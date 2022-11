Con tonnellate di dati disponibili sui vostri clienti, l'unica cosa che vi impedisce di usarli a vantaggio dell'organizzazione è il CODICE. Se questo definisce voi e la vostra azienda, vorrete imparare tutto ciò che riguarda gli strumenti di ETL no-code. Con questo apprendimento, il meccanismo di estrazione, trasformazione e caricamento utilizzato dagli ingegneri dei dati esperti non vi sarà estraneo. Otterrete informazioni preziose sui vostri stakeholder, simili a quelle che i professionisti e gli ingegneri dei dati avrebbero raccolto dopo anni di codifica utilizzando la scienza dei dati e l'integrazione dei dati. Non vi sembra un affare vantaggioso per tutti? Approfondiamo l'argomento ed esploriamo gli strumenti. no-code ETL Strumenti in dettaglio.

Una breve introduzione a ETL

ETLL'acronimo di Extract, Transform e Load è un processo essenziale del data warehousing. Durante questo processo, i dati provenienti da più fonti informative vengono convertiti in uno solo attraverso l'integrazione dei dati, per fornire ai decisori informazioni convincenti su cui fare affidamento.

Si prevede che il settore dello sviluppo di low-code e no-code raggiungerà una capacità di generare ricavi pari a 187 miliardi di dollari entro il 2030. L'aumento del fatturato annuale è dovuto alla maggiore adozione della tecnologia no-code ETL da parte delle aziende. Si prevede che oltre il 75% delle aziende adotterà questi strumenti e contribuirà alla crescita del settore dell'integrazione dei dati.

La crescita del settore no-code non è specifica del settore IT; si prevede invece che metà della crescita di questo settore provenga da aziende diverse dal settore IT.

Ecco un'introduzione alle singole fasi del processo:

Estrazione dei dati - in questa fase si accede ai diversi flussi di dati utilizzati dall'azienda e si immagazzinano tutti i dati in un unico repository per poterli spostare tra vari software e sistemi per un'ulteriore elaborazione tramite la scienza dei dati.

Trasformazione - questa fase richiede che i dati e il data warehouse siano puliti e resi efficienti per un ulteriore utilizzo. Alcune regole principali del processo di trasformazione includono la deduplicazione, la verifica, l'ordinamento, la standardizzazione e l'integrazione dei dati.

Caricamento - Il caricamento comporta la presentazione dei dati in una nuova posizione che possa essere prontamente utilizzata per i processi successivi, come il reporting e il processo decisionale. Esistono due meccanismi di caricamento principali: il caricamento completo e il caricamento incrementale. Indipendentemente dal meccanismo di caricamento utilizzato, il risultato è una più facile analisi dei dati.

Che cos'è no-code ETL?

No-code ETL significa portare avanti l'intero processo di estrazione, trasformazione e caricamento senza alcun codice. Gli strumenti di No-code ETL sono progettati per automatizzare il processo massimo e gli utenti non devono inserire alcuna riga di codice per farlo funzionare in modo efficiente. Le aziende possono utilizzare questi strumenti senza dover assumere sviluppatori ETL o esperti di dati.

Gli strumenti di no-code ETL vengono eseguiti nel cloud e spesso hanno un'interfaccia che facilita l'utente non tecnico nel drag-and-drop per agevolare gli utenti non tecnologici nel capire come utilizzarli. Con questi strumenti di no-code ETL, l'organizzazione può facilmente creare il proprio data mart o data warehouse che avrà un impatto sulla formazione della strategia e sul processo decisionale.

Tipi di strumenti no-code ETL

Esistono quattro tipi principali di strumenti no-code ETL. In questa sezione parleremo brevemente di ciascuno di questi tipi:

Strumenti di software aziendale ETL

Sono gli strumenti sviluppati e supportati da organizzazioni commerciali. Essendo i pionieri nello sviluppo dei processi no-code ETL, queste aziende hanno già avanzato la copertura dell'apprendimento e hanno fornito agli utenti di questi strumenti un'interfaccia grafica, funzioni di facile utilizzo e altre caratteristiche che consentono una maggiore accessibilità e un uso più semplice.

