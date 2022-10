Avec des tonnes de données disponibles sur vos clients, la seule chose qui vous empêche de les utiliser au profit de votre organisation est le CODE. Si cela vous définit, vous et votre entreprise, vous voudrez tout apprendre sur les outils de ETL no-code. Grâce à cet apprentissage, le mécanisme d'extraction, de transformation et de chargement utilisé par les ingénieurs de données experts ne vous sera pas étranger. Vous obtiendrez des informations précieuses sur vos parties prenantes, semblables à celles que les professionnels et les ingénieurs de données auraient recueillies après des années de codage à l'aide de la science des données et de l'intégration des données. Ne s'agit-il pas d'un accord gagnant-gagnant ? Plongeons plus profondément et explorons les no-code ETL Les outils en détail.

Une brève introduction à ETL

ETLL'extraction, la transformation et le chargement sont des processus essentiels de l'entreposage de données. Au cours de ce processus, les données provenant de plusieurs sources d'information sont converties en une seule grâce à l'intégration des données, afin de fournir aux décideurs des informations convaincantes sur lesquelles ils peuvent s'appuyer.

Le secteur du développement de low-code et no-code devrait atteindre une capacité de production de revenus de 187 milliards de dollars d'ici 2030. L'augmentation annuelle du chiffre d'affaires est due à l'adoption croissante par les entreprises de la technologie no-code ETL. Plus de 75 % des entreprises devraient adopter ces outils et contribuer à la croissance du secteur de l'intégration des données.

La croissance du secteur no-code n'est pas spécifique à l'industrie informatique ; au contraire, la moitié de la croissance de ce secteur devrait provenir d'entreprises autres que le secteur informatique.

Voici une introduction à chaque étape du processus :

Extraire les données - au cours de cette étape, on accède aux différents flux de données utilisés par votre entreprise, et toutes les données sont stockées dans un référentiel unique après les avoir rendues viables pour être déplacées entre divers logiciels et systèmes pour un traitement ultérieur en utilisant la science des données.

Transformation - cette étape exige que les données et l'entrepôt de données soient nettoyés et rendus efficaces pour une utilisation ultérieure. Parmi les principales règles du processus de transformation figurent la déduplication, la vérification, le tri, la standardisation et l'intégration des données.

Chargement - Le chargement consiste à présenter les données à un emplacement plus récent qui pourrait être facilement utilisé pour les processus suivants tels que le reporting et la prise de décision. Il peut y avoir deux principaux mécanismes de chargement : le chargement complet et le chargement incrémentiel. Quel que soit le mécanisme de chargement utilisé, le résultat est une analyse de données plus facile.

Qu'est-ce que no-code ETL ?

No-code ETL L'intégration des données signifie la réalisation de l'ensemble du processus d'extraction, de transformation et de chargement sans aucun code. Il s'agit de l'arrière-plan de l'intégration des données. Les outils No-code ETL sont conçus pour automatiser au maximum le processus, et les utilisateurs n'ont pas à saisir de lignes de code pour le faire fonctionner efficacement. Les entreprises peuvent utiliser ces outils sans avoir à embaucher spécifiquement des développeurs ETL ou des experts en données.

Les outils no-code ETL fonctionnent dans le nuage et disposent souvent d'une interface pour faciliter la tâche des utilisateurs non techniques. drag-and-drop pour aider l'utilisateur non technicien à comprendre la manière appropriée de les utiliser. Grâce à ces outils no-code ETL, votre organisation peut facilement créer son propre data mart ou entrepôt de données qui aura finalement un impact sur la formation de la stratégie et la prise de décision.

Types d'outils no-code ETL

Il existe quatre principaux types d'outils no-code ETL. Nous allons vous parler brièvement de chacun de ces types dans cette section :

Outils logiciels d'entreprise ETL

Ce sont les outils développés et soutenus par des organisations commerciales. Étant les pionniers du développement des processus no-code ETL, ces entreprises ont déjà fait progresser la couverture de l'apprentissage et fourni aux utilisateurs de ces outils une interface utilisateur graphique, des fonctionnalités faciles à utiliser et d'autres caractéristiques dans ces outils qui permettent une plus grande accessibilité et une utilisation plus simple.

