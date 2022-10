Müşterileriniz hakkında tonlarca veri mevcutken, onu kurumsal fayda için kullanmanıza engel olan tek şey KOD'dur. Bu sizi ve işinizi tanımlıyorsa, ETL no-code hakkında her şeyi öğrenmek isteyeceksiniz. Bu öğrenmeyle, uzman veri mühendislerinin kullandığı Ayıklama, Dönüştürme ve Yükleme mekanizması size yabancı olmayacak. Veri bilimi ve veri entegrasyonunu kullanarak yıllarca kodlama yaptıktan sonra veri uzmanları ve veri mühendislerinin topladıklarına benzer şekilde, paydaşlarınız hakkında değerli bilgiler alacaksınız. Bu bir kazan-kazan anlaşması gibi gelmiyor mu? Daha derine inelim ve no-code ETL Araçlarını ayrıntılı olarak keşfedelim.

ETL kısa bir giriş

Ayıkla, Dönüştür ve Yükle anlamına gelen ETL, veri ambarında önemli bir süreçtir. Bu süreç sırasında, karar vericilere güvenebilecekleri zorlayıcı bilgiler sağlamak için birden fazla bilgi kaynağından gelen veriler, veri entegrasyonu yoluyla tek bir bilgi kaynağına dönüştürülür.

low-code ve no-code geliştirme endüstrisinin 2030 yılına kadar 187 milyar dolarlık bir gelir yaratma kapasitesine ulaşması bekleniyor. Gelirdeki yıllık artış, no-code ETL teknolojisine sahip işletmelerin artan oranda benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. Şirketlerin %75'inden fazlasının bu araçları benimsemesi ve veri entegrasyonu sektörünün büyümesine katkıda bulunması bekleniyor.

no-code sektördeki büyüme, BT endüstrisine özgü değildir; bunun yerine, bu sektördeki büyümenin yarısının bilişim sektörü dışındaki şirketlerden gelmesi bekleniyor.

İşte süreçteki her adım hakkında bir giriş:

Verileri çıkarır - bu adımda, şirketiniz tarafından kullanılan farklı veri akışlarına erişilir ve tüm veriler, veri bilimi kullanılarak daha fazla işlem için çeşitli yazılımlar ve sistemler arasında taşınabilir hale getirildikten sonra tek bir havuzda saklanır.

Dönüştürme - bu adım, veri ve veri ambarının daha fazla kullanım için temizlenmesini ve verimli hale getirilmesini gerektirir. Dönüşüm sürecindeki bazı ana kurallar, veri tekilleştirme, doğrulama, sıralama, standardizasyon ve veri entegrasyonunu içerir.

Yükleme - Yükleme, raporlama ve karar verme gibi sonraki süreçler için kolayca kullanılabilecek verilerin daha yeni konumda gösterilmesini içerir. İki ana yükleme mekanizması olabilir: tam yükleme ve artımlı yükleme. Kullanılan yükleme mekanizması ne olursa olsun, sonuç daha kolay veri analizidir.

no-code ETL nedir?

ETL, tüm ayıklama, dönüştürme ve yükleme sürecini herhangi bir No-code olmadan yürütmek anlamına gelir. Veri entegrasyonunun arka ucunu oluşturur. No-code ETL araçları, maksimum süreci otomatikleştirmek için tasarlanmıştır ve kullanıcıların verimli çalışmasını sağlamak için herhangi bir kod satırı girmesi gerekmez. İşletmeler, özel olarak ETL geliştiricilerini veya veri uzmanlarını işe almadan bu tür araçları kullanabilir.

no-code ETL araçları bulutta çalışır ve genellikle teknoloji dışı kullanıcının onu kullanmanın doğru yolunu bulmasını kolaylaştırmak için bir drag-and-drop arayüzüne sahiptir. Bu no-code ETL araçlarıyla, kuruluşunuz, strateji oluşturmayı ve karar vermeyi eninde sonunda etkileyecek olan kendi veri pazarını veya veri ambarını kolayca oluşturabilir.

no-code ETL araçlarının türleri

Dört ana no-code ET L aracı türü vardır. Bu bölümde bu türlerin her biri hakkında kısaca paylaşacağız:

Kurumsal yazılım ETL araçları

Bunlar ticari kuruluşlar tarafından geliştirilen ve desteklenen araçlardır. Kodsuz no-code ETL süreçlerinin geliştirilmesinde öncü olan bu şirketler, öğrenme kapsamını zaten geliştirmiş ve bu araçların kullanıcılarına grafiksel bir kullanıcı arayüzü, kolay kullanım özellikleri ve bu araçlarda daha fazla erişilebilirlik ve daha fazla erişilebilirlik sağlayan diğer özellikleri sağlamıştır. daha basit kullanım.