Tuttavia, il prezzo richiesto in cambio di tutte queste caratteristiche è spesso superiore a quello delle altre soluzioni no-code ETL disponibili sul mercato. Le grandi organizzazioni di solito preferiscono questi strumenti per l'integrazione dei dati con un flusso costante di dati in entrata e la richiesta di molte informazioni dall'analisi dei dati all'interno delle pipeline di dati.

Strumento open source ETL

Come qualsiasi altro software open source, gli strumenti open source di ETL sono liberi di essere utilizzati. Possono fornire le funzionalità di base agli utenti, consentendo alla vostra organizzazione di trovare e studiare il codice sorgente. Ma le caratteristiche e la facilità d'uso offerte da questi strumenti differiscono in modo significativo.

Per questo motivo, la scelta di ETL potrebbe richiedere l'impiego di uno sviluppatore interno per modificare il codice di base in modo specifico per la vostra organizzazione, se non volete affidarvi solo alle funzionalità di base. Tuttavia, ETL open source consente una maggiore personalizzazione rispetto a qualsiasi altro tipo di strumento ETL .

Strumento ETL basato sul cloud

Con l'affermarsi della tecnologia basata sul cloud, anche gli strumenti ETL sono disponibili con questa forma di lavoro. Utilizzando la tecnologia cloud, ci si può aspettare un'elevata latenza, disponibilità di risorse ed elasticità, consentendo alle risorse di calcolo di scalare e di soddisfare le esigenze organizzative. Ma uno dei problemi delle piattaforme di dati cloud è che funzionano solo nell'ambiente del server cloud.

Strumento personalizzato ETL

L'ultimo tipo di strumento ETL comprende la versione personalizzata. Si tratta di strumenti progettati da grandi aziende che utilizzano team di sviluppo software interni. Possono essere personalizzati in base ai requisiti dell'organizzazione. Alcuni linguaggi informatici che possono aiutare a creare questo software sono SQL, Python e Java.

Il problema di questi strumenti è spesso il costo e l'eccessiva richiesta di risorse. La creazione, il collaudo e la manutenzione di questi strumenti richiedono tempo e un aggiornamento costante del processo. Quindi, dovete essere pronti a mettere da parte un budget specifico per gli strumenti ETL personalizzati.

Ambito di applicazione degli strumenti di ETL

La tendenza a utilizzare gli strumenti di ETL è stata significativa negli ultimi anni. Inizialmente, i processi di ETL venivano gestiti solo attraverso un approccio manuale, in cui i data scientist venivano assunti per svolgere l'intero processo di integrazione dei dati.

Ma con l'introduzione degli strumentino-code da parte di potenti software house e case di sviluppo, gli strumenti ETL sono diventati significativi. Si prevede che il mercato di no-code aumenterà del 40% all'anno, raggiungendo 21,2 miliardi di dollari entro la fine del 2022. Quindi, la quota di mercato di questi strumenti no-code ETL è significativa.

Come funziona ETL manuale?

I processi manuali di ETL richiedono la scienza dei dati e l'architettura dei dati degli analisti per eseguire il processo. Non c'è automazione e ogni fase deve coinvolgere la codifica e la supervisione di un esperto. Inoltre, è necessario prevedere lunghe ore di lavoro per ogni fase del processo. Questo tempo extra non è richiesto solo come sforzo una tantum, ma deve essere fatto ogni volta per tutte le fonti di dati, aumentando così il lavoro complessivo. Inoltre, un maggior numero di ore di lavoro degli ingegneri dei dati comporta un aumento dei costi per il cliente.

Gli sviluppatori creano pipeline nel processo manuale di estrazione, trasformazione e caricamento dei dati. Quanto più numerosi sono i dati e i data warehouse, tanto più tempo e risorse umane sono necessari. Allo stesso modo, il processo di integrazione dei dati richiede una maggiore quantità di codice per essere avviato e funzionante.

