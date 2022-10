Com toneladas de dados disponíveis sobre os seus clientes, a única coisa que o impede de o utilizar para benefício organizacional é o CÓDIGO. Se isso o define a si e ao seu negócio, vai querer aprender tudo sobre ETL no-code ferramentas. Com esta aprendizagem, o mecanismo Extrair, Transformar, e Carregar que os especialistas em dados utilizam não lhe será estranho. Obterá informações valiosas sobre os seus interessados, semelhantes às que profissionais e engenheiros de dados teriam recolhido após anos de codificação utilizando a ciência dos dados e integração de dados. Não lhe parece um acordo vantajoso para ambas as partes? Vamos mergulhar mais fundo e explorar a no-code ETL Ferramentas em detalhe.

Uma breve introdução a ETL

ETLque significa Extract, Transform, and Load, é um processo essencial no armazenamento de dados. Durante este processo, os dados de múltiplas fontes de informação são convertidos numa só através da integração de dados para fornecer aos decisores informações convincentes com as quais se pode contar.

Espera-se que a indústria de desenvolvimento low-code e no-code atinja uma capacidade de geração de receitas de 187 mil milhões de dólares até 2030. O aumento das receitas anuais deve-se à adopção crescente das empresas com a tecnologia no-code ETL. Espera-se que mais de 75% das empresas adoptem estas ferramentas e contribuam para o crescimento da indústria de integração de dados.

O crescimento no sector no-code não é específico da indústria de TI; em vez disso, espera-se que metade do crescimento deste sector venha de outras empresas que não o sector de TI.

Aqui está uma introdução sobre cada etapa do processo:

Extrai dados nesta etapa, diferentes fluxos de dados utilizados pela sua empresa são acedidos, e todos os dados são armazenados num único repositório depois de tornar viável a sua deslocação entre vários softwares e sistemas para processamento posterior utilizando a ciência dos dados.

Transformar - esta etapa exige que os dados e o armazém de dados sejam limpos e tornados eficientes para posterior utilização. Algumas regras principais no processo de transformação incluem a deduplicação, verificação, classificação, padronização e integração de dados.

Carregamento - o carregamento envolve a apresentação de dados no local mais recente que poderiam ser prontamente utilizados para os processos seguintes, como relatórios e tomada de decisões. Pode haver dois mecanismos principais de carregamento: carregamento total e carregamento incremental. Não importa o mecanismo de carregamento utilizado, o resultado é uma análise de dados mais fácil.

O que é no-code ETL ?

No-code ETL significa levar a cabo todo o processo de extracção, transformação e carregamento sem qualquer código. Forma o backend da integração de dados. As ferramentas No-code ETL são concebidas para automatizar ao máximo o processo, e os utilizadores não têm de introduzir quaisquer linhas de código para o pôr a funcionar eficientemente. As empresas podem utilizar tais ferramentas sem contratar especificamente desenvolvedores ETL ou peritos em dados.

As ferramentas no-code ETL funcionam na nuvem e têm frequentemente um drag-and-drop interface para facilitar ao utilizador não técnico a descoberta da forma adequada de o utilizar. Com estas no-code ETL ferramentas, a sua organização pode facilmente criar a sua própria data mart ou data warehouse que acabará por ter impacto na formação de estratégias e tomada de decisões.

Tipos de ferramentas no-code ETL

Existem quatro tipos principais de ferramentas no-code ETL. Partilharemos brevemente sobre cada um destes tipos nesta secção:

Ferramentas de software empresarial ETL

Estes são os instrumentos desenvolvidos e apoiados por organizações comerciais. Sendo os pioneiros no desenvolvimento dos processos no-code ETL, estas empresas já avançaram a cobertura de aprendizagem e forneceram aos utilizadores destas ferramentas uma interface gráfica de utilizador, características de fácil utilização, e outras características destas ferramentas que permitem uma maior acessibilidade e uma utilização mais simples.

No entanto, o preço cobrado em troca de todas estas características é frequentemente mais elevado do que as outras soluções no-code ETL disponíveis no mercado. As grandes organizações geralmente preferem tais ferramentas para a integração de dados com um fluxo constante de entrada de dados e a exigência de muita informação da análise de dados dentro das condutas de dados.

Ferramenta ETL de código aberto

Como qualquer outro software de código aberto, as ferramentas de código aberto ETL são de utilização livre. Podem fornecer a funcionalidade básica aos utilizadores ao mesmo tempo que permitem à sua organização encontrar e estudar o código fonte. Mas as características e a facilidade de utilização oferecidas por estas ferramentas diferem significativamente.