Ancak, tüm bu özelliklerin karşılığında alınan ücret, genellikle piyasada bulunan diğer no-code ETL çözümlerinden daha fazladır. Büyük kuruluşlar genellikle, sabit bir veri akışı akışı ve veri boru hatları içindeki veri analitiğinden çok fazla bilgi gereksinimi ile veri entegrasyonu için bu tür araçları tercih eder.

Açık kaynak ETL aracı

Diğer tüm açık kaynaklı yazılımlar gibi, açık kaynaklı ETL araçlarının kullanımı ücretsizdir. Kuruluşunuzun kaynak kodunu bulmasına ve incelemesine izin verirken, kullanıcılara temel işlevleri sağlayabilirler. Ancak bu araçların sunduğu özellikler ve kullanım kolaylığı önemli ölçüde farklılık göstermektedir.

Bu nedenle, manuel ETL seçmek, yalnızca temel özelliklere güvenmek istemiyorsanız, temel kodu özellikle kuruluşunuz için ince ayar yapmak için kurum içi bir geliştirici tutmanızı gerektirebilir. Ancak açık kaynak ETL, diğer tüm ETL araç türlerinden daha yüksek özelleştirilebilirlik sağlar.

Bulut tabanlı ETL aracı

Bulut tabanlı teknolojinin öne çıkmasıyla birlikte, bu çalışma biçimiyle ETL araçları da mevcuttur. Bulut teknolojisini kullanarak yüksek gecikme süresi, kaynakların kullanılabilirliği ve esneklik bekleyebilirsiniz. Bilgi işlem kaynaklarının ölçeklenmesini ve kurumsal talepleri karşılamasını sağlar. Ancak bulut veri platformlarıyla ilgili sorunlardan biri, yalnızca bulut sunucusunun ortamında çalışmalarıdır.

Özel ETL aracı

ETL aracının son türü, özel sürümü içerir. Şirket içi yazılım geliştirme ekiplerini kullanan büyük şirketler tarafından tasarlanırlar. Kuruluşun gereksinimlerine göre kişiselleştirilebilirler. Bu yazılımın oluşturulmasına yardımcı olabilecek bazı bilgisayar dilleri arasında SQL, Python ve Java bulunur.

Bu araçlarla ilgili sorun genellikle maliyet ve kaynakların aşırı gereksinimidir. Bu araçların oluşturulması, test edilmesi ve bakımının yapılması zaman ve sürecin sürekli olarak yükseltilmesini gerektirir. Bu nedenle, özel ETL araçları için belirli bir bütçe ayırmaya hazır olmalısınız.

ETL araçlarının kapsamı

ETL araçlarını kullanma eğilimi son birkaç yılda önemli olmuştur. Başlangıçta, ETL süreçleri yalnızca veri bilimcilerinin tüm veri entegrasyon sürecini yapmak üzere işe alındığı manuel yaklaşımla ele alınıyordu.

Ancak güçlü yazılım ve geliştirme evleri tarafından kodsuz no-code tanıtılmasıyla ETL araçları önemli hale geldi. Kodsuz pazar pazarının her yıl %40 artarak no-code sonunda 21.2 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Dolayısıyla, bu no-code ETL araçlarının önemli bir pazar payı var.

Manuel ETL nasıl çalışır?

Manuel ETL süreçleri, süreci yürütmek için veri analistlerinin veri bilimi ve mimarisini gerektirir. Otomasyon yoktur ve her adım kodlama ve uzman denetimini içermelidir. Ayrıca, süreçteki her adım için uzun çalışma saatleri beklemeniz gerekir. Bu fazladan zaman yalnızca bir kerelik bir çaba olarak gerekli değildir, aynı zamanda tüm veri kaynakları için her seferinde yapılması ve böylece ilgili genel çalışmayı geliştirmesi gerekir. Ayrıca, veri mühendislerinden daha fazla çalışma saati, sizin için daha yüksek maliyetler anlamına gelir.

Geliştiriciler, verilerin manuel olarak çıkarılması, dönüştürülmesi ve yüklenmesi sürecinde işlem hatları oluşturur. Veri aralığı ve veri ambarları ne kadar fazlaysa, o kadar fazla zaman ve insan kaynağı gerekir. Benzer şekilde, veri entegrasyon süreci, onu kurmak ve çalıştırmak için daha fazla kodlamaya ihtiyaç duyar.

