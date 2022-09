Wenn Sie planen, Softwareentwickler zu werden, erstellen Sie nicht nur Software, sondern werden auch gebeten, den Code Ihrer Kollegen zu überprüfen. Die Codeüberprüfung ist ein wesentlicher Schritt zur Verbesserung der Codequalität und folglich der Qualität der von Ihnen erstellten Software. Es hat auch andere Vorteile, wie z. B. die Reduzierung der Entwicklungskosten und das frühzeitige Erkennen von Fehlern im Prozess. Es ist auch eine Gelegenheit, Ihre Fähigkeiten zu lernen, zu teilen und zu verbessern.

Was ist Code-Review?

Ein Code-Review ist ein Akt der bewussten Überprüfung von Codeteilen auf Fehler und Bugs. Schließlich ist Codieren eine menschliche Tätigkeit und daher mit Fehlern gespickt. Code-Reviews können von Code-Review-Tools/-Software und Menschen durchgeführt werden. Wenn ein menschlicher Entwickler die Codeüberprüfung durchführt, ist es wichtig, dass die Person, die den Code überprüft und testet, nicht dieselbe Person ist, die den Code ursprünglich geschrieben hat. Aus diesem Grund können Sie als Entwickler aufgefordert werden, Codes zu überprüfen, die Ihre Kollegen geschrieben haben. Aus diesem Grund ist es auch wichtig, dass Sie wissen, wie der Code-Review-Prozess funktioniert.

Um den Code-Review-Prozess zu vereinfachen, verwenden Entwickler häufig eine Code-Review-Checkliste: eine Liste mit Dingen, die sie während des Prozesses überprüfen möchten. Eine Code-Review-Checkliste hilft dem Code-Reviewer, keinen Aspekt zu übersehen und jedes Detail zu überprüfen.

Die Bedeutung der Codeüberprüfung

Ist Code-Review so wichtig? Können wir Code-Review-Software die Arbeit für uns erledigen lassen? Code-Review-Tools können eine große Hilfe sein, aber – wie es in jedem anderen Kontext passiert – Menschen können immer Dinge erkennen, die Maschinen übersehen. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, sich die Arbeit eines Kollegen anzusehen, um Ihre eigenen Fähigkeiten zu verbessern und ein paar Tricks zu lernen. Wenn Sie andererseits Ihre Code-Reviews von einem Kollegen haben, können Sie wertvolles Feedback und Tipps zur Verbesserung erhalten.

Code-Review verbessert immer die Endergebnisse: Es ist im Allgemeinen eine Chance, Ihren Code und damit die Qualität der Software oder App, die Sie erstellen, zu verbessern. Wie wir bereits erwähnt haben, hilft die Codeüberprüfung dabei, Fehler früh im Entwicklungsprozess zu finden: Dies kann die Zeit und die Kosten des Entwicklungsprozesses selbst reduzieren. Wie wir sehen können, gibt es beim Code-Review keine Nachteile. Es ist an der Zeit, dass wir darüber diskutieren, wie das geht.

Monetarisieren Sie Ihre Code-Review-Fähigkeiten

Einer der Hauptgründe, warum Sie lernen möchten, wie man einen Code-Review-Prozess durchführt, ist, dass Sie dafür bezahlt werden können. Code-Reviews sind selten kostenlos: Wenn Sie einen befreundeten Programmierer haben, der auch an einem Projekt arbeitet, können Sie Code-Reviewer werden.

Dies ist der einzige Umstand, in dem Sie darauf hoffen können, dass Ihr Code kostenlos überprüft wird: Bei jeder anderen Gelegenheit müssen Sie einen anderen Entwickler einstellen (einen externen oder indem Sie ein Mitglied des Entwicklungsteams hinzufügen). Wenn wir das aus der entgegengesetzten Perspektive betrachten, ist Code Review als Entwickler eine Jobchance für Sie!

So führen Sie eine Codeüberprüfung durch

Bereiten Sie sich auf die Codeüberprüfung vor

Bevor Sie mit dem Überprüfen von Code beginnen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie über alle Informationen verfügen, die Sie zum Abschließen des Vorgangs benötigen. Wenn Sie anfangen, eine Rezension zu überprüfen, ohne den Kontext zu kennen, an welcher Art von App oder Software der Entwickler arbeitet, welche Hauptzweifel er hat und welche Prioritäten er hat, wird Ihre Arbeit ineffizient, und Sie laufen Gefahr, mittendrin stecken zu bleiben der Prozess.

Um zu vermeiden, dass Sie auf halbem Weg anhalten müssen, um den Autor des Codes zu kontaktieren und um Informationen zu bitten, stellen Sie sicher, dass Sie alles im Voraus erfragen:

Welche Art von Software wird erstellt

Was ist das Ziel

Was ist der Kontext

Was sind die Prioritäten des Autors (Ästhetik? Leistung?)

