in cui non c'è posto per la revisione del codice; in generale, non è necessaria. Perché? Perché sia nei progetti open-source che in AppMaster, tutti i blocchi e gli elementi sono già stati controllati un milione di volte e la piattaforma non ammette codice errato. Spesso, cioè, la revisione viene utilizzata proprio per migliorare la qualità del codice, in modo che sviluppatori più professionali controllino il codice creato ed evitino così problemi di prestazioni dovuti a errori.

In AppMaster non è così, perché tutto il codice è creato professionalmente. Viene testato e migliorato da un gran numero di persone e ogni volta che troviamo delle opzioni di miglioramento, queste vengono immediatamente applicate a tutte le applicazioni generate dalla piattaforma. Quindi usate AppMaster, non spendete soldi e non aumentate la proprietà totale del prodotto software.

Conclusione

Il processo di revisione della codifica è un'opportunità di crescita sia per l'autore del codice che per la persona chiamata a controllarlo. È anche un'opportunità per migliorare la qualità del progetto. Non c'è motivo di evitare di farlo. Con questo articolo sulle revisioni del codice, abbiamo anche scoperto come gli strumenti no-code possono potenziare il processo di sviluppo e di creazione e ridurre i costi di programmazione.