In linea di massima, i processi principali che un'integrazione manuale dei dati richiede sono i seguenti:

Documentare i requisiti e delineare l'intero processo è il primo passo.

Sviluppo dell'integrazione dei dati, dei data warehouse e dei modelli per tutti i database da cui devono essere estratte le informazioni.

Codificare una pipeline per ogni fonte di dati che colleghi l'intero set di dati al data warehouse.

Eseguire nuovamente l'intero processo per assicurarsi che tutto sia perfetto.

La sottofase di ogni attività è diversa per tutti i flussi di dati, a causa della natura e del formato dei dati. Questo rende il processo complesso e lungo.

Qual è la differenza tra ETL manuale e no-code ETL?

I processi manuali di ETL e l'utilizzo degli strumenti di no-code ETL sono molto diversi. Quest'ultimo è senza dubbio un processo impegnativo e complesso. Questa sezione evidenzia altri ambiti in cui il processo manuale di codifica dei dati differisce dall'uso degli strumenti:

Uso

La facilità d'uso che gli strumenti di no-code ETL possono offrire va oltre ogni immaginazione. Essi dispongono già di un processo impostato per l'estrazione dei dati non strutturati, l'esecuzione del processo di trasformazione e il caricamento nel repository pulito. Non è quindi necessario fare molto, se non fornire le posizioni per le pipeline di dati.

Tuttavia, il completamento manuale del processo non è facile nemmeno per gli esperti di dati avanzati, poiché richiede un lungo processo per ottenere le informazioni preziose dai dati. Inoltre, esiste la possibilità di errori nella codifica che possono rovinare l'intero processo di integrazione dei dati.

Manutenzione

La manutenzione del codice manuale di ETL è impegnativa. Dovrete padroneggiare diversi linguaggi informatici per avere una buona padronanza dell'intero processo. Potrebbe essere necessario assumere esperti in tutti questi linguaggi o risorse in grado di portare a termine il lavoro utilizzando variazioni limitate.

Inoltre, ci saranno diversi scenari di integrazione dei dati per i quali potrebbe essere necessario eseguire il processo. Quindi, il processo dovrà essere rifatto per ogni nuovo tipo di informazione richiesta. Tuttavia, questo non sarà motivo di preoccupazione per la vostra organizzazione quando opterete per le soluzioni no-code ETL. Questi strumenti non richiedono che voi o il vostro team siate esperti di informatica per la manutenzione; chiunque può farlo.

I costi

Dal punto di vista dei costi, le soluzioni di no-code ETL si rivelano un'opzione migliore perché l'utilizzo di questi strumenti prevede un costo di abbonamento predefinito, che non è costoso se si considera il valore che si ottiene in cambio. Assumere un data scientist, invece, richiede un notevole investimento. Poiché la retribuzione annuale di uno sviluppatore supera i 100.000 dollari, dovrete investire anche in altre persone che, pur non essendo esperte, devono conoscere i processi di ETL per facilitare il data scientist. Allo stesso modo, anche l'hardware specializzato sarebbe essenziale, aumentando ulteriormente i costi.

Prestazioni

In termini di prestazioni, la codifica manuale di ETL ha sicuramente la meglio. Questo perché è possibile ottenere un processo personalizzato in base alle proprie esigenze organizzative. È possibile ridurre o aumentare le fonti di dati, inserendo le proprie regole durante il processo di trasformazione. Tutte queste attività non sono possibili con gli strumenti di no-code ETL. Queste soluzioni di no-code ETL si basano già su un codice predefinito, che esegue il processo come definito. Pertanto, le prestazioni complessive dei risultati potrebbero variare leggermente.

Scalabilità

Gli strumenti di ETL tendono a essere scalati in base alle fonti di dati dell'organizzazione e alle modifiche dei requisiti. Quindi, non ci sarà molto da fare se in futuro si diventerà grandi. Tuttavia, l'utilizzo del processo manuale di integrazione dei dati richiederà la creazione di linee di codice ancora più estese per ottenere il risultato.

