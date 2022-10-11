При наличии тонн данных о ваших клиентах единственное, что мешает вам использовать их с пользой для организации, - это КОД. Если это определяет вас и ваш бизнес, вы захотите узнать все об инструментах ETL no-code. Благодаря этому обучению механизм извлечения, преобразования и загрузки данных (Extract, Transform, and Load), используемый экспертами в области обработки данных, не будет для вас чуждым. Вы получите ценную информацию о ваших заинтересованных сторонах, аналогичную той, которую специалисты по данным и инженеры по данным собрали бы после многих лет кодирования с использованием науки о данных и интеграции данных. Разве это не звучит как беспроигрышная сделка? Давайте погрузимся глубже и рассмотрим no-code ETL Инструменты в деталях.

Краткое введение в ETL

ETL, что расшифровывается как Extract, Transform, and Load, является важным процессом в хранилище данных. В ходе этого процесса данные из нескольких источников информации преобразуются в один посредством интеграции данных, чтобы предоставить лицам, принимающим решения, убедительную информацию, на которую можно положиться.

Ожидается, что к 2030 году отрасль разработки low-code и no-code достигнет дохода в размере 187 миллиардов долларов. Ежегодный рост доходов обусловлен увеличением числа предприятий, использующих технологию no-code ETL. Ожидается, что более 75% компаний внедрят эти инструменты и внесут свой вклад в рост отрасли интеграции данных.

Рост сектора no-code не является специфическим для ИТ-индустрии; напротив, ожидается, что половина роста этого сектора будет происходить за счет компаний, не относящихся к ИТ-сектору.

Вот вводная информация о каждом этапе процесса:

Извлечение данных - на этом этапе осуществляется доступ к различным потокам данных, используемым вашей компанией, и все данные сохраняются в едином хранилище, после чего их можно перемещать между различными программами и системами для дальнейшей обработки с помощью науки о данных.

Преобразование - на этом этапе данные и хранилище данных необходимо очистить и сделать эффективными для дальнейшего использования. Некоторые основные правила в процессе преобразования включают дедупликацию, проверку, сортировку, стандартизацию и интеграцию данных.

Загрузка - Загрузка включает в себя появление данных в новом месте, которые могут быть легко использованы для следующих процессов, таких как отчетность и принятие решений. Существует два основных механизма загрузки: полная загрузка и инкрементная загрузка. Независимо от используемого механизма загрузки, результатом является упрощение анализа данных.

Что такое no-code ETL ?

No-code ETL означает выполнение всего процесса извлечения, преобразования и загрузки данных без какого-либо кода. Он формирует бэкэнд интеграции данных. Инструменты No-code ETL предназначены для автоматизации максимального процесса, и пользователям не нужно вводить ни одной строки кода, чтобы заставить его работать эффективно. Предприятия могут использовать такие инструменты, не нанимая разработчиков ETL или экспертов по данным.

Инструменты no-code ETL работают в облаке и часто имеют drag-and-drop интерфейс, чтобы облегчить нетехническому пользователю понимание того, как правильно его использовать. С помощью этих инструментов no-code ETL ваша организация может легко создать свой собственный март данных или хранилище данных, которые в конечном итоге повлияют на формирование стратегии и принятие решений.

Типы инструментов no-code ETL

Существует четыре основных типа инструментов no-code ETL. В этом разделе мы кратко расскажем о каждом из этих типов:

Программное обеспечение предприятия ETL инструменты

Это инструменты, разработанные и поддерживаемые коммерческими организациями. Будучи пионерами в разработке no-code ETL процессов, эти компании уже продвинули учебный процесс и предоставили пользователям этих инструментов графический пользовательский интерфейс, простые в использовании функции и другие возможности этих инструментов, которые обеспечивают большую доступность и простоту использования.

Однако цена, взимаемая в обмен на все эти функции, зачастую выше, чем у других решений no-code ETL, доступных на рынке. Крупные организации обычно предпочитают такие инструменты для интеграции данных с постоянным притоком данных и потребностью в большом количестве информации от аналитиков данных в рамках конвейеров данных.

Инструмент с открытым исходным кодом ETL

Как и любое другое программное обеспечение с открытым исходным кодом, инструменты с открытым исходным кодом ETL являются бесплатными для использования. Они могут предоставлять пользователям базовую функциональность, позволяя вашей организации находить и изучать исходный код. Однако возможности и простота использования, предлагаемые этими инструментами, существенно различаются.