Assim, a selecção do manual ETL poderá exigir que mantenha um programador interno para ajustar o código básico especificamente para a sua organização, se não quiser confiar apenas nas funcionalidades básicas. No entanto, o código aberto ETL permite uma maior personalização do que qualquer outro tipo de ferramenta ETL .

Ferramenta ETL baseada na nuvem

Com o destaque da tecnologia baseada na nuvem, ETL também estão disponíveis ferramentas com esta forma de trabalho. Ao utilizar a tecnologia da nuvem, pode esperar uma alta latência, disponibilidade de recursos e elasticidade. Permite aos recursos informáticos escalar e satisfazer as exigências organizacionais. Mas um dos problemas com as plataformas de dados na nuvem é que só funcionam dentro do ambiente do servidor da nuvem.

Ferramenta personalizada ETL

O último tipo de ferramenta ETL inclui a versão personalizada. São concebidas por grandes empresas que utilizam equipas internas de desenvolvimento de software. Podem ser personalizadas de acordo com os requisitos da organização. Algumas linguagens informáticas que podem ajudar a criar este software incluem SQL, Python, e Java.

O problema com estes instrumentos é muitas vezes o custo e a necessidade excessiva dos recursos. A criação, teste e manutenção destas ferramentas requerem tempo e constante actualização do processo. Assim, é necessário estar preparado para reservar um orçamento específico para as ferramentas personalizadas ETL.

Âmbito de aplicação das ferramentas ETL

A tendência de utilizar ferramentas ETL tem sido significativa ao longo dos últimos anos. Inicialmente, os processos ETL estavam apenas a ser tratados através da abordagem manual, onde os cientistas de dados eram contratados para fazer todo o processo de integração de dados.

Mas com a introdução de ferramentasno-code por poderosas casas de software e desenvolvimento, as ferramentas ETL tornaram-se significativas. Espera-se que o mercado no-code aumente em 40% ao ano, atingindo 21,2 mil milhões de dólares até ao final de 2022. Assim, existe uma quota de mercado significativa destas no-code ETL ferramentas.

Como é que o manual ETL funciona?

Os processos do manual ETL requerem a ciência e arquitectura de dados dos analistas de dados para executar o processo. Não há automatização, e cada passo deve envolver codificação e supervisão especializada. Além disso, deve esperar longas horas de trabalho para cada etapa do processo. Este tempo extra não só é necessário como um esforço único, mas tem de ser feito sempre para todas as fontes de dados, melhorando assim o trabalho global envolvido. Além disso, mais horas de trabalho dos engenheiros de dados significa custos mais elevados no seu fim.

Os programadores criam condutas no processo manual de extracção, transformação e carregamento de dados. Quanto mais a gama de dados e os armazéns de dados, mais tempo e recursos humanos são necessários. Da mesma forma, o processo de integração de dados necessita de mais codificação para o pôr a funcionar.

Em termos gerais, são os seguintes os principais processos que uma integração manual de dados exigirá para ser realizada:

Documentar o requisito e delinear todo o processo é o primeiro passo.

Desenvolver a integração de dados e armazéns de dados e modelos para todas as bases de dados de onde a informação precisa de ser extraída.

Codificação de um pipeline para cada fonte de dados que ligue todo o conjunto de dados ao armazém de dados.

Realizar todo o processo para assegurar que tudo esteja perfeito.

O subpasso para cada tarefa é diferente para todos os fluxos de dados, devido à natureza e ao formato dos dados. Isto torna o processo complexo e demorado.

Qual é a diferença entre o manual ETL e no-code ETL ?

A condução dos processos do manual ETL e a utilização das ferramentas no-code ETL são muito diferentes. Este último é, sem dúvida, um processo desafiante e complexo. Esta secção destaca outros domínios em que o processo do código de dados manual difere da utilização das ferramentas:

Utilização

A facilidade de utilização que as ferramentas no-code ETL podem oferecer está para além da imaginação. Já têm o processo definido para extrair dados não estruturados, realizar o processo de transformação, e carregá-los para o repositório limpo. Portanto, não têm de fazer muito, excepto fornecer os locais para as condutas de dados.

No entanto, a conclusão manual do processo não é fácil, mesmo para peritos avançados em dados, uma vez que requer um longo processo para obter a informação valiosa dos dados. Além disso, há uma hipótese de erro na codificação que pode arruinar todo o processo de integração de dados.

Manutenção

A manutenção do código do manual ETL é um desafio. Terá de dominar várias linguagens de computador para obter um bom domínio sobre todo o processo. Poderá ter de contratar especialistas em todas estas línguas ou recursos que consigam fazer o trabalho utilizando variações limitadas.