Automazione del flusso di lavoro

ETL Gli strumenti di automazione dei flussi di lavoro consentono anche l'automazione dei flussi di lavoro, perché i dati vengono estratti, trasformati e caricati nel repository richiesto in base a quando e come è stato programmato il processo. Tutte queste informazioni vengono solitamente acquisite dai data warehouse. Non sarà necessario eseguire ogni fase della pipeline di dati attraverso la codifica. Nel caso di un processo manuale ETL, tutti i database e i repository dovranno essere collegati manualmente con un codice esteso per condurre l'intero processo.

Casi d'uso

Gli strumenti di no-code ETL sono perfetti quando si dispone di database estesi che richiedono un eccessivo lavoro di codifica. Tuttavia, se i vostri database non sono molto sviluppati o le informazioni richieste non sono urgenti, potreste scegliere ETL manuale. Tuttavia, anche in questo caso, dovete essere disposti a scrivere molte righe di codice.

Sorgenti di dati

Un'altra differenza tra ETL manuale e no-code ETL è il numero di fonti di dati. Tuttavia, è possibile utilizzare questi metodi per qualsiasi numero di fonti di dati. Ma minore è il numero di fonti di dati, minore sarà la complessità del processo nel caso di ETL manuale. Gli strumenti di no-code ETL consentono di collegare un numero qualsiasi di database senza bisogno di alcuna codifica aggiuntiva.

Avanzamento tecnico

Per aggiornare o modificare l'attuale mappa dei dati o il percorso di ETL, gli strumenti di no-code possono essere di grande aiuto. Dovrete rifare l'intero processo di codifica per un codice più recente con un processo di codifica manuale. Se aveste scelto gli strumenti open source di ETL, le regolazioni in base alle vostre esigenze o la personalizzazione diventerebbero ancora più complesse.

No-code ETLCome vi aiuta?

No-code ETL Le soluzioni open source possono essere utili per la vostra attività perché possono funzionare senza codifica. Con un tipico no-code ETL, è possibile utilizzare un semplice strumento di interfaccia utente per creare una mappa di dati per presentare il percorso al server. Quindi, il server può eseguire l'intero processo in modo automatico, senza richiedere ulteriore assistenza da parte dell'utente.

Anche l'aggiunta di regole di trasformazione è uno dei modi in cui ETL può aiutarvi. È possibile pulire, ristrutturare, separare o rimuovere i set di dati per garantire la fornitura di informazioni aggiornate e pertinenti. È inoltre possibile verificare la qualità dei dati estratti applicando alcune semplici regole al processo.

È possibile programmare l'intero processo di ETL, in modo che non sia necessario eseguirlo manualmente per ottenere set di dati aggiornati e informazioni per il processo decisionale strategico. Inoltre, l'interfaccia visiva, intuitiva e facile da usare garantisce che tutti possano utilizzare questi strumenti di ETL per risparmiare tempo, migliorare la produttività e ottenere risultati migliori.

Come funziona: importazione dei dati e flussi di lavoro drag-and-drop?

Quando si lavora con i processi no-code ETL si verificano molti scenari in cui gli strumenti ETL sono utili. Tra questi:

Connettori

Se avete diverse pipeline di dati, potete collegarle facilmente senza aggiungere alcuna riga di codice. Ad esempio, se i dati dei clienti sono archiviati in Oracle mentre le informazioni sugli ordini sono in Microsoft Excel, lo strumento si collegherà a questi data warehouse.

Se avete diverse pipeline di dati, potete collegarle facilmente senza aggiungere alcuna riga di codice. Ad esempio, se i dati dei clienti sono archiviati in Oracle mentre le informazioni sugli ordini sono in Microsoft Excel, lo strumento si collegherà a questi data warehouse. Profilazione dei dati

È necessario definire i dati per poterli sfruttare al meglio. I processi di ETL possono consentire di inserire variabili di dati come tipi, integrità e qualità. In base ai valori definiti, i dati saranno ordinati automaticamente.