Так, при выборе ручного ETL вам может потребоваться содержать штатного разработчика для доработки основного кода специально для вашей организации, если вы не хотите полагаться только на базовые функции. Однако ETL с открытым исходным кодом обеспечивает большую настраиваемость, чем любой другой ETL инструмент.

Облачный инструмент ETL

С развитием облачных технологий инструменты ETL также доступны в этой форме работы. Используя облачные технологии, вы можете рассчитывать на высокую задержку, доступность ресурсов и эластичность. Это позволяет масштабировать вычислительные ресурсы и удовлетворять потребности организации. Но одна из проблем облачных платформ данных заключается в том, что они работают только в среде облачного сервера.

Пользовательский инструмент ETL

Последний тип инструментов ETL включает в себя пользовательские версии. Они разрабатываются крупными компаниями с использованием собственных команд разработчиков программного обеспечения. Они могут быть персонализированы в соответствии с требованиями организации. Некоторые компьютерные языки, которые могут помочь в создании такого программного обеспечения, включают. SQL, Python, и Java.

Проблемой этих инструментов часто является их стоимость и чрезмерная потребность в ресурсах. Создание, тестирование и поддержка этих инструментов требуют времени и постоянного обновления процесса. Поэтому вы должны быть готовы выделить определенный бюджет для пользовательских ETL инструментов.

Сфера применения инструментов ETL

За последние несколько лет тенденция использования инструментов ETL была значительной. Первоначально процессы ETL выполнялись только вручную, когда для интеграции данных нанимались специалисты по анализу данных.

Но с появлением инструментовno-code от мощных компаний-разработчиков программного обеспечения, инструменты ETL стали играть значительную роль. Ожидается, что рынок no-code будет расти на 40% в год и к концу 2022 года достигнет 21,2 млрд долларов. Таким образом, эти no-code ETL инструменты занимают значительную долю рынка.

Как работает ручной ETL ?

Ручные процессы ETL требуют от аналитиков данных data science и архитектуры для выполнения процесса. Здесь нет автоматизации, и каждый шаг должен включать кодирование и экспертный контроль. Более того, вы должны ожидать длительного рабочего времени для каждого этапа процесса. Это дополнительное время требуется не только как единовременное усилие, но и каждый раз для всех источников данных, что увеличивает общий объем работы. Кроме того, большее количество рабочих часов у инженеров по обработке данных означает более высокие затраты с вашей стороны.

Разработчики создают конвейеры в процессе ручного извлечения, преобразования и загрузки данных. Чем больше диапазон данных и хранилищ данных, тем больше времени и человеческих ресурсов требуется. Аналогично, процесс интеграции данных требует больше кодирования, чтобы запустить его.

В целом, ниже перечислены основные процессы, которые необходимо выполнить при ручной интеграции данных:

Документирование требования и описание всего процесса - это первый шаг.

Разработка моделей интеграции данных и хранилищ данных для всех баз данных, из которых необходимо извлечь информацию.

Кодирование конвейера для каждого источника данных, который связывает весь набор данных с хранилищем данных.

Повторное выполнение всего процесса, чтобы убедиться, что все идеально.

Подэтап для каждой задачи отличается для всех потоков данных из-за их природы и формата данных. Это делает процесс сложным и длительным.

В чем разница между ручным ETL и no-code ETL ?

Выполнение процессов вручную ETL и использование инструментов no-code ETL сильно отличаются друг от друга. Последнее, без сомнения, является сложным и комплексным процессом. В этом разделе освещаются другие области, в которых процесс ручного кодирования данных отличается от использования инструментов:

Использование

Простота использования, которую могут предложить инструменты no-code ETL, не поддается воображению. Они уже имеют установленный процесс извлечения неструктурированных данных, выполнения процесса преобразования и загрузки их в чистый репозиторий. Таким образом, вам не нужно делать ничего особенного, кроме указания мест для конвейеров данных.

Однако выполнение процесса вручную нелегко даже для опытных экспертов по данным, поскольку для получения ценной информации из данных требуется длительный процесс. Кроме того, существует вероятность ошибки в кодировании, которая может испортить весь процесс интеграции данных.

Обслуживание

Обслуживание ручного кода ETL является сложной задачей. Вам придется освоить несколько компьютерных языков, чтобы хорошо контролировать весь процесс. Возможно, вам придется нанять экспертов по всем этим языкам или ресурсы, которые смогут выполнить работу, используя ограниченные вариации.