Além disso, haverá múltiplos cenários de integração de dados para os quais poderá ter de realizar o processo. Assim, o processo terá de ser refeito para cada novo tipo de informação necessária. No entanto, isto não será motivo de preocupação para a sua organização ao optar por soluções no-code ETL. Estas ferramentas não exigem que você ou a sua equipa sejam especialistas em informática para a manutenção; qualquer pessoa pode fazê-lo.

Custo

Do ponto de vista dos custos, no-code ETL soluções provará ser uma opção melhor porque há um custo de subscrição pré-definido envolvido na utilização destas ferramentas, que não é caro considerando o valor que se obtém em troca. Mas contratar um cientista de dados exigirá um grande investimento. Como a remuneração anual de um programador é superior a 100.000 dólares, também terá de investir em outros que poderão não ser especialistas, mas que devem conhecer os processos ETL para facilitar o cientista de dados. Da mesma forma, o hardware especializado também seria essencial, aumentando ainda mais os seus custos.

Desempenho

Em termos de desempenho, a codificação do manual ETL ganha definitivamente a vantagem. É porque se pode obter um processo personalizado com base nas suas necessidades organizacionais. Pode reduzir ou aumentar as fontes de dados, colocando as suas próprias regras durante o processo de transformação. Todas estas actividades não são possíveis com as ferramentas no-code ETL. Estas soluções no-code ETL já se baseiam num código pré-definido, que executa o processo tal como definido. Assim, o desempenho global dos resultados pode variar ligeiramente.

Escalabilidade

As ferramentas ETL tendem a ser dimensionadas em função das fontes de dados organizacionais e das mudanças de requisitos. Por isso, não haverá muito se for grande no futuro. No entanto, a utilização do processo manual de integração de dados exigirá a criação de linhas de código ainda mais extensas para se obter o resultado.

Automatização do fluxo de trabalho

ETL também permitem a automatização do fluxo de trabalho porque os dados serão extraídos, transformados e carregados no repositório necessário, com base em quando e como se programou o processo. Toda esta informação é normalmente obtida a partir de armazéns de dados. Não terá de executar todas as etapas do fluxo de dados através da codificação. No caso de um processo manual ETL, todas as bases de dados e repositórios terão de ser anexadas manualmente com um código extensivo para conduzir todo o processo.

Casos de utilização

As ferramentas no-code ETL são perfeitas numa situação em que se tem extensas bases de dados com excesso de trabalho de codificação necessário. No entanto, se as suas bases de dados não estiverem muito desenvolvidas ou se a informação requerida não for urgente, poderá escolher o manual ETL. Contudo, mesmo nesse caso, deve estar disposto a escrever extensas linhas de código.

Fontes de dados

Outra diferença entre o manual ETL e no-code ETL é o número de fontes de dados. Contudo, é possível utilizar estes métodos para qualquer número de fontes de dados. Mas quanto menor for o número de fontes de dados, menor será a complexidade do processo, no caso do manual ETL. As ferramentas no-code ETL permitem-lhe ligar qualquer número de bases de dados sem necessidade de qualquer codificação adicional.

Avanços técnicos

Para actualizar ou alterar o mapa de dados actual ou a via de condução ETL, no-code as ferramentas podem ser de grande ajuda. Terá de refazer todo o processo de codificação para um código mais recente com um processo de codificação manual. Se tivesse escolhido ferramentas de código aberto ETL, fazer ajustamentos de acordo com as suas necessidades ou personalizá-lo tornar-se-á ainda mais complexo.

No-code ETL Como é que isso o ajuda?

No-code ETL as soluções podem ser úteis para o seu negócio, porque podem funcionar sem codificação. Com um no-code ETL típico, pode utilizar uma ferramenta de interface de utilizador simples para criar um mapa de dados para apresentar o caminho para o servidor. Depois, o servidor pode executar todo o processo de automatização sem necessitar de mais assistência da sua parte.

Acrescentar regras de transformação é também uma das formas como ETL o pode ajudar. Limpar, reestruturar, separar ou remover conjuntos de dados é possível para assegurar o fornecimento de informação actualizada e relevante. A verificação da qualidade dos dados extraídos também é possível através da aplicação de algumas regras simples ao processo.

Pode programar todo o processo ETL, pelo que não seria necessário executá-lo manualmente para obter os conjuntos de dados actualizados e informações para a tomada de decisões estratégicas. Além disso, a interface visual, intuitiva e de fácil utilização assegura que todos podem utilizar estas ferramentas ETL para poupar tempo, aumentar a produtividade e obter melhores resultados.

Como funciona: importação de dados e fluxos de trabalho drag-and-drop ?