Genel olarak, aşağıdakiler, verilerin manuel entegrasyonunun gerçekleştirilmesini gerektireceği ana süreçlerdir:

Gereksinimi belgelemek ve tüm süreci özetlemek ilk adımdır.

Bilginin çıkarılması gereken tüm veri tabanları için veri entegrasyonu ve veri ambarları ve modelleri geliştirmek.

Tüm veri kümesini veri ambarına bağlayan her veri kaynağı için bir işlem hattı kodlama.

Her şeyin mükemmel olduğundan emin olmak için tüm süreci yeniden yürütmek.

Her görevin alt adımı, doğası ve veri biçimi nedeniyle tüm veri akışları için farklıdır. Bu, süreci karmaşık ve zaman alıcı hale getirir.

Manuel ETL ile no-code ETL ETL arasındaki fark nedir?

Manuel ETL süreçlerini yürütmek ve no-code ETL araçlarını kullanmak çok farklıdır. İkincisi, şüphesiz, zorlu ve karmaşık bir süreçtir. Bu bölüm, manuel veri kodu işleminin araç kullanımından farklı olduğu diğer alanları vurgulamaktadır:

kullanım

no-code ETL araçlarının sunabileceği kullanım kolaylığı hayal gücünün ötesindedir. Yapılandırılmamış verileri ayıklamak, dönüştürme işlemini gerçekleştirmek ve bunları temiz depoya yüklemek için zaten ayarlanmış süreçlere sahipler. Bu nedenle, veri boru hatları için konumlar sağlamak dışında fazla bir şey yapmanız gerekmez.

Ancak, verilerden değerli bilgileri elde etmek için uzun bir süreç gerektirdiğinden, işlemin manuel olarak tamamlanması, ileri düzey veri uzmanları için bile kolay değildir. Ayrıca, kodlamada tüm veri entegrasyon sürecini bozabilecek bir hata olasılığı vardır.

Bakım onarım

Manuel ETL kodunun bakımı zordur. Tüm süreç üzerinde iyi bir komuta sahip olmak için birden fazla bilgisayar dilinde uzmanlaşmanız gerekecek. Tüm bu dillerde veya sınırlı varyasyonlar kullanarak işi halledebilecek kaynaklarda uzmanlar tutmanız gerekebilir.

Ayrıca, işlemi gerçekleştirmeniz gerekebilecek birden çok veri entegrasyonu senaryosu olacaktır. Bu nedenle, gerekli her yeni bilgi türü için işlemin yeniden yapılması gerekecektir. Ancak bu, kodsuz no-code ETL. Bu araçlar, sizin veya ekibinizin bakım için bilgisayar bilimlerinde uzman olmasını gerektirmez; herkes yapabilir.

Maliyet

Maliyet açısından bakıldığında, no-code ETL çözümleri daha iyi bir seçenek olacaktır çünkü bu araçların kullanımıyla ilgili önceden tanımlanmış bir abonelik maliyeti vardır ve bu, karşılığında aldığınız değer düşünüldüğünde pahalı değildir. Ancak bir veri bilimcisi işe almak çok fazla yatırım gerektirecektir. Bir geliştiricinin yıllık ücreti 100.000 ABD Dolarının üzerinde olduğundan, uzman olmayan ancak veri bilimcisini kolaylaştırmak için ETL süreçlerini bilmesi gereken başkalarına da yatırım yapmanız gerekecektir. Benzer şekilde, özel donanım da gerekli olacak ve maliyetlerinizi daha da artıracaktır.

Verim

Performans açısından, manuel ETL kodlaması kesinlikle üstün gelir. Bunun nedeni, organizasyonel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş bir süreç elde edebilmenizdir. Dönüşüm sürecinde kendi kurallarınızı koyarak veri kaynaklarını azaltabilir veya artırabilirsiniz. Tüm bu etkinlikler, no-code ETL araçlarıyla mümkün değildir. Bu no-code ETL çözümleri, süreci tanımlandığı gibi çalıştıran önceden tanımlanmış bir koda dayalıdır. Bu nedenle, sonuçların genel performansı biraz değişebilir.

ölçeklenebilirlik

ETL araçları, kurumsal veri kaynaklarına ve gereksinim değişikliklerine bağlı olarak ölçeklenme eğilimindedir. Yani, gelecekte büyük olursan pek bir şey olmayacak. Ancak, manuel veri entegrasyonu sürecini kullanmak, sonucu elde etmek için daha da kapsamlı kod satırları oluşturmanızı gerektirecektir.