Toutefois, le prix demandé en contrepartie de toutes ces fonctionnalités est souvent plus élevé que celui des autres solutions no-code ETL disponibles sur le marché. Les grandes entreprises préfèrent généralement ce type d'outils pour l'intégration des données, avec un flux constant de données entrantes et l'exigence d'un grand nombre d'informations provenant de l'analyse des données dans les pipelines de données.

Outil open source ETL

Comme tout autre logiciel open source, les outils open source ETL sont libres d'utilisation. Ils peuvent fournir les fonctionnalités de base aux utilisateurs tout en permettant à votre organisation de trouver et d'étudier le code source. Mais les fonctionnalités et la facilité d'utilisation offertes par ces outils diffèrent considérablement.

Ainsi, le choix d'un outil manuel ETL peut vous obliger à faire appel à un développeur interne pour modifier le code de base spécifiquement pour votre entreprise si vous ne voulez pas vous contenter des fonctionnalités de base. Toutefois, l'outil open source ETL permet une plus grande personnalisation que tout autre type d'outil ETL .

Outil basé sur le cloud ETL

Avec la proéminence de la technologie basée sur le cloud, les outils ETL sont également disponibles avec cette forme de travail. En utilisant la technologie du cloud, vous pouvez vous attendre à une latence élevée, à la disponibilité des ressources et à l'élasticité, ce qui permet aux ressources informatiques d'évoluer et de répondre aux exigences de l'organisation. Mais l'un des problèmes des plateformes de données en nuage est qu'elles ne fonctionnent que dans l'environnement du serveur en nuage.

Outil personnalisé ETL

Le dernier type d'outil ETL comprend la version personnalisée. Elles sont conçues par de grandes entreprises utilisant des équipes internes de développement de logiciels. Ils peuvent être personnalisés en fonction des exigences de l'organisation. Parmi les langages informatiques susceptibles de contribuer à la création de ces logiciels, on peut citer SQL Python, et Java.

Le problème avec ces outils est souvent le coût et l'exigence excessive des ressources. La création, le test et la maintenance de ces outils exigent du temps et une mise à jour constante du processus. Vous devez donc être prêt à réserver un budget spécifique pour les outils personnalisés ETL.

Portée des outils ETL

La tendance à utiliser les outils ETL a été significative au cours des dernières années. À l'origine, les processus ETL n'étaient traités que par une approche manuelle, où des spécialistes des données étaient engagés pour réaliser l'ensemble du processus d'intégration des données.

Mais avec l'introduction des outilsno-code par de puissantes sociétés de logiciels et de développement, les outils ETL sont devenus importants. On s'attend à ce que le marché du no-code augmente de 40 % par an, pour atteindre 21,2 milliards de dollars d' ici à la fin 2022. La part de marché de ces outils no-code ETL est donc importante.

Les processus manuels de ETL nécessitent la science des données et l'architecture des analystes de données pour exécuter le processus. Il n'y a pas d'automatisation, et chaque étape doit impliquer le codage et la supervision d'un expert. En outre, vous devez vous attendre à de longues heures de travail pour chaque étape du processus. Ce temps supplémentaire n'est pas seulement nécessaire en tant qu'effort unique, mais il doit être fait à chaque fois pour toutes les sources de données, augmentant ainsi le travail global impliqué. En outre, plus d'heures de travail de la part des ingénieurs de données signifie des coûts plus élevés pour vous.

Les développeurs créent des pipelines au cours du processus manuel d'extraction, de transformation et de chargement des données. Plus la gamme de données et les entrepôts de données sont nombreux, plus le temps et les ressources humaines nécessaires sont importants. De même, le processus d'intégration des données nécessite davantage de codage pour être mis en place et fonctionner.

