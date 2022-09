Si planea convertirse en desarrollador de software, no solo creará software, sino que también se le pedirá que revise el código de sus colegas. La revisión de código es un paso esencial para mejorar la calidad del código y, en consecuencia, la calidad del software que está creando. También tiene otras ventajas, como reducir los costos de desarrollo y detectar errores al principio del proceso. También es una oportunidad para aprender, compartir y mejorar sus habilidades.

¿Qué es la revisión de código?

Una revisión de código es un acto de verificar conscientemente piezas de código en busca de errores y fallas. Después de todo, la codificación es una actividad humana y, por lo tanto, está plagada de errores. Las revisiones de código pueden ejecutarse mediante herramientas/software de revisión de código y humanos. Cuando un desarrollador humano ejecuta la revisión del código, es importante que la persona que verifica y prueba el código no sea la misma persona que escribió el código en primer lugar. Es por eso que a usted, como desarrollador, se le puede pedir que revise los códigos que han escrito sus colegas. Por eso también es importante que sepas cómo funciona el proceso de revisión de código.

Para simplificar el proceso de revisión de código, los desarrolladores a menudo usan una lista de verificación de revisión de código: una lista de cosas que quieren verificar durante el proceso. Tener una lista de verificación de revisión de código ayuda al revisor de código a no supervisar ningún aspecto y verificar cualquier detalle.

La importancia de la revisión de código

¿Es tan importante la revisión de código? ¿Podemos hacer que el software de revisión de código haga el trabajo por nosotros? Las herramientas de revisión de código pueden ayudar mucho, pero, como sucede en cualquier otro contexto, los humanos siempre pueden detectar cosas que las máquinas no detectan. Además, tener la oportunidad de ver el trabajo de un colega le brinda la oportunidad de mejorar sus propias habilidades y aprender algunos trucos. Por otro lado, cuando un colega revisa su código, puede obtener valiosos comentarios y consejos para mejorar.

La revisión de código siempre mejora los resultados finales: es, en general, una oportunidad para mejorar tu código y, por lo tanto, la calidad del software o la aplicación que estás construyendo. Como mencionamos, la revisión de código ayuda a detectar errores al principio del proceso de desarrollo: esto puede reducir el tiempo y los costos del proceso de desarrollo en sí. Como podemos ver, no hay desventajas en la revisión de código. Es hora de que discutamos cómo hacerlo.

Monetice su habilidad de revisión de código

Una de las principales razones por las que desea aprender a ejecutar un proceso de revisión de código es que le pueden pagar por ello. Las revisiones de código rara vez son gratuitas: si tienes un amigo programador que también está trabajando en un proyecto, puedes convertirte en revisor de código.

Esta es la única circunstancia en la que puede esperar que se revise su código de forma gratuita: en cualquier otra ocasión, deberá contratar a un compañero desarrollador (uno externo o agregando un miembro al equipo de desarrollo). Si miramos esto desde el punto de vista opuesto, siendo un desarrollador, ¡la revisión de código es una oportunidad de trabajo para ti!

Cómo realizar una revisión de código

Prepárese para la revisión del código

Antes de comenzar a revisar el código, debe asegurarse de tener toda la información que necesita para completar el proceso. Comenzar a revisar una revisión sin conocer el contexto, en qué tipo de aplicación o software está trabajando el desarrollador, qué principales dudas tiene y cuáles son sus prioridades hará que su trabajo sea ineficiente y correrá el riesgo de quedarse atascado en medio. el proceso.

Para no tener que detenerte a mitad de camino para ponerte en contacto con el autor del código y pedirle información, asegúrate de preguntarlo todo con antelación:

¿Qué tipo de software se está creando?

cual es el objetivo

cual es el contexto

¿Cuáles son las prioridades del autor (¿estética?, ¿interpretación?)

Además, antes de iniciar el proceso de revisión de código, puedes realizar una prueba para obtener una comprensión más profunda de cómo funciona el código y tener una primera visión general de los posibles errores.

Lista de verificación de revisión de código

El proceso real de revisión de código comienza ahora. Como ya mencionamos, todos los desarrolladores que ejecutan revisiones de código usan listas de verificación para asegurarse de verificar y probar todos los aspectos que deben verificarse y probarse.

Depurar

El número 1 en su lista de verificación de revisión de código siempre es la depuración. Como hemos visto, hay muchas razones por las que desea ejecutar una revisión de código, pero sin duda, su prioridad es depurar y eliminar todos los problemas.

Los errores pueden provenir de variables mal escritas, parámetros en el orden incorrecto y otros errores simples; el autor del código generalmente no puede detectarlos porque están cansados y porque han repasado ese código una y otra vez (¡es la misma razón por la que el autor de un texto no es la persona para verificar los errores tipográficos!) .

Entonces, lo primero que desea tachar de su lista de verificación de revisión de código es la depuración (también puede usar herramientas de software de depuración en este punto, belleza, asegúrese de revisar el código con sus propios ojos; esto también es un oportunidad de echar un primer vistazo a todo el código y hacerse una primera impresión general).

Seguridad

Mientras revisan el código, los desarrolladores también prueban la seguridad del código, por lo que este es el número dos en su lista de verificación de revisión de código porque también se considera una prioridad. En este paso, desea ejecutar pruebas para verificar múltiples vulnerabilidades: algunos complementos lo hacen automáticamente y desea usar más de uno de ellos.