İş akışı otomasyonu

ETL araçları, süreci ne zaman ve nasıl planladığınıza bağlı olarak veriler ayıklanacak, dönüştürülecek ve gerekli depoya yükleneceği için iş akışı otomasyonuna da izin verir. Tüm bu bilgiler genellikle veri ambarlarından elde edilir. Kodlama yoluyla veri hattının her adımını gerçekleştirmeniz gerekmeyecek. Manuel bir ETL işlemi durumunda, tüm süreci yürütmek için tüm veritabanlarının ve havuzların kapsamlı bir kodla manuel olarak eklenmesi gerekecektir.

Kullanım durumları

no-code ETL araçları, aşırı kodlama işi gerektiren kapsamlı veritabanlarınız olduğunda mükemmeldir. Ancak, veritabanlarınız çok gelişmiş değilse veya gerekli bilgileriniz acil değilse, manuel ETL seçebilirsiniz. Ancak, bu durumda bile, kapsamlı kod satırları yazmaya istekli olmalısınız.

Veri kaynakları

Manuel ETL ile no-code ETL ETL arasındaki diğer bir fark, veri kaynaklarının sayısıdır. Ancak, bu yöntemleri istediğiniz sayıda veri kaynağı için kullanabilirsiniz. Ancak, veri kaynağı sayısı ne kadar az olursa, manuel ETL durumunda sürecin karmaşıklığı da o kadar az olacaktır. no-code ETL araçları, herhangi bir ek kodlama gerekmeden istediğiniz sayıda veritabanına bağlanmanıza olanak tanır.

Teknik ilerleme

Mevcut veri haritasını veya ETL yürütme yolunu yükseltmek veya değiştirmek için no-code araçlar çok yardımcı olabilir. Manuel kodlama işlemiyle daha yeni bir kod için tüm kodlama işlemini yeniden yapmanız gerekecektir. Açık kaynaklı ETL araçlarını seçmiş olsaydınız, ihtiyaçlarınıza göre ayarlamalar yapmak veya özelleştirmek daha da karmaşık hale gelecektir.

No-code ETL : size nasıl yardımcı olur?

No-code ETL çözümleri, kodlama gerektirmeden çalışabildikleri için işinize yardımcı olabilir. Tipik bir no-code ETL ile, sunucuya giden yolu sunmak üzere bir veri haritası oluşturmak için basit bir kullanıcı arabirimi aracı kullanabilirsiniz. Ardından, sunucu sizden daha fazla yardıma ihtiyaç duymadan tüm süreci otomasyon üzerinde çalıştırabilir.

Dönüştürme kuralları eklemek de ETL size yardımcı olabileceği yollardan biridir. Güncellenmiş ve ilgili bilgilerin sağlanmasını sağlamak için veri kümelerinin temizlenmesi, yeniden yapılandırılması, ayrılması veya kaldırılması mümkündür. Çıkarılan verilerin veri kalitesinin kontrol edilmesi, sürece bazı basit kurallar uygulanarak da mümkündür.

Tüm ETL sürecini planlayabilirsiniz, böylece stratejik karar verme için güncellenmiş veri kümelerini ve bilgileri elde etmek için manuel olarak çalıştırmanız gerekmez. Ayrıca görsel, sezgisel ve kullanıcı dostu arayüz, herkesin zamandan tasarruf etmek, üretkenliği artırmak ve daha iyi sonuçlar almak için bu ETL araçlarını kullanabilmesini sağlar.

Nasıl çalışır: veri içe aktarma ve drag-and-drop iş akışları?

no-code ETL süreçleriyle çalışırken, ETL araçlarının yardımcı olduğu birçok senaryoyla karşılaşacaksınız. Bunlar şunları içerir:

Konnektörler

Farklı veri işlem hatlarınız varsa, herhangi bir kod satırı eklemeden bunları kolayca bağlayabilirsiniz. Örneğin, sipariş bilgileri Microsoft Excel'deyken müşterinizin verileri Oracle'da depolanıyorsa, araç bu veri ambarlarına bağlanacaktır.

Farklı veri işlem hatlarınız varsa, herhangi bir kod satırı eklemeden bunları kolayca bağlayabilirsiniz. Örneğin, sipariş bilgileri Microsoft Excel'deyken müşterinizin verileri Oracle'da depolanıyorsa, araç bu veri ambarlarına bağlanacaktır. Veri profili oluşturma

Bundan en iyi şekilde yararlanmak için verileri tanımlamanız gerekir. ETL süreçleri, türler, bütünlük ve kalite gibi veri değişkenlerini girmenize izin verebilir. Tanımlanan değerlere göre veriler otomatik olarak sıralanacaktır.