De manière générale, voici les principaux processus qu'une intégration manuelle des données devra effectuer :

La documentation des besoins et la description de l'ensemble du processus constituent la première étape.

Développer l'intégration des données et les entrepôts de données ainsi que les modèles pour toutes les bases de données d'où les informations doivent être extraites.

Codage d'un pipeline pour chaque source de données qui relie l'ensemble des données à l'entrepôt de données.

Ré-exécution de l'ensemble du processus pour s'assurer que tout est parfait.

La sous-étape de chaque tâche est différente pour tous les flux de données en raison de leur nature et de leur format. Cela rend le processus complexe et long.

Quelle est la différence entre les processus manuels ETL et no-code ETL ?

La réalisation de processus manuels ETL et l'utilisation des outils no-code ETL sont très différentes. Ce dernier est, sans aucun doute, un processus difficile et complexe. Cette section met en évidence d'autres domaines où le processus manuel de codage des données diffère de l'utilisation des outils :

Utilisation

La facilité d'utilisation que les outils no-code ETL peuvent offrir dépasse l'imagination. Ils disposent déjà du processus défini pour extraire les données non structurées, effectuer le processus de transformation et les charger dans le référentiel propre. Vous n'avez donc pas grand-chose à faire, si ce n'est indiquer les emplacements des pipelines de données.

Cependant, la réalisation manuelle du processus n'est pas facile, même pour les experts en données avancés, car il faut un long processus pour obtenir des informations précieuses à partir des données. En outre, il existe un risque d'erreur dans le codage qui peut ruiner l'ensemble du processus d'intégration des données.

Maintenance

La maintenance du code manuel ETL est un défi. Vous devrez maîtriser plusieurs langages informatiques afin de bien maîtriser l'ensemble du processus. Vous devrez peut-être engager des experts dans tous ces langages ou des ressources capables d'effectuer le travail en utilisant des variations limitées.

En outre, il y aura de multiples scénarios d'intégration de données pour lesquels vous devrez effectuer le processus. Ainsi, le processus devra être refait pour chaque nouveau type d'information requis. Toutefois, cela ne sera pas une source de préoccupation pour votre organisation si vous optez pour les solutions no-code ETL. Ces outils ne nécessitent pas que vous ou votre équipe soit un expert en informatique pour la maintenance ; tout le monde peut le faire.

Coût

Du point de vue des coûts, les solutions no-code ETL s'avéreront être une meilleure option car l'utilisation de ces outils implique un coût d'abonnement prédéfini, ce qui n'est pas cher compte tenu de la valeur que vous obtenez en retour. Mais l'embauche d'un data scientist nécessitera un investissement important. La rémunération annuelle d'un développeur étant supérieure à 100 000 dollars, vous devrez également investir dans d'autres personnes qui ne sont peut-être pas des experts mais qui doivent connaître les processus du site ETL pour faciliter la tâche du scientifique des données. De même, du matériel spécialisé sera également indispensable, ce qui augmentera encore vos coûts.

Performances

En termes de performances, le codage manuel ETL a définitivement le dessus. En effet, vous pouvez obtenir un processus personnalisé en fonction des besoins de votre organisation. Vous pouvez réduire ou augmenter les sources de données, en mettant vos propres règles pendant le processus de transformation. Toutes ces activités ne sont pas possibles avec les outils no-code ETL. Ces solutions no-code ETL sont déjà basées sur un code prédéfini, qui exécute le processus tel que défini. Par conséquent, les performances globales des résultats peuvent varier légèrement.

Évolutivité

Les outils ETL ont tendance à être mis à l'échelle en fonction des sources de données de l'organisation et de l'évolution des besoins. Il n'y aura donc pas grand-chose à faire si vous passez à la vitesse supérieure à l'avenir. Toutefois, l'utilisation du processus manuel d'intégration des données vous obligera à créer des lignes de code encore plus nombreuses pour obtenir le résultat.

