Si vous envisagez de devenir développeur de logiciels, vous ne créerez pas seulement des logiciels, mais vous serez également invité à réviser le code de vos collègues. La revue de code est un passage essentiel pour améliorer la qualité du code et, par conséquent, la qualité du logiciel que vous créez. Il présente également d'autres avantages, tels que la réduction des coûts de développement et la détection des bogues au début du processus. C'est aussi une occasion d'apprendre, de partager et d'améliorer vos compétences.

Qu'est-ce que la revue de code ?

Une revue de code est un acte consistant à vérifier consciemment des morceaux de code pour détecter les erreurs et les bogues. Après tout, le codage est une activité humaine, et il est donc truffé d'erreurs. Les révisions de code peuvent être exécutées par des outils/logiciels de révision de code et des humains. Lorsqu'un développeur humain exécute la révision du code, il est important que la personne qui vérifie et teste le code ne soit pas la même personne qui a écrit le code en premier lieu. C'est pourquoi, en tant que développeur, vous pouvez être invité à réviser les codes que vos collègues ont écrits. C'est aussi pourquoi il est important que vous sachiez comment fonctionne le processus de revue de code.

Pour simplifier le processus de revue de code, les développeurs utilisent souvent une liste de contrôle de revue de code : une liste des éléments qu'ils souhaitent vérifier au cours du processus. Avoir une liste de contrôle de révision de code aide le réviseur de code à ne superviser aucun aspect et à ne vérifier aucun détail.

L'importance de la revue de code

La revue de code est-elle si importante ? Pouvons-nous demander à un logiciel de revue de code de faire le travail à notre place ? Les outils de revue de code peuvent être d'une grande aide, mais - comme cela se produit dans n'importe quel autre contexte - les humains peuvent toujours repérer les choses que les machines manquent. De plus, avoir la chance de regarder le travail d'un collègue vous donne l'occasion d'améliorer vos propres compétences et d'apprendre quelques trucs. D'un autre côté, lorsque vous faites réviser votre code par un collègue, vous pouvez obtenir de précieux commentaires et des conseils pour vous améliorer.

La revue de code améliore toujours les résultats finaux : c'est, en général, une chance d'améliorer votre code et, par conséquent, la qualité du logiciel ou de l'application que vous construisez. Comme nous l'avons mentionné, la revue de code aide à détecter les bogues tôt dans le processus de développement : cela peut réduire le temps et les coûts du processus de développement lui-même. Comme nous pouvons le voir, il n'y a aucun inconvénient à la revue de code. Il est temps que nous discutions de la façon de le faire.

Monétisez votre compétence de revue de code

L'une des principales raisons pour lesquelles vous souhaitez apprendre à exécuter un processus de révision de code est que vous pouvez être payé pour cela. Les révisions de code sont rarement gratuites : si vous avez un ami programmeur qui travaille également sur un projet, vous pouvez devenir un réviseur de code.

C'est la seule circonstance où vous pouvez espérer faire réviser votre code gratuitement : à chaque autre occasion, vous devrez engager un collègue développeur (un externe ou en ajoutant un membre à l'équipe de développement). Si nous regardons cela du point de vue opposé, être développeur, la revue de code est une opportunité d'emploi pour vous !

Préparer la revue de code

Avant de commencer à réviser le code, vous voulez vous assurer que vous disposez de toutes les informations dont vous avez besoin pour terminer le processus. Commencer à vérifier un avis sans connaître le contexte, le type d'application ou de logiciel sur lequel travaille le développeur, ses principaux doutes et ses priorités rendra votre travail inefficace et vous risquez de rester coincé au milieu de le processus.

Pour éviter de devoir s'arrêter à mi-chemin pour entrer en contact avec l'auteur du code et demander des informations, assurez-vous de tout demander à l'avance :

Quel type de logiciel est créé

Quelle est la cible

Quel est le contexte

Quelles sont les priorités de l'auteur (esthétique ? performance ?)

De plus, avant de commencer le processus de révision du code, vous pouvez exécuter un test pour mieux comprendre le fonctionnement du code et avoir une première vue générale des bogues possibles.

Liste de vérification de la révision du code

Le processus de révision du code proprement dit commence maintenant. Comme nous l'avons déjà mentionné, tous les développeurs exécutant des révisions de code utilisent des listes de contrôle pour s'assurer qu'ils vérifient et testent tous les aspects qui doivent être vérifiés et testés.

Déboguer

Le numéro 1 sur votre liste de contrôle de révision de code est toujours le débogage. Comme nous l'avons vu, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous souhaitez effectuer une révision du code, mais le débogage et la suppression de tous les problèmes sont certainement votre priorité.

Les bogues peuvent provenir de variables mal orthographiées, de paramètres dans le mauvais ordre et d'autres erreurs simples ; l'auteur du code ne peut généralement pas les repérer parce qu'ils sont fatigués et parce qu'ils ont parcouru ce code encore et encore (c'est la même raison pour laquelle l'auteur d'un texte n'est pas la personne à vérifier pour les fautes de frappe !) .