Bundan en iyi şekilde yararlanmak için verileri tanımlamanız gerekir. süreçleri, türler, bütünlük ve kalite gibi veri değişkenlerini girmenize izin verebilir. Tanımlanan değerlere göre veriler otomatik olarak sıralanacaktır. Önceden oluşturulmuş dönüşüm

ETL yazılımında, doğrudan ham verilere uygulanabilen ve işleri sizin için çok daha kolay hale getiren yerleşik dönüşümler olabilir.

yazılımında, doğrudan ham verilere uygulanabilen ve işleri sizin için çok daha kolay hale getiren yerleşik dönüşümler olabilir. Uygun zamanlama

ETL ardışık düzenini belirli tetikleyicilerle programlayabilirsiniz, böylece işler otomatik kalır ve belirli bir zamanda görünür bir çaba sarf etmeniz gerekmez.

İşletmeler için en iyi ETL aracı - AppMaster

En iyi kodsuz no-code ETL araçlarından biri AppMaster. Tüm ayıklama, dönüştürme, yükleme ve veri doğrulama sürecini otomatikleştirebilir.

AppMaster ile veri ardışık düzenleri oluşturun

Açık kaynak ETL Araçları her durumda yardımcı olmayabilir. Verileri ayıklayan ve manuel ETL otomatikleştirilmiş bir veri mimarisine dönüştüren işlem hatları oluşturmak için özel bir yazılıma ihtiyacınız var. Açık kaynaklı ETL araçlarıyla kurumsal veri çıkarma ve veri entegrasyonu yolculuğunuza kesinlikle başlayabilirsiniz. Yine de, nihai olarak veri hazırlama ve veri analizine yardımcı olan kesintisiz bir veri hattı oluşturmak için gerekli tüm işlevleri içeren özel bir yazılıma ihtiyacınız olacak. AppMaster, ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılayabilecek bir yazılımdır.

En iyi veri ambarı uygulamalarını uygulayın

AppMaster ile, verileri entegre etmek, verileri yüklemek ve kuruluşunuz için önemli kararlar almanıza yardımcı olabileceği biçime dönüştürmek için PostgreSQL veritabanını kullanmayı bekleyebilirsiniz. Tüm bu hususlar, manuel ETL mekanizmaları aracılığıyla ele alınabilir; ancak AppMaster yanınızdayken, kodlama gerektirmeden veri entegrasyonunu yönetebilirsiniz.

Veri kaynaklarını entegre edin

Kuruluşunuzun kullandığı farklı veri yapılarını manuel ETL entegre etmeniz ve aracın işlemlerini gerçekleştirmesine izin vermeniz yeterli olacaktır. Veri entegrasyonunun sonucu, önemli kararlara devam etmek için ihtiyaç duyduğunuz bilgiler olacaktır. Manuel ETL araçlarıyla karşılaştırıldığında, veri entegrasyon süreçleri nispeten daha kısa sürede yönetilebilir. Veri kalitesinden veya diğer faktörlerden ödün vermek zorunda değilsiniz.

Kullanımı kolay arayüz sunar

AppMaster, verileri çıkarmanıza yardımcı olurken kullanımı kolay bir arayüz sunmak için özel olarak tasarlanmıştır. Farklı paydaşlar için farklı gösterge paneli olanaklarıyla, ihtiyaç duyduğunuz bilgileri hizalamak çok daha erişilebilir hale gelir. Doğru zamanda doğru bilgiye erişim, daha iyi karar vermede yardımcı olur. Ayrıca böyle bir arayüz zamandan tasarruf sağlar ve gerekli tüm verileri tek bir ekranda sunar.

no-code ETL neden elle kodlanmış ETL daha iyidir?

No-code ETL araçları, verileri işletmeniz için daha fazla büyüme fırsatı yaratacak şekilde yönetmek için kolay bir çözüm sağlayabilir. İşleri çok daha kolay, kullanıcı dostu ve uygun maliyetli hale getiren ETL sürecini gerçekleştirmek için ETL geliştiricilerine ihtiyacınız yoktur.

no-code ETL araçlarıyla ilişkili birçok avantajla bu araçlar, özellikle tonlarca veriye sahip şirketler için iş dünyasının yeni gerçeğidir. Mevcut birden fazla açık kaynaklı ETL aracından, AppMaster gibi kolay kullanımlı gelişmiş özellikler sunan platforma güvenmelisiniz.