Automatisation du flux de travail

ETL Les outils d'automatisation du flux de travail permettent également l'automatisation du flux de travail, car les données seront extraites, transformées et chargées dans le référentiel requis en fonction du moment et de la manière dont vous avez programmé le processus. Toutes ces informations sont généralement acquises à partir d'entrepôts de données. Vous n'aurez pas à effectuer chaque étape du pipeline de données par codage. Dans le cas d'un processus manuel ETL, toutes les bases de données et tous les référentiels devront être rattachés manuellement à l'aide d'un code étendu pour mener à bien l'ensemble du processus.

Cas d'utilisation

Les outils no-code ETL sont parfaits dans une situation où vous disposez de bases de données étendues nécessitant un travail de codage excessif. Toutefois, si vos bases de données ne sont pas très développées ou si les informations dont vous avez besoin ne sont pas urgentes, vous pouvez opter pour une connexion manuelle à ETL. Cependant, même dans ce cas, vous devez être prêt à écrire de nombreuses lignes de code.

Sources de données

Une autre différence entre les méthodes manuelles ETL et no-code ETL est le nombre de sources de données. Cependant, vous pouvez utiliser ces méthodes pour n'importe quel nombre de sources de données. Mais moins le nombre de sources de données est important, moins le processus sera complexe dans le cas du manuel ETL. Les outils no-code ETL vous permettent de connecter un nombre quelconque de bases de données sans qu'aucun codage supplémentaire ne soit nécessaire.

Avancement technique

Pour mettre à jour ou modifier la carte de données actuelle ou le chemin d'accès à ETL, les outils no-code peuvent être d'une grande aide. Vous devrez refaire tout le processus de codage pour un code plus récent avec un processus de codage manuel. Si vous aviez choisi des outils open source ETL, faire des ajustements en fonction de vos besoins ou les personnaliser sera encore plus complexe.

No-code ETL Les solutions de gestion de contenu peuvent être utiles à votre entreprise car elles peuvent fonctionner sans codage. Avec une solution type no-code ETL, vous pouvez utiliser un outil d'interface utilisateur simple pour créer une carte de données afin de présenter le chemin d'accès au serveur. Ensuite, le serveur peut exécuter l'ensemble du processus de manière automatisée sans que vous ayez besoin d'aide supplémentaire.

L'ajout de règles de transformation est également l'une des façons dont ETL peut vous aider. Il est possible de nettoyer, restructurer, séparer ou supprimer des ensembles de données afin de garantir la fourniture d'informations actualisées et pertinentes. Le contrôle de la qualité des données extraites est également possible en appliquant quelques règles simples au processus.

Vous pouvez planifier l'ensemble du processus ETL, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de l'exécuter manuellement pour obtenir des ensembles de données et des informations actualisées pour la prise de décisions stratégiques. En outre, l'interface visuelle, intuitive et conviviale garantit que chacun peut utiliser ces outils ETL pour gagner du temps, améliorer la productivité et obtenir de meilleurs résultats.

En travaillant avec les processus no-code ETL, vous rencontrerez de nombreux scénarios dans lesquels les outils ETL sont utiles. En voici quelques-uns :

Connecteurs

Si vous disposez de différents pipelines de données, vous pouvez facilement les connecter sans ajouter la moindre ligne de code. Par exemple, si les données de vos clients sont stockées dans Oracle alors que les informations sur les commandes sont dans Microsoft Excel, l'outil se connectera à ces entrepôts de données.

Si vous disposez de différents pipelines de données, vous pouvez facilement les connecter sans ajouter la moindre ligne de code. Par exemple, si les données de vos clients sont stockées dans Oracle alors que les informations sur les commandes sont dans Microsoft Excel, l'outil se connectera à ces entrepôts de données. Profilage des données

Vous devez définir les données pour en tirer le meilleur parti. Le processus ETL peut vous permettre de saisir des variables de données telles que les types, l'intégrité et la qualité. Sur la base des valeurs définies, les données seront automatiquement triées.