Donc, la toute première chose que vous voulez rayer de votre liste de contrôle de révision de code est le débogage (vous pouvez également utiliser des outils logiciels de débogage à ce stade, beauté assurez-vous également de parcourir le code de vos propres yeux ; c'est aussi un chance d'avoir un premier aperçu de l'ensemble du code et de vous faire une première impression générale).

Sécurité

Lors de la révision du code, les développeurs testent également la sécurité du code, c'est donc le numéro deux de votre liste de contrôle de révision du code, car cela est également considéré comme une priorité. À cette étape, vous souhaitez exécuter des tests pour vérifier plusieurs vulnérabilités : certains plugins le font automatiquement, et vous souhaitez en utiliser plusieurs.

Lisibilité du code

Lorsque vous vérifiez la lisibilité du code, vous analysez si le code est explicite, s'il est clair et concis, et si toutes les conventions de langage et de projet sont respectées. Si une équipe de développeurs a travaillé sur le code, vous souhaitez également l'examiner et vous assurer que tous les membres de l'équipe ont suivi les mêmes règles et conventions. Si vous avez l'impression que le code est désordonné, vous pouvez suggérer de le décomposer et de le réorganiser pour améliorer la lisibilité.

Duplication de codes

Vous pouvez considérer ce point comme le quatrième sur votre liste de contrôle de révision de code ou vérifier la duplication de code pendant que vous vérifiez la lisibilité du code. Cependant, l'importance d'avoir une liste de contrôle de révision de code est qu'elle vous oblige à faire une chose à la fois. Cela peut sembler sans importance, mais cela oblige en fait à revoir le code en se concentrant sur un seul aspect à la fois : c'est la méthode la plus efficace pour effectuer une vérification attentive.

Appellation

Comme nous l'avons mentionné, lorsque nous effectuons une revue de code, nous ne recherchons pas seulement les erreurs, mais également les moyens d'améliorer le code. À ce stade de votre liste de contrôle de révision de code, vous pouvez passer en revue les variables, les constantes, les champs de classe, les noms de propriétés (et ainsi de suite…) et rechercher des opportunités pour les améliorer en les rendant plus descriptifs.

Essais

Les tests automatisés sont des morceaux de code et, en tant que tels, vous devez également les examiner. Par conséquent, à ce stade de votre liste de contrôle de révision de code, vous souhaitez vérifier :

s'il y a ou non des tests dans le code

la qualité de ces tests

la lisibilité des tests

la dénomination dans les tests.

Documentation

Tout d'abord, si le projet est accompagné d'une documentation, vous voulez vous assurer de vérifier et d'examiner également la documentation. Deuxièmement, si les modifications que vous apportez au code incluent l'ajout d'une nouvelle fonctionnalité, assurez-vous de mettre à jour la documentation, puis passez en revue vos mises à jour.

Possibilité d'amélioration

Pendant que vous révisez un code que vous n'avez pas écrit encore et encore, vous pouvez avoir des idées sur des fonctionnalités supplémentaires, des aspects qui pourraient améliorer les performances ou la sécurité, ou des améliorations en général. Au cours de votre liste de contrôle de révision de code, vous ne vous contentez pas de vérifier ce qu'il y a, mais vous fournissez également des conseils sur la façon d'améliorer le projet en général ou sur certains aspects de celui-ci.

Vous devez vous demander, à ce stade, s'il existe des moyens d'améliorer le projet afin que vous puissiez soit effectuer les modifications vous-même, soit informer l'auteur du code des possibilités que vous avez repérées.

Suit les changements

Plus que la dernière case de votre liste de contrôle de révision de code, vous devez suivre les modifications que vous apportez au code tout au long du processus de révision. Il est important que lorsque vous fournissez vos commentaires à l'auteur du code (voir paragraphe suivant), vous soyez capable de montrer les changements et de les lui expliquer.

Donnez votre avis

À la fin du processus de révision du code, vous pouvez partager vos commentaires avec l'auteur du code. La liste de contrôle de révision de code vous aidera également à cela. Vous pouvez passer en revue chaque point et chaque test pour montrer ce que vous trouvez qui fonctionne et ce qui doit être corrigé.

Au cours du processus d'examen, vous avez peut-être également remarqué qu'il existait des moyens d'obtenir les mêmes résultats plus efficacement ou simplement. Vous pouvez fournir ces informations au collègue qui vous a embauché (ou vous a demandé une faveur) : ce serait une valeur ajoutée à votre travail de vérificateur de revue de code.

Si vous avez apporté des modifications au code lors de votre révision, vous voulez vous assurer non seulement que vous informez l'auteur (ou les auteurs) du code, mais que vous êtes également capable d'expliquer pourquoi et comment vous avez apporté ces modifications et ce genre d'amélioration qu'ils apportent au projet.

La revue de code est-elle nécessaire pour la programmation sans code ?

Conclusion

Le processus de révision du codage est une opportunité de croissance à la fois pour l'auteur du code et pour la personne chargée de le vérifier. C'est aussi l'occasion d'améliorer la qualité de votre projet. Il n'y a aucune raison d'éviter de le faire. Avec cet article sur les revues de code, nous avons également découvert comment les outils sans code peuvent dynamiser le processus de développement et de création et réduire les coûts de programmation.