Кроме того, существует множество сценариев интеграции данных, для которых вам может понадобиться выполнить этот процесс. Таким образом, процесс придется переделывать для каждого нового типа необходимой информации. Однако это не станет причиной беспокойства для вашей организации, если вы выберете решения no-code ETL. Для обслуживания этих инструментов не требуется, чтобы вы или ваша команда были экспертом в области компьютерных наук; это может сделать любой.

Стоимость

С точки зрения затрат, решения no-code ETL окажутся лучшим вариантом, потому что использование этих инструментов предполагает предопределенную стоимость подписки, что не так дорого, учитывая ценность, которую вы получаете взамен. Но наем специалиста по анализу данных потребует больших инвестиций. Поскольку годовое вознаграждение разработчика составляет более 100 000 долларов, вам также придется инвестировать в других сотрудников, которые, возможно, не являются экспертами, но должны знать процессы ETL, чтобы помочь специалисту по анализу данных. Кроме того, потребуется специализированное оборудование, что еще больше увеличит ваши расходы.

Производительность

С точки зрения производительности, ручное ETL кодирование определенно имеет преимущество. Это связано с тем, что вы можете получить индивидуальный процесс, основанный на ваших организационных потребностях. Вы можете сокращать или увеличивать источники данных, устанавливать собственные правила в процессе преобразования. Все эти действия невозможны с инструментами no-code ETL. Эти no-code ETL решения уже основаны на предопределенном коде, который запускает процесс в соответствии с заданными параметрами. Таким образом, общая производительность результатов может незначительно отличаться.

Масштабируемость

Инструменты ETL обычно масштабируются в зависимости от источников данных организации и изменений требований. Таким образом, не будет ничего страшного, если в будущем вы выйдете на большой уровень. Однако использование ручного процесса интеграции данных потребует от вас создания еще большего количества строк кода для получения результата.

Автоматизация рабочего процесса

ETL Инструменты также позволяют автоматизировать рабочий процесс, поскольку данные будут извлекаться, преобразовываться и загружаться в необходимое хранилище в зависимости от того, когда и как вы запланировали этот процесс. Вся эта информация обычно поступает из хранилищ данных. Вам не придется выполнять каждый шаг конвейера данных посредством кодирования. В случае ручного процесса ETL, все базы данных и репозитории придется подключать вручную, используя обширный код для проведения всего процесса.

Примеры использования

Инструменты no-code ETL идеально подходят в ситуации, когда у вас есть обширные базы данных, требующие чрезмерной работы по кодированию. Однако если ваши базы данных не слишком развиты или требуемая информация не является срочной, вы можете выбрать ручное ETL. Однако даже в этом случае вы должны быть готовы написать много строк кода.

Источники данных

Еще одно различие между ручным ETL и no-code ETL заключается в количестве источников данных. Однако вы можете использовать эти методы для любого количества источников данных. Но чем меньше число источников данных, тем меньше сложность процесса в случае ручного ETL. Инструменты no-code ETL позволяют подключить любое количество баз данных без необходимости дополнительного кодирования.

Техническое усовершенствование

Для модернизации или изменения текущей карты данных или пути проведения ETL, no-code инструменты могут оказать большую помощь. При ручном кодировании вам придется переделывать весь процесс кодирования для получения более нового кода. Если бы вы выбрали инструменты ETL с открытым исходным кодом, внесение изменений в соответствии с вашими потребностями или его настройка стали бы еще сложнее.

No-code ETL как это поможет вам?

No-code ETL Решения могут быть полезны для вашего бизнеса, потому что они могут работать без кодирования. В типичном no-code ETL вы можете использовать простой инструмент пользовательского интерфейса для создания карты данных, чтобы представить путь к серверу. Затем сервер может выполнить весь процесс в автоматическом режиме, не требуя от вас дополнительной помощи.

Добавление правил преобразования также является одним из способов, с помощью которых ETL может помочь вам. Очистка, реструктуризация, разделение или удаление наборов данных возможны для обеспечения предоставления обновленной и актуальной информации. Проверка качества извлеченных данных также возможна путем применения некоторых простых правил к процессу.

Вы можете запланировать весь процесс ETL, поэтому его выполнение вручную не потребуется для получения обновленных наборов данных и информации для принятия стратегических решений. Кроме того, визуальный, интуитивно понятный и удобный интерфейс гарантирует, что каждый сможет использовать эти ETL инструменты для экономии времени, повышения производительности и получения лучших результатов.

Как это работает: импорт данных и рабочие процессы drag-and-drop ?