Vous devez définir les données pour en tirer le meilleur parti. Le processus peut vous permettre de saisir des variables de données telles que les types, l'intégrité et la qualité. Sur la base des valeurs définies, les données seront automatiquement triées. Transformation préétablie

Le logiciel ETL peut proposer des transformations intégrées qui peuvent être appliquées directement aux données brutes, ce qui vous facilite grandement la tâche.

Le logiciel peut proposer des transformations intégrées qui peuvent être appliquées directement aux données brutes, ce qui vous facilite grandement la tâche. Programmation pratique

Vous pouvez programmer le pipeline ETL avec des déclencheurs spécifiques afin que les choses restent automatisées et que vous n'ayez pas à fournir un effort apparent à un moment particulier.

Le meilleur outil ETL pour les entreprises - AppMaster

L'un des meilleurs outils no-code ETL est AppMaster. Il peut automatiser l'ensemble du processus d'extraction, de transformation, de chargement et de validation des données.

Créer des pipelines de données avec AppMaster

Les outils open source ETL ne sont pas forcément utiles dans toutes les situations. Vous avez besoin d'un logiciel spécialisé pour créer des pipelines qui extraient les données et transforment le site ETL manuel en une architecture de données automatisée. Vous pouvez certainement commencer votre voyage organisationnel d'extraction et d'intégration de données avec des outils open source ETL. Cependant, vous aurez besoin d'un logiciel spécialisé contenant toutes les fonctionnalités requises pour créer un pipeline de données transparent, qui contribuera à la préparation et à l'analyse des données. AppMaster est un logiciel qui peut répondre pleinement à vos besoins.

Mise en œuvre des meilleures pratiques en matière d'entreposage de données

Avec AppMaster, vous pouvez vous attendre à utiliser la base de donnéesPostgreSQL pour intégrer les données, les charger et les convertir dans un format qui vous aidera à prendre des décisions importantes pour votre organisation. Tous ces aspects peuvent être couverts par des mécanismes manuels ETL; cependant, avec AppMaster à vos côtés, vous pouvez gérer l'intégration de données sans avoir à coder.

Intégrer les sources de données

Il vous suffira d'intégrer les différentes structures de données que votre organisation utilise dans le manuel ETL et de laisser l'outil effectuer ses opérations. Le résultat de l'intégration des données sera l'information dont vous avez besoin pour prendre des décisions importantes. Par rapport aux outils manuels ETL, les processus d'intégration de données peuvent être gérés en relativement peu de temps. Vous n'avez pas à faire de compromis sur la qualité des données ou d'autres facteurs.

Offre une interface facile à utiliser

AppMaster L'outil d'intégration des données est spécialement conçu pour offrir une interface facile à utiliser tout en vous aidant à extraire les données. Avec des tableaux de bord différents pour les différentes parties prenantes, l'alignement des informations dont vous avez besoin devient beaucoup plus accessible. L'accès aux bonnes informations au bon moment contribue à une meilleure prise de décision. En outre, une telle interface permet de gagner du temps et offre toutes les données essentielles sur un seul écran.

Pourquoi no-code ETL est-il meilleur que le codage manuel de ETL ?

No-code ETL Les outils de gestion des données peuvent fournir une solution facile pour gérer les données d'une manière qui peut apporter plus d'opportunités de croissance pour votre entreprise. Vous n'avez pas besoin de ETL développeurs pour exécuter le processus ETL, ce qui rend les choses beaucoup plus faciles, conviviales et rentables.

Avec les multiples avantages associés aux outils no-code ETL, ces outils sont la nouvelle réalité dans le monde des affaires, en particulier pour les entreprises ayant des tonnes de données. Parmi les nombreux outils open source ETL disponibles, vous devez vous fier à la plate-forme qui offre des fonctionnalités avancées et des utilisations faciles, comme AppMaster.