È necessario definire i dati per poterli sfruttare al meglio. I processi di possono consentire di inserire variabili di dati come tipi, integrità e qualità. In base ai valori definiti, i dati saranno ordinati automaticamente. Trasformazione precostituita

Nel software ETL sono disponibili trasformazioni predefinite che possono essere applicate direttamente ai dati grezzi, rendendo le cose molto più semplici.

Nel software sono disponibili trasformazioni predefinite che possono essere applicate direttamente ai dati grezzi, rendendo le cose molto più semplici. Pianificazione comoda

È possibile programmare la pipeline di ETL con trigger specifici, in modo che le cose rimangano automatizzate e non si debba fare uno sforzo apparente in un momento particolare.

Il miglior strumento ETL per le aziende - AppMaster

Uno dei migliori strumenti no-code ETL è AppMaster. Può automatizzare l'intero processo di estrazione, trasformazione, caricamento e validazione dei dati.

Creare pipeline di dati con AppMaster

Gli strumenti open source ETL potrebbero non essere utili in tutte le situazioni. È necessario un software specializzato per creare pipeline che estraggano i dati e trasformino il manuale ETL in un'architettura di dati automatizzata. Potete sicuramente iniziare il vostro viaggio nell'estrazione e nell'integrazione dei dati organizzativi con gli strumenti open source ETL. Tuttavia, avrete bisogno di un software specializzato che contenga tutte le funzionalità necessarie per creare una pipeline di dati senza soluzione di continuità, che in ultima analisi aiuti nella preparazione e nell'analisi dei dati. AppMaster è un software che può soddisfare pienamente le vostre esigenze.

Implementare le migliori pratiche di data warehousing

Con AppMaster è possibile utilizzare il databasePostgreSQL per integrare i dati, caricarli e convertirli in un formato che consenta di prendere decisioni importanti per l'organizzazione. Tutti questi aspetti possono essere coperti da meccanismi manuali ETL; tuttavia, con AppMaster al vostro fianco, potrete gestire l'integrazione dei dati senza dover ricorrere alla codifica.

Integrare le fonti di dati

Dovrete solo integrare le diverse strutture di dati utilizzate dalla vostra organizzazione nel ETL manuale e lasciare che lo strumento esegua le sue operazioni. Il risultato dell'integrazione dei dati sarà l'informazione necessaria per prendere decisioni importanti. Rispetto agli strumenti ETL manuali, i processi di integrazione dei dati possono essere gestiti in tempi relativamente brevi. Non è necessario scendere a compromessi sulla qualità dei dati o su altri fattori.

Offre un'interfaccia facile da usare

AppMaster è stato progettato specificamente per offrire un'interfaccia facile da usare mentre vi aiuta a estrarre i dati. Grazie a dashboard diversi per i vari stakeholder, allineare le informazioni necessarie diventa molto più accessibile. L'accesso alle informazioni corrette al momento giusto aiuta a prendere decisioni migliori. Inoltre, un'interfaccia di questo tipo fa risparmiare tempo e offre tutti i dati essenziali in un'unica schermata.

Perché no-code ETL è meglio di ETL codificato a mano?

No-code ETL Gli strumenti possono fornire una soluzione semplice per gestire i dati in modo da offrire maggiori opportunità di crescita alla vostra azienda. Non sono necessari ETL sviluppatori per eseguire il ETL processo, il che rende le cose molto più semplici, facili da usare e convenienti.

Grazie ai molteplici vantaggi associati agli strumenti di no-code ETL, questi strumenti sono la nuova realtà nel mondo degli affari, soprattutto per le aziende con tonnellate di dati. Tra i vari strumenti open source ETL disponibili, bisogna affidarsi alla piattaforma che offre funzioni avanzate e di facile utilizzo, come AppMaster.