Ao trabalhar com os processos no-code ETL, encontrará muitos cenários em que as ferramentas ETL são úteis. Estas incluem:

Conectores

Se tiver diferentes condutas de dados, pode ligá-las facilmente sem adicionar qualquer linha de código. Por exemplo, se os dados do seu cliente forem armazenados em Oracle enquanto a informação da encomenda estiver em Microsoft Excel, a ferramenta ligar-se-á a estes armazéns de dados.

Se tiver diferentes condutas de dados, pode ligá-las facilmente sem adicionar qualquer linha de código. Por exemplo, se os dados do seu cliente forem armazenados em Oracle enquanto a informação da encomenda estiver em Microsoft Excel, a ferramenta ligar-se-á a estes armazéns de dados. Perfil de dados

Terá de definir os dados para tirar o máximo partido dos mesmos. Os processos ETL podem permitir-lhe introduzir variáveis de dados como tipos, integridade, e qualidade. Com base nos valores definidos, os dados serão automaticamente classificados.

Terá de definir os dados para tirar o máximo partido dos mesmos. Os processos podem permitir-lhe introduzir variáveis de dados como tipos, integridade, e qualidade. Com base nos valores definidos, os dados serão automaticamente classificados. Transformação pré-integrada

Podem ser construídas transformações disponíveis no software ETL que podem ser aplicadas directamente aos dados em bruto, tornando as coisas muito mais fáceis para si.

Podem ser construídas transformações disponíveis no software que podem ser aplicadas directamente aos dados em bruto, tornando as coisas muito mais fáceis para si. Programação conveniente

Pode programar a conduta ETL com gatilhos específicos para que as coisas permaneçam automatizadas, e não terá de fazer um esforço aparente num determinado momento.

A melhor ferramenta ETL para empresas - AppMaster

Uma das melhores ferramentas no-code ETL é AppMaster. Pode automatizar todo o processo de extracção, transformação, carregamento, e validação de dados.

Criar condutas de dados com AppMaster

Código aberto ETL As ferramentas podem não ser úteis em todas as situações. É necessário software especializado para criar tubagens que extraiam dados e transfiram o manual ETL para uma arquitectura de dados automatizada. Pode certamente iniciar a sua jornada de extracção e integração de dados organizacionais com ferramentas de código aberto ETL. Mesmo assim, necessitará de software especializado que contenha todas as funcionalidades necessárias para criar um pipeline de dados sem descontinuidades, o que em última análise ajuda na preparação e análise dos dados. AppMaster é um software que se pode adaptar plenamente às suas necessidades.

Implementar as melhores práticas de armazenamento de dados

Com AppMaster, pode esperar utilizar a base de dadosPostgreSQL para integrar dados, carregar dados, e convertê-los para o formato em que possam ajudá-lo a tomar decisões importantes para a sua organização. Todos estes aspectos podem ser cobertos através de mecanismos manuais ETL; contudo, com o AppMaster ao seu lado, pode gerir a integração de dados sem necessidade de codificação.

Integrar fontes de dados

Apenas terá de integrar diferentes estruturas de dados que a sua organização utiliza no manual ETL e deixar a ferramenta executar as suas operações. O resultado da integração de dados será a informação de que necessita para proceder com decisões importantes. Em comparação com as ferramentas do manual ETL, os processos de integração de dados podem ser geridos em relativamente menos tempo. Não tem de comprometer a qualidade dos dados ou outros factores.

Oferece uma interface fácil de usar

AppMaster foi especificamente concebido para oferecer uma interface fácil de usar, ao mesmo tempo que o ajuda a extrair os dados. Com diferentes instalações de painel de instrumentos para diferentes intervenientes, o alinhamento da informação de que necessita torna-se muito mais acessível. O acesso à informação correcta na altura certa ajuda a uma melhor tomada de decisão. Além disso, tal interface poupa tempo e oferece todos os dados essenciais num único ecrã.

Porque é no-code ETL melhor do que codificado manualmente ETL ?

No-code ETL As ferramentas podem fornecer uma solução fácil para gerir os dados de uma forma que pode trazer mais oportunidades de crescimento para o seu negócio. Não precisa de programadores ETL para executar o processo ETL, o que torna as coisas muito mais fáceis, fáceis de utilizar e económicas.

Com múltiplos benefícios associados às ferramentas no-code ETL, estas ferramentas são a nova realidade no mundo empresarial, especialmente para empresas com toneladas de dados. A partir de múltiplas ferramentas ETL de código aberto disponíveis, a sua confiança deve estar na plataforma que oferece funcionalidades avançadas com utilizações fáceis, como AppMaster.