Legibilidad del código

Cuando verifica la legibilidad del código, está analizando si el código se explica por sí mismo, si es claro y conciso, y si se siguen todas las convenciones del idioma y del proyecto. Si un equipo de desarrolladores ha trabajado en el código, también desea revisar y asegurarse de que todos los miembros del equipo hayan seguido las mismas reglas y convenciones. Si tiene la impresión de que el código está desordenado, puede sugerir dividirlo y reorganizarlo para mejorar la legibilidad.

Duplicación de código

Puede considerar este punto como el cuarto en su lista de verificación de revisión de código o verificar la duplicación de código mientras verifica la legibilidad del código. Sin embargo, la importancia de tener una lista de verificación de revisión de código es que lo obliga a hacer una cosa a la vez. Esto puede parecer sin importancia, pero en realidad lo obliga a revisar el código mientras se enfoca en un solo aspecto a la vez: este es el método más eficiente para ejecutar una verificación atenta.

Denominación

Como mencionamos, cuando ejecutamos una revisión de código, no solo buscamos errores sino también formas de mejorar el código. En este punto de su lista de verificación de revisión de código, puede revisar variables, constantes, campos de clase, nombres de propiedades (y así sucesivamente...) y buscar oportunidades para mejorarlos haciéndolos más descriptivos.

Pruebas

Las pruebas automatizadas son piezas de código y, como tales, también debe revisarlas. Por lo tanto, en este punto de su lista de verificación de revisión de código, desea revisar:

si hay o no pruebas en el código

la calidad de esas pruebas

la legibilidad de las pruebas

el nombramiento dentro de las pruebas.

Documentación

En primer lugar, si el proyecto viene con alguna documentación, querrá asegurarse de verificar y revisar la documentación también. En segundo lugar, si los cambios que realiza en el código incluyen la adición de una nueva característica, asegúrese de actualizar la documentación y luego revise sus actualizaciones.

Posibilidad de mejora

Mientras revisa un código que no escribió una y otra vez, es posible que tenga ideas sobre funciones adicionales, aspectos que podrían mejorar el rendimiento o la seguridad, o mejoras en general. Durante su lista de verificación de revisión de código, no solo está verificando lo que hay allí, sino que también brinda consejos sobre cómo mejorar el proyecto en general o aspectos individuales del mismo.

Debería preguntarse, en este punto, si hay formas de mejorar el proyecto para que pueda hacer los cambios usted mismo o informar al autor del código sobre las posibilidades que detectó.

Rastrea los cambios

Más que el cuadro final en su lista de verificación de revisión de código, debe realizar un seguimiento de los cambios que realiza en el código a lo largo de todo el proceso de revisión. Es importante que cuando proporcione sus comentarios al autor del código (consulte el siguiente párrafo), pueda mostrar los cambios y explicárselos.

Proporcione sus comentarios

Al final del proceso de revisión del código, puede compartir sus comentarios con el autor del código. La lista de verificación de revisión de código también lo ayudará con esto. Puede revisar cada punto y cada prueba para mostrar lo que encuentra que funciona y lo que debe corregirse.

Durante el proceso de revisión, es posible que también haya notado que había formas de obtener los mismos resultados de manera más eficiente o sencilla. Puede proporcionar dicha información al colega que lo contrató (o le pidió un favor): esto sería un valor agregado a su trabajo como verificador de revisión de código.

Si ha realizado cambios en el código durante su revisión, querrá asegurarse no solo de informar al autor (o autores) del código, sino también de ser capaz de explicar por qué y cómo ha realizado esos cambios y qué tipo de mejora que aportan al proyecto.

¿Es necesaria la revisión del código para la programación sin código?

Como seguramente ya sabe, no está escribiendo código directamente cuando crea una aplicación con una plataforma sin código. Si está utilizando herramientas sin código de primer nivel como AppMaster, la plataforma sin código más recomendada en el mercado hoy en día, el código fuente se genera automáticamente. ¿Significa que ese código no necesita una revisión de código porque no fue creado por un humano sino por una máquina que no comete errores?

Una de las grandes ventajas de la plataforma AppMaster es que la plataforma genera inmediatamente un código limpio y hermoso, en el que no hay lugar para la revisión del código; en general, no es necesario. ¿Por qué? Porque tanto en los proyectos de código abierto como en AppMaster, todos los bloques y elementos ya se han verificado un millón de veces y la plataforma no permite código incorrecto. Es decir, muchas veces la revisión se utiliza precisamente para mejorar la calidad del código para que más desarrolladores profesionales revisen el código que se creó y así evitar problemas de rendimiento con errores.

No existe tal cosa en AppMaster porque todo el código se crea profesionalmente. Está probado y mejorado por una gran cantidad de personas, y cada vez que encontramos opciones de mejora, estas opciones de mejora se aplican de inmediato a todas las aplicaciones que genera la plataforma. Así que use AppMaster, no gaste dinero y no aumente su propiedad total del producto de software.

Conclusión

El proceso de revisión de la codificación es una oportunidad de crecimiento tanto para el autor del código como para la persona a la que se le pide que lo revise. También es una oportunidad para mejorar la calidad de su proyecto. No hay razón para evitar hacerlo. Con este artículo sobre revisiones de código, también descubrimos cómo las herramientas sin código pueden impulsar el proceso creativo y de desarrollo y reducir los costos de programación.