Работая с no-code ETL процессами, вы столкнетесь со многими сценариями, в которых инструменты ETL будут полезны. К ним относятся:

Коннекторы

Если у вас есть различные конвейеры данных, вы можете легко соединить их, не добавляя ни строчки кода. Например, если данные вашего клиента хранятся в Oracle, а информация о заказе - в Microsoft Excel, инструмент подключится к этим хранилищам данных.

Если у вас есть различные конвейеры данных, вы можете легко соединить их, не добавляя ни строчки кода. Например, если данные вашего клиента хранятся в Oracle, а информация о заказе - в Microsoft Excel, инструмент подключится к этим хранилищам данных. Профилирование данных

Вам придется определить данные, чтобы извлечь из них максимальную пользу. Процессы ETL могут позволить вам ввести такие переменные данных, как типы, целостность и качество. На основе определенных значений данные будут автоматически отсортированы.

Вам придется определить данные, чтобы извлечь из них максимальную пользу. Процессы могут позволить вам ввести такие переменные данных, как типы, целостность и качество. На основе определенных значений данные будут автоматически отсортированы. Готовые преобразования

В программе ETL могут быть предусмотрены готовые преобразования, которые можно непосредственно применить к исходным данным, что значительно упрощает работу.

В программе могут быть предусмотрены готовые преобразования, которые можно непосредственно применить к исходным данным, что значительно упрощает работу. Удобное планирование

Вы можете запланировать конвейер ETL с помощью определенных триггеров, чтобы все оставалось автоматизированным, и вам не пришлось прилагать явные усилия в определенное время.

Лучший ETL инструмент для предприятий - AppMaster

Одним из лучших no-code ETL инструментов является AppMaster. Он может автоматизировать весь процесс извлечения, преобразования, загрузки и проверки данных.

Создание конвейеров данных с помощью AppMaster

Инструменты с открытым исходным кодом ETL могут быть полезны не в каждой ситуации. Вам необходимо специализированное программное обеспечение для создания конвейеров, которые извлекают данные и переводят ручную ETL в автоматизированную архитектуру данных. Вы, безусловно, можете начать свой путь по извлечению данных и интеграции данных в организации с помощью инструментов с открытым исходным кодом ETL. Тем не менее, вам потребуется специализированное программное обеспечение, содержащее все необходимые функции для создания бесперебойного конвейера данных, который в конечном итоге поможет в подготовке и анализе данных. AppMaster - это программное обеспечение, которое может полностью удовлетворить ваши потребности.

Внедрение передовых методов работы с хранилищами данных

С помощью AppMaster вы можете рассчитывать на использование базы данныхPostgreSQL для интеграции данных, загрузки данных и преобразования их в формат, в котором они помогут вам принимать важные решения для вашей организации. Все эти аспекты могут быть охвачены с помощью ручных ETL механизмов; однако с AppMaster на вашей стороне вы сможете управлять интеграцией данных, не прибегая к кодированию.

Интеграция источников данных

Вам нужно будет просто интегрировать различные структуры данных, которые использует ваша организация, в ручную ETL и позволить инструменту выполнять свои операции. Результатом интеграции данных будет информация, необходимая вам для принятия важных решений. По сравнению с ручными ETL инструментами, процессами интеграции данных можно управлять за относительно меньшее время. Вам не придется идти на компромисс с качеством данных или другими факторами.

Предлагает простой в использовании интерфейс

AppMaster специально разработан для обеспечения простого в использовании интерфейса при извлечении данных. С различными возможностями приборной панели для различных заинтересованных сторон, согласование необходимой информации становится гораздо более доступным. Доступ к правильной информации в нужное время помогает принимать более эффективные решения. Кроме того, такой интерфейс экономит время и предлагает все необходимые данные на одном экране.

Почему no-code ETL лучше, чем ручная кодировка ETL ?

No-code ETL Инструменты могут обеспечить простое решение для управления данными таким образом, чтобы обеспечить больше возможностей для роста вашего бизнеса. Вам не нужны ETL разработчики для выполнения ETL процесса, что делает все намного проще, удобнее и экономически эффективнее.

Благодаря многочисленным преимуществам, связанным с инструментами no-code ETL, эти инструменты стали новой реальностью в мире бизнеса, особенно для компаний с большим объемом данных. Из множества доступных инструментов с открытым исходным кодом ETL, вы должны полагаться на платформу, которая предлагает расширенные возможности с простым использованием, например, AppMaster.