Darüber hinaus können Sie vor Beginn des Code-Review-Prozesses einen Test durchführen , um ein tieferes Verständnis der Funktionsweise des Codes zu erhalten und einen ersten Überblick über mögliche Fehler zu erhalten.

Code-Review-Checkliste

Der eigentliche Code-Review-Prozess beginnt jetzt. Wie wir bereits erwähnt haben, verwenden alle Entwickler, die Code-Reviews durchführen, Checklisten, um sicherzustellen, dass sie alle Aspekte überprüfen und testen, die überprüft und getestet werden müssen.

Debuggen

Die Nummer 1 auf Ihrer Code-Review-Checkliste ist immer das Debuggen. Wie wir gesehen haben, gibt es viele Gründe, warum Sie eine Codeüberprüfung durchführen möchten, aber das Debuggen und Beseitigen aller Probleme ist sicherlich Ihre Priorität.

Fehler können von falsch geschriebenen Variablen, Parametern in der falschen Reihenfolge und anderen einfachen Fehlern herrühren; der Autor des Codes kann sie normalerweise nicht erkennen, weil sie müde sind und weil sie diesen Code immer und immer wieder durchgegangen sind (aus dem gleichen Grund ist der Autor eines Textes nicht die Person, die nach Tippfehlern sucht!) .

Das allererste, was Sie von Ihrer Code-Review-Checkliste streichen sollten, ist das Debuggen (Sie können an dieser Stelle auch Debugging-Software-Tools verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie den Code auch mit eigenen Augen durchgehen; dies ist auch eine Gelegenheit, einen ersten Blick auf den gesamten Code zu werfen und sich einen allgemeinen ersten Eindruck zu verschaffen).

Sicherheit

Während der Codeüberprüfung testen Entwickler auch die Codesicherheit, daher ist dies die Nummer zwei auf Ihrer Codeüberprüfungs-Checkliste, da dies ebenfalls als Priorität angesehen wird. In diesem Schritt möchten Sie Tests durchführen, um nach mehreren Schwachstellen zu suchen: Einige Plugins tun dies automatisch, und Sie möchten mehr als eine davon verwenden.

Lesbarkeit des Codes

Wenn Sie die Lesbarkeit des Codes prüfen, analysieren Sie, ob der Code selbsterklärend, klar und prägnant ist und ob alle Sprach- und Projektkonventionen eingehalten werden. Wenn ein Team von Entwicklern an dem Code gearbeitet hat, möchten Sie auch überprüfen und sicherstellen, dass alle Teammitglieder dieselben Regeln und Konventionen befolgt haben. Wenn Sie den Eindruck haben, dass der Code chaotisch ist, können Sie vorschlagen, ihn aufzubrechen und neu zu organisieren, um die Lesbarkeit zu verbessern.

Code-Duplizierung

Sie können diesen Punkt als vierten Punkt auf Ihrer Code-Review-Checkliste betrachten oder auf doppelte Codes prüfen, während Sie die Lesbarkeit des Codes überprüfen. Die Wichtigkeit einer Code-Review-Checkliste besteht jedoch darin, dass sie Sie dazu zwingt, eine Sache nach der anderen zu tun. Das mag unwichtig erscheinen, aber es zwingt Sie tatsächlich dazu, den Code zu überprüfen und sich dabei auf jeweils einen einzigen Aspekt zu konzentrieren: Dies ist die effizienteste Methode, um eine aufmerksame Überprüfung durchzuführen.

Benennung

Wie bereits erwähnt, suchen wir beim Code-Review nicht nur nach Fehlern, sondern auch nach Möglichkeiten, den Code zu verbessern. An diesem Punkt Ihrer Code-Review-Checkliste können Sie Variablen, Konstanten, Klassenfelder, Eigenschaftsnamen (usw.) überprüfen und nach Möglichkeiten suchen, sie zu verbessern, indem Sie sie aussagekräftiger machen.

Tests

Automatisierte Tests sind Teile des Codes, und als solche müssen Sie sie ebenfalls überprüfen. Daher sollten Sie an diesem Punkt Ihrer Code-Review-Checkliste Folgendes überprüfen:

ob es Tests im Code gibt oder nicht

die Qualität dieser Tests

die Lesbarkeit der Tests

die Namensgebung innerhalb der Tests.

Dokumentation

Wenn das Projekt mit einer Dokumentation geliefert wird, sollten Sie zunächst sicherstellen, dass Sie auch die Dokumentation überprüfen und überprüfen. Zweitens, wenn die Änderungen, die Sie am Code vornehmen, das Hinzufügen einer neuen Funktion umfassen, stellen Sie sicher, dass Sie die Dokumentation aktualisieren, und überprüfen Sie dann Ihre Aktualisierungen.

Verbesserungsmöglichkeit

Während Sie einen Code, den Sie nicht geschrieben haben, immer wieder überprüfen, haben Sie möglicherweise Ideen zu zusätzlichen Funktionen, Aspekten, die die Leistung oder Sicherheit verbessern könnten, oder Verbesserungen im Allgemeinen. Während Ihrer Code-Review-Checkliste überprüfen Sie nicht nur, was vorhanden ist, sondern geben auch Ratschläge, wie das Projekt im Allgemeinen oder einzelne Aspekte davon verbessert werden können.

Sie sollten sich an dieser Stelle fragen, ob es Möglichkeiten gibt, das Projekt zu verbessern, sodass Sie die Änderungen entweder selbst vornehmen oder den Autor des Codes über die von Ihnen entdeckten Möglichkeiten informieren können.

Verfolgt die Änderungen

Mehr als das letzte Kästchen auf Ihrer Code-Review-Checkliste sollten Sie die Änderungen verfolgen, die Sie während des gesamten Review-Prozesses am Code vornehmen. Wenn Sie dem Autor des Codes Ihr Feedback geben (siehe nächster Abschnitt), ist es wichtig, dass Sie in der Lage sind, die Änderungen zu zeigen und zu erklären.

Geben Sie Ihr Feedback ab

Am Ende des Codeüberprüfungsprozesses können Sie Ihr Feedback mit dem Autor des Codes teilen. Auch dabei hilft Ihnen die Code-Review-Checkliste. Sie können jeden Punkt und jeden Test durchgehen, um zu zeigen, was Ihrer Meinung nach funktioniert und was behoben werden muss.

Während des Überprüfungsprozesses haben Sie vielleicht auch bemerkt, dass es Möglichkeiten gab, die gleichen Ergebnisse effizienter oder einfacher zu erhalten. Sie können solche Informationen dem Kollegen zur Verfügung stellen, der Sie eingestellt (oder Sie um einen Gefallen gebeten) hat: Dies wäre ein Mehrwert für Ihre Arbeit als Code-Review-Prüfer.

Wenn Sie während Ihrer Überprüfung Änderungen am Code vorgenommen haben, möchten Sie sicherstellen, dass Sie nicht nur den Autor (oder die Autoren) des Codes informieren, sondern auch erklären können, warum und wie Sie diese Änderungen vorgenommen haben und was Art der Verbesserung, die sie in das Projekt einbringen.

Ist eine Codeüberprüfung für die No-Code-Programmierung erforderlich?

Wie Sie sicherlich bereits wissen, schreiben Sie nicht direkt Code, wenn Sie eine App mit einer No-Code-Plattform erstellen. Wenn Sie erstklassige No-Code-Tools wie AppMaster verwenden – die derzeit am meisten empfohlene No-Code-Plattform auf dem Markt – wird der Quellcode automatisch generiert. Bedeutet das, dass dieser Code keine Codeüberprüfung benötigt, weil er nicht von einem Menschen erstellt wurde, sondern von einer Maschine, die keine Fehler macht?

Einer der großen Vorteile der AppMaster-Plattform besteht darin, dass die Plattform sofort sauberen und schönen Code generiert, in dem es keinen Platz für Code-Reviews gibt; im Allgemeinen ist es nicht erforderlich. Wieso den? Denn sowohl in Open-Source-Projekten als auch in AppMaster wurden alle Blöcke und Elemente bereits millionenfach geprüft, und die Plattform lässt keinen fehlerhaften Code zu. Das heißt, häufig dient das Review gerade dazu, die Codequalität zu verbessern, damit professionellere Entwickler den erstellten Code überprüfen und dadurch Performance-Probleme mit Fehlern vermeiden.

So etwas gibt es in AppMaster nicht, da der gesamte Code professionell erstellt wird. Es wird von einer großen Anzahl von Personen getestet und verbessert, und jedes Mal, wenn wir Verbesserungsoptionen finden, werden diese Verbesserungsoptionen sofort auf alle Anwendungen angewendet, die von der Plattform generiert werden. Verwenden Sie also den AppMaster, geben Sie kein Geld aus und erhöhen Sie nicht Ihren Gesamtbesitz an dem Softwareprodukt.

Fazit

Der Coding-Review-Prozess ist eine Wachstumschance sowohl für den Autor des Codes als auch für die Person, die ihn überprüfen soll. Es ist auch eine Gelegenheit, die Qualität Ihres Projekts zu verbessern. Es gibt keinen Grund, dies zu vermeiden. Mit diesem Artikel über Code-Reviews haben wir außerdem herausgefunden, wie No-Code-Tools den Entwicklungs- und Kreativprozess ankurbeln und die Programmierkosten senken können.